Hoewel de Samsung Galaxy S20 Fan Edition wellicht niet het beste voorbeeld is van een 'Lite' smartphone, blijft het een goede keuze voor iedereen die de standaard S20 wat te duur vindt. De S20 FE kent drie grote pluspunten: een hoge ververssnelheid van het display, prima camera's, en een krachtige processor bij de 5G-versie, beter dan de Exynos-chip die in Europese S20-toestellen zit en in de 4G-variant. Het is jammer dat het design wat goedkoop aanvoelt, en dat de prijs niet zo laag is als gehoopt.

Review in een notendop

De Samsung Galaxy S20 Fan Edition is technisch gezien niet de 'Galaxy S20 Lite' die velen verwachtten, maar dat onderscheid is er alleen in naam, want de nieuwste Galaxy telefoon is in wezen een meer betaalbare versie van de Galaxy S20 van begin 2020.

We melden wel dat de prijs lager is dan de reguliere Galaxy S20, maar op het moment van schrijven is dat verschil verwaarloosbaar. De Samsung Galaxy S20 FE 4G-versie krijgt een adviesprijs mee van 649 euro, en de 5G-variant gaat voor 749 euro over de toonbank. Hoewel het zeker niet de duurste smartphone is op de markt, zijn er wel genoeg alternatieven die je voor minder in huis kunt halen.

De Samsung Galaxy S20 FE is beschikbaar in een reeks aan diverse mooie kleuren, van wit tot donkerblauw tot felrood en meer. Het design zelf is niet iedereen over te spreken. Het scherm heeft geen gebogen randen, en de achterzijde van het toestel is plastic. Hij voelt dan ook wat goedkoop aan.

De batterijduur is redelijk, maar heeft het wel wat zwaar bij heftig gebruik. Dat komt waarschijnlijk doordat het beeldschone 120Hz display nogal veel energie verbruikt. Verder is er dus een optie met 5G beschikbaar, waardoor je goed voorbereid bent op de toekomst.

De positieve punten wegen zeker zwaarder dan de verbeterpunten bij de Galaxy S20 FE. Veel van de S20 camerafeatures zijn gewoon aanwezig, zoals Single Take (Enkele Opname), wat foto's en video's opneemt met alle camera's tegelijkertijd, waarna het zelf de beste resultaten eruit haalt. Daarnaast is de Nachtmodus verbeterd. Samsungs excellente scèneoptimalisatie is eveneens aanwezig, wat resulteert in enkele prima uitziende kiekjes.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Image credit: Future)

De hoge ververssnelheid en high-end processor zijn een paar mooie opstekers. Met name de Snapdragon 865 juichen we toe. Deze chipset is iets sneller en zuiniger dan de Exynos 990, de processor die we terugvinden in de andere Galaxy S20-telefoons. Belangrijk detail: de Snapdragon 865 zit enkel in de 5G-variant. De 4G-versie heeft 'gewoon' een Exynos 990 aan boord.

Als je deze introductie leest en de berichten een beetje gemengd vindt, dan krijg je een accurate weergave van onze ervaring met de telefoon - er zijn dingen die we echt goed vinden, en mindere aspecten waar we niet omheen kunnen. De Samsung Galaxy S20 FE is goed, maar niet geweldig. Hoewel het waarschijnlijk niet de beste implementatie van een 'Galaxy S20 Lite' is die we hadden kunnen zien, is de smartphone toch het overwegen waard.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy S20 Fan Edition wordt geleverd in 4G- en 5G-varianten. Mocht je nog geen behoefte hebben om ondersteuning voor het nieuwe mobiele netwerk hebben, dan scheelt je dit aardig in de portemonnee.

De Samsung Galaxy S20 Fan Edition begint vanaf €649,- voor de 4G-versie met een opslaggeheugen van 128GB. Voor de 256GB-versie betaal je €719,-.

Voor de 5G-varianten met 128 en 256GB betaal je respectievelijk €749,- en €819,-. De pre-orders voor alle S20 Fan Edition-modellen lopen vanaf 23 september, terwijl de releasedatum voor de S20 Fan Edition gezet is op 2 oktober.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Image credit: Future)

De Samsung Galaxy S20 FE is goedkoper dan zijn duurdere broertjes. Ook de 5G-versie is niet extreem duur. Wil je een 5G-smartphone voor zo weinig mogelijk geld? Dan zijn er de nodige alternatieven voor de Galaxy S20 FE te vinden, zoals de LG Velvet en Oppo Find X2 Neo.

