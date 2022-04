Microsoft Edge introduceert functie om gemakkelijk extensies te pauzeren

Microsoft test een nieuwe functie voor de Edge-browser. Deze maakt het mogelijk om alle extensies op specifieke websites te pauzeren. Hierdoor krijgen gebruikers meer controle over het gebruiken van extensies op gevoelige of riskante websites.

Normaal zijn extensies niet automatisch aanwezig als je een incognitomodus in Microsoft Edge of Google Chrome gebruikt. Dit komt door beperkingen op privacy. Extensies hebben vaak toegang nodig tot website-data, wat lastig is als gebruikers per ongeluk (of soms welwillend) schadelijke, agressieve extensies downloaden.

Windows Latest meldt dat de nieuwe functie Microsoft Edge dichterbij concurrent Chrome brengt. Toch zijn er opvallende verschillen. De update is gespot door Reddit user u/Leopeva64-2, die ook screenshots wist te delen van de nieuwe functie die werd getest in het Edge Canary-kanaal.

De functie die getest wordt in Edge pauzeert alle extensies op een website in plaats van individuele selecties. Dat laatste is momenteel al mogelijk. Chrome heeft daarentegen de mogelijkheid om een specifieke extensie te selecteren voor betere optimalisatie. Een voorbeeld is het uitschakelen van een prijsvergelijkingsextensie die te veel ruimte inneemt, maar nog wel een advertentie-blocker te laten draaien.

Chrome heeft nog geen optie om alle extensies op gevoelige websites te blokkeren. Om dit na te bootsen moet je handmatig alle gedownloade extensies selecteren en ze pauzeren.

De extensie-blocker is tijdelijk stilgezet in Edge. Er komt een banner met de melding dat extensies op de desbetreffende website zijn uitgeschakeld om het delen van data te minimaliseren. Het is niet duidelijk hoelang deze tijdelijke pauze duurt.

We denken dat als deze functie buiten de Edge Canary beta testkanaal live gaat, we in de toekomst optimalisaties gaan zien. Een voorbeeld is het pauzeren van individuele extensies op specifieke websites. Op het moment van schrijven is er nog geen duidelijkheid wanneer gebruikers deze functie in Edge terugzien.

Microsoft is duidelijk flink bezig met Edge om rivaal Chrome in te halen. Het heeft echter nog een lange weg te gaan om de browser van Google in te halen. Momenteel heeft Chrome bijna 65% van de marktwaarde in handen volgens Statista.

Analyse: Extensies moeten echte blacklists krijgen

Browser-extensies kunnen zowel een vloek als een zegen zijn. Ze helpen bij een prettigere online-ervaring tot het vinden van goede deals met prijsvergelijkingsextensies. Ook kunnen ze vervelende pop-ups blokkeren.

Het werkt frustrerend als de adblocker die je gebruikt ook de content blokkeert die je wilt bekijken. Soms denkt een adblocker dat iets kwaadwillende inhoud bevat terwijl dit niet zo is. Of blokkeert een prijsvergelijker ineens de video die je op een website wilt bekijken.

Het pauzeren van individuele extensies is iets wat Chrome nu nog verder verfijnt dan Edge. Het daadwerkelijk blacklisten van specifieke websites bij extensies is echter nu nog een gecompliceerd onderwerp. In sommige gevallen kun je extensies simpelweg pauzeren, maar Chrome laat je bepaalde websites whitelisten zodat de extensie op enkel die websites werkt. Deze app heeft geen ingebouwde blacklist, maar alleen de optie om hem te pauzeren.

Vele extensies hebben hun eigen toegangsrechten die aangepast kunnen worden. Extra universele vrijheid om extensies naar hun hand te zetten geeft gebruikers meer ruimte. Het grootste obstakel is, natuurlijk, het beschermen van de gebruiker-privacy. Dit maakt het daadwerkelijk ontwikkelen van dit soort instellingen voor browsers ingewikkeld, wellicht zelfs onmogelijk.