De Oppo Find X2 Neo is een beeldschone smartphone die allerlei prettige eigenschappen in huis heeft om je jaren zoet mee te houden. Denk aan het 90Hz display, de multifunctionele camera's, 5G-ondersteuning en meer. Voor de prijs zijn er smartphones te vinden met een snellere chip en/of een betere camera, maar al met al is de Find X2 Neo een zeer prettig totaalplaatje om te zien.

De Chinese fabrikant Oppo timmert hard aan de weg om in Europa voet aan de grond te krijgen. In 2018 zette het de toon met de eigenzinnige Oppo Find X. Voor zijn opvolger, de Oppo Find X2 Pro, moesten we maar liefst twee jaar wachten. In de tussentijd bracht de Chinese fabrikant echter heel wat andere telefoons uit in de Benelux, waaronder de Oppo Reno 3.

In tegenstelling tot vele andere Chinese fabrikanten zoals Xiaomi en OnePlus, kiest Oppo er niet voor om nieuwe markten te betreden met een relatief lage prijs. Voor bewijs hoef je alleen maar te kijken naar de Find X2 Pro van dit jaar; aan deze klassebak hangt een prijskaartje van 1199 euro. Voor iedereen die zeer gecharmeerd is van Oppo, maar niet meteen behoefte heeft aan het beste van het beste, is er nu de Oppo Find X2 Neo.

De Find X2 Neo is tegelijkertijd onthuld met de Find X2 Lite. Waar de Lite-versie niet zo heel veel verschilt van andere midrangers in het prijssegment van plusminus 500 euro (buiten 5G), heeft de Find X2 Neo toch enkele (redelijk) unieke eigenschappen in huis: een 90Hz display, 30W snelladen, 5G-ondersteuning, en in totaal vijf camera's. Is de Find X2 Neo een degelijke parel, of blijkt het toestel niet meer dan schone schijn? Je leest het in onze Oppo Find X2 Neo review.

Oppo Find X2 Neo prijs en beschikbaarheid

Begin mei onthulde Oppo de Find X2 Neo. De smartphone verschijnt in de Benelux in één opslagvariant: 256GB intern opslaggeheugen (niet-uitbreidbaar), gecombineerd met 12GB RAM. De adviesprijs op de website van Oppo staat vast op 699 euro.

De smartphone van Oppo is verkrijgbaar in de kleuren Moonlight Black en Starry Blue.

Design

Voor de Oppo Find X2 Neo review zijn we in het bezit van de Moonlight Black-versie. Daar zijn we maar wat blij mee. Telefoons lijken de laatste jaren steeds meer op elkaar, maar met name aan de achterzijde is er nog een plek voor creativiteit. Wat dat betreft is deze variant naar onze mening ook echt een voltreffer. De mysterieuze, donkere zwart- en blauwtinten aan de onderzijde worden steeds iets lichter naarmate je meer naar boven gaat. In het volle zonlicht zie je pas echt hoe mooi het kleurverloop van dit toestel is.

Naast het Oppo-logo zit er aan de achterzijde ook een verticale camera-opzet waar je vier sensoren in terugvindt. De lenzen steken wat uit, maar niet extreem. Dankzij het meegeleverde hoesje wiebelt het toestel ook vrijwel niet op tafels, en hoef je niet bang te zijn voor krasjes.

Ook aan de voorzijde is er gedacht aan de veiligheid: er zit een screenprotector op het display. Enkel in de linkerbovenhoek is een gaatje vrijgehouden voor de frontcamera. Het glas zelf is bestand tegen krasjes dankzij Gorilla Glass 5. Verder zijn de randen minimaal te noemen, wat de kijkervaring ten goede komt. Als je goed kijkt, zie je in de bovenste rand één speaker verwerkt voor audio en bellen.

Met afmetingen van 159,4 x 72,4 x 7,7 millimeter is de Find X2 Neo redelijk langwerpig gebouwd. Gebruik met één hand is vrijwel onmogelijk als je vaak de bovenzijde van het scherm nodig hebt, en heel broekzakvriendelijk is hij ook niet meteen. Aan de vorm wen je redelijk snel, al zal het niet iedereen bekoren.

