De Samsung Galaxy Watch 6 is een verbetering op veel van de functies van zijn voorganger. De bijgewerkte processor en RAM zorgen voor betere prestaties en efficiëntie over de hele lijn en nieuwe gezondheidsfuncties, waaronder een waarschuwing voor hoge hartslag en valdetectie zijn top. Hij is goed ontworpen en schittert in combinatie met een Samsung-telefoon. De batterijduur is niet zo slecht van dag tot dag als we van tevoren hadden gedacht, maar nog steeds niet waar we het graag zouden willen hebben.

Samsung Galaxy Watch 6: Review in een notendop

We hebben de Samsung Galaxy Watch 6 een week lang gebruikt. We hebben het gebruikt om onze slaap, hardloopsessies, algemene activiteiten, waterconsumptie en meer bij te houden via Samsung Health. We hebben Whatsapp, Spotify, Strava en andere externe apps gebruikt om hun functionaliteit te testen op de One UI Watch 5 van Samsung.



De snelle refresh rate en reactietijd van het scherm voor de apps die we konden gebruiken betekent dat de algehele ervaring vloeiend is. Ook het ontwerp is mooi, zowel van buiten als van binnen. We hebben ons best gedaan om de batterij volledig leeg te laten lopen en bij te houden hoeveel batterijduur GPS-workouts kosten.



Het eindresultaat? We zien duidelijk het potentieel om de Samsung Galaxy Watch 5 van de top van onze lijst met beste smartwatches te stoten. Het horloge heeft een aantal handige nieuwe functies: met name de processorkracht en het RAM zijn verbeterd.



Een nieuwe Custom Workout-optie stelt je in staat om workouts in meerdere stappen samen te stellen, en een opnieuw ontworpen Sleep app-ervaring maakt de Watch 6, in de woorden van Samsung, "het beste apparaat op de markt voor het monitoren van je slaap".



Het is in veel opzichten een kleine upgrade, maar niettemin een upgrade, zelfs als het de tekortkomingen van de Watch 5 niet genoeg verbetert om een zeldzame vijf sterren te verdienen.

Samsung Galaxy Watch 6: Specs

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Samsung Galaxy Watch 6 (40mm) Samsung Galaxy Watch 6 (44mm) Afmetingen 38,8 mm x 40,4 mm x 9,0 mm 42,8 x 44,4 x 9,0 mm Gewicht 28,7 gram 33,3 gram Display 1,3 inch, 432 x 432 px super AMOLED 1,5 inch, 480 x 480 px super AMOLED Case/Bezel Aluminum armor, graphite Aluminum armor, graphite GPS GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo Batterij Tot 40 uur Tot 40 uur Connectiviteit Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Waterproof? 5ATM+IP68 5ATM+IP68

Samsung Galaxy Watch 6: Prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar vanaf augustus 2023

Begint vanaf 279 euro voor Bluetooth

Begint vanaf 369 euro voor Bluetooth + 4G

De Samsung Galaxy Watch 6 werd aangekondigd tijdens Samsung's Unpacked evenement op 26 juli in Seoul, samen met de Samsung Galaxy Watch 6 Classic, Samsung Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Tab S9 series.



De Galaxy Watch 6 is verkrijgbaar in vier varianten en dan hebben we het nog niet eens gehad over het alternatieve Classic-model. Je hebt de maten 40 mm en 44 mm, elk verkrijgbaar als Bluetooth of LTE-model, waarbij de laatste je onafhankelijk van je telefoon toegang tot het internet geeft.



De Bluetooth-versie van de Galaxy Watch 6 begint bij 279 euro voor de 40mm-versie terwijl je zo'n 309 euro kwijt bent als je voor de grotere 44mm versie gaat. De Bluetooth met 4G-versie begint bij 40mm en kost 369 euro. De 44mm versie kost daarentegen 399 euro.

Nu we het horloge hebben gedragen, durven we te zeggen dat de prijs precies goed is: een kleine prijsverhoging voor een fatsoenlijke upgrade. Je krijgt hier echter niet genoeg waar voor je geld om bestaande Samsung Galaxy Watch-gebruikers aan te raden om de Watch 6 te kopen.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Samsung Galaxy Watch 6: Design en display

Nieuwe Exynos W930-processor

Vernieuwd horlogebandje met kliksysteem

Haarscherp AMOLED-scherm

De Samsung Galaxy Watch 6 heeft een iets dunnere rand dan de Watch 5, waardoor ook de behuizing iets is aangepast. De afmetingen van het scherm en de functies van de knoppen blijven identiek, dus het horloge lijkt erg op zijn voorganger. Dit is geen slechte ontwikkeling: de Samsung Galaxy Watches zijn altijd mooie horloges geweest. Het super AMOLED-scherm is uitstekend, met vloeiende overgangen en een hoge verversingssnelheid.

