Google Pixel 5 review

De Google Pixel 5 verliest wat van zijn meer geavanceerde features ten opzichte van zijn voorganger. Zo kan Google de prijs wat drukken. Het resultaat is een gestroomlijnde smartphone met uitstekende camerasoftware en een schone Android-interface. Zonder enkele premium functies, waaronder een telefotocamera, heeft het toestel wat moeite om zich te onderscheiden in zijn prijsklasse. Het is een goede handset wat op een acceptabel prijspunt zit, maar dat geldt ook voor tal van andere 2020 smartphones.

De Google Pixel 5 representeert een nieuwe strategie voor de techgigant. Het lijkt niet meer de ambities te hebben om met de top van de top te gaan concurreren. In plaats daarvan kiest het voor een meer secuur pakket waarin niet alles het duurste en/of het beste hoeft te zijn.

Vergeleken met de Samsung Galaxy S20-toestellen van de wereld focust de Pixel 5 zich op waar de Pixel-serie om bekendstaat: het maken van prachtige foto's (zonder al te veel moeite), en een schone, snelle Android-interface.

'Simpel' is een goede verzamelnaam voor de gehele smartphone: er is een all-in-one behuizing met krommingen aan de achterzijde en randen. Het bestaat grotendeels uit metaal, waardoor je je niet zoveel zorgen hoeft te maken over het laten vallen van de smartphone. Verder kiest Google ervoor om de vingerafdrukscanner weer 'gewoon' aan de achterzijde te plaatsen, een plek die veel makkelijker is terug te vinden dan een onder het scherm. Tevens is er de puurste vorm van Android 11 aan boord; bloatware of iets dergelijks is afwezig.

De Pixel 5 gaat niet in de boeken als de meest multifunctionele smartphone of het toestel met de meeste toeters en bellen. In onze ogen is dat een prima keuze om zo de prijs te drukken, maar de de snelheidsfans onder ons bijvoorbeeld zullen merken dat de Snapdragon 765G nét wat minder rap is dan de Snapdragon 865 die je in de meeste 2020-vlaggenschepen terugziet, en de zoomkwaliteiten van de Pixel 5 zijn helaas niet om over naar huis te schrijven.

Ook zullen Pixel-fans mogelijk teleurgesteld zijn in het feit dat de Soli dieptesensor afwezig is, een sensor die handgebaren begreep. Zelf missen we Soli echter niet heel erg. Gelukkig zijn er nog tal van andere high-end features aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning voor draadloos opladen, een 90Hz display, 5G-ondersteuning, en met 4.000mAh aan boord is de accucapaciteit een stuk groter dan de 2.800mAh van de Pixel 4.

Aan het eind van de rit is de Pixel 5 een mengelmoes van high-end features en kostenbesparingen. Het is gemaakt om de sweet spot te raken bij consumenten die op zoek zijn naar een 'goede' (dus niet extreem goede) smartphone met sterke camera's. De Google Pixel 4a vaart echter in datzelfde water, en ook nog eens voor minder geld.

Net als de Google Pixel 4a heeft de Pixel 5 nog één bijzonder belangrijke troef in handen: het is een van de weinige smartphones op de markt die geen display hebben van meer dan 6 inch. Gebruik met één hand is dan ook goed mogelijk, al zal het toestel concurrentie krijgen van de iPhone 12 Mini.

Google Pixel 5 prijs en releasedatum

De Google Pixel 5 is uit de doeken gedaan op 30 september en ligt sinds 15 oktober in de winkels. Zoals elk jaar komt de Pixel-smartphone officieel niet naar de Benelux. Het is waarschijnlijk wel weer mogelijk om het toestel via grijze import in handen te krijgen.

In de landen waar het toestel wel officieel verkocht wordt (zoals Duitsland en Frankrijk), krijgt de smartphone een adviesprijs mee van 629 euro. De Pixel 5 is verkrijgbaar in twee kleuren: Just Black en het groenachtige Sorta Sage.

(Image credit: Future)

Design

De Google Pixel 5 is de eerste telefoon in tijden die komt met een metalen achterzijde. De switch van de industrie naar glas heeft gezorgd voor betere signaaltransmissie (en draadloos opladen), maar Google heeft vertrouwen in het oude bekende materiaal. Het metaal vormt zich langs de raden voor een unibody behuizing, iets wat ook al vrij uniek is tegenwoordig. We verwachten dat het toestel beter bestand is tegen vallen en krasjes dan menig glazen concurrent.

Het metaal zelf kent een matte afwerking, waardoor het een beetje aanvoelt als polycarbonaat in plaats van het typische aluminium frame. De textuur van de behuizing voelt interessant, maar niet per direct aantrekkelijk. Wel geeft het de smartphone een goede houvast. En dat is prettig, want het geheel behoort tot een van de kleinste smartphones in jaren met afmetingen van 144,7 x 70,4 x 8 millimeter.

