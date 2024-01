Samsung Galaxy Ring: alles wat we weten over de aankomende smart ring

De Samsung Galaxy Ring is nu eindelijk officieel bevestigd door Samsung via een verrassende (en korte) teaser aan het einde van het Unpacked 2024-evenement.

De langverwachte rivaal voor de Oura Ring was aan het einde van het lanceringsevenement voor de Samsung Galaxy S24 even te zien. We kregen onze eerste blik op de smart ring en daar bleef het ook bij. De aankondiging bevestigde in ieder geval het bestaan van de Galaxy Ring, maar verder zijn er geen details gedeeld over de prijs, releasedatum of specs.

We kunnen echter wel een aantal voorspellingen doen over de mogelijke gezondheids- en slaaptrackingfeatures van de Samsung Galaxy Ring aan de hand van de aankondigingen van het bedrijf over de grote update voor Samsung Health. Die update verschijnt als het goed is "later dit jaar".

Image 1 of 4 (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung)

Er verschijnen momenteel steeds meer smart ringen en vorig jaar gaven een aantal geruchten vanuit The Elec ook al aan dat Samsung "begonnen was met de ontwikkeling" van prototypes van de Galaxy Ring. Daarom verwachten we dat de Ring waarschijnlijk nog ergens in 2024 zal verschijnen.

Wat weten we inmiddels over het design en welke features we kunnen verwachten, aangezien we de Ring nu voor het eerst gezien hebben? We hebben hier al de laatste nieuwtjes over de Samsung Galaxy Ring verzameld, zodat jij kan bepalen of dit jouw volgende wearable wordt.

Samsung Galaxy Ring: in het kort

Wat is het? Samsungs eerste smart ring

Samsungs eerste smart ring Wanneer komt het uit? Onbekend, maar waarschijnlijk ergens in 2024

Onbekend, maar waarschijnlijk ergens in 2024 Hoeveel gaat het kosten? Onbekend, maar waarschijnlijk meer dan de Galaxy Watch

Samsung Galaxy Ring: prijs

De Samsung Galaxy Ring mag dan wel officieel getoond zijn tijdens Unpacked 2024, maar we hebben nog helemaal niets over de prijs gehoord. Dat betekent dat we hier voor nu alleen nog maar over kunnen speculeren aan de hand van de prijzen van zijn bestaande rivalen.

Ons uitgangspunt is de prijs van de Oura Ring. In onze Oura (3e gen.) review gaven we aan dat het apparaat indrukwekkend was, maar tegelijkertijd wel erg duur vergeleken met een traditionele smartwatch. Die ring heeft namelijk een adviesprijs vanaf 329 euro.

Daarnaast moet je bij Oura ook nog eens 5,99 euro per maand betalen voor een abonnement waarmee je toegang krijgt tot de premium features van zijn smart ring (je krijgt wel de eerste maand gratis bij de aankoop van een Oura Ring).

Een ander referentiepunt voor de prijs is Samsungs beste smartwatch. In onze Galaxy Watch 6 review merkten we op dat deze smartwatch uitgebreide ondersteuning aanbiedt voor apps en fitnessfeatures en tijdens zijn releaseperiode had dit horloge een adviesprijs vanaf 279 euro.

Een Oura Ring (derde generatie) om iemands wijsvinger. (Image credit: Future)

Aan de hand van de prijzen van deze gadgets zou het ons niets verbazen als de Galaxy Ring een prijs van ergens rond de 300 euro krijgt. De vraag is echter of het apparaat deze prijs waard zal zijn.

Aan de ene kant verwachten we dat de Galaxy Ring een groot aanbod aan fitnessfeatures zal krijgen, dankzij de grote update voor de Samsung Health-app die "later dit jaar" komt. De Ring zou misschien op sommige vlakken ook accuratere metingen kunnen doen dan een smartwatch.

Aan de andere kant zal de Ring waarschijnlijk vrijwel geen ondersteuning bieden voor de apps op Galaxy Watches die niets te maken hebben met activity tracking. Als je vooral gefocust bent op het tracken van je gezondheid en je liever een minimalistisch accessoire wil dragen, dan is de Ring zeker een apparaat om naar uit te kijken. Een smartwatch blijft waarschijnlijk wel een betere optie als je toegang wil tot meer features en een betere samenwerking met je smartphone.

Samsung Galaxy Ring: releasedatum

De Samsung Galaxy Ring is nu officieel door Samsung bevestigd, maar we hebben nog geen details gekregen over de releasedatum. Samsung heeft wel al aangekondigd dat zijn Health-app "later dit jaar" een grote update krijgt. Het zou dus logisch zijn de Ring tegelijkertijd met die update uitkomt.

