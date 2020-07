LG Velvet review

De LG Velvet is een bijzonder mooie midranger met 5G-ondersteuning, waardoor je als gebruiker helemaal voorbereid bent op de toekomst. Helaas is de adviesprijs met 650 euro wat aan de hoge kant, ook vergeleken met de LG G8s van vorig jaar. De chipset voelt niet zozeer als een downgrade, maar de camera-opzet is helaas niet zo veelzijdig als gewenst.

Review in een notendop

De LG Velvet is een redelijk prijzige midranger. De telefoon heeft echter het voordeel dat de markt momenteel nog niet zoveel goedkope 5G-smartphones kent, waardoor de Velvet voor geïnteresseerden in 5G zeker een optie kan zijn.

De prijs is en blijft wel een pijnpunt. De camera-opzet matcht niet met de prijs en onze geliefde Quad DAC is niet meer. De koptelefooningang is daarentegen wel behouden gebleven.

Hoewel je de LG Velvet dus niet moet zijn als een opvolger van de high-end LG G8s, zijn er wel high-end aspecten aanwezig, waarvan 5G er natuurlijk één is. Verder is er een hoogwaardig (gebogen) glazen design aanwezig. Het grote, langwerpige OLED-display doet niet onder voor menig vlaggenschip.

De Velvet is een toestel met twee gezichten - deels high-end en deels goedkoop, maar de prijs doet vermoeden dat hij meer van het eerste is.

LG Velvet prijs en releasedatum

Aangekondigd in mei 2020

Adviesprijs bedraagt 650 euro

De LG Velvet werd voor het eerst uit de doeken gedaan in mei 2020. Met de Velvet wil LG een betaalbaar alternatief presenteren voor onder meer de Samsung Galaxy S20 Plus, ook al zijn enkele specs duidelijk wat minder.

In de Benelux bedraagt de adviesprijs van LG's eerste nieuwe toestel uit de Velvet-lijn 650 euro.

Met deze adviesprijs is de Velvet een stuk goedkoper dan 5G-vlaggenschepen zoals de Oppo Find X2 Pro en Galaxy S20 Ultra. De OnePlus 8 beschikt echter over min of meer dezelfde adviesprijs, met over het algemeen iets betere specs.

Design

IP68 waterbestendig

Gebogen glas met metaal

167,2 x 74,1 x 7,9mm, 180 gram

Kijk naar de voorkant van de LG Velvet en je denkt dat je kijkt naar een 1000 euro kostende smartphone. De gebogen glazen schermranden, het grote display, en geen plastic stukjes tussen de glazen en metalen onderdelen. Aan mooie looks geen gebrek.

Vergeleken met andere vlaggenschepen zijn de metalen randen een stuk meer aanwezig. De Velvet ziet eruit en voelt aan als een duur toestel gezien vanaf de voorzijde. De achterzijde daarentegen is wat gewoontjes gehouden. We raden eenieder aan om niet te kiezen voor de grijze variant, maar voor eentje met een blits kleurenpatroon achterop. Ook vreemd: alleen de primaire camera steek wat boven de achterkant uit, de rest zit vrijwel volledig in de behuizing verwerkt.

Deze compleet andere look ten opzichte van de LG G8s heeft alles te maken met de nieuwe designlijn die LG is gestart. De Velvet is beschikbaar in een wat doffe grijze versie, maar er is ook een witte variant met een blauwachtige glans en een versie met verschillende groentinten. De roodgele versie is helaas niet te koop in de Benelux.

Verder zijn we erg blij dat LG ervoor gekozen heeft om de koptelefooningang te behouden. Weinig smartphones in het segment boven de 500 euro maken er nog ruimte voor namelijk. Helaas missen we het fameuze Quad DAC, waarmee de kwaliteit van bedrade audio een flinke boost krijgt.

In plaats daarvan gebruikt de Velvet de DAC die ingebouwd zit in de Qualcomm-processor. De enige geluidsmodus is de LG 3D Sound Engine. Plat klinkende content wordt dankzij deze feature wat prettiger om naar te luisteren. Naast 'Bioscoop' en 'Audio' is er ook een 'Muziek' optie, maar die verandert naar onze mening de karakteristieken van het geluid iets te veel om een verbetering genoemd te kunnen worden.

Ook zonder extra apparatuur is de audiokwaliteit zeer redelijk te noemen. Er zijn stereo speakers aanwezig en ze klinken vrij gelijk, wat een mooi geluid oplevert en het toestel zeer geschikt maakt voor het bekijken van shows en series.

Verder is er een solide vingerafdrukscanner inbegrepen onder het display. Deze werkt vrij accuraat, al is het niet de snelste op de markt. Aan de linkerzijde van het toestel zit een Google Assistent-knop. Je kunt de assistent wel uitschakelen, maar het is niet mogelijk om zonder wat meer geavanceerde tweaks de knop ergens voor te gebruiken.

