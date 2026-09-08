Bureaublad in Windows 11 wordt een grote Harry Potter-advertentie vanwege Bing Wallpaper

Sommige Windows 11-gebruikers die de Bing Wallpaper-app hebben geïnstalleerd, zien plots opdringerige reclame voor Harry Potter. Het gaat om een advertentie voor een verzameling van 11 Harry Potter- en Fantastic Beasts-films. Zoals Windows Latest meldt, verschijnt deze als afbeelding die als bureaubladachtergrond wordt ingesteld.

Dit gebeurt niet bij alle Bing Wallpaper-gebruikers en het lijkt een regionale uitrol te zijn. Gezien de vele negatieve reacties op Reddit, blijft de reclame zich verder verspreiden. Bing Wallpaper is overigens een app die dagelijks een nieuwe achtergrondafbeelding kiest. De app staat ook niet standaard op een pc met Windows 11.

Een Reddit-gebruiker zegt het volgende: "Ik had het [Bing Wallpaper] geïnstalleerd omdat het tot nu toe een vrij onschuldig programma was dat een verscheidenheid aan dieren, omgevingen of patroonachtergronden bood die dagelijks rouleren. Wat is dit nu?"

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Ga weg, Bing

(Image credit: Grammmaphone on Reddit / Microsoft)

Windows Latest merkt op dat de algemene voorwaarden van de Bing Wallpaper-app "promotionele aanbiedingen" van Microsoft toestaan. Wat hier gebeurt, gaat veel verder dan dat. Bovendien werd Bing Wallpaper ongeveer een jaar geleden gebruikt voor een andere marketingtruc. In dat geval startte een onbedoelde klik op de achtergrond een zoekopdracht via Bing.

Dit laat echter zien dat Microsoft een nieuw dieptepunt bereikt. Meerdere geïrriteerde Reddit-gebruikers zeggen dat ze Bing Wallpaper onmiddellijk hebben verwijderd hierdoor.

Deze actie komt op een heel slecht moment. Microsoft probeert Windows 11 namelijk te verbeteren om gebruikers tevreden te stellen en dat gaat relatief goed. Het team van Bing Wallpaper dat werk nu in één klap ongedaan gemaakt.