Beste Android One smartphones van dit moment

Het open karakter van Google's Android zorgt ervoor dat veel fabrikanten met weinig risico een poging kunnen wagen om smartphones uit te brengen. Het brengt echter ook de nodige gevolgen met zich mee voor gebruikers; er zijn tal van telefoons te vinden die nauwelijks of helemaal geen updates krijgen door de jaren heen, met een flinke fragmentatie van het besturingssysteem tot gevolg.

Hoewel het gesloten ecosysteem van Apple compleet anders werkt dan dat van Android, zijn de maandelijkse OS-adoptiecijfers altijd erg pijnlijk. Vandaar dat Google op zoek ging naar een manier om smartphonegebruikers een bepaalde updategarantie te geven.

Beste kleine smartphones van dit moment

Beste Android smartphones op een rij

Beste Android One-smartphones

Google startte in 2014 met het ambitieuze Android One-project. In het kort: Android One is een technische standaard van hardware en software waaraan smartphones moeten voldoen. Fabrikanten die besluiten deel te nemen aan dit project, dienen telefoons uit te rusten met een schone schil van Android.

Daarnaast is het een vereiste dat de telefoons in kwestie voorzien worden van minimaal twee grote systeemupdates en drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates. Dat klinkt op papier voor velen misschien niet heel sexy, maar is, zeker vandaag de dag, toch belangrijker dan je zou denken.

Ondertussen zijn er tal van Android One-smartphones op de markt. Wij hebben hieronder de beste Android One-toestellen voor je op een rijtje gezet. Hoewel de smartphones van Google officieel niet deze 'licentie' met zich meedragen, mogen zij wel rekenen op een updatecyclus die minstens even lang is als die van Android One-toestellen (of zelfs langer). Vandaar dat deze zijn meegenomen in onze lijst.

(Image credit: Future)

1. Google Pixel 4

Cameragenieke, veilige optie

Lanceringsdatum: Oktober 2019 | Gewicht: 162g | Afmetingen: 147,1 x 68,8 x 8,2mm | Besturingssysteem: Android 10 | Schermformaat: 5,7 inch | Resolutie: 1080 x 2280 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6GB | Opslag: 64/128GB | Batterij: 2.800mAh | Camera's achteraan: 12,2MP + 16MP | Frontcamera: 8MP

Uitstekende camera-opzet

90Hz display

Extra lange updategarantie

Ondermaatse batterijduur

Geen vingerafdrukscanner

De Google Pixel 4 behoort tot een van de meest recent uitgebrachte smartphones in onze Android One lijst. De Pixel 4 is afkomstig van Google zelf, en daardoor ben je minimaal verzekerd van twee grote systeemupdates en drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates. Houdt Google het beleid van de originele Pixel aan, dan mag je zelfs rekenen op drie toekomstige software-upgrades.

Naast dat de Google Pixel 4 hoogstwaarschijnlijk nog Android 13 mag meemaken, is er nog meer om blij van te worden aanwezig. Als eerste Pixel-serie ooit is er nu namelijk ruimte gemaakt voor een 90Hz display. Standaard gebruiken telefoons een 60Hz scherm, en een upgrade in dit departement moet zorgen voor een soepelere, vloeiendere weergave.

Verder kunnen we natuurlijk niet om de indrukwekkende camera-opzet heen. Ben je niet bekend met Google's cameramagie, dan zal je twee lenzen wellicht wat lauwtjes vinden vandaag de dag. Die ene primaire lens en telelens leveren echter wel uitstekend werk af. Dit komt mede door de uitstekende camerasoftware van Google, waarmee de Pixel-lijn zich al jaren in de top van camerasmartphones nestelt.

Helemaal foutloos is de Pixel 4 echter niet. Zo ontbreekt al een tijdje de koptelefooningang bij de high-end Pixelserie, is de batterijduur vrij ondermaats, en ben je net als bij de iPhones van Apple aangewezen op gezichtsherkenning. Voor een iets betere batterijduur kun je terecht bij de Google Pixel 4 XL.

Lees onze Google Pixel 4 review

(Image credit: TechRadar)

2. Google Pixel 3a

De betaalbare optie van Google

Lanceringsdatum: Mei 2019 | Gewicht: 147g | Afmetingen: 151,3 x 70,1 x 8,2mm | Besturingssysteem: Android 9 Pie | Schermformaat: 5,6 inch | Resolutie: 1080 x 2220 | CPU: Snapdragon 670 | RAM: 4GB | Opslag: 64GB | Batterij: 3.000mAh | Camera achteraan: 12MP | Frontcamera: 8MP

Prima camera voor de prijs

Als eerste updates in huis

Niet de snelste chipset

Accuduur niet bijzonder

Het heeft even geduurd, maar in 2019 was het eindelijk zover: Google kwam met een betaalbare Pixel op de markt. De Google Pixel 3a is het schoolvoorbeeld dat een uitstekende camerasmartphone niet duur hoeft te zijn. De enkele 12-megapixellens verricht topwerk.