Design

Geen gebogen scherm

'Glasstic' achterkant

Veel kleuropties

Op het eerste gezicht lijkt de Samsung Galaxy S20 Fan Edition vrij veel op de Galaxy S20. Zo is er een vergelijkbaar camerablok aan de achterzijde, een gecentreerde frontcamera bovenaan het scherm, en meerdere kleine dingetjes. Als je wat langer kijkt, dan ga je wel de nodige verschillen opmerken.

Allereerst is de Samsung Galaxy S20 FE merkbaar groter dan de S20. De afmetingen bedragen 159,8 x 74,5 x 8,4 mm (dat is 8,1 x 5,4 x 0,5mm meer dan de S20). Ten tweede is er geen sprake van een curve op het display. Hij ligt dan ook niet heel soepel in je hand, al zullen er ook consumenten geven die hieraan de voorkeur geven. Wel is de achterzijde wat licht gebogen.

Er is een getextureerd effect op de achterkant dat is ontworpen om vingerafdrukken af te weren, en het lijkt vrij effectief te werken; de achterkant van het apparaat bleef schoon en glad gedurende onze testperiode. Hoewel de telefoon een metalen frame heeft, is de achterkant 'glasstic' ofwel glas-kunststof van Samsung, wat we ook in de Galaxy Note 20 terugzien. Het resultaat is dat de telefoon eruitziet alsof hij van hoogwaardig glas is gemaakt, maar voelt alsof hij van plastic is gemaakt. Naar onze mening voelt het toestel wat goedkoop aan.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Image credit: Future)

Aan de voorzijde is de lens van de selfie-camera ondergebracht in een indrukwekkend klein 'punch-hole' cameragat in het midden van het scherm. Door het minuscule formaat kunnen we ons niet voorstellen dat gebruikers zich hier snel aan gaan storen. Er is een wat grovere rand rond het scherm (voor 2020-begrippen), maar die is niet al te dik. Vergeleken met de S20-broertjes is het zichtbaar, maar anders merk je het niet snel.

Je kunt kiezen uit zes levendige kleuren om de telefoon aan te schaffen, en er is geen zwarte of donkergrijze optie te zien. De beschikbare kleuren zijn: marineblauw, helder rood, wit, licht oranje, lichtroze en muntgroen. We kunnen ons niet onttrekken aan de gedachte dat dit de eveneens kleurrijke iPhone 11 of iPhone XR van Samsung moet worden.

Afbeelding 1 van 6 Samsung Galaxy S20 FE Cloud Lavender (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 6 Samsung Galaxy S20 FE Cloud Orange (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 6 Samsung Galaxy S20 FE Cloud Red (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 6 Samsung Galaxy S20 FE Cloud Mint (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 6 Samsung Galaxy S20 FE Cloud White (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 6 Samsung Galaxy S20 FE Cloud Navy (Image credit: Future)

Er is een rechthoekige camera-opzet aan de achterkant van de telefoon linksboven geplaatst, waardoor hij erg lijkt op zijn S20-broertjes. De aan/uitknop en de volumeregelaar zitten aan de rechterkant, en er is een USB-C-poort aan de onderkant van de telefoon, maar geen 3,5 mm koptelefoonaansluiting. De smartphone is IP68-gecertificeerd, wat betekent dat hij stofdicht en waterdicht is tot 1,5 meter gedurende 30 minuten.

Display

6,5 inch display

FHD+ resolutie

120Hz ververssnelheid

Het scherm is een 6,5 inch FHD+ scherm. De S20 FE zit qua grootte tussen de schermen van de Galaxy S20 en S20 Plus in, maar mist de WQHD+ resolutie. Voor iedereen met oog voor detail is dit een van de grotere verschillen met de duurdere S20-broertjes.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Image credit: Future)

De Galaxy S20 FE maakt wel gebruik van een 120Hz display. De schermweergave ziet er dan ook echt soepel uit. De andere Galaxy S20-toestellen hebben dit, maar de technologie wordt zelden gezien in telefoons van deze prijsklasse. Ook veel high-end apparaten hebben 'slechts' een 90Hz display. Je hebt tevens de mogelijkheid om terug te schakelen naar 60Hz, om zo bijvoorbeeld het accuverbruik te verminderen.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de 120Hz optie niet compatibel is met de WQHD+ resolutie bij andere S20-toestellen. In de 120Hz modus is er dus in principe geen verschil qua scherpte tussen de Galaxy S20 FE en reguliere Galaxy S20.

