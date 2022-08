(opens in new tab)

De Samsung Galaxy Watch 5 beschikt over kleine, maar weloverwogen upgrades met een nadruk op een steviger ontwerp en een betere batterijduur. Maar misschien is dat alles wat deze smartwatch nodig heeft om de concurrentie voor te blijven.

Samsung Unpacked was dit jaar een druk event met als hoogtepunten de Z Flip 4 en Z Fold 4, de nieuwe Galaxy Buds 2 Pro en de langverwachte Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro.

Terwijl de Watch 5 Pro een volledig nieuw toestel lijkt dat een "ruigere" en meer premium ervaring wil bieden, neemt de standaard Galaxy Watch 5 de plaats in van de toegankelijkere smartwatch. Hij is vooral interessant voor gebruikers van een oudere Samsung Galaxy Watch, aangezien hij weinig grote upgrades bevat tegenover de Watch 4 van vorig jaar.

Samsung kiest opnieuw voor Wear OS als basis voor zijn besturingssysteem. Dit zorgt ervoor dat de Galaxy Watch 5 prima te gebruiken is op eender welke Android-smartphone. De Apple Watch blijft nog steeds de beste keuze voor iPhone-gebruikers.

Samsung Galaxy Watch 5 prijs en beschikbaarheid

Samsung onthulde de Watch 5 samen met zijn grote broer, de Watch 5 Pro, als onderdeel van het Galaxy Unpacked-evenement dat plaatsvond op 10 augustus.

Net als de nieuwe Z Fold 4 en Z Flip 4, werd de Watch 5-lijn op dezelfde dag in de voorverkoop geplaatst. Samsung begint op 26 augustus met de levering van alle producten. Ondanks de gelijkaardige specs is de prijs gestegen, waarschijnlijk als gevolg van de problemen in de supply chain en de economische druk.

Net als vorig jaar komt de Galaxy Watch 5 in twee maten, elk beschikbaar in zowel Bluetooth-only als LTE-configuraties.

Samsung Galaxy Watch 5 (40mm)

Bluetooth: 299 euro

Bluetooth + LTE: 329 euro

Samsung Galaxy Watch 5 (44mm)

Bluetooth: 329 euro

Bluetooth + LTE: 379 euro

(Image credit: Future / Basil Kronfli)

Samsung Galaxy Watch 5 design en display

De grootste verandering voor de Galaxy Watch-serie dit jaar is de afwezigheid van een Classic-model in de line-up van 2022.

De Watch 5 Pro heeft een geheel eigen esthetiek, terwijl de standaard Watch 5 de kenmerkende, eigentijdse stijl voortzet die we vorig jaar met de Watch 4 leerden kennen. Dit betekent dat er dit jaar geen fysieke roterende rand in de line-up zit.

Het kleinere model van 40 mm is verkrijgbaar in grafiet, zilver of roze goud, terwijl de grotere versie van 44 mm roze goud inruilt voor saffier (een zachte blauwe kleur). Ondanks de grotere batterijen (waardoor beide maten ongeveer 3 gram zwaarder zijn), is de Watch 5 kleiner dan zijn voorganger.

Wat het display betreft, vind je net als bij de Watch 4 een 1,19 inch (op het 40mm-model) of een 1,39 inch (op het 44mm-model) Super AMOLED-display met always-on-functionaliteit en 330ppi (waardoor het scherm scherper is dan de Apple Watch 7).

Hoewel de resolutie hetzelfde blijft en de beeldkwaliteit ongewijzigd lijkt, is de grote upgrade hier het gebruik van veel sterker saffierkristal. Samsung claimt dat dit 60 procent sterker is dan het glas van de Watch 4.

De Watch 5 heeft ook IP68-gecertificeerde bescherming tegen stof en water, is bestand tegen een lichte onderdompeling en is goedgekeurd volgens de MIL-STD-810H standaard. In mensentaal: hij is getest tegen extreme omstandigheden, zoals harde klappen en vallen, hoge en lage temperaturen...