Naast de uitzonderlijke camerakwaliteiten voor zijn prijssegment mogen gebruikers rekenen op een lange updategarantie, minstens net zo lang als elk Android One-toestel. Of de Pixel 3a ook 3 OS-upgrades mag meemaken, durven we op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen.

Om tot zo een scherpe prijs te komen, heeft Google hier en daar wat moeten bezuinigen. Allereerst is de behuizing van plastic, waardoor draadloos opladen niet mogelijk is. Ook is er een Snapdragon 670 aanwezig, waardoor hij niet de snelste telefoon op de markt is.

Het 5,6 inch OLED-display kent een Full HD+ resolutie en werkt verder prima. Verwacht overigens net als vrijwel alle andere Pixels geen wonderen van de batterijduur; na een dag zal hij 'gewoon' aan de oplader moeten bij regulier gebruik.

Lees meer in onze Google Pixel 3a review

(Image credit: Future)

3. Nokia 8.1

Elegante Android One-smartphone

Lanceringsdatum: December 2018 | Gewicht: 180g | Afmetingen: 155 x 76 x 8mm | OS: Android 9 Pie | Schermformaat: 6.2-inch | Resolutie: 1080 x 2280 | CPU: Snapdragon 710 | RAM: 4GB | Opslag: 64GB | Batterij: 3.500mAh | Camera achter: 12MP, 13MP | Frontcamera: 20MP

Groot en helder display

Mooi ontwerp

Android 10 aanwezig

Forse notch

Niet waterbestendig

De Nokia 8.1 is inmiddels alweer een tijdje op de markt. Desalniettemin blijft het een aantrekkelijk product, zeker nu de prijs enkele tientjes is gezakt vergeleken met de officiële adviesprijs. De Nokia 8.1 beschikt tevens als een van de eerste telefoons over Android 10.

Het display van de Nokia 8.1 kent een schermdiagonaal van 6,2 inch, waardoor hij lekker groot is te noemen. Hoewel het design, met onder meer een metalen frame, ons erg kan bekoren, vinden we de grove notch iets minder prettig. Je ziet namelijk vrij weinig notificaties in het gespleten balkje.

Verder vinden we onder de motorkap een prima werkende Snapdragon 710 chipset terug, gecombineerd met 64GB aan intern uitbreidbaar opslaggeheugen en 4GB RAM. De accucapaciteit bedraagt 3.500mAh en dat moet genoeg zijn om je minstens één dag bij te kunnen staan.

Aan de achterzijde is er ruimte gemaakt voor een prima 12-megapixellens, die wordt bijgestaan door een 13-megapixeldieptesensor voor geavanceerde portretfoto's.

Lees onze Nokia 8.1 review

(Image credit: TechRadar)

4. Motorola One Vision

Android One met een punch-hole

Releasedatum: Mei 2019 | Gewicht: 180g | Afmetingen: 160 x 71 x 8 mm | Besturingssysteem: Android 9 Pie | Schermformaat: 6,3 inch | Resolutie: 1080 x 2520 | CPU: Exynos 9609 | RAM: 4GB | Opslag: 128GB | Batterij: 3.500mAh | Camera's achteraan: 48MP, 5MP | Frontcamera: 25MP

Prima camera

Degelijke allround specs

Groot scherm

Twijfelachtig design

Nachtmodus is niet fantastisch

De Motorola One Vision is een bijzonder krachtige midranger, zeker wanneer je de scherpe prijs in het achterhoofd houdt. Naast de prima specificaties onder de motorkap is de aanwezigheid van Android One natuurlijk ook een groot pluspunt.

Het design van de Motorola One Vision is wellicht niet voor iedereen weggelegd; hij is nogal groot, en de 21:9 beeldverhouding zorgt ervoor dat je met een bijzonder langwerpig apparaat te maken hebt. Menig broekzak zal het lastig krijgen met het formaat. Het 6,3 inch display is echter wel perfect voor het bekijken van films en series.

Kun je overweg met de afmetingen? Dan is de One Vision echt een aanrader. Er is een primaire 48-megapixellens aanwezig, bijgestaan door een dieptesensor. Voor een midranger weet de Motorola One Vision echt zeer degelijke plaatjes te schieten, zeker in situaties met voldoende licht. De 25-megapixelfrontcamera werkt eveneens prima.

Lees er alles in onze Motorola One Vision review

(Image credit: TechRadar)

5. Nokia 7.2

Prima all-rounder

Lanceringsdatum: September 2019 | Gewicht: 180g | Afmetingen: 159,9 x 75,2 x 8,3mm | OS: Android 9 Pie | Schermformaat: 6,3-inch | Resolutie: 1080 x 2280 | CPU: Snapdragon 660 | RAM: 6GB | Opslag: 128GB | Batterij: 3500mAh | Camera achteraan: 48MP + 8MP + 5MP | Frontcamera: 20MP

Mooie afwerking

Groot, scherp display

Android 10 al aanwezig

Camera's zijn niet geweldig

Geen snelladen

De Nokia 7.2 is het schoolvoorbeeld van een prima allrounder. De midranger is voorzien van een eigentijds design, schiet nergens écht tekort, en dat allemaal voor een schappelijke prijs.