De telefoon maakt gebruik van Samsungs Super AMOLED X2 schermtechnologie. Dat is vooral marketingjargon, maar in wezen betekent het dat de kleuren levendig en helder zijn. In direct zonlicht vinden we de smartphone echter niet heel goed. Dat komt vooral door de automatische helderheid die niet altijd doet wat we willen. In direct zonlicht is het vaak iets meer gedimd dan gewenst.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Image credit: Future)

Camera

12MP primair + 12MP groothoek + 8MP telefoto

32MP frontcamera met groothoek

Tal van interessante cameramodi

De Samsung Galaxy S20 Fan Edition beschikt over drie camera's aan de achterzijde: een primaire 12MP f/1,8 camera, 12MP f/2,2 groothoekcamera en 8MP f/2,4 telefotocamera. Op papier denk je al snel dat de specificaties van de S20 FE inferieur zijn aan die van de Galaxy S20 toestellen, met name vanwege het gebruik aan een betere telefotocamera, maar in de praktijk vinden we de FE-camera's niet bijzonder veel slechter.

De hoofdcamera heeft een grote sensor, dus hij 'ziet' het licht, en dus de kleur, beter dan de kleinere sensor van de Galaxy S10 bijvoorbeeld - foto's zien er helder en pittig uit, met alles van blauwe luchten tot groene planten die er kleurrijk uitzien. De effectieve AI-scèneoptimalisatie van Samsung heeft hier waarschijnlijk ook een handje geholpen, omdat je foto's dan worden aangepast op basis van wat je wil vastleggen.

Af en toe zagen de kleuren er echter iets te overdreven uit, alsof de optimalisatie overijverig was geworden, waardoor de beelden er nogal kunstmatig uitzien. Je kunt de scèneoptimalisatie echter gemakkelijk uitschakelen.

De groothoekcamera stopt twee keer zoveel in beeld ten opzichte van de primaire camera. Letterlijk, want de groothoek schiet foto's in 0,5x zoom. Dat is een prima prestatie, zeker omdat de meeste concurrenten blijven hangen op 0,6x zoom.

De telefotocamera ondersteunt 3x optische en 30x digitale zoom. In onze testperiode werkte de telefotocamera naar behoren. Wel valt ons op dat foto's met deze sensor er doffer uitzien dan met de andere camera's. Dit kan een gevolg zijn van de relatief lage resolutie van de sensor, of omdat de scèneoptimalisatie niet zo goed werkt voor zoomfoto's.

Ingezoomd op St Paul's Cathedral (Image credit: Future / Samsung)

Een bijzonder handige feature die we vrijwel nergens anders zien: als je inzoomt zie je een klein voorproefje van het bredere beeld waarop je bent ingezoomd, zodat je het gemakkelijk kunt aanpassen als je op de verkeerde plaats hebt ingezoomd. De screenshot hierboven toont hoe handig dit in de praktijk kan zijn.

De Samsung Galaxy S20 Fan Edition beschikt over een aantal van de handige fotomodi die op de S20-serie debuteerden, waaronder Single Take (Enkele Opname). Richt je camera op wat je wil vastleggen in deze modus, en neem vervolgens een video op van 5 tot 15 seconden. De beste frames en videoclips van alle sensoren worden uitgezocht en bewerkt door de smartphone. Het is een kekke feature die vaker dan eens mooie resultaten aflevert.

