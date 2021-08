De belangrijkste vernieuwing van de Samsung Galaxy Watch 4 vinden we terug in de software. De look & feel van van Samsungs bestaande Tizen-platform wordt gecombineerd met de functionaliteit van Googles Wear OS. De wearable beschikt over goede fitnessfuncties, een sterke batterijduur en een aangenaam design. Er zijn wel wat problemen op het gebied van compatibiliteit, maar over het algemeen is de Galaxy Watch 4 een interessante iteratie op Samsungs geweldige smartwatchformule.

Review in een notendop

De Samsung Galaxy Watch 4 is de opvolger van een van onze favoriete smartwatches ooit. Het is voor het eerst sinds tijden dat de fabrikant Googles Wear OS weer gebruikt voor slimme horloges. Het is echter niet het Wear OS zoals je gewend bent. De software, One UI Watch 3, is namelijk in samenwerking met Google gemaakt.

Buiten de software is de upgrade op papier vrij gelimiteerd. Voor iedereen die op zoek is naar een high-end smartwatch die diverse work-outs kan bijhouden, alsook diverse andere slimme features biedt (die de concurrentie niet heeft), is de Galaxy Watch 4 een interessante optie om te overwegen.

De Galaxy Watch 4 is gelanceerd naast de Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Buds 2 en de Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Het apparaat in kwestie focust iets meer op fitness, terwijl de Galaxy Watch 4 Classic een roterende rand kent en gebruikmaakt van een groter design. Laatstgenoemde kan een slimmere optie zijn voor de casual gebruikers onder ons.

De compatibiliteit van de Galaxy Watch 4 is niet zo gevarieërd als we gewend zijn van Samsung-smartwatches. Als je over een iPhone beschikt, zal je niet met de Samsung Galaxy Watch 4 aan de slag kunnen.

De wearable is compatibel met alle moderne Android-toestellen, maar functies als bloeddrukmetingen en ECG-metingen werken alleen als je een Samsung-smartphone gebruikt.

Dat is voor velen teleurstellend, aangezien de vorige smartwatches van Samsung een stuk beter waren in termen van compatibiliteit. We denken dat de Watch 4 nog steeds een goede keuze is als je niet over een Samsung-smartphone beschikt, maar weet dat er limitaties zijn.

De virtuele roterende rand van de Samsung Galaxy Watch Active 2 keert terug. In combinatie met twee knoppen aan de rechterkant zorgt dit voor eenvoudige navigatie binnen de menu's van de smartwatch. Hoewel de fysieke draaibare ring van de Galaxy Watch 4 Classic door sommigen gemist zal worden, is dit een goed alternatief.

De fitnessfuncties verschillen weinig van wat we eerder hebben gezien. Er is echter wel een nieuwe tool aanwezig die je een goed beeld geeft van de vetpercentage. De gps, hartslagmonitoring en andere fitnessfuncties zijn goed uitgedacht in de Galaxy Watch 4.

Je hoeft je niet snel druk te maken over de batterijduur van de Watch 4, maar het beschikt niet over de langste batterijduur die we in een smartwatch gezien hebben. Bij 'normaal' tot intensief gebruik houdt het apparaat het zo'n twee dagen vol. Als je geen gebruik maakt van de gps-functie en een paar dagen geen work-outs doet, kun je er zelfs drie dagen mee vooruit.

De Galaxy Watch 4 is een geweldige keuze voor iedereen met een Samsung-smartphone. Als je een andere Android-telefoon gebruikt, is het nog altijd een goede keuze als smartwatch, maar je kunt dan geen gebruik maken van alle functies die de wearable te bieden heeft.

Samsung Galaxy Watch 4: releasedatum en prijs

De Samsung Galaxy Watch 4 is op 11 augustus uit de doeken gedaan tijdens Galaxy Unpacked. De smartwatch is verkrijgbaar in het zwart, groen, zilver en roségoud. De wearable komt met een prijskaartje vanaf 269 euro. Je krijgt daarvoor de 40 mm-versie.

Voor de 44 mm-versie betaal je 299 euro. Enkel de niet-LTE-versies komen in de Benelux op de markt.

Mocht je toch liever een fysieke roterende rand willen, dan is de Samsung Galaxy Watch 4 Classic een betere keuze. De specificaties zijn vrijwel identiek aan de Watch 4, maar ze komen in andere formaten.

De Watch 4 Classic is beschikbaar in 42 mm en 46 mm. Deze wearables kosten respectievelijk 369,99 euro en 399,99 euro.

