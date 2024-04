Samsung Galaxy Z Flip 6 wordt mogelijk op 10 juli onthuld

Wat ga jij doen op 10 juli? Heb je een vakantie naar de zon gepland of ga je terrassen met wat vrienden? Fout! Je gaat kijken hoe Samsung een heleboel nieuwe producten onthult, want op die dag zou het volgende Galaxy Unpacked-evenement plaatsvinden.

Die datum wordt gemeld door "meerdere bronnen" met "een uitstekende reputatie" die spreken met SamMobile. Dit is niet echt een verrassing aangezien Samsung afgelopen juli ook een Unpacked-evenement hield. Dat gebeurde wel een tweetal weken later, op 26 juli 2023. Hoewel alles nog kan veranderen en dit geen officiële info is, is het tot nu toe de enige concrete datum die we gehoord hebben. SamMobile lijkt ook zeker van hun stuk.

Telefoons, smartwatches en een ring

Samsung Galaxy Unpacked wordt blijkbaar georganiseerd in Parijs en er zullen waarschijnlijk veel nieuwe gadgets te zien zijn. Op basis van lekken en voorgaande lanceringen verwachten we de Samsung Galaxy Z Flip 6, Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Watch 7-serie en mysterieuze Galaxy Ring. De kans is groot dat we tijdens dit evenement ook de Samsung Galaxy Buds 3 en Galaxy Buds 3 Pro mogen verwelkomen.

Misschien zien we zelfs een Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra en/of Samsung Galaxy Z Fold 6 FE, hoewel het nog niet zeker is of die toestellen wel degelijk bestaan. Als er echt een Galaxy Z Fold 6 FE komt, zou die mogelijk wel iets later in de verkoop gaan. Het zal hoe dan ook een druk event zijn. Of je nu geïnteresseerd bent in telefoons, smartwatches, oordopjes of zelfs slimme ringen, er zal hier waarschijnlijk iets voor je bij zitten.