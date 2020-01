Android 11: wat we willen zien

De Android-update voor 2020 gaat simpelweg Android 11 worden. Dat is trouwens geen gerucht of gespeculeer, aangezien Google die naam zelf al heeft bevestigd. Hiermee volgt Google zijn numerieke systeem dat het heeft opgestart met Android 10.

Dat betekent dat we geen zoetigheden meer zullen zien in de (nabije) toekomst. Terwijl Android 9 nog Android Pie was, is Android 10 gewoon Android 10. De naam mag dan wel iets saaier zijn, maar we verwachten dat de updates en nieuwe functies wel nog steeds even interessant zijn als voorheen.

Android 11, het volgende besturingssysteem van Google, wordt medio 2020 onthuld. We zijn er vrij zeker van de Google de eerste details zal onthullen tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie Google IO. Die vindt dit jaar plaats van 12 mei tot en met 14 mei. Vervolgens verwachten we dat Android 11 rond september wordt uitgerold op de (nieuwe) Pixel-smartphones, en vervolgens vanaf eind 2020 tot ver in 2021 voor andere Android-toestellen.

Medio 2021 is nog ver weg, maar we hebben de eerste geruchten en nieuwtjes over de nieuwe Android-versie al gehoord. Die verzamelen we allemaal hier en vullen we aan met onze persoonlijke wensen.

De essentie

Wat is het? Het nieuwste Android-besturingssysteem

Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk in september 2020, als eerste op de Pixel-smartphones

Waarschijnlijk in september 2020, als eerste op de Pixel-smartphones Hoeveel kost het? Android 11 zal volledig gratis zijn

Android 11 lanceringsdatum

Google heeft de gewoonte om een aantal van de functies van zijn nieuwste besturingssysteem te onthullen op Google IO in mei, voordat het besturingssysteem voor Pixel-smartphones wordt uitgebracht in september. Dit jaar maakte het zijn debuut op de Google Pixel 4 en Pixel 4 XL.

Daarna zullen verschillende smartphonemerken na verloop van tijd hun smartphones voorzien van de update. De OnePlus 7T en 7T Pro waren dit jaar de eerste niet-Google smartphones die met Android 10 uit de doos kwamen. We zijn benieuwd of ze dit jaar hetzelfde kunnen doen voor Android 11.

Niet alle smartphonefabrikanten upgraden meteen. Het zal waarschijnlijk enkele maanden (tot ongeveer midden 2021) duren voor alle compatibele smartphones de update hebben ontvangen.

Android 11 functies

(Image credit: Shutterstock)

Er is slechts één Android 11-functie die we tot nu toe kennen. Die is bovendien bevestigd en is dus geen gerucht.

Deze functie heet 'Scoped Storage' en was in eerste instantie bedoeld voor Android 10, maar Google heeft dit uitgesteld vanwege klachten van Android-ontwikkelaars.

Scoped Storage is een nieuwe manier om te organiseren welke informatie en bestanden je apps kunnen lezen. Het zorgt ervoor dat je geheugen sneller dingen kan lezen, verbetert je veiligheid en voorkomt dat je elke nieuwe app toestemmingen moet geven.

Dat is tegelijk de enige Android 11-functie die we kennen. Aangezien Android 10 nog niet beschikbaar is op de meeste smartphones, zal het ook nog even duren voordat we meer te horen krijgen.

De eerste officiële nieuwtjes verwachten we tijdens Google IO 2020 van 12 mei tot en met 14 mei.

Wat we willen zien in Android 11

(Image credit: Google)

Veel officiële info is er nog niet, maar wij hebben alvast een verlanglijstje gemaakt met enkele nieuwigheden die wij graag zouden zien in Android 11.

1. Een nieuwe manier om bestanden te delen

Bij de introductie van Android 10 hoorde ook het afscheid van Android Beam. Die functie zorgde ervoor dat je bestanden tussen twee smartphones kon overzetten via NFC. Je hoefde alleen maar de smartphones tegen elkaar te houden om bestanden te delen, maar die functie is nu weg.

Android Beam was niet de meest populaire functie, maar een alternatief zou wel welkom zijn. Bestanden delen door smartphones tegen elkaar te houden blijft er eenvoudig. Apple heeft Airdrop als alternatief om snel bestanden over te zetten en we hopen dat Google een equivalent zal ontwikkelen voor Android.

2. Verbeterde dark mode

(Image credit: Google)

De donkere modus heeft minstens evenveel voor- als tegenstanders. Hoe je het ook draait of keert, er zijn enorm veel mensen die hem appreciëren, maar in Android 10 kent hij jammer genoeg enkele problemen.

Ten eerste hebben niet veel apps hun eigen dark mode, zelfs niet alle Google-apps, dus als je je smartphone met dark mode aan gebruikt, kun je vaak rechtstreeks van donkere apps naar lichte apps springen en omgekeerd.

Ten tweede werkt de dark mode van sommige apps niet optimaal. Zo wordt tekst soms niet van kleur veranderd waardoor hij onleesbaar wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Google Search, waar je de zoeksuggesties dan niet meer kan lezen.

Om de dark mode echt nuttig te maken op Android-smartphones, moet hij ook ondersteund worden door de meeste apps.

3. Meer uitgebreide chatbubbels

Een van de nieuwe functies van Android 10 was de introductie van chat 'bubbels', vergelijkbaar met Facebook Messenger. Die worden over de andere apps weergegeven en waardoor je al je gesprekken in een gemakkelijk toegankelijk formaat kunt zien.

Ook hier zijn niet alle apps compatibel. Op dit moment zijn namelijk alleen de algemene Berichten-app en Google Hangouts compatibel met deze bubbels. Als je dus gesprekken voert in veel verschillende apps dan zal je alsnog veel moeten schakelen tussen deze apps.

Het zou echt nuttig zijn als meer apps compatibel zouden worden. We denken hier meteen aan WhatsApp, Facebook Messenger en Instagram. Dan zou het ongelooflijk eenvoudig zijn om alle gesprekken in verschillende apps ordelijk bij te houden.