(Image credit: Future / Basil Kronfli)

Samsung Galaxy Watch 5 software en fitness

De Samsung Galaxy Watch 4 was een cruciale verschuiving in de wearable-strategie van het bedrijf. Het gooide zijn vertrouwde Tizen OS overboord als gevolg van een nieuw partnerschap met Google, en koos in plaats daarvan voor Wear OS.

Wear OS 3 is nog steeds zijn weg aan het vinden in de bredere smartwatchmarkt, maar de Watch 4 en nu de Watch 5 nemen het voortouw. De Watch 5 wordt geleverd met One UI Watch 4.5 (bovenop Wear OS 3.5). Die versie werd eigenlijk al in juli geïntroduceerd, met toevoegingen zoals een verbeterde type-ervaring op de pols en gemakkelijker toegang tot je favoriete wijzerplaten.

Wat de software-ervaring op de Watch 5 betreft, heeft Samsung zich gericht op het uitbreiden van de gezondheidstools, in het bijzonder sleep tracking. Dit nieuwe systeem biedt meer gedetailleerde informatie over de kwaliteit van je nachtrust en belooft betere inzichten te bieden. Het systeem kan zelfs automatisch een maand lang een slaapplan opstellen met als doel de algehele slaapkwaliteit te verbeteren.

Extra SmartThings-integratie koppelt ook je slaapcyclus aan je aangesloten smart-apparaten. Dit betekent dat lampen automatisch gedimd of uitgeschakeld kunnen worden en dat andere IoT-apparaten geen geluid meer maken wanneer de Watch 5 merkt dat je gaat slapen.

Een andere functie die we voor het eerst zagen op de Watch 4 was de BioActive Sensor van Samsung (dit zijn in feite meerdere sensoren in één), met vergelijkbare functies op de nieuwe Watch 5. Dit omvat de eerder genoemde slaapmonitoring, evenals metingen van je hartslag en bloedzuurstofgehalte. Daarnaast zijn er snufjes als ECG en een lichaamsanalyse die waterretentie en botdichtheid kan meten.

(Image credit: Future / Basil Kronfli)

Samsung Galaxy Watch 5 prestaties en batterij

Hoewel de smartwatches van Samsung zelden worden bekritiseerd om hun middelmatige prestaties, introduceerde de Watch 4 van vorig jaar een aanzienlijk krachtigere chipset in de vorm van de 5nm Exynos W920 van het bedrijf zelf. Dit maakte een smartwatch die al een goede prijs-kwaliteitverhouding had nog beter. De prestaties werden toekomstbestendig en de energie-efficiëntie werd verbeterd.

De Galaxy Watch 5 draait op dezelfde chip, in combinatie met 1,5GB RAM en 16GB opslag (voor apps en media). De prestaties zijn prima, uitgaande van onze eerste kennismaking met de wearable, en gebruikers moeten er op de lange termijn goed mee uit de voeten kunnen.

De batterij in de Watch 5 is ten opzichte van de Watch 4 groter, maar slechts 13 procent. Het 40mm model gaat van 247mAh naar 284mAh, terwijl de 44mm Watch 5 van 361mAh naar 410mAh gaat.

Dankzij een nieuwe oplader met USB-C-aansluiting laadt Watch 5 wel 30 procent sneller op.

(Image credit: Future / Basil Kronfli)

Vroeg oordeel

Hoewel de sprong van de Watch 4 naar de Watch 5 op het eerste gezicht niet zo groot aanvoelt, lijkt het erop dat Samsung de grootste pijnpunten van zijn voorganger heeft aangepakt in een poging. We zien hier een beter afgewerkt en nog competitiever alternatief van de Apple Watch.

Hoewel sommige nieuwe functies waarschijnlijk ook beschikbaar worden voor de Galaxy Watch 4, lijkt Samsung's beslissing om haar nieuwste wearable te koppelen aan slimme apparaten een logische keuze. Samsung bijt de spits af met deze toepassingen en we zijn daarom benieuwd hoe de concurrentie hierop zal reageren.

Of de Galaxy Watch 5 nuttige verbeteringen in de praktijk biedt, zal pas blijken nadat we onze volledige review hebben afgewerkt.