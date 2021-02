'Facebook werkt aan eigen smartwatch'

Facebook is naar verluidt van plan om een eigen smartwatch op de markt te brengen. Volgens The Information moet de wearable in 2022 verschijnen.

Het bedrijf achter het sociale mediakanaal is eerder al in de wereld van hardware gestapt, met de release van Facebook Portal en het opkopen van Oculus. Het lijkt erop dat het een smartwatch aan het rijtje toe mag voegen, maar dit is nog niet officieel door Facebook bevestigd.

De smartwatch focust zich naar verluidt op twee van de meest handige functies: berichten en gezondheid. Het zou draaien op een "open-source versie" van Android, zoals de nieuwste Oculus VR-headsets. Facebook gebruikt dus mogelijk de publieke Android-code van Google en geeft er zijn eigen draai aan.

De smartwatch moet compatibel zijn met zowel Android-toestellen als iPhones. We verwachten echter dat een Apple Watch voor iPhone-gebruikers nog altijd de beste keuze zal zijn.

Klaar om te dragen

Naast een smartwatch die ergens in 2022 moet verschijnen, zit er mogelijk ook al een opvolger in de pijplijn voor 2023. Het lijkt er dus op dat Facebook zich graag op een nieuw gebied van hardware-ontwikkeling wil richten met een regelmatig releaseschema.

De smartwatch zou naast gezondheids- en berichtenfuncties ook moeten verbinden met de verschillende sociale producten van Facebook.

Eerder was de sociale mediagigant ook geïnteresseerd in het verkrijgen van Fitbit, maar Google ging uiteindelijk met de wearablefabrikant aan de haal. Hoe de smartwatch van Facebook eruit zal zien en wat het apparaat zal kosten, moet nog blijken. We zullen moeten wachten tot 2022 om erachter te komen.