Wel prettig vinden we de vormfactor. De randen zijn zowel aan de voor- als achterzijde lichtjes gebogen, waardoor de glazen smartphone lekker in de hand ligt. Ook de dikte van slechts 7,7 millimeter en het gewicht van 171 gram spelen hier een rol in. Het aluminium frame zorgt voor een stevig geheel. Aan de rechterrand vinden we de aan/uit-knop terug. De onderzijde is verrijkt met nog een speaker en een USB-C-poort. Helaas is er geen koptelefooningang aanwezig. Aan de linkerrand vinden we twee aparte volumeknoppen terug.

Scherm

Er zijn diverse trends op te merken in de smartphonewereld dit jaar. Naast ondersteuning voor 5G is een hoge ververssnelheid ook erg 'in'. Met de Opp Find X2 Pro maakten we kennis met een QHD+ display dat 120Hz beelden wist te bewerkstelligen. Voor de Find X2 Neo is de lat iets lager gelegd, maar het 90Hz display is naar onze mening al meer dan goed genoeg om als significante verbetering bestempeld te kunnen worden.

Beelden zijn behoorlijk vloeiend te noemen op het 6,5 inch grote Full HD+ AMOLED-display. Het scrollen door webpagina's, het openen van apps; het is net dat stukje soepeler en prettiger voor je ogen. Daarnaast zijn we zeer te spreken over de kleurweergave van de Find X2 Neo. Standaard staat het display ingesteld op levendige kleuren. je hebt de keuze om rustigere kleuren in te stellen, maar wij geven de voorkeur aan eerstgenoemde.

Je hebt de optie om 60Hz te selecteren. Dat is goed voor de batterijduur, maar wij prefereren de vloeiende weergave. Aan de resolutie van 1080 x 2400 pixels kun je aflezen dat het apparaat een 20:9 beeldverhouding kent. Zoals gezegd is het display nogal langwerpig, maar als je veel films en series kijkt is het lange scherm zeker een pluspunt.

De maximale schermhelderheid bedraagt 800 nits, en deze kan bij bepaalde video- en foto-inhoud oplopen tot 1100 nits. Daarmee kun je het scherm nog prima aflezen in het felle zonlicht. De minimale helderheid van het scherm is redelijk te noemen; pijn aan je ogen doet het niet, al zijn er wel toestellen die een nog meer gedimd scherm kunnen realiseren. Gelukkig werkt de ingebouwde blauwlichtfilter (Oogcomfortmodus) naar behoren.

Prestaties

De gehele Find X2-serie van Oppo is dankzij 5G-ondersteuning zeer toekomstbestendig te noemen. Wel zit er verschil in de chipsets; waar de Find X2 en X2 Pro gebruikmaken van de Snapdragon 865, zijn de X2 Neo en X2 Lite uitgerust met de Snapdragon 765G. Op papier iets mindere prestaties, maar om eerlijk te zijn betwijfelen we dat veel gebruikers zich daaraan zullen storen.

De Snapdragon 765G is een octa-core processor geklokt op 2,4Ghz. In de praktijk werkt deze chip naar behoren. De chip weet zowel in rustige als drukke periodes nog altijd vloeiende 90Hz beelden te bewerkstelligen. De grafische prestaties zijn eveneens zeer redelijk te noemen. De ultieme gaming smartphone is het niet, maar buiten wat langere laadtijden kan dit toestel zich goed meten met de premium concurrentie op dit vlak. Het is echter niet de beste chip die je in deze prijsklasse kunt vinden; de OnePlus 8 kost op het moment van schrijven enkele tientjes minder en is in het bezit van de Snapdragon 865.

Onder de motorkap is er verder ruimte voor maar liefst 256GB aan intern opslaggeheugen. Hoewel dit geheugen niet uitbreidbaar is, achten wij de kans zeer gering dat gebruikers de opslag van deze telefoon ooit vol weten te krijgen. In combinatie met de 12GB RAM aan boord is multitasken voor de Find X2 Neo een eitje. Meerdere apps kunnen met gemak tegelijkertijd gedraaid worden (op de achtergrond).

Iets minder indrukwekkend is de vingerafdrukscanner onder het display. Die werkt prima, maar is niet de snelste. Je kunt tevens gebruikmaken van gezichtsherkenning, maar buiten dat deze feature vrijwel niet werkt in het donker, is deze manier van vergrendeling een stuk minder veilig.

