Motorola Moto G9 Power review

De Motorola Moto G9 Power is niet per se op alle vlakken een verbetering van de Moto G8 Power, maar wel op het aspect waarvoor je een toestel als de G9 Power in huis haalt: de batterijduur. Die is namelijk fantastisch. Ook is de primaire camera behoorlijk goed voor een budgettoestel. Kun je overweg met dit enorm grote apparaat, dan krijg je er een degelijk en scherp geprijsd top budgettoestel voor terug.

Motorola is al jaren een sterke speler in de goedkopere segmenten van de smartphonemarkt. In 2020 ging Motorola zich echter ook focussen op het duurdere segment, met toestellen zoals de Motorola Razr 5G (2020), Motorola Edge en Motorola Edge Plus. Met name de eerste, een vouwbare smartphone, zal de nodige tijd hebben gekost. Zou Motorola de goedkopere telefoons dit jaar hebben verwaarloosd ten faveure van de nieuwe richting die het is ingeslagen?

Daar kunnen we inmiddels volmondig 'nee' op zeggen. Niet alleen zijn er nog altijd ontzettend veel goedkopere toestellen op de markt gebracht dit jaar, ook is het merendeel ervan zeer sterk te noemen. Zo ook de Motorola Moto G8 Power, een echte marathonsmartphone die begin 2020 verscheen.

Des te opvallender dat Motorola nog voor het sluiten van datzelfde jaar met de Motorola Moto G9 Power op de proppen komt. Een overbodig toestel, of een daadwerkelijke aanvulling op de toch al prima line-up van Motorola? De hoogste tijd om deze nieuwe telg aan de tand te voelen.

Motorola Moto G9 Power prijs en releasedatum

De Motorola Moto G9 Power is in november 2020 uit de doeken gedaan, samen met de Motorola Moto G 5G. Inmiddels is het toestel verkrijgbaar in diverse winkels en webshops. De adviesprijs bedraagt 199 euro.

De Motorola Moto G9 Power is enkel beschikbaar in een versie met 128GB met uitbreidbaar opslaggeheugen en 4GB RAM. Je hebt de keuze uit twee kleurversies: Electric Violet (pimpelpaars) en Metallic Green (donkergroen).

Design

De Motorola Moto G9 Power is een toestel waar je niet omheen kunt. We bedoelen daar niet per definitie mee dat het een lust is om naar te kijken, maar dat deze telefoon ontzettend groot is. De afmetingen bedragen 172,1 x 76,8 x 9,7 millimeter. Ter vergelijking: de eveneens zeer grote iPhone 12 Pro Max kent afmetingen van 160,8 x 78,1 x 7,4 millimeter.

Op de redactie twijfelen we of er iets bestaat als te groot, maar indien dat zo is, dan is deze Motorola Moto G9 Power daar het meest geschikte voorbeeld van. We begrijpen dat al die accucapaciteit ergens geplaatst moet worden, maar op een gegeven moment kun je je hand niet meer verder strekken. Om dan telkens met twee handen het toestel te moeten gebruiken, dat ziet ook niet iedereen zitten.

De discussie over het formaat daargelaten, ziet de Motorola Moto G9 Power er zeer degelijk uit. Aan de voorzijde zien we een groots display, wat onderbroken wordt door een camera-uitsparing in de linkerbovenhoek. De randjes rondom het display zijn wat aan de forse kant, voornamelijk de 'kin'. Het is echter niet zo bont gemaakt als bij de Nokia 3.4 bijvoorbeeld.

(Image credit: Jitendra Soni)

Zoals gezegd zijn er twee kleurversies van de Moto G9 Power. Ons reviewexemplaar is de Metallic Green-versie. Het is zeker een andere kleur dan we gewend zijn, maar hij is zeker niet 'te' opvallend naar onze mening. Verder is er sprake van een ribbeltjespatroon, wat moet fungeren als een soort anti-slip. Het is een leuke toevoeging en het voelt prettig aan, maar het kan niet verhullen dat we hier te maken hebben met een plastic smartphone.

Ondanks de plastic behuizing voelt de smartphone zeer degelijk en robuust aan. Motorola levert een rubberen hoesje mee, maar hij ligt eigenlijk lekkerder en steviger in de hand zonder. Dat dankt het toestel voor een deel ook aan zijn gewicht van 221 gram, maar toch; we hebben het wel eens anders gezien in deze prijsklasse. De bovenzijde van het display aan kunnen raken met één hand zonder rare manoeuvres te maken is helaas een utopie. Bereid je dus voor op een tweehandig toestel.

