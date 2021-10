De Samsung Galaxy Watch 4 Classic lijkt in alles op een premium smartwatch, maar schiet wel op enkele vlakken tekort. Hoewel de roterende rand navigeren erg makkelijk maakt en het qua software en fitnessopties wel snor zit, vinden we het horloge lastig in gebruik tijdens work-outs. Ook zijn we niet te spreken over de batterijduur. Hoewel deze problemen wellicht nog te overzien zijn in de lagere segmenten, is het lastig om deze te rechtvaardigen bij een smartwatch met een fors prijskaartje zoals de Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Review in een notendop

De Samsung Galaxy Watch 4 Classic is samen met de Samsung Galaxy Watch 4 uit de doeken gedaan op het Galaxy Unpacked-evenement van Samsung in augustus. De Watch 4 Classic is een zeer premium smartwatch met dezelfde software als de reguliere versie. Door een paar upgrades in de hardware en het design moet het hogere prijskaartje gerechtvaardigd worden.

De grootste vernieuwing is zonder meer de fysieke roterende rand. Je kunt met deze functie makkelijk door menu's en pagina's navigeren. Meer dan een paar klikjes naar links of naar rechts heb je niet nodig. Het is ook meteen een van de beste functies van de smartwatch, zeker gezien de virtuele rand van de Watch 4 (waar je overheen moet strijken) niet zo soepel werkt.

Het geeft de Galaxy Watch 4 Classic bovendien een meer premium uiterlijk, met een grovere ring rondom het display wat lijkt op dat van een klassiek horloge. De robuustere behuizing zorgt er tevens voor dat alledaagse stoten en tikjes beter opgevangen worden, wat voor onhandige mensen zeer welkom is.

Dan rijst waarschijnlijk al snel de vraag waarom de Watch 4 Classic 'slechts' 3,5 ster krijgt, terwijl zijn broertje 4 sterren heeft. De reden daarvoor is simpel: de designupgrades zijn naar onze mening niet voldoende om de problemen op belangrijke vlakken te maskeren. De algehele ervaring met de Watch 4 Classic is dan ook wisselvallig te noemen.

Ons grootste probleem met deze smartwatch is zonder meer de batterijduur. We wisten vaak maar met moeite het einde van de dag te halen. Als we de smartwatch gebruikten zoals deze bedoeld is, met veel intensieve apps en functies, moesten we de smartwatch soms een extra keer opladen op een dag.

De bediening voor work-outs is ook niet om over naar huis te schrijven. Zo kan het enkele seconden duren voordat de wearable stopt met het timen van een oefening. Dit soort verloren seconden kunnen frustrerend zijn voor mensen die hun fitnessstatistieken goed in de gaten willen houden.

(Image credit: Future)

De prijs is verder wat aan de hoge kant voor een smartwatch, zeker wanneer je functierijke wearables van Fitbit, Honor of Garmin kunt kopen voor een veel lagere prijs.

We zeggen zeker niet dat de Watch 4 Classic slecht is; het design en display behoren tot de crème de la crème van de huidige markt, maar de voors wegen niet helemaal op tegen de tegens.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic: prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Watch 4 Classic is op 11 augustus uit de doeken gedaan. het slimme horloge van Samsung is in vier verschillende versies beschikbaar. Er is zowel een 42 mm-model als een in 46 mm te verkrijgen. Je kan bij beide kiezen tussen opties met bluetooth of LTE. Het basismodel kost 369,99 euro. Je kan in de onderstaande tabel alle bijbehorende prijzen terugvinden:

Samsung Galaxy Watch 4 Classic prijzen Grootte Connectiviteit Prijs 42 mm Bluetooth €369,99 42 mm LTE €419,99 46 mm Bluetooth €399,99 46 mm LTE €449,99

Om alles wat meer in context te plaatsen; de gewone Galaxy Watch 4 start bij 269,99 euro, wat op zichzelf al vrij prijzig is voor een smartwatch. De smartwatches komen wel in verschillende groottes, waardoor het iets moeilijker wordt om ze helemaal met elkaar te vergelijken.

