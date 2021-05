Google IO 2021: verbeteringen voor Wear OS smartwatches op komst

Een van de grootste klachten van gebruikers van Wear OS is dat het besturingssysteem voor smartwatches van Google amper updates krijgt met nieuwe functies of aanpassingen. Daar kan binnenkort verandering in komen, nu Google hints geeft van de komst van een langverwachte feature.

Op 18 mei gaat Google IO 2021 van start. Op dit jaarlijkse evenement van Google zien we waarschijnlijk meer van Android 12, de Pixel 5a en talloze andere producten. Naast een keynote speech vinden er drie dagen lang presentaties plaats. Deze zijn bedoeld voor ontwikkelaars die apps maken voor de verschillende platformen van Google, en eentje daarvan is Wear OS.

De bewuste presentatie gaat onder de naam 'Create your first Tile in Wear'. Als we van de naam mogen uitgaan, dan lijkt ze gericht op ontwikkelaars die hun eigen tiles willen maken voor Wear OS-toestellen.

Tiles zijn verschillende wijzerplaten waar je uit kan kiezen, met elk hun eigen functie. Je kan er dingen zoals het weerbericht, herinneringen en meer op zien. Deze waren steeds enkel voor apps van Google zelf, maar een gerucht van eind 2020 suggereerde dat ook derde partij-apps hiermee aan de slag kunnen.

Hierdoor kan je toegang krijgen tot een reeks extra functies op je smartwatch. Zo zou meer controle hebben over je Spotify of door Instagram kunnen scrollen op je smartwatch.

Waarom is dit belangrijk?

De aanwezigheid van deze presentatie, die bedoeld is om ontwikkelaars te helpen bij het maken van tiles voor Wear OS, lijkt ons een grote hint dat derde partij Wear OS tiles er eindelijk aan zitten te komen.

Het ontwikkelen van tiles is het grootste obstakel voor Google om derde partij-ontwikkelaars aan boord te krijgen. Als de software-ontwerpers ontwikkelaars op een eenvoudige manier doorheen het proces van het maken van een tile kunnen begeleiden, dan zullen er meer mensen met de functie willen werken.

Het is onmogelijk om te zeggen of Wear OS zijn positie hiermee versterkt. De aanwezigheid van deze presentatie geeft ons alvast hoop voor de toekomst van het besturingssysteem voor smartwatches. Hopelijk krijgen we hiermee snel nieuwe apps en functies rond onze pols te zien.