Eerdere geruchten hadden al correct voorspeld dat de Galaxy Ring zou worden aangekondigd in januari 2024 nadat er ringvormige iconen verschenen in de Galaxy Wearable-app. Er is echter nog niets officieel gelanceerd, dus we zullen moeten wachten om meer te horen over een releasedatum voor de Galaxy Ring.

Samsung Galaxy Ring: nieuws en features

Voor nu weten we alleen zeker dat de Samsung Galaxy Ring bestaat en verder zal hij waarschijnlijk later dit jaar arriveren om te concurreren met de Oura Ring en andere smart ringen.

Toch kunnen we wel al het een en ander voorspellen aan de hand van eerdere geruchten en features waarvan Samsung heeft gezegd dat ze in de aankomende grote update van de Health-app zullen zitten.

(Image credit: Samsung)

Voor de officiële onthulling van de Ring, zagen we al verslagen over een trademark die Samsung had aangevraagd, evenals meerdere patenten. Deze documenten toonden een smart ring met sensoren zoals onder andere een elektrocardiogram (ECG), voor het meten van je hartslag tijdens het rusten en de variaties in je hartslag.

Het lijkt ons dan ook vrij waarschijnlijk dat de Galaxy Ring voorzien zal zijn van ECG- en PPG-sensors (photoplethysmografie), zodat hij het kan detecteren als je een onregelmatig hartritme hebt. Hij zal waarschijnlijk ook je stappen kunnen tellen en beschikken over een SpO2-sensor om je zuurstofsaturatie in de gaten te houden. Dat is echter nog pure speculatie totdat we de officiële specs te zien krijgen.

Die features zouden allemaal ook goed samen moeten werken met de Samsung- Health-app en Samsung heeft dus ook aangekondigd tijdens Unpacked 2024 dat die app een grote update zou krijgen. Later dit jaar komen er nieuwe features naar de Health-app toe, zoals "nieuwe smart slaapanalyse". Dit moet je helpen bij het herkennen van slaapapneu door je zuurstofsaturatie te meten terwijl je slaapt en tegelijkertijd ook onregelmatigheden in je ademhaling in de gaten te houden. Of deze feature ook op de Galaxy Ring beschikbaar zal zijn is nog niet duidelijk, maar het is zeker een mogelijkheid.

Image 1 of 3 (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung)

Een andere feature die via de grote update naar de Health-app komt, heet 'My Vitality Score' (zie de afbeeldingen hieronder).

Dat klinkt heel erg als Fitbits 'Daily Readiness Score' en Garmins 'Training Readiness'. Er wordt hierbij data van je slaap, activiteiten, je hartslag in rust en de hartslagvariabiliteit (HRV) bij elkaar gebracht om je een algemene gezondheidsscore te geven en je vervolgens ook tips te kunnen geven.

Image 1 of 3 (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung)

Het is dus nog steeds niet duidelijk welke van deze nieuwe Samsung Health-features misschien ook naar de Samsung Galaxy Ring komen. Aangezien de Ring werd getoond nadat Samsung de updates voor de Health-app had aangekondigd (met previews die je hierboven kan zien), gokken we dat de kans groot is dat we dit soort features ook op de Galaxy Ring kunnen gebruiken wanneer deze uiteindelijk uitkomt.

Samsung Galaxy Ring: eerste gedachten

Smart ringen zijn in principe vaak gewoon iets discretere versies van een smartwatches, zoals de Samsung Galaxy Watch 6. Ze zijn echter meer gefocust op activity tracking dan bedoeld als uitbreiding voor je smartphone(scherm).

Smart ringen zijn minder opvallend, lichter en soms ook accurater dan een smartwatch, omdat ze over het algemeen strakker zitten. Als je merkt dat je te snel afgeleid wordt door je smartwatch wanneer je bijvoorbeeld aan het zwemmen, hardlopen of slapen bent, dan kan een smart ring een goed alternatief zijn.

De Galaxy Ring zal ook moeten concurreren met Samsungs eigen Galaxy Watches. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

We weten misschien nog niets officieels over de specs en features van de Galaxy Ring, maar aan de hand van Samsungs patenten en het design van de ring durven we wel te gokken dat we veel van dezelfde gezondheidsfeatures terug zullen zien die ook aanwezig zijn op de nieuwste Galaxy Watches. Zo verwachten we onder andere een stappenteller, een hartslagsensor en zelfs een ECG-sensor om te detecteren wanneer je een onregelmatig hartritme hebt.

Als dat inderdaad allemaal blijkt te kloppen en we de features uit de grote Samsung Health-app van later dit jaar ook op de Ring krijgen, dan kan dit wel eens een van de beste slaaptrackers en een van de beste activity trackers in het algemeen worden. We zullen deze pagina blijven updaten wanneer we meer informatie binnenkrijgen.