Het scherpe voorkantvullende 6,3 inch Full HD+ display beschikt onder meer over HDR10-ondersteuning, waardoor het bekijken van films en series een waar genot is. Verder is er standaard 128GB aan uitbreidbaar opslaggeheugen aanwezig, waardoor je meer dan genoeg content kwijt kunt op de Nokia 7.2.

Onder de motorkap is een adequate Snapdragon 660 geplaatst. In combinatie met 6GB RAM weet je dat je een prima midranger in huis haalt waarmee je zeker een paar jaar vooruit kunt. Dankzij de Android One-licentie weet je eveneens dat het toestel drie jaar lang maandelijks wordt voorzien van beveiligingsupdates.

Aan de achterzijde zijn drie camera's geplaatst: een primaire 48-megapixellens, 8-megapixelgroothoeklens, en een 5-megapixeldieptesensor. Voor de gemiddelde consument zijn de plaatjes meer dan voldoende, maar verwacht geen ware kunstwerken van deze midranger.

Lees de volledige Nokia 7.2 review

(Image credit: Aakash Jhaveri)

6. Xiaomi Mi A3

Goedkoop alternatief

Lanceringsdatum: Juli 2019 | Gewicht: 174g | Afmetingen: 153,5 x 71,9 x 8,5mm | OS: Android 9 | Schermformaat: 6,1-inch | Resolutie: 720 x 1560 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 4GB | Opslag: 64/128GB | Batterij: 4.030 mAh | Camera achteraan: 48MP + 8MP + 2MP | Frontcamera: 32MP

Uitstekende accuduur

Scherpe prijs-kwaliteitsverhouding

Lage schermresolutie

Vingerafdrukscanner onder display is matig

Ook Xiaomi brengt al een tijdje telefoons uit met een Android One licentie. Het gaat om de Mi A-serie om precies te zijn. De Xiaomi Mi A3 is de nieuwste telg uit deze toestellijn, en biedt ontzettend veel waar voor zijn geld.

Voor minder dan 200 euro ben je verzekerd van 2 grote systeemupdates en 3 jaar lang beveiligingsupdates, en dat is vrij uniek in het Android-landschap. Ook is de software vrij van opsmuk. Hoe anders is dat bij reguliere Xiaomi-telefoons, die vaak bol staan met bloatware.

Het 6,1 inch display is een OLED-paneel. Dat is doorgaans een pluspunt, maar deze Mi A3 heeft een paneel met een lage resolutie van 720 bij 1560 pixels. Daardoor kun je vrij snel losstaande pixels zien als je erop let.

Een groot probleem hoeft dat niet te zijn echter. Er moet immers ergens op bezuinigd worden. De camera's (48-megapixellens, 8-megapixelgroothoek en dieptesensor) presteren eveneens vrij goed voor het geld wat je moet betalen voor de telefoon. Je hebt de keuze uit een versie met 64GB en 128GB opslag.

Lees onze Xiaomi Mi A3 review

(Image credit: Future)

7. Nokia 6.2

Voordelige beauty

Lanceringsdatum: Oktober 2019 | Gewicht: 180g | Afmetingen: 159,9 x 75,1 x 8,3mm | OS: Android 9 | Schermformaat: 6,3-inch | Resolutie: 1080 x 2280 | CPU: Snapdragon 636 | RAM: 4GB | Opslag: 64GB | Batterij: 3.500mAh | Camera's achteraan: 16MP + 8MP + 5MP | Frontcamera: 8MP

Mooi display

Goede batterijduur

Matige camera's

Geen snelladen

Net als de Nokia 7.2 is de Nokia 6.2 een prima allrounder. Het is een perfect toestel voor iedereen die geen rare fratsen nodig heeft van zijn of haar smartphone. Het mooie design van de 7.2 is behouden voor de goedkopere 6.2, wat in onze ogen een mooi pluspunt is.

De belangrijkste eigenschap van de Nokia 6.2 is zonder meer Android One. Net als alle andere telefoons in dit rijtje is het een prettige gedachte om te weten dat jij als gebruiker veilig kunt surfen over het Android-landschap, wetende dat jouw toestel beschikt over de nieuwste beveiligingsupdates.

Onder de motorkap is een Snapdragon 636 geplaatst, samen met 64GB aan opslaggeheugen en 4GB RAM. Het Full HD+ display is 6,3 inch groot en ondersteunt eveneens HDR10, waardoor de 6.2 erg geschikt is voor multimediagebruik.

Lees onze Nokia 6.2 review