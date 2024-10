Bug in nieuwste Windows 11-update veroorzaakt Blue Screen of Death

Gebruikers hebben geklaagd over een nieuw, zeer specifiek probleem met de Windows 11 24H2-update. Deze keer treft het Western Digital-SSD's, meer specifiek de SN770 en SN580. De bug heeft crashes en het gevreesde Blue Screen of Death veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk hoeveel gebruikers getroffen zijn nu de 24H2-update verder wordt uitgerold.

Eigenaars van een Western Digital SN770 en SN580 begonnen de crashes een week geleden op te merken. In eerste instantie was het niet duidelijk wat de oorzaak was, maar de overeenkomst was dat ze begonnen na het installeren van de 24H2-update. Gebruikers hebben verschillende pogingen gedaan om de problemen op te lossen en hebben gelukkig een tijdelijke oplossing gevonden.

De details

Het probleem wordt veroorzaakt door de manier waarop de SN770 en SN580 gegevens verwerken. Deze SSD's hebben geen DRAM. DRAM is Dynamic Random Access Memory en wordt gebruikt om metadata over opgeslagen bestanden op te slaan en snel op te halen. Als een SSD geen DRAM heeft, betekent dit dat het moet vertrouwen op de NVMe-functie Host Memory Buffer (HMB), waar die metadata wordt opgeslagen in het hoofdgeheugen van je pc.

Normaal gesproken vragen de SSD's aan je pc om 64 MB HMB toe te wijzen om tijdelijke informatie op te slaan, maar met de update vragen de SSD's om 200 MB, waardoor de hele boel crasht met het Blue Screen of Death als gevolg. SSD's zonder DRAM zijn meestal budgetschijven. Ze zijn goedkoper om te maken en verbruiken minder stroom, waardoor ze geschikt zijn voor laptops en mobiele telefoons. Ze hebben meestal een kleinere vormfactor omdat de DRAM-chip het formaat van de SSD vergroot.

De prestaties lijden hier wel onder. Toegang tot het geheugen via HMB zorgt voor vertraging, vooral bij lees- en schrijftaken. Deze schijven zijn ook vatbaar voor meer problemen omdat slecht beheerde HMB, je raadt het al, BSOD's kan veroorzaken. Ze gaan misschien ook niet zo lang mee, want hun cellen slijten sneller en ze profiteren niet van het vermogen van DRAM om oude gegevens te wissen en plaats te maken voor nieuwe.

Hoe los je het op?

Al in 10 september deelden leden van het communityforum van WD het nieuws over de bug. Een gebruiker schreef het volgende:

Nadat ik Windows 11 24h2 had geïnstalleerd, kreeg ik dit in de event viewer:

Het stuurprogramma heeft een controllerfout gedetecteerd op \Device\RaidPort1.

Blue screen en opnieuw opstarten.

WD SN580 2TB. Firmware is bijgewerkt naar 281040.

WD Dashboard toont 100% schijfgezondheid.

Is er een oplossing?

edit: Sinds ik mijn pc 6 maanden geleden kocht, had ik geen problemen met Windows 23h2. Vandaag heb ik 24h2 geïnstalleerd en na 10-15 keer opnieuw opstarten kreeg ik 4-5 blue screens met dezelfde foutmelding “Het stuurprogramma heeft een controllerfout gedetecteerd op \Device\RaidPort1”.

Een andere gebruiker in dezelfde thread schreef:

hey man ik heb overal gezocht naar info hierover. heb net een nieuwe pre-built pc met windows 24H2. Ik heb een WD blue SN 580 2 TB NVME en krijg steeds blue screens bij het opnieuw opstarten van de pc of bij het openen van bepaalde bestanden in de verkenner. de event logs die leiden tot het blue screen in event viewer geven dezelfde event ID 11 stornvme en volmgr errors. Je zegt dat de belangrijkste reden de nieuwe Windows-update is? Zou het verstandig zijn om terug te gaan of heb je iets ontdekt sinds je laatste bericht.

Op 8 oktober postte een lid van het WD-communityforum een potentiële workaround, waarbij hij zich blijkbaar beklaagde over het gebrek aan reactie van Western Digital en Microsoft:

Hoewel we nog steeds geen officieel antwoord hebben van WD of MS, is er wel een oplossing!

Bedankt @nissel! Dit zal twee registervermeldingen aanmaken. Als je ze weer wilt verwijderen, verwijder ze dan handmatig of gebruik dit. Blijkbaar is het voor sommige apparaten voldoende om gewoon HBM uit te schakelen: Windows Registry disable HMB · GitHub 19.

Verdorie Microsoft

Natuurlijk zijn er geen grote updates zonder problemen. Windows 10's beruchte KB5001330-update van 20 april 2021 veroorzaakte een heleboel crashes, prestatieproblemen en de gevreesde BSOD's. Er waren installatieproblemen, ontbrekende bestanden, prestatieproblemen bij games, systeemcrashes en nog veel meer. Tot nu toe zijn de Windows 11 24H2-bugs lang niet zo erg.

Microsoft en Western Digital zijn zich bewust van het probleem en patches en firmware-updates zijn waarschijnlijk onderweg. Het valt nog te bezien of meer gebruikers met vergelijkbare SSD's dezelfde problemen zullen ondervinden.