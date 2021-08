Samsung Galaxy Watch 4 werkt niet met iPhones

De Samsung Galaxy Watch 4 en Samsung Galaxy Watch 4 Classic behoren tot de meest spannende smartwatches die we in lange tijd hebben gezien met een nieuwe versie van Wear OS, een nieuwe chipset en een waaier aan gezondheidsfuncties. iPhone-gebruikers kunnen er echter niet mee aan de slag.

Samsung bevestigde dit nieuws aan ArsTechnica. Het meldde dat je niet in staat zal zijn om de Galaxy Watch 4 of Galaxy Watch 4 Classic te verbinden met een iPhone. Dat is nieuw, want eerdere modellen van de Samsung Galaxy Watch kon je wel steeds koppelen met een iPhone.

De nieuwe smartwatches maken wel gebruik van Wear OS in plaats van Tizen, maar dat zou ook geen probleem mogen zijn. Eerdere Wear OS-toestellen konden ook met iOS verbinden, dus het lijkt een verrassende beslissing. We weten nog niet of toekomstige smartwatches met het nieuwe Wear OS 3 wel in staat zullen zijn om met iPhones te verbinden, maar we vermoeden van niet. Als dat wel het geval zou zijn, dan zou deze beslissing van Samsung des te vreemder zijn.

Dat gezegd hebbende moeten we er nog wel even bij vermelden dat de Galaxy Watch 4-reeks op een aangepaste versie van Wear OS 3 loopt, genaamd One UI Watch 3. Het is dus mogelijk dat dit compatibiliteitsproblemen veroorzaakt waar andere smartwatches geen last van zullen hebben.

Dat is wel niet het enige probleem waar potentiële gebruikers zich aan mogen verwachten. Samsung bevestigde tevens aan Android Central dat veel van de gezondheidsfuncties - waaronder het opvolgen van je bloeddruk, ECG en lichaamssamenstelling - enkel werken als je de Galaxy Watch 4 of Watch 4 Classic met een smartphone van Samsung koppelt.

Dat verbaast ons wat minder, omdat Samsung dit soort restricties reeds bij eerdere smartwatches invoerde. Dat houdt niet in dat daarmee alle verkoopargumenten voor de smartwatch niet toegankelijk zijn voor de meeste Android-gebruikers.

Tot slot lijken deze slimme horloges ook niet compatibel met de meeste smartphones van Huawei. De smartwatches werken enkel met een toestel met Google Mobile Services, wat de recente smartphones van Huawei allemaal ontbreken.

Gezien de hoeveelheid iPhone-gebruikers is het ontbreken van de mogelijkheid om ze te koppelen toch een nadeel voor de smartwatches. Daarnaast zijn de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic ook de eerste toestellen die met Wear OS 3 komen. We weten natuurlijk nog niet of toekomstige smartwatches wel met iOS gekoppeld kunnen worden, maar dit boezemt ons niet veel vertrouwen in. We hopen dat Wear OS 3 in de toekomst op dit vlak een betere indruk weet te maken.