Zoals gezegd zijn er twee speakers inbegrepen, wat dus ook zorgt voor stereogeluid. Voor echt heldere muziek op standje maximaal zijn er betere alternatieven, maar voor het bekijken van films en series vinden we de speakers voldoende. Met name de luidheid van de speakers vinden we redelijk indrukwekkend. De Dolby Atmos-modus zorgt ervoor dat gekoppelde audio-apparaten van een kwaliteitsboost worden voorzien, waardoor we maar wat graag Spotify aanzetten op de Find X2 Neo.

Software

De smartphones van Oppo draaien standaard op Android, met daaroverheen ColorOS. De softwareschil ColorOS is van Oppo zelf en geeft een eigen look aan Oppo-telefoons qua software, vergelijkbaar met hoe One UI dat doet bij Samsungs en EMUI dat doet voor Huawei-toestellen. Net als deze schillen brengt ColorOS naast nieuwe laagjes verf ook de nodige aanpassingen en functies met zich mee.

Voorheen stond Oppo's ColorOS bekend als een lelijke iOS-kloon. Gelukkig ligt die tijd achter ons met ColorOS 7. Er wordt meer vastgehouden aan de Android-interface, onder meer in het instellingenscherm. Hoewel we niet meteen alle opties vinden is er nog altijd de handige zoekbalk. Net als bij stock Android is er ook op deze softwareversie ruimte gemaakt voor een donkere modus. Wij zijn erg te spreken over deze donkere modus, die verrijkt wordt met groene accenten, net als de groen gekleurde aan/uit-knop.

De gevorderden onder ons kunnen natuurlijk een andere launcher zoals Nova Launcher erop zetten om icoontjes en indelingen aan te passen, maar Oppo zelf geeft ook al de nodige opties in haar standaard launcher. Zo kun je de vorm van icoontjes aanpassen, de soorten animaties en de snelheid ervan, en of je gebruik wil maken van een app-lade.

Helaas is niet alles perfect. Zo moet het scherm eerst 'wakker' zijn (via beweging of tikken) om je vingerafdrukscanner te kunnen laten scannen. Verder 'vergeet' het vergrendelscherm displayopties. Wanneer je bijvoorbeeld Oogcomfort in hebt geschakeld, is dit niet het geval op het vergrendelscherm. Ook de navigatiegebaren (die heel erg lijken op iOS) werken niet zo soepel als op een iPhone, al heeft dat ook te maken met de indeling van Android-apps. Er zijn talloze geinige features verstopt in ColorOS 7, maar ze zijn niet allemaal even geslaagd.

Op het moment van schrijven draait de Oppo Find X2 Neo op de beveiligingspatch van mei 2020.

Batterij

De accucapaciteit van de Oppo Find X2 neo bedraagt 4025mAh. Anno 2020 is dat niet bijzonder groot meer te noemen, maar wel ruim voldoende in de meeste gevallen. Helaas is het niet mogelijk geweest om te testen hoeveel invloed 5G op de batterijduur heeft.

Wel hebben we kunnen testen in hoeverre de Oppo Find X2 Neo een dag volhoudt als je het 90Hz display optimaal gebruikt. Wat blijkt? Dat moet met gemak mogelijk zijn. Na iets meer dan een dag volop gebruiken was er bij ons meestal tegen het einde van de avond 10 tot 20 procent aan accusap over. Ben je niet zo'n veelgebruiker als wij en zit je zo ongeveer op 3 tot 3,5 uur schermtijd per dag? Dan is anderhalf en misschien twee dagen ook mogelijk.

Verder hebben we nog getest hoe goed de batterijduur is wanneer het scherm is ingesteld op 60Hz. Het verschil is merkbaar; je houdt het in deze modus een stuk makkelijker twee dagen uit. Desondanks geven wij de voorkeur aan de vloeiendere 90Hz weergave.

Die voorkeur heeft uiteraard ook te maken met de snelle 30W adapter die Oppo meelevert. Na een kleine 20 minuten zit de Find X2 Neo accu weer voor 50 procent vol. Het volledig opladen van het toestel duurt iets meer dan een uur, wat ook zeer respectabel is. De telefoon kan wel behoorlijk warm aanvoelen tijdens het opladen. We raden hem dan ook af om deze bijvoorbeeld in het zonlicht op te laden. Net als bij de Find X2 Pro is er helaas geen optie om de Neo draadloos op te laden.