Het scherm van het horloge blijft een hoogtepunt: van de kleine trainingsanimaties die beschikbaar waren op eerdere Samsung Galaxy Watches, tot het gebruik van het horloge als camera preview om selfies en groepsfoto's te maken als je telefoon op een tafel of ander oppervlak ligt. Je kunt het horloge niet alleen gebruiken als een ontspanknop op afstand, maar je kunt ook een klein beeld zien van wat de camera ziet om er zeker van te zijn dat de compositie naar wens is. Het is een handige truc en we waren verrast hoe goed de picture-in-picture cameraweergave eruitzag op het horloge.

De Watch 6 ziet er elegant uit dankzij de roestvrijstalen kast en verschillende bandjes die nu makkelijk en snel kan verwisselen. Net als zijn voorganger heeft de Watch 6 twee fysieke knoppen (die ook kunnen worden gebruikt als sensoren voor het meten van de lichaamscompositie), die gebruikt kunnen worden om door het horloge te navigeren, trainingen te pauzeren of het horloge handmatig uit te schakelen door de bovenste knop ingedrukt te houden. Ze hebben geen functies voor omhoog en omlaag, dus je bent nog steeds afhankelijk van het touchscreen om door schermen te bladeren en dat kan irritant zijn als je je horloge halverwege de training wilt pauzeren om iets te controleren met zweethanden.

Het wisselen tussen apps verliep naadloos en behoorlijk snel, hoewel de grote "wolk" met apps die kenmerkend is voor Wear OS-horloges er nogal afgezaagd uitziet tegenover Apple Watches. We zijn een grote voorstander van widgets in het algemeen, dus we merkten dat we onze favoriete functies op de ring plaatsten.



De Exynos W930-processor biedt naar verluidt een 18% hogere kloksnelheid en het horloge heeft 2 GB RAM, vergeleken met 1,5 GB in de Watch 5. Het horloge was erg snel en responsief dankzij de grotere rekenkracht, en apps zoals WhatsApp werden probleemloos uitgevoerd.



De batterijduur blijft een probleem: met 425mAh voor het 44mm-model en 300mAh voor het 40mm-model is de batterijgrootte slechts licht toegenomen ten opzichte van de Galaxy Watch 5. Het is geen kleine batterij, maar de horloges van Samsung zijn, net als die van Apple en Google, echt heel inefficiënt in vergelijking met Fitbits en de beste Garmin-horloges, die minimaal een week meegaan. De Galaxy Watch 6 heeft tenminste snelladen op basis van WPC.

Het verwisselen van bandjes is eenvoudiger dan ooit. Het maakt het extreem eenvoudig om snel van bandje te wisselen, van bijvoorbeeld leer (wat er geweldig uitziet) naar de siliconen sportband. Met twee maten, een reeks kleuren en een verscheidenheid aan bandjes zijn er voldoende opties om je Galaxy Watch te customizen.

Design score: 4/5

Samsung Galaxy Watch 6: Functies

(Image credit: Future)

Veel nieuwe gezondheids- en fitnessfuncties

Vernieuwde slaap-app op het horloge

Veel externe apps om je mee bezig te houden

De Watch zit boordevol functies. Slaapcoaching blijft qua functionaliteit vergelijkbaar met wat je krijgt op de Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) en op die apparaten is het uitstekend: nadat je zeven dagen met je Watch hebt geslapen (twee vrije dagen en vijf werkdagen), krijg je een 'slaapdier' of chronotype toegewezen en krijg je slaapcoachingstips op basis van die analyse. Je chronotype geeft ook tips over wanneer je waarschijnlijk de meeste energie hebt om te werken of te sporten: als je slaapdier bijvoorbeeld een beer is, zul je eerder wakker worden met de zon en productief zijn tot rond het middaguur.

Veranderingen op de Watch 6 betekenen dat je je slaapscores, slaapdier, coaching en meer direct op het horloge ziet, in plaats van dat je in de app op je telefoon moet duiken. Het is niet zo gedetailleerd als wordt beweerd: voor geavanceerdere gegevens moet je je telefoon openen. Je kunt op je horloge bijvoorbeeld gegevens over je huidtemperatuur en zuurstof in je bloed zien, maar om die te interpreteren en te ontdekken of die gegevens goed of slecht zijn, moet je je telefoon openen.

Aan de fitnesskant kun je met Custom Workouts workouts maken die uit meerdere etappes bestaan en die je kunt doorlopen met een druk op de bovenste knop om naar de volgende etappe te gaan. Dit is perfect voor triatleten. Waarschuwingen voor hoge hartslag en meldingen voor hartslagzones halverwege de training zijn beide nieuw.

De rest van de workouts doen het net zo goed als op de oudere horloges in de serie, waarbij de wandel- en hardloopdetectie een bijzonder hoogtepunt is. Het horloge registreert automatisch een stevige wandeling of een rondje hardlopen, wat heerlijk bevrijdend is: het is fijn om gewoon de voordeur uit te lopen en te gaan hardlopen zonder op één knop te hoeven drukken. Het is geen nieuwe functie, maar het is hier goed geïmplementeerd en als regelmatige hardloper is de reeks statistieken die je krijgt uitstekend en overtreft het de verwachtingen. Gedetailleerde GPS mapping laat je route heel goed zien, terwijl de geavanceerde hardloopgegevens scores bevatten voor nuttige parameters die allemaal uitgelegd worden.

