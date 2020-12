Nokia 3.4 review

De Nokia 3.4 is op het eerste gezicht een zeer degelijk toestel, en de belofte van drie jaar lang beveiligingsupdates voor een telefoon in deze prijsklasse is vrij uniek. Ook het design is, mits je de juiste kleurversie hebt, zeer prettig om naar te kijken. De veeleisende gebruiker zal echter niet zo snel voor deze smartphone kiezen, aangezien de chipset in combinatie met slechts 3GB RAM niet heel soepeltjes aanvoelt. Dat gezegd hebbende, voor de casual gebruiker die houdt van een telefoon met een lange adem is de Nokia 3.4 het overwegen waard.

HMD Global mag inmiddels al een tijdje smartphones uitbrengen onder de Nokia-licentie. In 2017 maakten we voor het eerste kennis met wat de Finse fabrikant voor ons in petto had. Meteen werd duidelijk dat HMD Global vast wilde houden aan een herkenbaar Scandinavisch design, evenals de focus leggen op veiligheid en betrouwbaarheid.

Vandaag de dag staat HMD Global nog altijd achter de beloftes die in het begin gemaakt zijn. In tegenstelling tot andere fabrikanten, zie je bij Nokia duidelijk het grotere plaatje terug als je kijkt naar alle toestellen tezamen. Naast high-end smartphones zoals de Nokia 8.3 worden er namelijk ook budget smartphones aangeboden met jarenlange update-ondersteuning, en een mooi voorbeeld hiervan is de nieuwe Nokia 3.4.

De Nokia 3.4 is de opvolger van de Nokia 3.2, die in 2019 is verschenen. Om de een of andere reden is de Nokia 3.3 overgeslagen, maar dat mag de pret niet drukken. Ten opzichte van zijn voorganger is de Nokia 3.4 onder meer uitgerust met een groter display, meer geheugen, grotere accu, en meer camera's.

Op papier een veelbelovend toestel, zeker als je ziet dat de adviesprijs slechts 149 euro bedraagt. De hoogste tijd dus om de Nokia 3.4 nader aan de tand te voelen.

(Image credit: TechRadar)

Nokia 3.4 prijs en releasedatum

De Nokia 3.4 is tegelijkertijd met de Nokia 2.4 in september 2020 uit de doeken gedaan, waarvan laatstgenoemde de goedkoopste van de twee is. De Nokia 2.4 kwam later die maand op de markt, terwijl de Nokia 3.4 zich medio oktober liet zien in winkels en webshops.

Het instapmodel van de Nokia 3.4 is uitgerust met 32GB aan (uitbreidbaar) opslaggeheugen en 3GB RAM, en gaat over de toonbank voor een adviesprijs van 149 euro. Voor enkele tientjes meer bieden sommige webshops ook de versie met 64GB opslaggeheugen aan. Beide varianten zijn verkrijgbaar in de kleuren Fjord (blauw), Dusk (paars), en Charcoal (zwart met bruin).

Design

De Nokia 3.4 is wederom een smartphone waarvan je op een afstand al kunt zien dat het gaat om een echte Nokia. HMD Global houdt vast aan het herkenbare Scandinavische design: simpel doch strak. De regendrupnotch aan de bovenzijde van de Nokia 3.2 heeft plaats gemaakt voor een losse uitsparing in de linkerbovenhoek. Daar zit de enkele frontcamera verstopt.

Verder zijn de randen wat afgeslankt, al is er nog altijd een wat grove 'kin' zichtbaar met daarop het Nokia-logo. Ook aan de achterzijde vinden we het logo terug, maar dan verticaal geplaatst onder de vingerafdrukscanner. De scanner werkt best rap en fungeert prima als veilige ontgrendelmethode. Iets daarboven zit de camerabult, met daarin drie camerasensoren en één flitser.

(Image credit: TechRadar)

Voor de Nokia 3.4 review hebben we de Charcoal-versie getest. Zelf zijn we niet echt fan van de bruinzwarte kleur, maar het ribbeltjespatroon op de achterzijde is wel een leuke toevoeging. Het verhult echter niet dat je hier te maken hebt met een budgettoestel; de smartphone is van plastic gemaakt en voelt niet zo heel premium aan. Mochten we je een tip moeten meegeven, ga dan voor de Fjord-versie met mooie kleuroverloop.

