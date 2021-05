Nokia X20 review

De Nokia X20 is een milieubewuste no-nonsense smartphone die het vooral moet hebben van zijn unieke 3-3-3 belofte: drie jaar garantie en drie jaar lang beveiligings- en software-updates. Verder is deze bijzonder grote smartphone een grijze muis, met specificaties die in deze prijsklasse nu niet bepaald denderend te noemen zijn.

Review in een notendop

Na een ietwat rustig 2020 mogen we in 2021 weer een heleboel Android-smartphones verwachten van Nokia, de fameuze merknaam die nog altijd in beheer is van HMD Global. De Nokia G- en X-series slaan geen volledig nieuwe weg in, maar komen wel met enkele aanpassingen. Met name de iets prijzigere X-serie komt met enkele interessante veranderingen, waarvan de Nokia X20 tot dusver de meest premium variant is.

De Nokia X-serie is de eerste toestellijn die komt met de bijzondere 3-3-3 belofte: kopers ontvangen drie jaar beveiligingsupdates, drie jaar OS-upgrades en drie jaar garantie. Met name OS-upgrades zijn interessant; doorgaans ontvangen Nokia-smartphones twee jaar OS-upgrades. Uit de doos draait de Nokia X20 op Android 11, waardoor in theorie deze smartphone ook Android 14 zou moeten meemaken. Het is een stevige belofte, die er tevens aan moet bijdragen dat consumenten langer met hun smartphones doen. Zo wil Nokia e-waste tegengaan.

Uiteraard moet de tijd uitwijzen in hoeverre Nokia zich aan deze beloftes gaat houden. Met name 3 jaar OS-updates wordt interessant, aangezien Nokia-toestellen vaak wat aan de late kant een nieuwe OS-versie binnenkrijgen. Over de software zelf hebben we echter weinig te klagen; je geniet van een schone versie van Android, vrij van opsmuk.

(Image credit: Future)

Buiten de sterke beloftes is de Nokia X20 best wel een grote grijze muis, met de nadruk op groot. Met afmetingen van 168,9 x 79,7 x 9,1 mm en een gewicht van 220 gram is het toestel behoorlijk lomp te noemen. Het grote 6,7 inch FHD+ LCD-display kent een 'standaard' 60Hz verversingssnelheid. Dat is, zeker in het middensegment, toch ietwat teleurstellend.

De midranger van Nokia is uitgerust met een stijlvol camerablok aan de achterkant, met daarin vier sensoren. Helaas weet geen van de vier echt te overtuigen. Kleuren zijn aan de fletse kant, de echte scherpte ontbreekt in plaatjes, en door het ontbreken van een telefotocamera raden we inzoomen ook af als het niet hoeft.

De Snapdragon 480 presteert redelijk. Qua naam zou je vermoeden dat het een low-end chipset is, maar in de praktijk valt het mee. Het is zeker niet de snelste chipset op de markt (en de benchmarks bewijzen dat), maar voor alledaags gebruik is het ruim voldoende.

De Nokia X20 is voorzien van 4.470mAh aan accucapaciteit. Het is bij regulier gebruik met 3 tot 4 uur schermtijd op een dag vrij makkelijk om het twee dagen vol te houden op één cyclus. Dat is zeker iets wat we toejuichen. De Nokia X20 ondersteunt 18W laden en zit na ongeveer 2 uur vol met accusap, maar de adapter mag je zelf regelen. Een gewaagde zet, zeker aangezien letterlijk elke andere midranger nog wel met adapter komt.

Onderaan de streep is de Nokia X20 een smartphone die het vooral moet hebben van de nieuwe 3-3-3 belofte. Er kleven de nodige aandachtspunten aan deze smartphone, waardoor je eerst goed op een rijtje moet hebben wat je belangrijk vindt. Staat in jouw lijstje 'updates, batterijduur, en nog eens updates'? Dan is dit een goede optie. Zo niet, dan is het vooral een prijzige telefoon die op veel vlakken wordt overklast door de moordende concurrentie in dit segment.

Nokia X20 prijs en releasedatum

De Nokia X20 is sinds mei in de winkels en webshops te vinden. Het toestel kun je kopen in één variant met 8GB aan RAM en 128GB opslaggeheugen. De adviesprijs van de smartphone bedraagt 379 euro. Het toestel is op dit moment verkrijgbaar bij onder andere Coolblue, Bol.com en MediaMarkt.

De smartphone is verkrijgbaar in twee kleuren: Nordic Blue en Midnight Sun.

(Image credit: Future)

Design

Op designvlak komt Nokia met het welbekende Scandinavische design op de proppen, een ontwerpstijl die we al enkele jaren kennen van de fabrikant. De Nokia X20 is minimalistisch en ziet er strak uit. Het ontwerp is simpel doch elegant, en dat is iets wat wij op de redactie wel waarderen. Het oogt ook iets rustiger dan een schreeuwerige Poco X3 NFC bijvoorbeeld.

