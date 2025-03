Google Pixel 9a heeft toch niet dezelfde AI-functies als duurdere Pixels

De Google Pixel 9a lijkt in veel opzichten een indrukwekkende telefoon te zijn, maar de lancering is niet zo soepel verlopen als Google had gehoopt. Eerst werd de verkoop van de telefoon vertraagd door een “kwaliteitsprobleem met de onderdelen” en nu komt aan het licht dat de AI niet zo goed is als gehoopt.

Google heeft aan Ars Technica bevestigd dat de Pixel 9a Gemini Nano 1.0 XXS gebruikt voor alle lokale AI-taken in plaats van de Gemini Nano XS, dat door de rest van de Google Pixel 9-serie wordt gebruikt. Die XXS staat voor extra extra small en dit is dus een kleiner model dan dat van de rest van de Pixel 9-serie.

Dat is een behoorlijke downgrade, want het betekent dat de Google Pixel 9a niet dezelfde AI-taken kan uitvoeren als de duurdere versies. Gemini Nano XXS kan alleen tekst verwerken, wat betekent dat Pixel Screenshots, een app die een doorzoekbare database van je screenshots maakt, bijvoorbeeld niet werkt.

De Google Pixel 9a kan ook geen gebruik maken van Call Notes, dat telefoongesprekken kan samenvatten, omdat dit audioverwerking vereist, wat de Gemini Nano XXS niet ondersteunt. Ars Technica merkt op dat samenvattingen van opnames met de Recorder-app wel werken, omdat die app een transcriptie maakt zonder gebruik te maken van AI. Vervolgens verwerkt Gemini Nano XXS gewoon die tekst.

AI-taken die in de cloud worden uitgevoerd zullen nog steeds aanwezig zijn, omdat Gemini Nano XXS alleen betrekking heeft op verwerking op het apparaat. In theorie zou Google op een dag cloudverwerking kunnen aanbieden voor de ontbrekende functies hierboven, maar er is geen indicatie dat dit zal gebeuren.

Zelfs als Gemini Nano XXS het werk kan doen, kan het langzamer gebeuren dan met Gemini Nano XS. De Pixel 9a laadt de AI-functies namelijk pas als ze nodig zijn, terwijl de andere Google Pixel 9-smartphones Gemini Nano XS continu op de achtergrond uitvoeren.

Te weinig RAM

De oorzaak moeten we niet eens ver gaan zoeken. De Google Pixel 9a heeft namelijk slechts 8GB RAM, terwijl dit 12GB is bij de Pixel 9 en 16GB bij de Pixel 9 Pro (XL). Volgens Google is er minstens 12GB nodig is om Gemini Nano XS te draaien. De telefoon uitrusten met 4GB extra had de prijs waarschijnlijk verhoogd, waardoor hij te dicht in de buurt kwam van de reguliere Pixel 9.

Zoals Ars Technica opmerkt, vermeldt Google de ontbrekende functies niet op de productpagina van de telefoon. Toch wordt de Pixel 9a net zozeer geadverteerd als een AI-telefoon als de andere Pixels. Al bij al heeft de Google Pixel 9a nog steeds veel in zijn mars, van een chipset op vlaggenschipniveau tot een nieuwe camera en een grote batterij. We laten je weten hoe goed het totaalpakket is in onze volledige review.