Verder zit er in de linkerbovenhoek een camerablok met drie sensoren en één flitser. Er is tevens een tekstje op het toestel geprint wat meldt dat er een primaire 64MP-camera aanwezig is, waarover later meer. Schuin daaronder bevindt zich een rappe vingerafdrukscanner.

Over naar de randen. Aan de rechterrand vinden we een volumeregelaar en geribbelde aan/uit-knop terug. De onderste rand is verrijkt met een enkele speaker en USB-C poort. De linkerrand is waar je een Google Assistant-knop terugvindt, evenals de simkaartsleuf. In de sleuf is ruimte voor een simkaart en een microSD-kaartje. Aan de bovenste rand is er ruimte gemaakt voor de nog altijd handige koptelefooningang.

Display

De Motorola Moto G9 Power maakt gebruik van een gigantisch LCD-display. De schermdiagonaal bedraagt 6,8 inch en kent een 20,5:9 verhouding. Dat is bijna net zo langwerpig als de hedendaagse Sony Xperia-smartphones. In de praktijk betekent dit dat je ontzettend veel content kunt zien op je display. Van je Twitter- of Facebook-feed bijvoorbeeld. Het scherm is ook meer dan groot genoeg om films op te kijken.

Het LCD-display kent een resolutie van 720 x 1640 pixels, wat neerkomt op een pixeldichtheid van 263 pixels per inch. Dat is ontzettend weinig, iets wat je ook opmerkt wanneer je kijkt naar het display; beelden zien er simpelweg onscherp uit. Daar hoef je niet eens een pixel peeper voor te zijn. Het is tevens een downgrade ten opzichte van het Full HD+ display van de Moto G8 Power. De reden laat zich raden: minder pixels om energie aan te leveren, wat zorgt voor een nog betere batterijduur.

Beelden zien er een tikkeltje koel uit en het contrast is niet heel denderend, maar daar hebben we niet heel veel over te klagen verder. Het is vooral de onscherpte die soms wel eens kan storen. De minimale schermhelderheid is duister genoeg om in de nachtelijke uren het display te aanschouwen, zonder spontaan een migraine-aanval te krijgen. De maximale helderheid stemt ons eveneens tevreden, wat de nodige leesbaarheidsproblemen voorkomt op zonnige dagen.

(Image credit: Moto)

Camera's

De Motorola Moto G9 Power is uitgerust met drie camera's aan de achterzijde. Het gaat om een primaire 64MP-camera, 2MP-macrosensor en 2MP-dieptesensor. De macrosensor is geschikt voor superclose-up foto's, en de dieptesensor wordt gebruikt om achtergrondvervaging toe te passen.

Motorola zelf pakt in ieder geval groots uit met de primaire 64MP-camera. Net als de duurdere toestellen op de markt gebruikt de Moto G9 Power een technologie waarbij vier pixels in één worden gecombineerd, met als gevolg dat er meer licht per pixel wordt opgevangen en je dus mooiere plaatjes moet krijgen.

Veel gedoe om uit te leggen, maar in de praktijk zien we dat de Motorola Moto G9 Power uitzonderlijk mooie plaatjes kan schieten voor een goedkoper toestel. We leggen hierbij de nadruk op 'kan', want af en toe zitten er ook zeer wazige exemplaren tussen. Toch, met een beetje moeite waren we bij vlagen zelfs verbaasd van de mooie kiekjes: alles ziet er contrastrijk uit, de automatische modus past mooi een bokeh-effect toe (vervaging van achtergrond), en in tegenstelling tot vele andere budgettoestellen zijn hier de kleuren juist wat aan de warme kant. Ook HDR-ondersteuning is van de partij en voegt iets extra's toe hier en daar.

Af en toe merken we wel op dat plaatjes erg zacht zijn (wat weinig detail), maar dat zie je pas als je langer dan 5 seconden kijkt naar een foto (en laten we eerlijk zijn, dat gebeurt niet snel tegenwoordig). Al met al zijn we zeker onder de indruk van wat Motorola in deze telefoon heeft weten te stoppen.

