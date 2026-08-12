Nieuwe Windows 11-update staat klaar: dit zijn 3 redenen om hem te installeren

De augustus-update voor Windows 11 is daar en bevat voornamelijk kleine wijzigingen. Een belangrijke toevoeging is dat Microsoft een functie voor snellere opstarttijden uitbreidt naar apps. We overlopen hier de hoogtepunten in de nieuwste update voor Windows 11.

1. Apps starten sneller op

(Image credit: Surface/Unsplash)

Een belangrijke verandering is dat apps nu sneller opstarten in Windows 11, dankzij de uitbreiding van een eerder uitgerold functie genaamd Low Latency Profile (LLP). Windows Latest meldde de uitrol van deze functie, die het opstarten van apps aanzienlijk versnelt. LLP werd in juni geïntroduceerd, maar was toen alleen van toepassing op bepaalde onderdelen van Windows 11, zoals het Startmenu. Nu werkt het voor alle apps.

LLP geeft de processor een kleine boost wanneer een app (of menu) wordt gestart, waardoor de app aanzienlijk sneller laadt. Houd er rekening mee dat deze functie gefaseerd wordt uitgerold. Microsoft test altijd eerst de werking voor iedereen de functie krijgt.

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2. Spraaktoegang gaat beter om met lawaai

De ingebouwde spraakfunctionaliteit van Windows 11 (Spraaktoegang) krijgt ook een boost met een nieuwe functie genaamd Spraakisolatie. Als deze functie is ingeschakeld, filtert deze alle achtergrondgeluiden, inclusief die van anderen, zodat alleen jouw stem wordt herkend.

Microsoft laat weten dat er een configuratieproces nodig is om je stem te herkennen, maar dat je dit slechts één keer hoeft te doen. Er is ook een andere instelling die alleen achtergrondgeluiden (alle niet-spraakgeluiden) verwijdert, waarvoor geen configuratie nodig is. Degenen die de volledige Spraakisolatie-ervaring willen, moeten navigeren naar Spraaktoegang-instellingen > Spraakherkenning verbeteren.

3. Verbeteringen voor de zoekfunctie

(Image credit: Shutterstock)

Microsoft blijft stappen ondernemen om de zoekfunctie van Windows 11 gebruiksvriendelijker te maken. Deze update bevat een paar nuttige toevoegingen. Ten eerste gaat Windows bij het zoeken naar apps beter om met typefouten. Ook gedeeltelijke app-namen zullen resultaten opleveren.

Bovendien zouden de meest nuttige opties bij het zoeken naar een Windows 11-instelling hoger in de zoekresultaten moeten verschijnen. Hoewel dit slechts kleine aanpassingen zijn, zet Microsoft wel stappen om de zoekfunctie te verbeteren.

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Wat nog meer?

Ook nieuw is extra gebarenbediening voor precisie-touchpads, waarmee je de standaardsnelheid voor zoom- en scrollbewegingen kunt aanpassen. Bhet scrollen wordt ook scrollversnelling toegepast, waardoor het scrollen sneller gaat naarmate je de beweging vaker herhaalt.

Een handige functie voor laptops is ook terug: de mogelijkheid om een ​​niveau in te stellen waarop de energiebesparingsmodus moet worden ingeschakeld (via Instellingen > Systeem > Energie en batterij). Deze functie was eerder verwijderd omdat Microsoft wilde dat de energiebesparingsfunctie zichzelf zou beheren.

Widgets zijn daarnaast opgeschoond, zodat het vergrendelscherm standaard alleen het weer weergeeft (in plaats van meerdere widgets) en notificatiebadges in de taakbalk de accentkleur van Windows gebruiken in plaats van rood.

Er zijn ten slotte nog kleinere aanpassingen, waaronder de ondersteuning voor externe vingerafdruksensoren in Windows Hello en de toevoeging van een 'melding voor ouderlijk toezicht' tijdens de installatie van Windows 11, die je attent maakt op online veiligheidsfuncties voor gezinnen.