Design en display

De Samsung Galaxy Watch 4 is een slanke smartwatch met aluminium behuizing en een design wat comfortabel om je pols zit. Zoek je iets grovers of hou je van een roterende rand (bezel)? Dan raden we je aan om de Samsung Galaxy Watch 4 Classic eens te bekijken.

De afmetingen van het 40 mm-model zijn 40,4 x 39,3 x 9,8 millimeter met een gewicht van 25,9 gram. De 44 mm-versie kent afmetingen van 44,4 x 43,3 x 9,8 millimeter en weegt 30,3 gram. Beide modellen hebben twee toetsen aan de rechterrand van het display. Verder zijn er weinig toeters en bellen aanwezig om je af te leiden van het gelikte design.

Beide modellen voelen aangenaam op de pols. We hebben het 44 mm-model langer gebruikt dan het kleinere model. Het is een prettige grootte (voor een volwassen man) en comfortabel in gebruik gedurende de dag. Het heeft echter niet de meest geweldige pasvorm als het gaat om slaaptracking.

Het scherm op de Galaxy Watch 4 ziet er helder uit en je leest er makkelijk content op af. De resolutie is indrukwekkend, met 396 x 396 pixels voor het 40 mm-model en 450 x 450 pixels voor de 44 mm-versie. Dat is voor beide versies 330 pixels per inch.

Een unieke feature van de Galaxy Watch 4 is de virtuele roterende rand. Er is geen fysieke 'bezel' aanwezig zoals bij de Watch 4 Classic, maar dezelfde functionaliteit is er wel. Ga met je vinger over de zwarte rand van het scherm om door de menu's te scrollen en toegang te krijgen tot diverse features.

Elk model kent een IP68-certificering en is dus water- en stofbestendig. Dit houdt in dat je de Galaxy Watch 4 tot wel vijf meter diep onder water kunt dragen.

Het bijgeleverde bandje is gemaakt van een nieuwe materiaal dat niet erg goed omgaat met intensere work-outs. We merkten na intensief gebruik een soort uitslag op onze huid. Als je veelvuldig sport, is het mogelijk slim om in een ander bandje met een ander materiaal te investeren.

Specificaties en software

De Samsung Galaxy Watch 4 komt met een Exynos W920-chipset en 1,5GB RAM-geheugen aan boord. In onze tijd met het horloge vonden we de smartwatch meer dan rap genoeg om ons comfortabel te begeleiden door diverse apps. We hebben weinig haperingen opgemerkt. Het is een van de snelste smartwatches die we tot nu toe hebben gebruikt.

De snelheid is niet zodanig als in smartphones of laptops, maar het is een merkbaar verschil in vergelijking met andere smartwatches. Het stelt je onder meer in staat om verschillende apps te gebruiken terwijl je gps-functies gebruikt, zoals tijdens het hardlopen.

Er is verder 16GB aan opslaggeheugen inbegrepen. Veel van die ruimte wordt opgenomen door apps en software-updates (ongeveer 8GB), maar er moet meer dan genoeg ruimte zijn voor het laden van je eigen apps en muziek.

Het is de software waar de Galaxy Watch 4 uitblinkt. Samsung gebruikt dit keer niet zijn eigen Tizen-software. De fabrikant neemt Googles Wear OS weer in de armen, maar geeft er wel zijn eigen draai aan.

Wat je ziet, lijkt niet meteen op Wear OS. Dat komt doordat One UI Watch 3, de schil van Samsung, over de software heen is gelegd. Je krijgt toegang tot de Google Play Store, wat betekent dat je veel meer apps kunt draaien dan op voorgaande Tizen-horloges. Toch voelt de hele ervaring exact zoals je van een Samsung-horloge verwacht.

De software op de Galaxy Watch 4 ziet er goed uit en werkt soepel. Als je een fan bent van de software op eerdere Samsung-horloges, zal je hier waarschijnlijk niet veel verandering zien. Je hebt toegang tot de Google Play Store en krijgt veel meer opties dan op Tizen. Het design zorgt ervoor dat het wel als een Samsung-smartwatch aanvoelt.

Fitness

De Samsung Galaxy Watch 4 is gemaakt voor iedereen die meer uit zijn of haar work-out wil halen en/of meer wil weten over zijn of haar gezondheid. Dat zie je onder meer aan het aantal features, waaronder gps voor het bijhouden van gerende afstanden, een optische hartsensor, ECG-ondersteuning en meer.