Hoewel de Galaxy Watch Classic 4 een behoorlijk prijskaartje kent, is de Apple Watch 7 van grote concurrent Apple met een startprijs van 429 euro nog wat prijziger.

Design en display

De Samsung Galaxy Watch 4 Classic bestaat uit een centrale behuizing en vervangbare bandjes. Dat gezegd hebbende: we vinden het wel een beetje lastig om de bandjes te vervangen op dit toestel door de kleine hendels.

Het bandje uit de doos is gemaakt van fluorelastomeer, een materiaal wat lijkt op siliconen. Het kan wat comfortabeler aanvoelen dan het rubber van sommige andere smartwatchbandjes. Bovendien irriteert het materiaal wat minder.

(Image credit: Future)

Het horloge is verkrijgbaar in een zilveren en een zwarte afwerking. Je keuze bepaalt de kleur van het meegeleverde bandje, alsook de kleur van de behuizing en de randen van het horloge.

Bij de meeste smartwatches kan je de hoek van de polsband aanpassen in relatie tot de behuizing. Op de Watch 4 Classic (en gewone Watch 4) steken de bandjes echter uit de smartwatch, wat aan weerszijden voor een vrij grote opening zorgt tussen het bandje en je pols. Hieronder op de afbeelding kun je zien wat dit inhoudt. Bovendien zouden wij onze polsen aan de gemiddelde kant noemen.

In de praktijk vinden we de Galaxy Watch 4 Classic wat oncomfortabel om te dragen. Dit hoeft niet voor iedereen te gelden overigens; het is vooral afhankelijk van de polsgrootte. Het is verder een vrij dik horloge, wat hem moeilijker te dragen maakt bij strak zittende kleding.

De behuizing van de smartwatch is van roestvrij staal en voelt vrij stevig aan. Deels komt dit door het gebruikte materiaal en deels vanwege de grotere rand rondom het display. Dit beschermt het horloge beter tegen krassen door stootjes.

Er zitten twee knoppen op het horloge, allebei aan de rechterrand. De bovenste neemt je terug naar het thuisscherm en de onderste kan ingedrukt worden tijdens work-outs om de tracking te pauzeren (waarover later meer).

(Image credit: Future)

De belangrijkste onderscheidende factor tussen de standaard Watch 4 en Watch 4 Classic is zonder meer de fysieke roterende rand bij laatstgenoemde. Deze roterende bezel werkt geweldig. Als feedback krijg je bij het roteren een klikgeluid te horen. Het werkt veel gebruiksvriendelijker dan het swipen op de standaard Watch 4.

Of je nu kiest voor het 42 mm- of 46 mm-display, je krijgt een prachtig beeldscherm tot je beschikking. De kleuren spatten van het scherm af en de maximale helderheid is vrij hoog. Dit maakt het makkelijk om het horloge af te lezen in het zonlicht.

Prestaties en software

De Galaxy Watch 4-serie kenmerkt ook het debuut van Wear OS 3. Deze software is ontstaan uit een samenwerking tussen Google en Samsung. De software wordt ook gebruikt voor diverse toekomstige apparaten.

Wear OS 3 komt met tal van upgrades ten opzichte van de vorige versie van het besturingssysteem. Er zijn meer tegels waar je makkelijk door kunt navigeren dankzij de roterende rand. Zo spring je snel van je muziekbeheer naar de work-outmodus of de hartslagmonitor.

(Image credit: Future)

Deze zeer handige tegels maken de app-lijst bijna overbodig. Het navigeren door die lijst neemt doorgaans meer tijd in beslag dan het draaien aan de rand. Er zijn echter enkele functies, zoals de timer en het alarm, die we nog altijd graag via de app-lijst activeren.

Het gebrek aan namen in de app-lijst maakt het bij vlagen wat lastig om te onderscheiden welke app nu precies waar staat. Zo hebben de Timer, Stopwatch en Alarm allemaal een icoon met een klok erin.