Camera

Er zijn maar liefst vijf camera's aanwezig op de Oppo Find X2 Neo, waarvan er vier aan de achterkant verwerkt zijn. Het gaat om een primaire 48MP-camera met Quad Bayer-technologie (vier pixels worden één voor meer licht per pixel), 13MP-telefotocamera met 2x optische zoom, 8MP-groothoekcamera, en een 2MP-dieptesensor. De drie eerstgenoemde sensoren zijn naar onze mening de belangrijkste bij welke smartphone dan ook, en we zijn dan ook zeer blij dat deze Oppo ze allemaal heeft.

Afbeelding 1 van 14 Groothoekcamera (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 14 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 14 Groothoekcamera (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 14 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 14 2x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 14 5x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 14 10x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 14 In situaties met relatief weinig licht mis je al snel wat detail in foto's. (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 14 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 14 2x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 14 2x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 12 van 14 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 13 van 14 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 14 van 14 2x zoom (Image credit: Future)

De primaire camera van de Oppo Find X2 Neo maakt, zeker in daglicht, uitstekende plaatjes. Foto's zijn rijk aan kleuren, scherpte is aanwezig, en de aanwezigheid van optische beeldstabilisatie juichen we altijd toe. Het menuscherm van de Find X2 Neo werkt zeer gemakkelijk en de scènedetectie doet zijn werk. Dankzij deze slimmigheid probeert het toestel te herkennen wat je fotografeert, om vervolgens het eindresultaat te optimaliseren.

In situaties met suboptimale lichtomstandigheden merken we dat de telefoon het wat lastig heeft. Je ziet al snel dat er wat sprake is van onscherpte, maar dat is een probleem wat we bij heel veel telefoons aantreffen. De nachtmodus kan in zeer donkere omstandigheden uitkomst bieden, maar is niet zo indrukwekkend als menig concurrent. De 2x zoomlens werkt prima en het maximum is 10x digitale zoom. Ook de 10x zoom-plaatjes zijn nog enigszins bruikbaar. De 8MP-groothoekcamera is vooral handig wanneer je overdag een mooie landschapsfoto wil maken, maar verwacht geen detailrijke kiekjes. Aan de voorzijde vinden we een enkele 32MP-camera terug. Deze levert ook prima foto's met voldoende kleur, al is er in situaties met weinig licht al snel sprake van een uitgewassen effect.

De videocapaciteiten van de Oppo Find X2 Neo zijn zeer goed te noemen. Je kunt maximaal in 4K met 30fps beelden opnemen, en deze zien er bijzonder scherp uit. Ook 1080p met 60fps vinden we erg prettig om naar te kijken, al is er een stuk minder detail zichtbaar. Wel een voordeel aan de 1080p-modus is dat je de ultrastabiele modus kunt gebruiken. In combinatie met de al prima optische en elektronische beeldstabilisatie lijkt het in deze modus net alsof de smartphone beelden heeft opgenomen op een statief.

Eindoordeel

De Oppo Find X2 Neo is een bijzonder prettige telefoon om te zien. Wat betreft het design heeft de Chinese fabrikant wat ons betreft een voltreffer gecreëerd. Het volgt de trend van langwerpige designs (wat niet iedereen kan waarderen, maar goed), zonder dat het daarbij gaat lijken op een dertien-in-één-dozijn-toestel. Daarnaast is het 90Hz display zeer prettig om naar te kijekn. Ook prettig vinden we de 30W snellaadondersteuning en de multifunctionele camera-opzet.

Die multifunctionele camera-opzet is in suboptimale lichtsituaties wat aan de mindere kant helaas. Verder is de Snapdragon 765G zeer degelijk en voorbereid op 5G, maar in dezelfde prijsklasse vind je ook al telefoons terug met de snellere Snapdragon 865. De gigantische lading geheugen die je krijgt van Oppo is wel mooi meegenomen, evenals de talrijke features in de steeds beter werkende software. Qua prijs-kwaliteitverhouding zijn er waarschijnlijk betere smartphones, maar veel mooier dan de Oppo Find X2 Neo ga je ze niet vinden.