Voor de rest zit het horloge boordevol opties dankzij de Google Play integratie, zodat je al je favoriete Wear OS apps kunt downloaden, waardoor de Samsung Galaxy Watch 6 ontzettend veel mogelijkheden biedt; WhatsApp kan bijvoorbeeld onafhankelijk van je telefoon worden gebruikt. Bij synchronisatie met een Samsung telefoon en de Samsung Health app schittert het horloge echt, met naadloze overdracht van gegevens, hoewel je diezelfde gegevens helaas niet eenvoudig kunt delen met de Fitbit of Google Fit.

Functies score: 4,5/5

Samsung Galaxy Watch 6: Prestaties

Hardloopervaring van het horloge is geweldig

Nuttige tips voor het in context plaatsen van gegevens

Batterijduur blijft frustrerend

We hebben het al gehad over de geavanceerde (hardloop) statistieken en dat de automatische workoutdetectie top is. Hoewel een paar dingen ontbreken van de gebruikelijke Garmin-horloges is de Samsung Galaxy Watch 6 een echte aanrader voor (beginnende) hardlopers.

Alle geavanceerde statistieken zijn voorzien van nuttige uitleg en hoewel beginners niet enthousiast zullen zijn over verticale oscillatie en contacttijd met de grond, geeft de Samsung Health-app alle informatie op een nuttige manier weer. Bovendien wordt je gelopen route weergegeven boven een prachtige, full-color GPS-kaart. De app geeft misschien niet zoveel informatie als die van Garmin, maar hij ziet er wel mooier uit en voor iedereen behalve de meest intensieve gebruikers onder ons is het hardloopprofiel prima. Er is een overvloed aan andere profielen, zoals fietsen en zwemmen, maar ook minder nuttige zoals yoga en gewichtheffen, die meestal dezelfde statistieken van calorieverbranding en hartslag gebruiken als zo veel andere horloges.

Externe apps passen goed bij de opzet van de Watch 6. Je kunt bepaalde aspecten van populaire apps aan de digitale ring koppelen als gemakkelijk toegankelijke tegels. Je kunt bepaalde aspecten van populaire apps aan de digitale ring koppelen als gemakkelijk toegankelijke tegels. WhatsApp was geweldig om te gebruiken, omdat we berichten konden ontvangen op het horloge en zelfs konden antwoorden zonder de telefoon te hoeven pakken. Er worden eenvoudige 'ja'- of 'nee'-opties met één woord weergegeven, maar je kunt ook je geluk beproeven met het kleine toetsenbord, letters op het scherm van het horloge tekenen totdat de autocorrectie het woord heeft of een spraakbericht opnemen met de microfoon van het horloge. Andere apps die we hebben geprobeerd zijn Strava, Spotify en Calm.

Oproepen weigeren en aannemen werkte perfect en zelfs het gebruik van het horloge als zoeker voor de camera van je Samsung telefoon met de Camera-app van het horloge voelde natuurlijk en intuïtief. De grootste frustratie was de batterijduur: na de set-up haalden we ongeveer 25 uur uit het horloge met een volledige lading.

Een hardloopsessie van 75 minuten in de GPS-modus zorgde ervoor dat de batterij op 69% stond: genoeg om de rest van de dag door te komen, maar wellicht iets te karig voor een lang evenement zoals een festival.

Prestaties score: 4/5

Samsung Galaxy Watch 6: Moet ik hem kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Gelijkwaardig aan zijn concurrenten, ondanks een kleine prijsstijging ten opzichte van voorgaande jaren. 4/5 Design Hoge bouwkwaliteit, aantrekkelijke smalle randen, breed scherm en eenvoudig verwisselbare bandjes. 4/5 Functies Grote hoeveelheid aan gezondheids-, fitness- en communicatiefuncties. 4,5/5 Prestaties Overtreft de verwachtingen op het gebied van hardlopen en slapen, maar de batterijduur is een ergernis. 4/5

Koop hem als...

Je een Samsung-smartphone hebt Als je al een Samsung-telefoon hebt en op zoek bent naar een smartwatch, is het officiële horloge een te goede combinatie om te laten schieten.

Je van hardlopen houdt Het horloge biedt genoeg geavanceerde hardloopgegevens om iedereen tevreden te stellen, behalve de meest serieuze hardlopers.

Je Wear OS wilt Ben je gek op third-party apps en heb je een Android-horloge nodig en niet zomaar een algemene fitnesstracker? Overweeg dan de Samsung Galaxy Watch 6.

Koop hem niet als...

Je niet van plan bent om een Samsung telefoon te kopen Het horloge werkt echt het beste in combinatie met Samsung Health. Net als een Apple Watch, komt hij tot zijn recht als hij wordt gekoppeld met zijn eigen technologie.

Je alleen informatie over je workouts wil Fitnesstrackers gaan langer mee en zijn veel goedkoper dan de Watch 6. Als je niet geïnteresseerd bent in een volledige smartwatch, zijn er betere aanbiedingen.

Samsung Galaxy Watch 6: Alternatieven