Buiten de roterende rand navigeer je door te swipen over de wijzerplaat. Veeg je vanaf de linkerkant, dan krijg je het notificatiemenu te zien. Een veeg naar beneden haalt het instellingenmenu tevoorschijn, met daarin de 'Theatermodus'. Deze modus dempt notificaties en schakelt raise-to-wake uit voor een vooraf bepaalde tijd. Dit maakt de functie uitermate geschikt tijdens het bekijken van een film, zodat je ongestoord naar het grote beeldscherm kunt kijken.

Bij het omhoog vegen kom je uit in het app-menu, en bij het vegen van rechts naar links navigeer je tussen de verschillende tegels. Dit hebben we zelf echter niet vaak gebruikt, aangezien de roterende bezel naar onze mening prettiger werkt.

Je kunt kiezen uit een hele reeks wijzerplaten. Het is ook mogelijk om deze verder aan te passen door bijvoorbeeld een eigen foto toe te voegen of de klok te verslepen. Het is mogelijk om dit op het horloge zelf uit te voeren, maar zelf geven we de voorkeur om dit te regelen via de Galaxy Wearable-app op onze smartphone.

(Image credit: Future)

Het is het vermelden waard dat je niet één maar twee Samsung-apps moet installeren: je moet zowel de Galaxy Wearable- alsook de Samsung Health-applicatie installeren om het maximale uit de Watch 4 Classic te halen. Naast de eerder genoemde aanpassingsopties, stellen deze je in staat om je fitnessgegevens vast te leggen en meer details over je work-outs te krijgen. Het is alleen jammer dat je voor verschillende taken tussen de apps moet schakelen, in plaats van alle informatie en tools die je nodig hebt in één app te hebben.

Fitness

De Samsung Galaxy Watch 4 Classic komt met drie fitnessmodi die makkelijk te bereiken zijn vanaf het hoofdmenu. Je kunt kiezen uit wandelen, rennen en fietsen. Daarnaast is er een secundair menu met nog eens tien categorieën, waaronder zwemmen, circuittraining en gym-work-outs. Je kunt er nog veel meer halen uit de Samsung Health-app.

Het slimme horloge traceert je locatie terwijl je een work-out doet via gps. Ook houdt de smartwatch je tijd, snelheid, hoogteverschil, hartslag, verbrande calorieën en meer bij.

(Image credit: Future)

Aan het einde van elke 'ronde' of kilometer onderbreekt het horloge de muziek waarnaar je luistert. Een stem speelt dan een lijst van je gegevens af, waaronder de tijd, afstand en hartslag. Dit kan een hele tijd duren. Als je via dezelfde telefoon naar muziek luistert, wordt het over die muziek heen afgespeeld (of wordt een gesproken podcast onderbroken). We konden helaas geen manier vinden om dit te stoppen.

Over het algemeen lijken de hardloopgegevens vrij nauwkeurig, vooral wat betreft de afstand- en hartslagmetingen in vergelijking met een paar andere fitness-trackers. De tijd zou echter wat onbetrouwbaar kunnen zijn, en dat komt omdat de bedieningselementen van de training nogal onhandig zijn. Daardoor verspilden we telkens seconden als we probeerden de tracking te pauzeren, bijvoorbeeld wanneer we stonden te wachten om een weg over te steken.

Je kunt een hardloopsessie pauzeren door de lagere fysieke knop vast te houden of door te swipen vanaf links en op 'Pauze' te drukken. Beide opties duren minstens een seconde, en dat kan zeker snel optellen als je in een drukbezet gebied rondrent, met alle gevolgen van dien voor je resultaten (op papier).

Bovendien werken deze methodes alleen als je al naar het work-outscherm kijkt. Dit is op zijn beurt afhankelijk van het feit of raise-to-wake nauwkeurig werkt wanneer je aan het hardlopen bent (dit werkt namelijk niet altijd). Als je een andere wijzerplaat gebruikt, moet je de trainingsweergave opnieuw openen om de pauzemogelijkheid te openen. Al deze seconden tellen behoorlijk op.

Als het handmatig bijhouden van work-outs te frustrerend is, kan de automatische wandelmonitoring van de Watch 4 uitkomst bieden. Wanneer je tien minuten hebt gelopen zonder de trackingmodus in te schakelen, activeert het horloge deze automatisch. Zo krijg je nuttige extra informatie over je gezondheid die je anders niet zou hebben verzameld.

