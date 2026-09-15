Windows 11-update zorgt voor problemen met audio en bestandsgeschiedenis

De nieuwste update voor Windows 11 sloopt blijkbaar de audio op sommige pc's. Windows Latest meldt dat Microsoft op het Release Health Dashboard heeft toegegeven dat de update van september de audio op bepaalde pc's heeft platgelegd. Microsoft zegt het volgende: "Sommige USB Audio Class 1.0-apparaten starten mogelijk niet op of produceren geen geluid."

Naast het feit dat je luidsprekers stil blijven, kan de update van september er ook voor zorgen dat het geluidsmenu in de Instellingen niet meer reageert. Een manier om te controleren of jouw pc door deze bug wordt getroffen, is door in Apparaatbeheer te kijken of er bij de geluidscontroller een 'code 10'-foutmelding ("dit apparaat kan niet starten") verschijnt. Windows Latest zegt verder dat deze bug niet alleen invloed heeft op de luidsprekers van de pc, maar ook op microfoons.

Het is niet het enige probleem met de update van september. Gebruikers hebben ook melding gemaakt van problemen met grafische kaarten en van de bestandsgeschiedenis, die niet naar behoren werkt of helemaal niet.

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Windows 10-gebruikers zijn blij

Volgens Microsoft kan dit audioprobleem zich op verschillende manieren uiten. Zo heb je wellicht wel geluid bij gebruik van de stereomodus, maar valt het weg zodra je overschakelt naar meerkanaalsweergave.

Verder is er weinig aan te doen, behalve het uitproberen van andere audio-uitvoeroptie. Volgens Windows Latest lijken draadloze audioapparaten bijvoorbeeld wel te werken. Een andere optie is het verwijderen van de update.

Wanneer kunnen we een oplossing verwachten? Microsoft zegt het volgende: "We werken aan een oplossing en zullen deze documentatie bijwerken zodra er meer informatie beschikbaar is."

Het lijkt te gaan om een ​​vrij algemeen probleem. Vooral het probleem met de bestandsgeschiedenis lijkt veel voor te komen, al heeft Microsoft dat nog niet officieel erkend.

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Windows 10 is tot slot de veiligere keuze (ongeveer dan toch) om bugs te vermijden. Microsoft voegt immers geen nieuwe functies toe en beperkt zich tot beveiligingspatches en essentiële updates.