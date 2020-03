Ja, de Oppo Find X2 Pro is een prijzige telefoon. De grens van 1000 euro is inmiddels uit het zicht, maar bij deze telefoon krijg je daar ook ontzettend veel voor terug. Van een volle accu binnen 40 minuten tot een multifunctionele camera-opzet en een 120Hz display; de nieuwste Find X,doet zijn smartphoneserie eer aan. Bovendien ben je met dit toestel volledig voorbereid op het toekomstige 5G-netwerk.

In 2018 verbaasde Oppo vriend en vijand door met de Oppo Find X op de proppen te komen. Het Chinese vlaggenschip was een van de eerste toestellen wereldwijd met een wel heel bijzonder cameramechanisme; zowel de frontcamera als de sensoren aan de achterzijde zaten verstopt in een geautomatiseerd mechanisme. Combineer de originele componenten met high-end specificaties, en je weet waar de Find X-serie voor staat.

In 2019 verscheen er geen Find X-toestel, waardoor de vraag rees of het een one off bleef. In 2020 kunnen we daar een volmondig 'nee' op antwoorden. In maart van dit jaar onthulde de Chinese fabrikant namelijk de Oppo Find X2 en Oppo Find X2 Pro. Laatstgenoemde is het ultieme vlaggenschip van de twee met de beste specificaties.

Op papier heeft de Oppo Find X2 Pro heel wat te bewijzen. Een telefoon van 1199 euro koop je namelijk niet zomaar. Onder meer het 120Hz display, multifunctionele camera-opzet, snelle laadtijd, en razendsnelle specificaties moeten ervoor zorgen dat de Find X2 Pro zijn hoge prijs waard is. Of dat het geval is, lees je in onze Oppo Find X2 Pro review.

Oppo Find X2 Pro prijs en beschikbaarheid

De Oppo Find X2 Pro is begin maart uit de doeken gedaan. Het vlaggenschip verschijnt in de Benelux in één opslagvariant: 512GB aan (niet-uitbreidbaar) opslaggeheugen, gecombineerd met 12GB RAM. De adviesprijs bedraagt 1199 euro.

Het toestel van Oppo is verkrijgbaar in twee kleuredities: een keramisch zwart model en een uitvoering met oranje veganleer aan de achterzijde.

Design

Vandaag de dag is het lastig voor smartphonefabrikanten om hun toestellen qua uiterlijk te onderscheiden van de rest van de markt. Toch lukt dat Oppo aardig met de Find X2 Pro. Er is 'gewoon' een voorkantvullend scherm met cameragat aanwezig, afgeronde hoeken en een gebogen display, maar toch weet de fabrikant er zijn eigen draai aan te geven.

Het cameragat bevindt zich in de linkerbovenhoek en is ontzettend klein. Het heeft ongeveer de grootte van een meldingsicoontje, en wij vonden de frontcamera dan ook niet storend in gebruik. Verder valt op dat het scherm heel erg gebogen is. We hebben af en toe wat valse aanrakingen (ongewenste toetsregistraties met onze handpalm) gehad, maar dit viel te overzien. Het ziet er simpelweg zeer mooi uit en we begrijpen dat Oppo hiervoor gekozen heeft.

De algehele 'ronde' vormen van de Find X2 Pro zorgen ervoor dat de telefoon prettig in de hand ligt. Dat hadden we vooraf niet meteen verwacht, aangezien het toestel met afmetingen van 165,2 x 74,4 x 8,8 ontzettend groot te noemen is. Gebruik met één hand is (zonder de modus voor één hand ingeschakeld) nog altijd niet te doen, maar daar moet je de Find X2 Pro ook niet voor kopen. De keramische versie voelt ontzettend degelijk aan, maar weegt ook 17 gram meer dan de uitvoering in oranje veganleer (217 gram versus 200 gram).

De keramische versie beschikt over een speciale coatinglaag aan de achterzijde. Het laagje zorgt ervoor dat de telefoon minder snel vol zit met vingerafdrukken en tegelijkertijd minder snel van oppervlaktes afglijdt. Voor iets meer zekerheid kun je natuurlijk altijd nog het inbegrepen rubberen hoesje gebruiken, waarmee je ook het aluminium frame beschermt.

De achterkant is verrijkt met een grote verticale camera-opzet die flink uitsteekt. Plat op de tafel leggen is er dan ook niet bij. Aan de rechterrand vind je de aan/uit-knop terug, en aan de linkerkant zitten twee volumeknoppen. In de onderste rand is er ruimte gemaakt voor de simkaartslot en USB-C ingang. Ook is er een speaker geplaatst aan de onderzijde. In combinatie met de speaker bovenaan creëert de Find X2 Pro een stereogeluid.

Het massieve blok voelt zoals gezegd bijzonder degelijk aan. Ook hoef je je niet direct zorgen te maken over waterschade; dankzij de IP68-certificering is hij stof- en waterbestendig.

Scherm

Tijdens de Oppo Find X2 Pro presentatie werd er veel nadruk gelegd op het display van het apparaat. Dat is ook niet zo vreemd, want de Find X2 Pro beschikt als een van de eerste toestellen over een 120Hz display. Jarenlang is elk toestel uitgerust met een 60Hz scherm, en de verdubbeling van de ververssnelheid zorgt voor een nog soepelere weergave.

Zeker wanneer je aan 60Hz gewend bent is de eerste kennismaking met 120Hz bijzonder uniek. Het grote 6,7 inch AMOLED-display staat samen met deze ververssnelheid als een huis. Van het scrollen op webpagina's tot het swipen in de camera-app; je merkt dat alles nét dat stukje soepeler en vloeiender gaat.

Een ander groot pluspunt is de QHD+ resolutie van de Oppo Find X2 Pro. Nu mag je dat ook wel verwachten voor 1199 euro, maar de Find X2 Pro heeft één belangrijk streepje voor vergeleken met zijn concurrent, de Samsung Galaxy S20 Ultra; het 120Hz display werkt ook wanneer je in QHD+ resolutie content wil bekijken, terwijl de S20 Ultra een FHD+ limiet heeft in deze modus.

Je kunt zelf kiezen of je de telefoon instelt op 60Hz of 120Hz, en of de resolutie QHD+ of FHD+ is. Voor beide opties is er een automatische modus aanwezig, die op basis van de content op het scherm inschat welke instelling het beste past. Hierdoor krijg je een zo goed mogelijk balans tussen prestaties en accuduur.

Kleuren spatten van het scherm af dankzij het levendige AMOLED-display. Wel zijn we (in volledige schermmodus) niet helemaal overtuigd van de meerwaarde van de gebogen schermranden, waardoor video's er soms vervormd uitzien. De minimale en maximale schermhelderheid stemmen ons wel tevreden. Dankzij 800 nits is het aflezen van het display in de felle zon zeker mogelijk. In de avonduren heb je de optie om de ingebouwde blauwlichtfilter in te schakelen.

Net als bij iOS is er een 'True Tone Display' optie aanwezig, wat de kleurtemperatuur aanpast op het omgevingslicht. De O1 Ultra Vision Engine zorgt voor soepelere videobeelden en rijkere HDR-video. Kortom, er zijn genoeg weergave-opties om mee in de weer te gaan.