De grote fitnessverandering komt in de vorm van een nieuwe 3-in-1-sensor, wat het horloge in staat stelt om drie verschillende sensoren voor hartritme, bloedzuurstofgehalte en lichaamssamenstelling tegelijkertijd te laten draaien. Dat laatste is overigens nieuw. Het is bovendien voor het eerst dat alle drie de sensoren tegelijkertijd gebruikt kunnen worden.

Samsung zegt dat de tools voor het meten van de lichaamssamenstelling zijn ontworpen om je te helpen inzicht te krijgen in de belangrijkste fitnessgegevens, zoals de spiermassa en het percentage lichaamsvet. Deze metingen werken goed, al moet je goed stilzitten om deze te laten uitvoeren.

Het is lastig om te stellen hoe accuraat de metingen zijn, maar het geeft wel een goed globaal beeld van je algehele gezondheid. Je kunt naarmate de tijd vordert bovendien inzien of je resultaten zijn verbeterd. Dat is ook waardevolle informatie.

De hartslagmonitor werkt accuraat; de resultaten lagen in lijn met metingen van andere apparaten. De hartslagmetingen werken het beste binnen Samsungs eigen apps, maar de monitor kan ook gebruikt worden binnen third-party apps zoals Strava en Nike Running Club.

Ook de gps werkt naar behoren. Anders dan sommige andere fitness trackers gaf de Galaxy Watch 4 relatief nauwkeurige resultaten.

Voor veel van deze functies - zoals lichaamssamenstelling, bloeddruk en ECG - moet het horloge gekoppeld zijn aan een Samsung-smartphone om te kunnen werken. Dat is belangrijk om te weten alvorens je overgaat op de eventuele aankoop van deze wearable. Dit maakt het namelijk niet de beste keuze als je niet over een Samsung-telefoon beschikt.

Batterijduur

De 44 mm-variant wordt aangedreven door een 361mAh batterij. De batterijduur is tijdens onze tests uitstekend gebleken. Het apparaat houdt het zo'n twee dagen vol bij intensief gebruik. Als je niet vaak gebruik maakt van fitnessfuncties kun je zelfs drie dagen aan batterijduur verwachten.

De 40 mm-versie beschikt over een kleinere 247mAh batterij. We hebben nog niet goed genoeg getest hoe lang deze variant meegaat, we verwachten echter geen dramatische verandering in termen van batterijduur.

In de doos wordt een oplaadpad meegeleverd. Dat is interessant, aangezien Samsung in de voorbije jaren de oplader uit de doos van zijn smartphones heeft gehouden om e-waste tegen te gaan. Het gaat echter alleen om de kabel en niet over een oplaadblok voor in de muur.

Moet ik de Samsung Galaxy Watch 4 kopen?

Koop het als...

Je een Samsung-smartphone gebruikt

Enkele van de beste functies van de Samsung Galaxy Watch 4 kun je alleen gebruiken in combinatie met een Samsung-toestel. Als je over een Samsung-smartphone beschikt zal je het meeste uit deze smartwatch kunnen halen.

Je op zoek bent naar geweldige smartwatch-software

De samenwerking tussen Google en Samsung heeft zijn vruchten afgeworpen. Je hebt nu toegang tot de volledige reeks apps binnen de Google Play Store en een goed uitziend softwaredesign.

Je op zoek bent naar een degelijke fitnesservaring

De Samsung Galaxy Watch 4 is voor de meeste mensen erg geschikt als fitness smartwatch, met functies als een gps, hartslagmonitor en verschillende andere tools.

Koop het niet als...

Je over een iPhone of niet-Samsung-smartphone beschikt

Samsung heeft de ondersteuning voor iPhones laten vallen bij de Galaxy Watch 4. Dat is frustrerend voor iPhone-gebruikers die geen Apple Watch willen. Daarnaast werken niet alle functies van de wearable op Android-telefoons van andere fabrikanten.

Je al over een Samsung Galaxy Watch beschikt

Als je al een Galaxy Watch hebt, is het waarschijnlijk niet nodig om te upgraden naar de Galaxy Watch 4. Er is niet genoeg vernieuwd om een upgrade te rechtvaardigen.

Je een fysieke roterende rand wil

Een van de geweldigste unieke functies van de Galaxy Watch-reeks is de roterende rand. Deze krijg je niet langer in de standaard Galaxy Watch 4. Wil je dit wel, dan kun je beter voor de Galaxy Watch 4 Classic gaan.