Het is ook mogelijk om de Velvet te gebruiken met een tweede scherm, het zogeheten Dual Screen. Via deze optie kun je de schermgrootte van apps vergroten, of meerdere applicaties tegelijkertijd gebruiken. Zelf hebben we het Dual Screen niet getest op de Velvet. Wel hebben we het tweede scherm van de LG G8X ThinQ getest, en deze werkt op een vergelijkbare manier.

Display

6,8 inch P-OLED 60Hz HDR scherm

1080 x 2460 resolutie

Regendrupnotch

Het display van de LG Velvet is nogal langwerpig te noemen, en dat heeft alles te maken met de beeldverhouding van 20,5:9 die de Zuid-Koreaanse fabrikant hanteert. Dat is maar een stukje minder lang dan het 21:9 display van de Sony Xperia 1II.

De schermdiagonaal bedraagt 6,8 inch. Het gaat om een P-OLED-display met een Full HD+ resolutie van 1080 x 2460 pixels. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de LG V30 is dit display van LG wel zeer prettig om naar te kijken. Naar onze mening is Full HD+ scherp genoeg voor een smartphone, maar weet dat QHD in ieder geval geen optie is. Er zijn wel modi om de kleuren en contrasten aan te passen op het apparaat beschikbaar, maar wij hebben niet de behoefte gevoeld om hier iets aan te veranderen.

De regendrupnotch neemt iets meer ruimte in dan het doorsnee cameragat, maar de hoogte van dit display maakt dat het geen probleem is. Standaard 16:9 content van Netflix bijvoorbeeld raakt bij lange na niet de uiteindes van deze smartphone. Je kunt ook inzoomen en videobeelden uitrekken tot net voor de notch, waardoor deze dus niet in beeld zal zitten.

In tegenstelling tot directe concurrenten als de Oppo Find X2 Neo is er geen relatief hoge ververssnelheid mogelijk; de LG Velvet draait op de standaard geworden 60Hz. Daar is niets mis mee als je niet beter gewend bent, maar als je eenmaal een hogere ververssnelheid bent gewend, wil je niet zo heel snel meer terug.

De schermhelderheid is prima te noemen. Bevind je jezelf in het felle zonlicht? Dan kun je een extreme helderheidsmodus activeren die het display afleesbaar maakt wanneer je in de zon loopt. Ook de minimale schermhelderheid is niet pijnlijk voor je ogen in de nachtelijke uurtjes. Dankzij de feature 'Comfortabele weergave' worden blauwtinten weggefilterd.

De interface van LG voelt nog altijd wat Aziatisch aan. Het is niet zo kinderachtig als bij de oude Huawei-smartphones, maar we missen wat gebrek aan één overkoepelend thema voor de interface. Wel is er 'gewoon' Android 10 aanwezig, waardoor je mag rekenen op een donkere modus.

Camera

48MP Samsung GM2 f/1,8 primaire sensor

8MP Hynix sl846 f/1,6 groothoek

5MP Hynix sl556 dieptesensor

De LG Velvet is in het bezit van vier camera's, waarvan er drie op de achterzijde. De primaire sensor bedraagt een 48MP camera. Deze wordt bijgestaan door een (altijd handige) 8MP groothoeksensor en een 5MP dieptesensor. Al met al een vrij handige camera-opzet, al missen we een telefotocamera waarover de concurrentie vaak wel beschikt.

De primaire sensor is een Samsung GM2 met een diafragma van f/1,8. Opvallend bij het schieten met de hoofdcamera is dat details vaak wel erg zacht zijn. Voor scherpe details moet je niet aankloppen bij de Velvet. Wel is de kleurafstelling over het algemeen zeer degelijk te noemen. Met name in daglicht zien geschoten kiekjes er qua kleur prettig uit, zonder extreem oververzadigd eruit te komen zien.

De LG Velvet heeft zoals gezegd geen zoomcamera. In plaats daarvan gebruikt het de hoge pixelwaarde van de primaire sensor om 2x zoom plaatjes met dezelfde 12MP resolutie te schieten, de resolutie waarmee ook reguliere plaatjes doorgaans worden geschoten (vier pixels in één croppen voor meer licht en in theorie betere foto's). Ingezoomde foto's missen echter duidelijk wat diepte in de contrasten, en foto's zijn tevens vaak wat overbelicht.

De groothoekcamera is eveneens niet de beste op de markt. Dat heeft alles te maken met de relatief lage resolutie van de camera, waardoor plaatjes de fijne details missen, en alles er net iets te zacht uitziet.

Niet alles is echter kommer en kwel. In situaties met weinig licht is de speciale feature Nachtweergave erg prettig om te hebben. Het duurt iets langer om plaatjes te nemen in deze modus, maar het resultaat is merkbaar beter.