We zijn iets minder te spreken over de alsmaar groter wordende formaten waarin Nokia zijn toestellen giet. Met afmetingen van 168,9 x 79,7 x 9,1 mm hebben we te maken met een heuse phablet. Het is dan ook echt een smartphone die je met twee handen bedient, want met één reik je doorgaans niet verder dan de helft van het display. Zelf zijn we toch meer fan van een wat handzamer en broekzakvriendelijker model.

Hoewel een adapter mist (waarover later meer), zit er wel een screenprotector op het display. Daarnaast krijg je er een gratis case bij, milieuvriendelijk gemaakt van compost. De kleur is gebroken wit met bruine spikkels. Naast dat het hoesje geen gezicht is, maakt de flinke omvang van de case het toestel merkbaar dikker.

Met een gewicht van 220 gram is de Nokia X20 ook een zwaargewicht te noemen. Hij weegt slechts 7 gram minder dan de Samsung Galaxy S21 Ultra bijvoorbeeld, en de eveneens gigantische Moto G9 Power weegt ook maar 1 gram meer.

Afbeelding 1 van 2 Met spikkelcase (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 2 Zonder spikkelcase (Image credit: Future)

Aan de voorkant van het toestel vinden we het kenmerkende Nokia-logo terug, wat verwerkt zit in de kin. De verdere randen rondom het display zijn wat aan de forse kant van een 2021-smartphone, maar dat is niets nieuws bij Nokia-telefoons. Verder valt op dat het toestel naast zwaar en groot ook vrij langwerpig is met een beeldverhouding van 20:9. Bovenin zit een gecentreerd cameragat, met daarboven een speaker voor telefoongesprekken.

De achterkant is gemaakt van glas en voelt vrij degelijk aan. Ons Nordic Blue-model is voorzien van een matte glans, en het voordeel van de coating is dat je vingerafdrukken niet snel ziet. Er is een cirkelvormig camerablok te vinden aan de achterzijde, met daarin vier camera's en daarin de welbekende Zeiss-merknaam. Links van het blok zit een LED-flitser en onder het blok vind je (wederom) de Nokia-merknaam terug.

Een sterk aluminium frame houdt de voor- en achterzijde bij elkaar. Het aluminium is voorzien van een wat ronde afwerking, waardoor hij prettig in de hand ligt. Door de breedte van het toestel kan het, zeker voor mensen met kleine handen, wat lastig zijn om het toestel voor langere tijd met één hand vast te houden en te gebruiken. Je drukt dan namelijk al snel wat hard tegen je palm aan.

De rechterrand is voorzien van een volumeregelaar en aan/uit-knop. In laatstgenoemde zit tevens een vingerafdrukscanner verwerkt. Deze is af en toe wat. wispelturig, en het komt wel eens voor dat we alleen meldingen willen bekijken en door de scanner het toestel al volledig ontgrendelen. In de onderste rand zit de opening voor de speaker, alsook een USB-C poort en koptelefooningang. De linkerrand is verrijkt met een Google Assistant-knop. De linkerrand is waar de simkaartsleuf zit en je tevens een microSD-kaartje in kwijt kunt.

(Image credit: Future)

Display

Bij een grote smartphone hoort een groot display, en dat is bij de Nokia X20 niet anders. Het toestel maakt gebruik van een 6,67 inch FHD+ LCD-display. Zoals gezegd zit er een cameragat bovenin het display verwerkt, maar verder is er geen notch of iets dergelijks aanwezig.

De resolutie bedraagt 1080 x 2400 pixels met een beeldverversing van 60Hz. Als je graag met hogere verversingssnelheden wil werken, dan kan je dat in deze prijsklasse zeker terugvinden, maar de X20 is dan niet de juiste smartphone voor jou.

De verdere kwaliteit van het LCD-display is redelijk. Kleuren zien er een tikkeltje flets uit. Hoewel je de witbalans kunt aanpassen, hebben we geen optie gevonden om echt onder de indruk te raken van het scherm. Het is prima te doen, maar verwacht geen wonderen.

De maximale helderheid van 450 nits vinden we wat aan de lage kant. Verwacht dat je in de felle zomerzon wat moet knijpen met je ogen om het scherm te kunnen aflezen. Met de minimale schermhelderheid zit het wel snor; in de avonduren konden wij, zeker met de blauwlichtfilter, zonder pijn aan onze ogen het scherm aflezen.