(Image credit: Future)

We hebben niet alle fitnessfuncties gebruikt, maar we hebben wel enkele modi als Squats en Sit-Ups getest. Deze functies blijken in de praktijk wisselvallig te werken. Bij het doen van squats faalde het horloge soms om er een te registreren. Dit gebeurde ongeveer een of twee keer per set van tien. Hetzelfde geldt voor sit-ups. Het is wat irritant, maar als je ermee kunt leven is het een handig systeem.

We zijn helaas ook een paar keer tegen het probleem aangelopen waarbij het horloge simpelweg weigerde om enige reps te registreren, en we weten nog altijd niet waarom.

Een interessante nieuwe functie van de Watch 4 Classic is het scannen van je lichaamssamenstelling, waarmee je gegevens als je vetpercentage, de hoeveelheid lichaamswater en je BMI kunt inzien. Dit is natuurlijk niet zo nauwkeurig als een professioneel apparaat, maar het is indrukwekkend dat een smartwatch deze zaken kan scannen.

Er bestaat (nog) geen perfecte smartwatch wanneer het aankomt op fitnesstracking, maar de Samsung Galaxy Watch 4 Classic behoort zeker niet tot de slechtste opties van de markt. Het is zelfs een van de betere keuzes voor vele soorten work-outs, en dat ondanks de hierboven genoemde problemen die af en toe plaatsvinden. De vervelende bediening en audio-aankondigen maken het apparaat af en toe wel wat lastig in gebruik.

Batterijduur

(Image credit: Future)

De batterijduur van de Samsung Galaxy Watch 4 Classic is zonder meer de meest teleurstellende feature van dit apparaat. Terwijl het standaard model ongeveer twee dagen weet te persen uit één cyclus, houdt de Classic het doorgaans minder dan een volledige dag vol. Door deze 'prestatie' zou je bijna zeggen dat de batterijduur van de Apple Watch 7 goed te noemen is.

Onze gemiddelde dag omvat ongeveer een uur fitnesstracking, wat muziek streamen, af en toe een berichtje oppikken en regelmatig de hartslag meten. Met dit alles schatten we dat de smartwatch ongeveer 20 tot 22 uur meegaat voordat deze moet worden opgeladen. We hebben echter de gewoonte het apparaat twee keer per dag op te laden: een keer 's ochtends op het werk en nog een keer 's avonds voor het slapengaan, om ervoor te zorgen dat het apparaat niet zonder stroom komt te zitten.

We kunnen niet anders dan stellen dat de Watch 4 Classic hier veel steken laat vallen. De matige batterijduur zal zeker diverse geïnteresseerden afschrikken.

Het opladen gaat aan de hand van een oplaadpad die verbonden is met een USB-C-poort. Het duurt ongeveer twee uur om de smartwatch volledig op te laden. Dat is nogal lang gezien de matige batterijduur.

Moet ik de Samsung Galaxy Watch 4 Classic kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je horloges vaak beschadigd raken

Door de robuuste behuizing en flinke rand is de Samsung Galaxy Watch 4 Classic wel bestand tegen een stootje hier en daar.

Je moeite hebt met het navigeren op smartwatches

De roterende rand is een fantastische feature om mee te navigeren, zeker als je geen fan bent van het swipen op de doorgaans kleine schermen.

Je jouw lichaam wil analyseren

Wij vonden de functies voor lichaamssamenstelling fascinerend om te gebruiken. Als je dingen wil weten zoals je lichaamswater of BMI is dit een handige functie.

Koop hem niet als...

Je een smartwatch zoekt met een degelijke batterijduur

De Samsung Galaxy Watch 4 Classic houdt het bij ons maar met moeite een dag vol. Dat is zeer ondermaats voor een smartwatch.

Je krap bij kas zit

De Galaxy Watch 4 Classic is een prijzige smartwatch. Wellicht dat de Galaxy Watch 4 een betere keuze is als je zoekt naar een scherpere prijs-kwaliteitverhouding.