Niet elk aspect van het smalle formaat is meteen perfect: de metalen vergrendelknop en de volumeregelaar aan de rechterzijde steken nauwelijks uit de behuizing, en ze zijn wat lastig in te drukken. Dit is een wijziging ten opzichte van de plastic knoppen op de Google Pixel 4 en Pixel 4a, die iets makkelijker in gebruik zijn. Het is een bijzonder puntje van kritiek, want er is tegenwoordig nauwelijks iets aan te merken op deze knoppen.

Zoals gezegd, is de behuizing van metaal. Toch is er ondersteuning voor draadloos opladen. De oplossing van Google werkt als volgt: Er zit een klein gaatje in de aluminium achterplaat waar de draadloze oplaadspoel bedekt is met een hars die overeenkomt met de dikte van het frame. Vervolgens wordt alles overgeschilderd (via Daniel Bader).

(Image credit: Future)

Aan de achterzijde van de smartphone zit een vierkanten camerablok wat vrijwel identiek is aan dat van de Pixel 4. De flitser is verschoven van de boven- naar de onderkant van de camera-opzet. De vingerafdruksensor zit gecentreerd iets boven het midden van de achterste plaat. Hij is niet altijd even accuraat, maar de plek is wel prettig om te gebruiken, en je vindt de knop makkelijk en snel.

Het simkaartslot zit aan de linkerzijde van het toestel. Er is wederom geen ruimte voor een microSD-kaartje. Aan de onderzijde zit een USB-C poort, en de speaker zit rechts daarvan.

Display

Het 6 inch Full HD Plus (2340 x 1080) display is scherp en levendig, met minimale randen en een punch-hole gat voor de frontcamera. De screen-to-body ratio is beduiden beter dan de Pixel 4, die onder meer een flinke bovenrand kent vanwege Soli, de dieptesensor die handgebaren herkent. Hoewel we deze functie zelf niet erg gebruikten, is het jammer om te zien dat er een unieke feature minder aanwezig is op de Pixel 5.

Het display behoudt de 90Hz ververssnelheid die Google met de Pixel 4 heeft uitgerold, en het is hier net zo soepel. Hoewel de batterij sneller leegloopt om 90Hz te realiseren (je kunt terug schakelen naar 60Hz in de instellingen), is het effect de moeite waard als je op het internet surft; het haperen dat we kennen van 60Hz displays is hier namelijk niet aanwezig.

(Image credit: Future)

Camera's

De Google Pixel 5 is uitgerust met twee camera's aan de achterzijde. We vergeven het je als je denkt dat het hetzelfde camerablok is als op de Pixel 4, aangezien het design vrijwel een kopie lijkt te zijn. Hoewel er dezelfde primaire 12,2MP-camera aanwezig is, heeft Google de telefotocamera met 2x optische zoom ingeruild voor een 16MP-groohtoekcamera.

Hierdoor zijn ingezoomde foto's een stuk minder goed. Op papier dan; in de praktijk vonden we het verschil in 2x zoom behoorlijk meevallen. De groothoekcamera is ideaal om meer in beeld te krijgen, wat hem ideaal maakt voor landschapsfoto's. maar met een beeldhoek van 107 graden is hij nu niet zo extreem breed als enkele concurrenten. Er zijn de nodige smartphones met een beeldhoek van 120 graden te vinden bijvoorbeeld.

(Image credit: Future)

Onze eerste ervaringen met de Pixel 5 camera's zijn wat gemixt. De focus was een probleem met onderwerpen die dichtbij of in beweging waren. Daglichtfoto's waren helder en scherp, maar kiekjes bij weinig licht hadden dezelfde of iets meer ruis dan vergelijkbare foto's die door andere vlaggenschip-telefoons waren gemaakt. Gezien de sterke nadruk die de Pixel-serie legt op nachtfotografie, vinden dit een beetje verrassend.

Op de foto's zien we kleuren die goed overeenkomen met de werkelijkheid, zeker in vergelijking met de concurrentie. Zo voegt de iPhone 11 Pro Max een gele tint toe. De groothoekcamera zorgt ook voor veel minder vervorming aan de randen dan beelden die met soortgelijke lenzen op andere telefoons zijn gemaakt.

De Pixel 5 komt echt tot zijn recht in de bewerkingssoftware: open een afbeelding en klik op de drie cirkeltjes en je vindt een oceaan aan bewerkingstools die zijn herschikt tot een meer gebruikersvriendelijke interface dan in de Pixel 4. Er zijn zelfs nieuwe softwaretrucs, zoals Portrait Light, wat een vullingslicht simuleert om gezichten en onderwerpen onder bepaalde hoeken op te fleuren - handig als je na het maken van een opname dramatische belichting wilt toevoegen of delen wilt markeren.

