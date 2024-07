Afbeeldingen van alle vier de Google Pixel 9-modellen gelekt

Het duurt nog bijna een maand voordat de Google Pixel 9-serie wordt gelanceerd, maar inmiddels kan je in een aantal nieuwe "officiële" foto's al zien hoe de vier aankomende modellen eruit zullen zien. Het gaat hier om de Pixel 9, de Pixel 9 Pro, de Pixel 9 Pro XL en de Pixel 9 Pro Fold (zo zal de Pixel Fold 2 waarschijnlijk heten).

Deze foto's hebben we te danken aan de NCC, een Taiwanese regelgevende instantie (via Android Authority). Deze instantie heeft foto's van alle vier de nieuwe apparaten gepubliceerd.

Aangezien dit een officiële overheidsinstantie is, lijkt het ons redelijk waarschijnlijk dat de beelden en bijbehorende informatie echt zijn. Natuurlijk kan er nog wel het een en ander veranderen tussen nu en het moment waarop Google de toestellen officieel aankondigt.

Image 1 of 4 De Pixel 9 (Image credit: NCC) De Pixel 9 Pro (Image credit: NCC) De Pixel 9 Pro XL (Image credit: NCC) De Pixel 9 Pro Fold (Image credit: NCC)

Hoe dan ook, de beelden (waarvan je er een aantal hierboven kan zien) komen overeen met de informatie die in eerdere leaks werd gedeeld. We zien hier een nieuw design voor het camerablok op de modellen die niet gevouwen kunnen worden. Dit nieuwe blok loopt niet meer over de gehele breedte van de achterkant van de apparaten.

Bij de Pixel 9 Pro Fold zien we nog wat grotere veranderingen. Hier is het camerablok achterop bijna vierkant en voor de selfiecamera op het vouwbare scherm is nu een punch-hole camera gebruikt. De camera zit dus niet meer in een vrij dikke schermrand, zoals bij de originele Google Pixel Fold.

De schermranden van de Pixel 9 Pro Fold lijken dan ook dunner te zijn dan die van zijn voorganger en het lijkt er ook op dat de vouwlijn iets kleiner is. Qua design lijkt Google's tweede vouwbare smartphone dus een flinke upgrade te zijn ten opzichte van zijn eerste.

Batterijcapaciteiten

Naast deze foto's heeft de NCC ook de batterijcapaciteiten van de vier telefoons gepubliceerd. Zo zouden de Google Pixel 9 en Pixel 9 Pro allebei een batterijcapaciteit van 4.558mAh hebben, de Pixel 9 Pro XL een capaciteit van 4.942mAh en de Pixel 9 Pro Fold van 4.560mAh.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Dit zijn waarschijnlijk getallen die de minimale capaciteit aangeven die je kan verwachten, in plaats van de gemiddelde capaciteit (waar bedrijven meestal mee adverteren). Ter vergelijking is het handig om te weten dat de Pixel 8 een minimale capaciteit heeft van 4.485mAh en een gemiddelde capaciteit van 4.575mAh. Bij de Pixel 8 Pro hebben we te maken met een minimale capaciteit van 4.950mAh en een gemiddelde capaciteit van 5.050mAh en bij de Pixel Fold gaat het om 4.727mAh minimaal en 4.821mAh gemiddeld.

Aan de hand van deze informatie lijkt het er dus op dat de Pixel 9 misschien een iets grotere batterij krijgt dan zijn voorganger, terwijl de Pixel 9 Pro XL waarschijnlijk een vergelijkbare capaciteit zal hebben als de Pixel 8 Pro (het XL-model zal naar verwachting ook meer vergelijkbaar zijn met de Pixel 8 Pro dan de standaard Pixel 9 Pro). Verder lijkt de Pixel 9 Pro Fold een iets kleinere batterij te krijgen dan de Pixel Fold.

Als laatste onthulde de testresultaten van de NCC ook nog wat ongeveer de oplaadsnelheden van deze vier toestellen zullen zijn. Helaas zijn dit niet per se de maximale snelheden die aangeboden zullen worden, maar de Pixel 9 Pro XL wist wel een snelheid van 32,67W te bereiken en het is dus waarschijnlijk dat dit toestel in ieder geval 35W-snelladen zal bieden. Dat zou iets sneller zijn dan het 30W-snelladen op de Pixel 8 Pro.

De Pixel 9 Pro Fold wist 20,25W te bereiken. Google is nooit echt specifiek ingegaan op de maximale oplaadsnelheid van de originele Pixel Fold, dus we kunnen die 20,25W niet echt vergelijken met de snelheid van de eerste foldable.

De andere telefoons uit de line-up lijken qua oplaadsnelheid overeen te komen met hun voorgangers. Dat zou betekenen dat de Pixel 9 27W-snelladen zou kunnen ondersteunen en de Pixel 9 Pro 30W-snelladen.

Binnenkort zullen we erachter komen of al deze informatie accuraat is, want naar verwachting zal de Pixel 9-serie officieel worden onthuld tijdens het aankomende Google-evenement van 13 augustus.