Er zijn hier ook terugkerende modi zoals Panorama, Night, Live Focus (Samsungs versie van portretmodus), Live Focus Video, en twee Slow-Mo modi - de ene genaamd 'Slow Motion' is nuttig, maar 'Super Slow-Mo' neemt zo'n korte clip op dat we het moeilijk vonden om echt te kunnen gebruiken, omdat we vaak de actie dan missen.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Image credit: Future)

De nachtmodus is hier bijzonder nuttig, omdat deze de grote sensor van de hoofdcamera gebruikt om veel licht op te vangen in situaties met weinig licht. Het is vrij eenvoudig te gebruiken, omdat je de telefoon niet te lang stil hoeft te houden, iets wat sommige nachtmodi wel vereisen. De uiteindelijke foto's zijn vrij goed verlicht.

De frontcamera is een 32MP-exemplaar met een diafragma van f/2,2. Dat klinkt wellicht nogal high-res voor selfies, maar er zit eigenlijk een halve groothoeksensor in. Deze laat jou groepsselfies nemen in 32MP. Voor echte selfies snijdt de camera de hoeken af, met een lagere resolutie tot gevolg. Het zou ons niet verbazen als deze handige oplossing ook bij andere fabrikanten in de maak is.

Selfies zijn er vrij redelijk uit in de standaard modus, met accurate en prettig werkende achtergrondvervaging. Bij Live Focus krijg je nog iets meer de controle over hoe extreem het vervaageffect moet zijn. Deze modus gaven wij dan ook vaak de voorkeur. Vergeleken met een iPhone is de kleurverwerking wel wat aan de bleke kant.

De Galaxy S20 Fan Edition neemt video op tot 4K 60fps (beide kanten), en er is ook een Pro Video, vergelijkbaar met de Pro-fotomodus die bijna alle smartphone-camera's hebben, waarmee je verschillende instellingen kunt aanpassen. Sommige van de videofuncties, zoals bewegende autofocus en andere effecten, werken echter alleen bij opnamen in 1080p 30fps, en dat is ook de maximale resolutie voor andere beeldverhoudingen dan 16:9.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 12 Standaard shot (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 12 Selfie (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 12 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 12 2x zoom. Let op de kleurverschillen met die van de primaire sensor (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 12 Groothoekcamera (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 12 1x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 12 2x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 12 4x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 12 10x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 12 30x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 12 30x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 12 van 12 Koffie en koekjes, gekozen door Single Take (Image credit: Future)

Specs en prestaties

5G- en 4G-versies beschikbaar

Snapdragon 865 of Exynos 990

Goed voor gamen en regulier gebruik

Bij de S20 Fan Edition is er iets opmerkelijks aan de hand. Ga je voor de 4G-versie van het apparaat? Dan zit er een Exynos 990 chipset onder de motorkap. Bij de 5G-versie is er een Snapdragon 865 aanwezig. Doorgaans zijn er bij Samsung-smartphones enkel Exynos-chipset inbegrepen in Europa. De Snapdragon 865 presteert echter zowel in benchmarks als in het dagelijkse leven een stukje beter.

Wij hebben voor deze review de 5G-versie gebruikt. In onze benchmark-tests kwam er een multi-core score van 3.130 uit, iets meer dan de 3.034 die de Amerikaanse Galaxy S20 Plus met dezelfde chipset behaalde. Dat is een hoge score, ongeveer gelijk aan de resultaten die we hebben gezien van de Sony Xperia 1 II, Black Shark 3 en OnePlus 8 Pro, en die telefoons waren allemaal geweldig voor gaming, multi-tasking en meer.

Beide chipsets zijn hoe dan ook goed te noemen, maar de Snapdragon 865 is aan de eindstreep net ietsjes beter, mocht je snelheid belangrijk vinden. In de praktijk merkten we ook dat de smartphone lekker snel en soepel werkt. Er is 6GB RAM aanwezig en 128GB of 256GB aan intern opslaggeheugen. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar tot maximaal 1TB.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Image credit: Future)

Vooral gamen voelt snel en soepel. We hebben nooit last gehad van vertragingen of storingen, zelfs niet bij het spelen van veeleisende games als Call of Duty: Mobile en PUBG Mobile. De luidsprekers van de telefoon zijn best prima - ze zijn niet van topkwaliteit op vlak van audiokwaliteit of volume, maar zeker geschikt voor waar ze voor bedoeld zijn.

