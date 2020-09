Er was een duidelijk element dat nog ontbrak in het gamma smartphones van Nokia en dat was 5G-connectiviteit. Met de gloednieuwe Nokia 8.3 wordt dat gat opgevuld en maakt het merk zijn entree in de 5G-markt. Maar 5G is intussen geen onderscheidende factor meer voor een smartphone, dus wij zijn aan de slag gegaan met de Nokia 8.3 om te kijken wat hij nog meer in petto heeft.

Prijs en specificaties

€579 voor 6GB/64GB

€649 voor 8GB/128GB

Beschikbaar vanaf 25 september 2020 in België

Beschikbaar vanaf 9 oktober 2020 in Nederland

Pre-order actie in Nederland Geïnteresseerden in Nederland kunnen trouwens nog genieten van een exclusieve pre-order actie. Hierbij wordt er gratis een setje draadloze oortjes van Nokia meegestuurd bij de Nokia 8.3!

De Nokia 8.3 bevindt zich qua prijs tussen de middenklasse en het premiumsegment. Er zijn twee verschillende configuraties: voor de versie met 64GB opslag en 6GB RAM betaal je 579 euro en voor de versie met 128GB opslag en 8GB RAM betaal je 649 euro. Het geheel wordt aangedreven door de populaire Snapdragon 765G chipset, die we kennen van concurrenten als de Motorola Edge en LG Velvet.

Nokia heeft hier gekozen voor een groot 6,81-inch lcd-display met in de linkerbovenhoek een punch-hole met 24MP-selfiecamera. Er wordt wel vastgehouden aan een 60Hz-ververssnelheid, terwijl 90Hz steeds meer de norm begint te worden op dit prijspunt. De 4.500mAh-batterij voorziet het geheel van stroom en ondersteunt maximaal 18W-snelladen, maar geen draadloos laden. Onderaan vinden we gelukkig wel een 3,5mm-koptelefoonpoort. Aan de linkerkant vinden we nu een Google Assistant-knop waarmee je de spraakassistent snel kan oproepen.

Tot slot mogen we de overige camera’s niet vergeten. De 64MP-hoofdcamera is de grootste aandachtstrekker en wordt vergezeld van een 12MP-groothoekcamera, 2MP-dieptesensor en 2MP-macrocamera. Optische beeldstabilisatie is hier niet aanwezig.

Design en display

6,81-inch lcd-display

Redelijk dikke schermranden

60Hz verversingssnelheid

Het design van de Nokia 8.3 schreeuwt overduidelijk Nokia. Dat is vooral te zien aan de cirkelvormige camera-opstelling achteraan. We zijn wel blij om te zien dat de centrale waterdruppelnotch eindelijk plaats heeft gemaakt voor een punch-hole camera. Ook de vingerafdrukscanner is verplaatst en zit nu in de aan/uitknop aan de rechterkant. Deze twee kleine vernieuwingen zorgen ervoor dat de Nokia 8.3 er veel moderner uitziet dan alle andere smartphones van het merk. De randen rond het scherm zijn wel iets dikker dan bij de concurrentie waardoor het geheel ook erg groot is. Dit is daarom niet de meest broekzakvriendelijke smartphone en gebruik met één hand is wat lastig.

Nokia houdt hier vast aan een lcd-display met 60Hz-ververssnelheid, wat ondermaats te noemen is voor dit prijspunt. We zien meerdere (goedkopere) concurrenten met AMOLED-schermen en/of 90Hz-ververssnelheid, waaronder de erg populaire OnePlus Nord. Het 6,81-inch display van de Nokia 8.3 is wel enorm helder en de PureDisplay-technologie past het beeld automatisch aan op basis van de content die je bekijkt. Dit is dus verre van een slecht display, maar op dit gebied zijn er enkele betere opties.

Een kleinigheid die duidelijk werd bij dagelijks gebruik is dat we vaak per ongeluk op de Google Assistant-knop drukten, aangezien die op de plaats zit waar onze smartphone gewoonlijk vastnemen. Het was fijner geweest als de knop hier iets hoger had gezeten.

Algemene prestaties en batterij

Snapdragon 765G presteert vlot bij dagelijks gebruik

Batterij gaat ruim een dag mee

18W-snelladen, geen draadloos laden

We hadden al een goed beeld van de algemene prestaties, aangezien we bekend zijn met de chipset in combinatie met stock Android. De Nokia 8.3 draait jammer genoeg nog Android 10 out of the box, maar dankzij het Android One-programma heeft hij alsnog recht op drie jaar lang beveiligingsupdates en de update naar Android 11 en Android 12. Je vindt dus alleen apps van Google zelf op deze smartphone (en om de een of andere reden ook Netflix). Alles loopt enorm soepel op de Nokia 8.3, hoewel het bij zware games wel duidelijk wordt dat deze chipset zijn beperkingen heeft. De smartphone blijft wel verrassend koel tijdens games en dat kunnen we zeker appreciëren.