Afbeelding 1 van 11 De Moto G9 Power voegt automatisch een scherptediepte-effect toe als de situatie zich ervoor leent. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 11 De macrosensor werkt, maar laat het vogeltje er toch een stuk minder elegant uitzien. (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 11 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 11 Mooie, kleurgetrouwe foto's, dat kan de Moto G9 Power zeker met voldoende licht. (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 11 (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 11 Hier gaat iets fout als we 2x zoom gebruiken. (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 11 (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 11 Wederom iets vreemds met de zoomfunctie. Gelukkig kwam dit lang niet altijd voor. (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 11 (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 11 Nachtmodus uit. (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 11 Nachtmodus aan. (Image credit: Future)

Het is jammer dat de macrosensor dit voorbeeld niet kan volgen. Superclose-up foto's maken met de reguliere camera is wat lastig, maar wat de macrosensor ervan maakt vinden we ook niet om over naar huis te schrijven. Scherpstellen lukt vaak wel, maar de plaatjes zitten vaak vol met ruis. Ook twijfelen we aan de meerwaarde van de dieptesensor, aangezien zelfs met de vinger op deze sensor er nog een prima bokeh-effect werd toegepast.

De zoomkwaliteiten van de Moto G9 Power zijn wat minder indrukwekkend, maar onverwacht is dat niet. Er zit namelijk geen zoomcamera op de smartphone. Digitaal zoomen is mogelijk tot maximaal 8x, maar we raden je aan om het maximaal bij 4x. Af en toe zagen we bij ingezoomde plaatjes ineens flinke overbelichting en heel veel ruis. Mogelijk is dit een softwarefoutje. Een nachtmodus is ook aanwezig, maar daar moet je niet al te veel van verwachten. Plaatjes worden zeker helderder, maar scherpte is afwezig.

De videokwaliteiten van de Motorola Moto G9 Power zijn redelijk te noemen. Filmen is mogelijk in 1080p met 60fps, maar we adviseren om 30fps aan te houden. Bij 60 frames per seconde werkt de elektronische beeldstabilisatie namelijk niet meer, en dat is een verschil van dag en nacht. In video's zijn de kleuren vrij natuurgetrouw, en werkt de beeldstabilisatie voor een budgettelefoon gewoon goed. Wel had de Moto G9 Power af en toe wat moeite met het focussen.

Aan de voorzijde van de Motorola Moto G9 Power zit een 16MP-frontcamera. Ook deze camera weet best redelijke plaatjes te schieten. Het is zeker voldoende voor een videogesprek of Snapchat-foto, maar verwacht geen kunstwerk. Er is al snel sprake van ruis, en de kleuren zijn, zeker tegenover de primaire camera, nogal bleekjes.

Prestaties en software

De Motorola Moto G9 Power is naamwijs de opvolger van de Moto G8 Power, maar qua specificaties is er lang niet altijd sprake van een verbetering. Naast de downgrade van het display is ook de chipset van de Moto G9 Power minder krachtig; waar de Moto G8 Power gebruikmaakt van de Snapdragon 665, heeft de G9 Power een Snapdragon 662 onder de motorkap zitten.

In de praktijk merkten wij echter geen verschil, waardoor het vooral op papier een vreemde keuze blijft. De octa-core processor is geklokt op 2,0GHz en presteert bij dagelijks gebruik meer dan prima. Soepel is een groot woord, maar echte zware vertragingen of iets dergelijks kwamen we niet tegen. Ook niet als we muziek luisterden op de achtergrond terwijl we bezig waren met chatten via Whatsapp. De 4GB RAM lijkt meer dan voldoende te zijn om met gemak te kunnen multitasken.

Voor dagelijks gebruik is deze goedkope smartphone dus een prima optie, maar hoe zit het met gamen? Nou, eigenlijk verrassend goed. We hebben diverse spelletjes gespeeld, van Forza Street tot Temple Run, en op een paar framedrops hier en daar na bij het laden of bij grote gebeurtenissen werkte de Moto G9 Power erg prettig, zeker gezien de prijs van het apparaat. Uiteraard zal je Fortnite niet op z'n mooist moeten spelen, maar dat is dan ook een beetje te veel gevraagd van een budget smartphone.