Met afmetingen van 161 x 76 x 8,7 millimeter gaat het om een vrij groot toestel, waardoor hij voor velen lastig te gebruiken zal zijn met één hand. De aluminium randen zorgen ervoor dat het toestel wel redelijk stevig aanvoelt, en van een flex onder druk is dan ook geen sprake.

Aan de rechterrand vind je zowel de aan/uit-knop als volumeregelaar terug, en aan de linkerrand zit de Google Assistant-knop en de simsleuf. In de sleuf passen twee simkaarten én een microSD-kaartje.

Aan de onderkant zit een USB-C aansluiting met enkele speaker. De speakerkwaliteit is niet je van het en het klinkt nog al tinny (weinig diepte), en het maximale volume valt ook wat tegen. Verwacht dus ook niet dat je een slaapkamer gevuld krijgt met het geluid van de speaker. Wel prettig vinden we de aanwezigheid van de koptelefooningang aan de bovenzijde.

(Image credit: TechRadar)

Display

De Nokia 3.4 is uitgerust met een 6,39 inch LCD-display. Dat klinkt ontzettend groot, maar vergeet niet dat de randen vrij minimaal zijn voor een budget smartphone. Vandaar dat de screen-to-body ratio 81,9 procent bedraagt, vrijwel gelijk met de Nokia 7.2 van vorig jaar. Het display is dan ook groot genoeg om in alle gemak je favoriete series of films te bekijken.

De resolutie van het scherm bedraagt 720 x 1560 pixels, wat neerkomt op HD+. Er zijn in dit prijssegment toestellen te koop die Full HD+ aanbieden, en zeker op een groot scherm zoals dat van de Nokia 3.4 is het verschil merkbaar. Kleuren zien er ietwat koeltjes uit, maar zeker niet misvormd. Het is gewoonweg niet een scherm waar je uren achter elkaar wil kijken, maar dat is maar weinig budget smartphones gegeven.

De minimale schermhelderheid is duister genoeg om zonder zorgen in de avonduren de Nokia 3.4 te kunnen gebruiken. Zeker als je de blauwlichtfilter hierbij gebruikt. De maximale helderheid van 400 nits maakt het lastig om de smartphone te gebruiken in direct zonlicht. Automatische helderheid is eveneens aanwezig en presteerde best redelijk.

(Image credit: TechRadar)

Camera

De Nokia 3.4 is uitgerust met drie camera's: een primaire 13MP-camera (6x digitale zoom), 5MP-groothoeksensor, en een 2MP-dieptesensor. Laatstgenoemde wordt gebruikt in portretfoto's, waarbij de achtergrond wordt vervaagd.

In situaties waarbij de lichtomstandigheden optimaal zijn (buitenlucht, veel natuurlijk licht), vinden we de foto's die de Nokia 3.4 schiet nog vrij aardig ook. Zeker in vergelijking met oudere budgettoestellen van Nokia zit er schot in de zaak. Zo zien de kleuren er op foto's vrij natuurgetrouw uit, zij het af en toe wat koeltjes. HDR is aanwezig en kan hier en daar wat extra contrast toevoegen, maar verwacht niet al te veel.

Als je niet inzoomt lijkt er zeker nog enige scherpte in de 'makkelijke' plaatjes te zitten, waardoor je ze met een gerust hart kunt delen met vrienden en familie. Zoom je wat verder in, dan zie je dat echte details toch ontbreken, maar dat is voor een telefoon in deze prijsklasse geen schande. Het is ook niet meer dan logisch dat de kwaliteit afneemt naarmate de lichtomstandigheden minder worden.

(Image credit: TechRadar)

We vinden het vreemd dat Nokia ervoor heeft gekozen om een nachtmodus beschikbaar te houden, want de resultaten in deze modus kunnen ons zeker niet overtuigen. Het merendeel van de tijd zit je opgezadeld met wazige foto's met veel ruis. en dat komt onder meer doordat er geen enkele vorm van stabilisatie in deze smartphone zit. De helft van de tijd schiet je in donkere omstandigheden betere plaatjes zonder nachtmodus de betere kiekjes.

