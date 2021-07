Wear OS 3 is het nieuwe smartwatch OS van Google en Samsung

Google kondigde op Google IO 2021 de komst aan van een nieuw besturingssysteem voor zijn smartwatches. Dat zou bestaan uit een samenwerking tussen Wear OS van Google en Tizen van Samsung. We weten nog niet veel van de functies van het nieuwe OS, maar de bedrijven hebben al wel een naam gelost. Het nieuwe besturingssysteem heet Wear OS 3.

Toegegeven, we hadden misschien zelf wel een indrukwekkendere naam verwacht. Het wordt de directe opvolger van het huidige Wear OS 2, wat niet onlogisch lijkt. Google maakte de nieuwe naam bekend in een blogbericht. Verder gaf het bedrijf geen informatie vrij over de aankomende functionaliteiten. Het bericht onthult wel dat de release van Wear OS 3 ergens 'in het midden of in de tweede helft van 2022' zal plaatsvinden.

Bij de release wordt het nieuwe OS uitgerold naar reeds vrijgegeven smartwatches, los van de wearables die volgend jaar verschijnen. Helaas is er ook slecht nieuws: de huidige lijst met compatibele toestellen is vrij klein en bestaat slechts uit enkele high-end toestellen van een beperkt aantal merken. Hier kan je ze terugvinden:

TicWatch Pro 3 GPS / LTE

TicWatch E3

Aankomende TicWatch-toestellen

Ongenoemde smartwatches van Fossil die later in 2021 verschijnen

Dat is dus geen uitgebreide lijst. Er zijn tevens enkele opmerkelijke afwezigen, waaronder wearables van Samsung zelf.

De kans bestaat dat Google de lijst bewust klein houdt om ons al dan niet op het verkeerde spoor te zetten. Samsung heeft zelf de komst van de Samsung Galaxy Watch 4 al geteased en met het aankomende Samsung Unpacked event op 11 augustus is het mogelijk dat de smartwatch dan onthuld wordt. Het is evengoed mogelijk dat Samsung de smartwatch nog even achterhoudt. Hoe groot is de kans echter dat de volgende premium smartwatch van Samsung zonder het nieuwe hybride OS van de twee bedrijven verschijnt?

Het zou ons tevens verbazen als de nog steeds onbevestigde Google Pixel Watch zonder Wear OS 3 komt. We hebben enkele geruchten gehoord die stellen dat de smartwatch later dit jaar net als de Google Pixel 6 verschijnt. Het zou dus logisch zijn dat Google deze grote onthulling niet zomaar wil verpesten. We hebben al wel een vermoeden met welke software het toestel komt, als dat ooit het geval is.

Google teasede op Google IO 2021 ook de komst van een nieuwe premium Fitbit die op Wear OS-software zou lopen. We vragen ons af of ze daarmee naar het nieuwe Wear OS 3 verwijzen. Als dat het geval is, lijkt het ons gek dat Google het toestel dan niet in de lijst vermeldt. Het belooft met de komst van deze nieuwe OS hoe dan ook een spannende tijd te worden in de wereld van de wearables.