Zoals typisch is voor de Pixel-lijn van telefoons, steunt de Pixel 5 op zijn software om dynamische foto's met geweldige kleuren te produceren, en introduceert hij zelfs interessante nieuwe manieren om foto's te bewerken, maar we maken ons een beetje zorgen over foto's bij weinig licht.

Camera voorbeeldfoto's

Afbeelding 1 van 10 Groothoek (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 10 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 10 Groothoek (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 10 Portretmodus kan een ontzettend geavanceerd diepte-effect creëren... (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 10 ...maar is af en toe niet zo heel zuiver (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 10 Nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 10 De software heeft moeite met het maken van duidelijke foto's bij meerdere verschillende lichtbronnen (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 10 Nachtmodus niet altijd goed (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 10 Met een scherptediepte-effect heeft de camera echter geen problemen (Image credit: Future)

Prestaties

De grote kostenbesparing bij de Google Pixel 5 zit hem in de chipset. De Snapdragon 765G zit onder de motorkap, een zeer capabele chipset die tussen midrange en high-end inzit. De chipset moet zijn meerdere erkennen in de Snapdragon 865, de processor die je terugvindt in veel vlaggenschepen dit jaar, zoals de OnePlus 8T.

De processor wordt bijgestaan door 8GB RAM, en de Pixel 5 heeft absoluut geen problemen met browsen op het web tot het spelen van games en afspelen van media. Echte vertragingen zagen we niet zo snel. Pas na het spelen van enkele rondjes Call of Duty: Mobile zagen we af en toe wat animaties stotteren (gelukkig niet in-game).

De benchmarks zijn een anders verhaal: een Geekbench 5 score van 1617 is merkbaar minder goed dan de Samsung Galaxy S20 Fan Edition (2928), een telefoon die aangedreven wordt door de Snapdragon 865. Vergeleken met de goedkopere Google Pixel 4a 5G die vrijwel gelijk scoort (1614), wordt al snel duidelijk dat de Pixel 5 niet de snelste op de markt is.

De Pixel 5 komt enkel beschikbaar in een uitvoering met 128GB. Net als zijn voorgangers is dit niet uitbreidbaar via een microSD-kaartje. Dat is frustrerend; wil je meer opslag, dan kan dit enkel via de cloud.

Uit de doos draait de Pixel 5 op Android 11. Nieuwe functies zoals een ingebouwde schermrecorder, een Gesprekken-functie die al je berichten van diverse applicaties op één plek verzamelt, en verbeterde smart home controls zijn dan ook allemaal aanwezig.

(Image credit: Future)

Batterijduur

Een van de grootste verbeteringen ten opzichte van de Pixel 4 is de accucapaciteit van de Pixel 5. Waar zijn voorganger het moet doen met slechts 2.800mAh, is er nu 4.000mAh aanwezig. Vaak wist de Pixel 5 in onze testfase vrij makkelijk het begin van de tweede dag nog mee te maken op één cyclus.

Naast de verhoogde capaciteit is er nu ook een nieuwe softwarefunctie aanwezig: Extreme Battery Saver. Dit is een geavanceerde versie van de standaard Battery Saver. Naast Dark Mode aanzetten en achtergrondactiviteiten pauzeren wordt ook het zoeken naar Wi-Fi uitgeschakeld, alsook andere batterijvretende activiteiten op de achtergrond. Broodnodige apps kun je wel nog altijd whitelisten indien gewenst.

De Google Pixel 5 wordt geleverd met een 18W oplader. Er is ondersteuning voor draadloos opladen inbegrepen. Je kunt de smartphone ook gebruiken om andere producten mee op te laden (mits die de Qi-standaard ondersteunen), zoals draadloze oortjes of andere smartphones.

Moet je de Google Pixel 5 kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop het als...

Je houdt van foto's maken en bewerken

De Pixel 5 heeft slechts twee camera's aan de achterzijde, maar in combinatie met de camerasoftware van Google zien foto's er wel uitstekend uit. Ook de bewerkingsopties zijn indrukwekkend.

Je een compact vlaggenschip wil hebben

De Pixel 5 kun je met gemak met één hand bedienen, en dat is iets wat lang niet mogelijk is met de meeste Android-toptoestellen.

Je erg gesteld bent op een pure vorm van Android

De Google Pixel 5 draait uit de doos op Android 11, een van de eerste toestellen met deze gloednieuwe software. Verder is de interface vrij van bloatware, en mag je rekenen op drie grote systeemupdates.

Koop het niet als...

Je de meest krachtige smartphone in bezit wil hebben

De Pixel 5 is snel, maar niet de snelste op de markt. Dat komt door de iets minder geavanceerde Snapdragon 765G. Vandaar ook de ietwat lagere prijs.

Je waarde hecht aan een breed inzetbare camera-opzet

De Pixel 5 schiet fantastische foto's, maar het gemis van een telefotocamera kan zeker niet iedereen door de vingers zien.