De interface van de camera-app is strak en overzichtelijk, waardoor je snel weet waar je moet zijn om iets aan te kunnen passen. Het is jammer dat de rekenkracht af en toe kort lijkt te schieten en zorgt voor een stotter hier en daar. Af en toe moet je een extra keertje tikken om de focus goed te leggen, maar dat is nog te overzien.

De 5MP-groothoeksensor is een leuke gimmick om landschapsfoto's mee te maken, maar de algehele kwaliteit is niet meer dan middelmaat. We zien liever dat men ervoor kiest om één goede sensor te monteren, in plaats van meerdere sensoren die qua prestaties niet boven de concurrentie uitsteken. Een goed voorbeeld hiervan is de Google Pixel 4a.

Afbeelding 1 van 10 De primaire camera aan het werk. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 10 De groothoekcamera brengt meer in beeld, maar is ook minder scherp. (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 10 De Nokia 3.4 gaat nog best goed om met de lichtinval op deze foto. (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 10 De groothoekcamera aan het werk. (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 10 Een prima foto van de primaire Nokia 3.4-camera. (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 10 Ietwat aan de koele kant, maar over het algemeen een mooi plaatje van de primaire camera. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 10 Primaire camera. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 10 Foto's in de avonduren zijn niet zo goed, met of zonder nachtmodus geactiveerd. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 10 De Auto HDR doet zeker zijn best om goed om te gaan met de verschillende lichtbronnen. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 10 van 10 Op het eerste oog ziet deze foto er redelijk uit, maar als je een beetje inzoomt op de voorgrond ontbreekt het aan details. (Image credit: TechRadar)

De videokunsten van de Nokia 3.4 zijn vrij basic gehouden. Filmpjes neem je op in maximaal 1080p met 30 frames per seconde. Zoals gezegd is er geen stabilisatie aanwezig, waardoor filmpjes zonder statief er al snel schokkerig uitzien.

De 8MP-frontcamera zit verstopt in de uitsparing aan de voorzijde, en presteert respectabel. Beelden zien er wat zacht uit en ook een tikkeltje bleek, maar het kan er zeker mee door.

Prestaties en software

De Nokia 3.4 is zoals gezegd niet de snelste van het stel. Vaak kun je dit al snel verwijten aan de chipset die onder de motorkap zit. In dit geval gaat het om de Snapdragon 460, een chipset die niet bepaald bekendstaat om z'n rappe prestaties.

De octa-core chipset is geklokt op 1,8Ghz en is niet de snelste processor die je in deze prijsklasse kunt vinden. Hoewel de Nokia 3.4 simpele taken makkelijk verdraagt, voelt alles gewoon niet zo soepel aan. Dit gevoel wordt erger wanneer je gaat proberen te multitasken. Luisteren we op de achtergrond naar muziek terwijl we willen chatten als er berichtjes binnenkomen, dan ben je verzekerd van (input) lag, wat de algehele gebruikerservaring niet ten goede komt.

Het gebrek aan multitaskkracht zit hem niet alleen in de chipset, maar ook lijkt 3GB werkgeheugen wat aan de magere kant. Zeker voor een toestel wat nog jarenlang moet mee kunnen gaan dankzij Android One, hebben we zo onze twijfels in hoeverre de Nokia 3.4 nog kan fungeren als daily driver over drie jaar met apps die alsmaar zwaarder worden.

Het komt niet als een verrassing dat grafisch intensieve spellen zoals Fortnite lastig zijn om te spelen op deze telefoon, maar hij is dan ook niet geschikt voor de fanatieke gamers onder ons. Verder is de 32GB aan opslaggeheugen wat karig, maar er is gelukkig een 64GB-variant te koop, én je kunt via een microSD-kaartje het geheugen uitbreiden, iets wat we zeker toejuichen.