De videocapaciteiten zijn redelijk te noemen. Het is mogelijk om in maximaal 4K met 30 frames per seconde beelden op te nemen. De aanwezige elektronische stabilisatie werkt goed genoeg in alle beschikbare resoluties en framerates.

Er is een feature genaamd Steady Cam inbegrepen op de LG Velvet. De groothoekcamera wordt in deze modus gebruikt voor extra stabiele beelden. Aangezien de groothoekcamera kwalitatief gezien minder is dan de primaire sensor, zien de bewegende beelden er dan ook wat minder detailrijk uit, zelfs al is de opname zeer stabiel te noemen.

De 16MP sensor (Sk Hynix hi-1634) is de enige frontcamera van LG's smartphone. Voor een frontcamera zijn de plaatjes alleszins redelijk te noemen, met name in goed belichte ruimtes.

Prestaties

Qualcomm Snapdragon 765G

8GB RAM

Adreno 620 GPU

De Qualcomm Snapdragon 765G drijft de LG Velvet aan. Het is een belangrijke chip in het Android-landschap, omdat deze een stuk goedkoper is dan de high-end Snapdragon 865. Zo zijn 5G-smartphones nog enigszins betaalbaar, al is de Velvet niet meteen goedkoop te noemen.

Het verschil in dagelijks gebruik tussen de Snapdragon 765G en Snapdragon 865 is verwaarloosbaar. Pas wanneer je ze naast elkaar legt, zie je dat er minimaal verschil in laadtijden en met multitasken zichtbaar zijn. Doorgaans verloopt (intensief) werken op de smartphone met gemak, en dat wordt onder andere mogelijk gemaakt door de 8GB RAM. De 128GB aan intern opslaggeheugen is niet extreem veel, maar doorgaans meer dan voldoende voor de doorsnee consument. Bovendien is het geheugen uitbreidbaar aan de hand van een microSDXC-kaartje.

In dagelijks gebruik voelt de Velvet net iets minder soepel aan dan belangrijke concurrenten als de OnePlus 8 of Oppo Find X2 Neo. Dat kan te maken hebben met de iets snellere vingerafdrukscanners en 90Hz displays van beide concurrenten. Als je echter niet beter gewend bent, dan is de LG Velvet meer dan prima.

Ook gaming prestaties zijn zeer redelijk te noemen. Bij spellen zoals ARK zal je pas echt merken dat er geen ultieme high-end chip in zit, maar voor spellen als Angry Birds en Asphalt 9 heb je niet veel meer nodig dan de prima presterende Snapdragon 765G.

Batterij

4300mAh batterij

25W oplader

9W draadloos opladen

De accucapaciteit van de LG Velvet bedraagt 4300mAh. Dat is alleszins redelijk te noemen voor een 2020 smartphone.

Bij regulier gebruik houdt de LG Velvet het met gemak een volle dag uit. Vaak hielden wij aan het eind van de dag 20 tot 30 procent over. Meer dan anderhalve dag zal wat lastig zijn, maar je hoeft je niet snel zorgen te maken dat je een dagje weg niet overleeft op één volle accu, en dat is al heel wat voor een degelijke midranger.

De LG Velvet laadt met maximaal 25W via de kabel op. Uit de doos krijg je echter een 18W meegeleverd, waardoor je niet de maximale snelheid benut van het toestel. Het duurde dan ook wel zeker 2 uur voordat de LG Velvet weer vol zat met accusap. Wel prettig: het is mogelijk om de LG Velvet draadloos op te laden. De maximale snelheid via deze methode bedraagt 9W.

Moet ik de LG Velvet kopen?

Koop hem als...

Je gaat voor een 5G midranger

De LG Velvet geeft je 5G-mogelijkheden voor minder dan wat je voor een vlaggenschip betaalt. Het is zeker niet de goedkoopste 5G-smartphone op de wereld, maar wel een enigszins betaalbare optie.

Je een solide allrounder wil hebben

Een hoogvlieger is de LG Velvet niet echt, maar het toestel is meer dan goed genoeg voor wat de doorsnee gebruiker van zijn of haar smartphone vraagt.

Je erg gesteld bent op de juiste looks

De voorzijde van de LG Velvet is simpelweg oogstrelend. Ook voelt het toestel zeer robuust aan, en dankzij de IP68-certificering hoef je je geen zorgen te maken na een plons in het water.

Koop hem niet als...

Je behoefte hebt aan een top camera

Wil je een smartphone die uitstekende foto's schiet met elke sensor die erop zit? Dan is de Velvet niet meteen de beste optie. De primaire camera is redelijk, maar daarna is er niet veel om verbluft door te raken.

Je houdt van LG's Quad DAC

LG-vlaggenschepen worden doorgaans uitgerust met een Quad DAC voor sublieme audiokwaliteit. Helaas is dat niet het geval bij de LG Velvet. Schrale troost: de koptelefooningang is wel behouden gebleven.