Wear OS-apps van derden lastiger te gebruiken na update

Het wordt lastiger om apps van derden te installeren op jouw Wear OS-smartwatch. Vanaf 10 maart worden Wear OS-apparaten namelijk voorzien van een update, zo blijkt uit een verstuurde e-mail aan ontwikkelaars.

De software van Google is terug te vinden in verschillende smartwatches, waaronder de recent door ons gereviewde Montblanc Summit Lite. De update verwijdert belangrijke functies waarmee gebruikers apps vanaf hun telefoon eenvoudig konden 'sideloaden' naar hun Wear OS-smartwatch.

Het lijkt er niet op dat Google zich op specifieke third-party apps richt met de update. De verandering is bedoeld om Wear OS-apps makkelijker vindbaar te maken in de Play Store en de bestandsgrootte van apps op het platform te verkleinen.

De Play Store beschikt voortaan over twee versies van de apps. Er zijn dus geen smartphone- en Wear OS-versies gebundeld. De aanpassing zal echter apps die niet beschikbaar zijn in de winkel buitensluiten.

Eerder konden gebruikers apps vanaf hun smartphone op het Wear OS-apparaat installeren. Als je een .apk van een derde partij op jouw telefoon had geïnstalleerd, kon dezelfde app ook op jouw smartwatch worden geïnstalleerd.

Waarom wil je apps van derden gebruiken?

Deze nieuwe verandering voelt misschien wat vreemd, aangezien Android normaal gesproken een meer open platform is. Met name in vergelijking met iOS, waar gebruikers minder vrijheid hebben om apps van andere locaties dan de Play Store te installeren.

Het installeren van niet goedgekeurde apps brengt altijd risico's met zich mee, maar er zijn ook voordelen. Gebruikers kunnen verschillende soorten apps gebruiken die anders niet beschikbaar zijn of zelfs programma's installeren die enkel voor bepaalde regio's beschikbaar zijn gemaakt. Ontwikkelaars hoeven bovendien geen app-opbrengsten te delen met Google.

Zolang nog niet alle details bekend zijn, weten we niet zeker hoe het installeren van apps van derden zal werken. Het is niet duidelijk of het überhaupt nog mogelijk is. Het kan ook zo zijn dat Wear OS-gebruikers geforceerd worden om een tool als Android Debug Bridge te gebruiken als ze third-party apps willen downloaden.

We houden je op de hoogte zodra we meer weten over toekomstige updates en over het al dan niet kunnen installeren van third-party apps.