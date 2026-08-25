Microsoft forceert Bing als zoekmachine in browsers

Microsoft pusht hun zoekmachine Bing en internetbrowser Edge bij Windows 11-gebruikers en dat zorgt voor ontevredenheid. Windows Latest heeft opgemerkt dat Bing best wel agressief gepusht kan worden. Dit werd benadrukt in een post op X door leaker Xeno, die een kleine app genaamd "Microsoft Recommended Search" ontdekte met één doel: je standaard zoekmachine wijzigen naar Bing.

Wanneer je de app start, verschijnt er een schuifregelaar om Bing als standaard zoekmachine in te stellen. Als je dit toestaat, gaat de app instellingen in je geïnstalleerde browsers aanpassen. Het is bevestigd dat dit kan gebeuren in Chrome, Firefox en Brave, maar andere browsers zijn niet uitgesloten. Blijkbaar wordt deze "ervaring" afgerond door de gebruiker door te sturen naar de Microsoft Rewards-pagina.

Waar staat deze app zich precies? Gelukkig wordt hij niet uitgerold naar Windows 11 en Windows Latest meldt dat het voorlopig gewoon een losse app is die wordt gehost op de officiële downloadservers van Microsoft.

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Windows Latest meldt daarnaast nog dat Edge gebruikers nu beloningen biedt in de smartphone-app met een referral programma. Als je een vriend met jouw link kunt overhalen om over te stappen op Edge, ontvang je 500 Microsoft Rewards-punten.

De persoon die je uitnodigt mag geen bestaande Edge-gebruiker zijn (ze mogen de mobiele app dus nooit hebben geïnstalleerd) en verdient hierna ook 500 punten. Je vriend moet echter wel inloggen op Edge en de browser minstens twee dagen gebruiken mét Bing als zoekmachine binnen de eerste twee weken na de verwijzing.

Windows Latest merkt op dat er geen manier is om toegang te krijgen tot dit verwijzingsprogramma als je erin geïnteresseerd bent. Je moet gewoon de Edge-app blijven gebruiken op je smartphone en wachten tot het verschijnt.

Een beetje onheilspellend

Kan de app die Bing als standaard zoekmachine instelt deel gaan uitmaken van Windows 11? Dat vragen velen zich nu af. We vermoeden dat dit bedoeld is voor testdoeleinden. Aangezien Microsoft dit jaar zijn uiterste best doet om Windows 11 te verbeteren, zou deze actie het tegenovergestelde effect hebben.

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Er heerst verder veel wantrouwen op Reddit. Een gebruiker zegt bijvoorbeeld het volgende: "Elke dag is een dag met Microsoft-nieuws, ik ben zo blij dat ik Windows al een tijdje geleden heb verlaten." Er zijn anderen in de discussie die dit zien als een extra reden om over te stappen naar Linux.

Wat betreft het referral programma voor Edge: dit is niet de eerste keer dat Microsoft gebruikers probeert over te halen om over te stappen naar de browser. Op zich is er niets mis met dat idee, maar het komt wel wanhopig over.