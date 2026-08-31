Windows 11 gaat je niet steeds meer vragen om een back-up te maken in OneDrive

Er wordt hier al jarenlang over geklaagd, maar nu heeft Microsoft eindelijk toegegeven en kan je ervoor kiezen om niet steeds meer herinneringen te krijgen om een back-up van je bestanden te maken in OneDrive. Je kan deze meldingen nu permanent uitschakelen met een knop om de back-up te weigeren.

Deze verandering werd gespot door Windows Latest en het is dus goed nieuws voor Windows 11-gebruikers die niet van plan zijn om OneDrive te gebruiken voor een back-up van hun bestanden. Je hoeft nu niet meer af en toe herinneringen te krijgen om je te laten weten dat dit een optie is.

De verandering lijkt geïntroduceerd te zijn in de nieuwste stabiele Windows 11 25H2-build. Voorheen kon je alleen kiezen voor Herinner me later of Herinner me over 3 dagen als je OneDrive geen back-up wilde laten maken. Dat betekende dus dat de melding uiteindelijk gewoon weer zou terugkeren.

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Dit is iets dat we tegenwoordig wel vaker zien bij software en Windows Latest noemt dit concept "donkere patronen". De outlet wijst daarmee op interfacekeuzes die ontworpen zijn om gebruikers te laten kiezen voor een specifieke optie, ook als ze zelf niet echt zeker weten wat ze willen.

Dit gaat de goede kant op

De reactie op Reddit is grotendeels positief en veel gebruikers laten vooral weten dat hier lang op hebben gewacht.

Meerdere deelnemers aan de Reddit-discussie rondom deze verandering geven aan inmiddels Windows 11 al te hebben achtergelaten en naar Linux of macOS te zijn overgestapt. Dat heeft natuurlijk niet alleen met dit OneDrive-probleem te maken, maar in veel gevallen wel met veel verschillende kleine en grotere frustraties, zoals ook onder andere hoe Windows omgaat met werkgeheugen en de privacyzorgen die vaker naar voren toe komen bij bepaalde features.

Microsoft probeert al jaren om gebruikers van zijn besturingssysteem te "forceren om OneDrive en andere eigen apps te gebruiken. Het lijkt erop dat het bedrijf zich nu realiseert dat dit misschien eerder een negatieve dan een positieve impact heeft.

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We kunnen het bedrijf in ieder geval wel prijzen voor het zich houden aan zijn belofte om de grootste klachten van gebruikers over Windows 11 aan te pakken. Hier hebben we de afgelopen maanden veel voorbeelden van gezien. Aan de andere kanten hadden veel van de verbeteringen al een hele tijd geleden mogen verschijnen.