De 4.500mAh-batterij is meer dan genoeg om een volledig dag rond te komen. Twee volledige dagen wordt echter een lastig verhaal. De laadsnelheid is hier met 18W vervolgens relatief laag waardoor we zo’n kleine twee uur nodig hadden om de batterij volledig op te laden. We merkten ook op dat de Nokia 8.3 tijdens het opladen wel erg warm kon worden. Hem gebruiken met de oplader aangesloten, kan dus vervelend zijn.

Knappe camera’s

64MP-hoofdcamera, 12MP-groothoekcamera, 2MP-macrocamera, 2MP-dieptesensor

24MP-selfiecamera in punch-hole

Nieuwe Cinema-modus in camera-app

De camera’s van de Nokia 8.3 zien er op papier erg goed uit. De enige camera die we hier missen, is een zoomcamera, maar die hebben we voorlopig nergens gezien bij het merk. Nokia heeft voor deze camera’s samengewerkt met Zeiss en heeft enkele nieuwigheden op vlak van video toegevoegd aan zijn foto-app, die we zeker op prijs kunnen stellen.

Het eerste wat opviel was het gebrek aan een 64MP-modus bij de hoofdcamera. Die neemt dus foto’s in 16MP door 4 pixels te combineren. De foto’s zelf wel altijd erg scherp, zowel overdag als ’s nachts. De nachtmodus is hier niet te agressief bij de extra belichting van de foto’s en behoudt de natuurlijke nachtelijke tinten. We waren aangenaam verrast dat de nachtmodus ook werkte met de groothoekcamera, waar de resultaten ook erg goed waren.

De automatische scèneherkenning wist daarnaast bijna altijd correct de scène aan te geven en de kleuren daaraan aan te passen met natuurgetrouwe foto’s als resultaat. Hoewel er een 2MP-dieptesensor aanwezig is, gaat er soms nog wel het een en ander mis bij portretfoto’s, waarbij dan de enkele delen foutief wel (of net niet) vervaagd worden. De macrocamera van 2MP heeft hier als grote pluspunt zijn autofocus, maar de resolutie van die foto’s blijft wel relatief laag. Waar de hoofdcamera soms moeite had met de portretmodus, was dat niet zo bij de selfiecamera. Selfies zijn hier erg scherp en de ingebouwde nabewerking slaat hier telkens de nagel op de kop met natuurgetrouwe en heldere foto’s als resultaat.

Tot slot zijn er nog de nieuwe video-opties. Twee opvallende nieuwkomers zijn de optie om video’s in 21:9 (bioscoopformaat) te maken met de groothoekcamera en de sportmodus die schokkerige beelden tegengaat met elektronische beeldstabilisatie. Beide modi werken zoals verwachten en we waren vooral onder de indruk van de sportmodus die een stukje lopen (en zelfs trappen) enorm vloeiend in beeld bracht.

Creatievelingen kunnen dan weer terecht bij de Cinema-modus, waar je zaken zoals witbalans en ISO zelf kan instellen. Daar kan je nu ook video’s opnemen in het h-log formaat zodat je achteraf een unieke kleurenfilter kan aanbrengen. Het was ook opvallend dat opnames bij weinig licht in h-log verrassend scherp waren. De twee unieke belichtingseffecten van Zeiss zijn echter minder nuttig. Ze voegen een extra effectje toe aan invallende lichtstralen, maar dit gebeurt automatisch en zelden geheel foutloos. We hadden daarnaast graag ook wat meer mogelijkheden gezien in deze videobewerker, aangezien hij uitsluitend voor deze filters gebruikt kan worden. Om de video bij te snijden heb je bijvoorbeeld al een andere app nodig.

Zou ik de Nokia 8.3 kopen?

Koop de Nokia 8.3 als...

Je graag foto's/video's maakt Dit is veruit de beste combinatie camera's die Nokia al op een smartphone heeft geïntroduceerd. De nieuwe videomogelijkheden in de camera-app maken hem ook geschikt voor kwalitatieve video's.

Batterij belangrijk is voor je Wat je ook doet, de batterij van de Nokia 8.3 houdt het gegarandeerd een volledige dag vol. Zelfs na enkele games en fotorondjes blijft er aan het einde van de dag nog wat batterij over.

Je overal van 5G wil genieten De Nokia 8.3 ondersteunt erg veel verschillende 5G-banden. Wees er dus maar zeker van dat deze smartphone een 5G-netwerk zal kunnen ontvangen, waar je ook bent.

Koop hem niet als...

Je het beste scherm wil Het 60Hz lcd-display is teleurstellend op dit prijspunt. Bij de concurrentie zien we namelijk betere AMOLED-panelen en/of een hogere verversingssnelheid.