Verder is er 128GB aan uitbreidbaar opslaggeheugen aanwezig, en dat is voor heel veel gebruikers meer dan genoeg. Na installatie van onze dagelijkse apps hielden we ruim 100GB over om de komende jaren mee vooruit te kunnen. Zoals gezegd is er een speaker aanwezig aan de onderkant. Het maximale volume is meer dan hard genoeg om een kamertje mee te vullen, en er is zelfs een kleine bas aanwezig. Echt kraakheldere details moet je echter niet verwachten.

De Motorola Moto G9 Power draait uit de doos op Android 10. Dat is op het moment van schrijven niet de nieuwste software, maar Motorola belooft een spoedige update naar Android 11. Dat zal overigens ook de enige grote software-update worden die de fabrikant voor deze telefoon uitbrengt. Dat is jammer, maar ook een klein beetje verwacht in deze prijscategorie. Wel mag je rekenen op twee jaar lang beveiligingsupdates elk kwartaal.

Over de software zelf kunnen we kort zijn: die staat als een huis. Je krijgt een schone versie van Android 10 toegeworpen, maar dan met exclusieve Moto-features erbij. Denk hierbij aan een interactief display (vergelijkbaar met always-on display), acties gekoppeld aan handgebaren (twee keer zwaaien om de zaklampfunctie te activeren bijvoorbeeld, of twee keer draaien om de camera op te starten...). Nog redelijk nieuw is Moto Gametime, wat ervoor zorgt dat je niet gestoord wordt door inkomende meldingen als je aan het gamen bent.

Batterij

Tot dusver is de Motorola Moto G9 Power een best redelijke smartphone gebleken. Het echte spektakelstuk begint echter nu pas. De accucapaciteit van 6000mAh is namelijk bizar. Bizar goed. We hebben er geen andere woorden voor. Bij regulier gebruik wisten we er met gemak ruim drie(!) dagen uit te persen.

Met regulier gebruik bedoelen we wat sociale media checken, chatten, browsen, en af en toe een fotootjes maken. We moesten af en toe twee keer knipperen toen we het accupercentage aan het eind van de dag zagen.

De smartphone was net voor het einde van de dag afgekoppeld van de adapter, vandaar dat het systeem vier dagen aangeeft. (Image credit: Future)

Uiteraard, met 6000mAh aan boord en een 720p scherm verwacht je ook goede resultaten, maar waarschijnlijk zijn de meeste lezers al lang vergeten hoe fijn het is om een telefoon te hebben die je niet om de haverklap hoeft op te laden. Als je volop gebruikmaakt van je telefoon (4-5 uur schermtijd) en veel gamet, dan mag je nog altijd rekenen op een batterijduur van 2,5 dag, afhankelijk van welk spel je speelt.

Een grote accu betekent ook dat er aan het einde van de rit heel wat moet worden opgeladen. Het opladen van de Motorola Moto G9 Power is dan ook een redelijk tijdrovend klusje.

Ondanks dat de Moto G9 Power 20W snelladen ondersteunt, duurt het ongeveer 2 uur en een kwartier voordat het toestel volledig opgeladen is. Dat zien we echter graag door de vingers als we mogen rekenen op zo een goede batterijduur.

Moet ik de Motorola Moto G9 Power kopen?

(Image credit: Jitendra Soni)

Koop hem als...

Je batterijduur heel belangrijk vindt

Maakt het je niet zoveel uit welke toeters en bellen eraan een smartphone hangen, maar wil je gewoon niet om elke dag een telefoon kwijt zijn aan de oplader? Dan is dit jouw droomtoestel.

Je graag mooie plaatjes schiet voor weinig geld

Je hebt niet veel geluk nodig om mooie foto's te maken met de Motorola Moto G9 Power. Een beetje licht, een goede focus en grote kans dat jouw shot er mooi uitziet.

Je een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding belangrijk vindt

Voor nog geen 200 euro krijg je een smartphone waarmee je jarenlang vooruit kunt, zonder dat je geheugen snel vol zal zitten of traagheid snel parten gaat spelen.

Koop hem niet als...

Je niet van grote smartphones houdt

Als je de huidige iPhones al te groot vindt, dan hoef je niet eens deze telefoon te overwegen. Hij is namelijk gigantisch.

Je erg gesteld bent op een mooi display

Motorola heeft concessies gedaan wat betreft de schermkwaliteit voor maximale batterijprestaties, waardoor het niet echt een genot is om lang naar deze smartphone te kijken.