Software

Android 10, upgrade komt beschikbaar

Samsung One UI aanwezig

Makkelijk en snel in gebruik

De smartphone draait uit de doos op Android 10, en dus niet de nieuwste versie van dit moment, Android 11. Wanneer de Android 11-uitrol naar Samsung-smartphones start, moet de Galaxy S20 FE tot de eerste toestellen behoren die er gebruik van kan maken. Waarschijnlijk is dit eind 2020. Je krijgt vervolgens nog drie jaar updates, waardoor je minstens Android 12 en 13 mag verwachten.

Samsungs One UI is over de Android-software heen gelegd, en geeft het de inmiddels herkenbare Samsung-look. Of het mooi is, dat is een kwestie van smaak, maar de software is in ieder geval een stuk minder vertragend en kinderachtig dan voorgaande Samsung-softwareschillen. Ook zijn er tal van functies aan te passen, in ieder geval meer dan bij menig andere fabrikant.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Image credit: Future)

Er is bijvoorbeeld een groot aantal widgets beschikbaar voor het startscherm, downloadbare thema's en de mogelijkheid om het lettertype van alle tekst op de telefoon te wijzigen.

Het navigeren door de Samsung Galaxy S20 FE-menu's en startpagina's voelt goed aan, zowel dankzij de processor als de verversingssnelheid, en we hoefden nooit echt te wachten tot apps werden geladen.

Batterijduur

4.500mAh batterij

Batterijduur redelijk

25W bedraad, 15W draadloos en 4,5W omgekeerd draadloos opladen

De 4.500mAh aan accucapaciteit bij de Samsung Galaxy S20 is best prima voor een smartphone anno 2020. Bij regulier gebruik wisten we vaak met veel gemak het einde van de dag te halen. Dan maakten we echter niet veel gebruik van alle speciale toeters en bellen.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Image credit: Future)

Functies zoals het 120Hz display, 5G, always-on display, en de camera's zijn flinke accuvreters. Gebruikten we deze functies overdag vaak, dan was er op het eind van de dag vaak nog iets meer dan 30 procent batterij aanwezig. Echt relaxed Netflix kijken is dat dan niet. Ook gamen met 120Hz lijkt veel batterij te kosten. Je oplader bij de hand houden is dan ook een aanrader als je van jezelf weet dat je veel energievretende functies gebruikt.

Er is een aangepaste spaarstand aanwezig. Deze modus kijkt welke functies je gebruikt, om vervolgens de features die je niet gebruikt uit te schakelen.

De oplaadsnelheid bedraagt 25W. Het is niet de snelste laadsnelheid op de markt, maar traag willen we ook niet zeggen. Het duurt ongeveer een uur voordat het toestel van 0 naar 100 procent geraakt. Tevens is er ondersteuning voor 15W draadloos opladen en 4,5W omgekeerd draadloos opladen. Heb je dus een smartwatch of oortjes die de draadloze Qi-oplaadstandaard ondersteunen? Leg ze dan op de achterkant van de S20 FE om ze op te laden.

Moet ik de Samsung Galaxy S20 Fan Edition kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je per se een nieuwe Samsung moet hebben

Wil je een high-end telefoon van Samsung, maar betaal je niet graag de hoofdprijs? Dan is de Samsung Galaxy S20 Fan Edition het overwegen waard.

Je van kleurtjes houdt

Er zijn tal van mooie kleuropties beschikbaar bij de Galaxy S20 FE. Bij het uitzoeken van de geschikte versie zal je je waarschijnlijk voelen als een kind in de snoepwinkel.

Je graag mooie plaatjes schiet

De Galaxy S20 FE combineert geweldige camerahardware en -software, waardoor je mooie foto's kunt maken van lange afstanden, 's nachts en van jezelf. De Single Take-modus is ook erg handig voor beginnende fotografen.

Koop hem niet als...

Je plastic telefoons verafschuwt

De Samsung Galaxy S20 FE voelt goedkoop aan, en dat komt voornamelijk door de plastic achterkant. Of het nu glasstic wordt genoemd of niet; plastic blijft plastic.

Je een vergelijkbare smartphone zoekt, maar dan met stylus

Op veel manieren is de Samsung Galaxy Note 20 vergelijkbaar met de Galaxy S20 FE. Het belangrijkste verschil is (buiten misschien de prijs) dat er bij de Note-versie een zeer prettig werkende stylus aanwezig is.