Windows 11 24H2-update wordt mogelijk uitgesteld

De langverwachte Windows 11 24H2-update zou wel eens wat later kunnen komen dan eerder werd verwacht als we de laatste geruchten mogen geloven. Windows Latest heeft een update van Microsoft opgepikt over de mogelijke timing voor de release van 24H2.

Microsoft zegt het volgende: "Windows 11, versie 24H2 zal later dit jaar beschikbaar zijn als een traditionele functie-update voor alle apparaten." Natuurlijk wordt er geen specifieke timing genoemd, maar zoals Windows Latest en anderen hebben aangehaald, is de formulering die Microsoft hier gebruikt, "later dit jaar", een hint dat de update wellicht in het vierde kwartaal zal plaatsvinden en niet in het derde.

De huidige geruchten wijzen erop dat Windows 11 24H2 zal verschijnen in september 2024, maar na deze kleine hint van Microsoft moeten we misschien nog iets langer wachten. Er zijn trouwens nog andere redenen waarom dat zo zou zijn.

Te veel hooi op hun vork?

De realiteit is dat Microsoft dit jaar een heel ander soort update uitvoert, aangezien de jaarlijkse upgrade voor Windows 11 al beschikbaar is gemaakt op Copilot+ pc's. Toch dit is niet de volledige waarheid, want wat geïnstalleerd is op die AI-laptops is een kale versie van Windows 11 24H2. Dat is nodig omdat Copilot+ pc's het onderliggende platform moeten hebben dat met 24H2 wordt geïntroduceerd.

De versie van 24H2 op Copilot+ pc's heeft niet alle functies die worden geïntroduceerd in de volledige 24H2-update die later dit jaar verschijnt. Iedereen die Windows 11 gebruikt, zowel op Copilot+ als gewone pc's, krijgt die update met al zijn functies gelijktijdig.

Het probleem is dat Microsoft een erg druk jaar heeft vanwege al het voorbereidende werk voor Copilot+ pc's. Daar kwam nog extra werk bij om nieuwe AI-functies te realiseren, waaronder Recall, de controversiële feature die snel werd teruggeroepen. Recall is een van de belangrijkste AI-functies, maar Microsoft heeft die lancering moeten uitstellen en is terug naar de tekentafel getrokken om Recall minder problematisch te maken. Er waren namelijk talloze vraagtekens rond het hele privacy-aspect van de functie.

Daarom zijn we niet meer zo optimistisch over september 2024 als releasedatum. Microsoft neemt zoveel hooi op hun vork met de voorbereiding van 24H2 en andere AI-functies, plus het hele Recall-drama, dat het erg logisch is als Windows 11 24H2 uitgesteld wordt naar het vierde kwartaal. Dit alles is uiteindelijk niet meer dan speculatie en 24H2 zou alsnog in het derde kwartaal kunnen uitkomen.