Camera's

Achteraan de Nokia X20 zitten vier camera's. Dat lijkt veel, maar is niet enorm ongebruikelijk. Je hebt een 64MP hoofdcamera, 5MP groothoek, 5MP dieptesensor en 2MP macrocamera. Er is ook een 32MP frontcamera aanwezig. Deze combinatie lijkt veel op die van de Moto G9 Plus, maar dan met een lagere resolutie voor de groothoeklens en hogere voor de frontcamera.

Standaard schiet je 16MP plaatjes met de hoofdcamera. Er worden namelijk vier pixels gecombineerd in één via een technologie genaamd pixel binning. Het voordeel hiervan is dat er meer licht per pixel opgevangen wordt. Dat moet resulteren in mooiere plaatjes.

Overdag weet de Nokia X20 met de hoofdcamera best redelijke plaatjes te schieten. Verwacht geen verzadigde foto's waarvan de kleuren van je beeld afspatten; de X20 houdt het vooral realistisch. HDR is aanwezig, maar het dynamisch bereik is niet heel denderend. Scherpte is oké te noemen, mits je in goed belichte omgevingen foto's schiet. Dan is de primaire camera merkbaar op z'n sterkst. Bij het inzoomen kan je af en toe zien dat de Nokia X20 foto's iets te scherp wil maken, maar dit effect is niet altijd zichtbaar.

Afbeelding 1 van 12 De primaire camera schiet overdag prima foto's. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 12 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 12 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 12 De macrocamera werkt, maar je ziet al snel dat deze sensor niet heel gedetailleerde plaatjes maakt. (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 12 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 12 De groothoekcamera is handig, maar schiet vrij matige foto's met weinig details. (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 12 In minder goed belichte situaties komt er vaak een blauwe waas over de foto. (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 12 Nachtmodus uit (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 12 Nachtmodus aan (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 12 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 12 Bij 5x zoom is het ontzettend korrelig. Er is namelijk geen zoomcamera. (Image credit: Future) Afbeelding 12 van 12 Bij de maximale zoom (8x) zie je het gele logo, maar ook niet meer dan dat. (Image credit: Future)

Het is misschien niet de meest spectaculaire camera in het segment, maar onder normale omstandigheden kan het er zeker mee door. Let wel op: camerabeelden zien er in de camera-app zelf (de viewfinder) vaak lelijker uit dan hoe het plaatje er uiteindelijk uitziet.

In de avonduren laat de camera van de Nokia X20 wat steekjes vallen: plaatjes zitten al snel vol met ruis en enige scherpte ontbreekt. Bij onze foto's kwam er ook vaak een blauw-paarse waas die over heel de foto verschijnt. Er is een speciale nachtmodus aanwezig bij de Nokia X20, maar de verbeteringen zijn vrij minimaal.

Een zoomlens ontbreekt, dus verwacht niet dat de 8x digitale zoom alles piekfijn in beeld brengt.

De 5MP groothoekcamera is handig om landschapsfoto's mee te maken, maar verder is het toch een behoorlijk beperkte sensor die matige plaatjes aflevert. Verder is er nog een 2MP macrocamera aanwezig om macrofoto's mee te schieten. De plaatjes zien er redelijk uit, maar door de lage resolutie ontbreken details. De frontcamera kan zich iets beter meten met de concurrentie, al vinden we de geschoten selfies wat aan de grauwe kant.

Video-opnames gaan tot 1080p met 60fps. Er is ook een Cinemamodus die de Pro-videomodus van andere smartphones moet nabootsen, maar met een maximale resolutie van 1080p lijkt het ons niet iets dat veel mensen op professionele basis zullen gebruiken.

Hardware en prestaties

De Nokia X20 is uitgerust met de relatief nieuwe Snapdragon 480-chipset. De naam van de chipset doet vermoeden dat het hier gaat om een low-end chipset, maar dat is niet helemaal het geval. Hoewel Snapdragon voor midrangers vaak 600- en 700-series produceert, kan de Snapdragon 480 redelijk meekomen. Ook goed om te weten: de chipset ondersteunt 5G.

In onze Geekbench 5 test behaalt de smartphone een score van 509 in de single-core test en 1681 in de multi-core test. Qua prestaties komt het overeen met de Exynos 9611-gebruikende Samsung Galaxy A52 (528 single-core en 1502 multi-core). Dat is ook niet de snelste uit het middensegment, en die is ook nog eens voor enkele tientjes minder verkrijgbaar.

Games als een Call of Duty: Mobile kan de Nokia X20 nog prima aan. Zwaardere spellen als PUBG kunnen echter niet in de hoogste kwaliteit gespeeld worden, omdat de hardware dit niet aankan.