(Image credit: Future)

De Nokia 3.4 draait uit de doos op Android 10 en neemt deel aan het Android One-programma. Dit houdt in dat het toestel minstens twee grote systeemupdates krijgt (Android 11 en 12), en drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates. Dat is zeker een indrukwekkende eigenschap voor een toestel wat zich qua prijs in de onderste regionen bevindt, en we juichen deze actie van HMD Global dan ook zeker toe.

Android One betekent eveneens dat je getrakteerd wordt op een schone schil van Android krijgt, exact zoals bij de Google Pixel-serie. Net als andere Nokia-smartphones ben je echter niet in staat om de Google-zoekbalk en de weerwidget met agendapunten te verwijderen. Een nog altijd vreemde keuze, maar lelijk vinden we de widgets zeker niet.

Aan de linkerzijde is er een Google Assistant-knop geplaatst. Handig als je veel slimme apparatuur op afstand wil bedienen met één druk op de knop. Je kunt de knop ook uitschakelen, maar het is niet mogelijk om er een andere actie aan te koppelen.

(Image credit: TechRadar)

Batterijduur

De Nokia 3.4 is uitgerust met een flinke accucapaciteit van 4000mAh, dat is maar liefst 1000mAh meer dan de Nokia 3.2. Combineer dat met het feit dat er relatief weinig pixels aangedreven hoeven te worden én dat je een schone schil van Android gebruikt, en je weet van tevoren al dat de Nokia 3.4 een absoluut batterijbeest is.

In de praktijk zien we resultaten die overeenkomen met onze verwachtingen; bij regulier gebruik met ongeveer 3 tot 4 uur schermtijd (met chat-apps, Spotify, Google Maps en Chrome die het merendeel van de aandacht opeisen), houdt de Nokia 3.4 het zeker anderhalf tot twee dagen vol op één cyclus.

Ook bij een dag intensief gebruik met veel multitasken, videobellen en het bekijken van YouTube-video's kregen we de Nokia 3.4 met geen mogelijkheid leeg aan het einde van de dag. Wij konden rekenen op ongeveer 20 tot 30 procent aan accusap na een lange, intensieve dag. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als je je oplader niet bij hebt wanneer je een dagje eropuit gaat.

Zo goed als de batterijduur is, zo frustrerend is het oplaadproces. HMD Global levert een 5W-oplader mee, waardoor het opladen meer dan 3(!) uur in beslag neemt. Heb je een snellader in huis, dan raden we je aan om die te gebruiken; de Nokia 3.4 ondersteunt 10W snelladen, al is dat ook niet overdreven rap.

Moet ik de Nokia 3.4 kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop de Nokia 3.4 als...

Je behoefte hebt aan updates, heel veel updates

De Nokia 3.4 neemt als een van de weinige budget smartphones deel aan het Android One-programma, waardoor het toestel vrij van opsmuk is, en gegarandeerd twee grote systeemupdates en drie jaar lang beveiligingsupdates krijgt.

Je weinig geld overhebt voor een smartphone

Ook wij als redactie vergeten af en toe wel eens dat er talloze gebruikers zijn die 200 euro al te veel geld vinden voor een smartphone, zeker als ze het toestel net een uurtje per dag gebruiken. Voor deze casual gebruiker is de Nokia 3.4 goed genoeg.

Je houdt van een batterijbeest

Op één volle cyclus is het vrij makkelijk om de Nokia 3.4 twee dagen in leven te houden, zonder tussenkomst van een oplader. Je hoeft je dus niet snel zorgen te maken als jij je oplader bent vergeten ergens naartoe.

Koop de Nokia 3.4 niet als...

Je rappe prestaties eist

De Nokia 3.4 is gewoon niet snel. Zeker bij intensief multitasken en gamen moet je genoegen nemen met wat stotteringen. Kun je daar absoluut niet tegen, dan is dit niet de telefoon voor jou.

Je toestel snel opgeladen moet zijn

Met de meegeleverde 5W adapter duurt het meer dan 3 uur voordat de Nokia 3.4 vol zit. Dat maakt de smartphone vooral geschikt om in de nachtelijke uren aan de oplader te laten hangen.