In de praktijk merk je dat de Nokia X20 vrijwel alle taken gemakkelijk aankan, maar dat er af en toe een stotter of hapering tussen zit. Met name bij het multitasken verloopt het niet zo vlekkeloos als bij de concurrentie. Het toch al niet zo soepele 60Hz display komt hier ook niet de gebruikerservaring ten goede.

De Nokia X20 krijg je enkel en alleen met 128GB opslag. Dat is doorgaans meer dan voldoende voor de doorsnee gebruiker, maar voor iedereen die daar niet onder valt hebben we ook goed nieuws: je kunt het geheugen uitbreiden via een microSD-kaartje. Verder is er 8GB RAM aanwezig, waardoor multitasken nu en in de toekomst niet voor geheugenproblemen zal zorgen.

(Image credit: Future)

Zoals gezegd maakt de Nokia X20 gebruik van een koptelefooningang, en daar zijn we erg blij mee. De enkele luidspreker voor media aan de onderkant zijn we iets minder blij mee; het geluid is behoorlijk flets en mist bas. Je favoriete Spotify-nummers afspelen op dit toestel doet afbreuk aan hoe het echt moet klinken.

Het toestel loopt op een stock-versie van Android 11. Dat is het besturingssysteem zoals Google het 'bedoeld heeft', zonder extra lagen of bloatware. Verwacht dus eenzelfde ervaring als op een Pixel-smartphone.

Dat gezegd hebbende: de software haperde af en toe tijdens onze testperiode. Ook valt op dat vrijwel alle video's die we afspelen via social media gepaard gaat met enkele haperingen, met name in het begin. We weten niet of dit alleen bij reviewmodellen het geval is, maar het is in ieder geval iets om op te letten.

De nieuwe midranger van Nokia behoort tot de eerste groep die valt onder de 3-3-3 belofte: drie jaar lang beveiligingsupdates, drie jaar lang garantie, en drie jaar lang software-updates. Met name dat laatste is interessant. De Nokia X20 zou in theorie nog Android 14 moeten meemaken, iets wat vrij ongekend is in het Android-landschap, laat staan in het middensegment. Enkel Samsung overtreft dit met eveneens drie jaar software-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates, zoals bij de Samsung Galaxy A52.

Batterijduur

De batterij heeft een capaciteit van 4.470mAh, wat aanzienlijk is voor een smartphone binnen deze prijsklasse. In de praktijk kan de Nokia X20 met gemak anderhalf tot twee dagen mee op één cyclus. We hebben het dan over gemiddeld gebruik met 3 tot 4 uur schermtijd per dag. Het is zeker een van de betere eigenschappen van deze telefoon.

De oplaadsnelheden zijn met een magere 18W iets minder indrukwekkend. het duurt ongeveer 2 uur voordat de batterij weer volledig vol zit met accusap. Dat is aan de trage kant. Ook in deze prijsklasse zien we genoeg smartphones met ondersteuning voor 30W, met zelfs een enkele uitschieter tot 50W of 65W, zoals de Oppo Find X3 Lite.

Ook opvallend: de Nokia X20 komt zonder adapter, dus je zal er zelf een moeten aanschaffen of een oudere adapter gebruiken. HMD Global volgt hier duidelijk in de voetstappen van Apple en Samsung om de berg e-waste te verminderen. De ecologische bewustwording zou wel iets oprechter overkomen als de vijf andere toestellen die samen met de Nokia X20 zijn uitgebracht ook zonder adapter zouden komen.

(Image credit: Future)

Koop de Nokia X20 als...

Je een no-nonsens smartphone zoekt voor de lange termijn

De Nokia X20 ziet er degelijk uit, heeft een sterke batterijduur en krijgt jarenlang updates. Als je verder weinig franje zoekt, dan is dit een toestel om te overwegen.

Je de deur uit wil gaan zonder adapter

Buiten dat je die adapter zelf moet regelen, hoef je het toestel niet zo vaak op te laden als menig concurrent. Een batterijduur van twee dagen bij regulier gebruik is zeker niet vreemd bij dit toestel.

Je een fan bent van het Nordic design

De Nokia X20 ziet eruit zoals we gewend zijn van het merk: elegant doch simpel. Als dat jou aanspreekt, dan zouden we een afspraakje met de X20 inplannen.

Koop hem niet als...

Je graag de mooiste kiekjes schiet

Nee, de Nokia X20 gaat niet de boeken in als de meest cameragenieke smartphone aller tijden. Overdag kan de primaire camera best mooie plaatjes schieten, maar daarbuiten is de X20 met zijn beperkte camera-opzet geen sterke fotograaf.

Je waarde hecht aan een scherpe prijs-kwaliteitverhouding

Geen kekke camera's, geen 90Hz of 120Hz display, geen krachtige chipset; de Nokia X20 kost bijna 400 euro, maar echte premium features vind je hier niet.