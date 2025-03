Google lanceert Pixel 9a met nieuw ontwerp voor 549 euro

Google heeft de planning van zijn telefoonlanceringen vervroegd door vorig jaar de Pixel 9-serie te onthullen in augustus in plaats van oktober. We vroegen ons toen al af of dat invloed zou hebben op de lancering van de goedkopere Google Pixel 9a en dat blijkt inderdaad zo te zijn. Google heeft namelijk vandaag, 19 maart, de Pixel 9a onthuld in plaats van in mei, wat dus ook twee maanden vroeger is. We overlopen hier wat deze kleinere Pixel allemaal kan.

Nieuw ontwerp en verbeterde hoofdcamera

Zoals je misschien al gemerkt hebt, is het ontwerp vrij drastisch veranderd. De iconische horizontale camerabalk heeft plaats gemaakt voor een druppelvormig camerablok met daarin opnieuw een hoofdcamera en ultra-wide. Liefhebbers van de mintgroene Aloë-keurenoptie hebben pech, want die is vervangen door een pastelpaarse kleur die Google "Iris" noemt. De zwarte (obsidiaan), witte (crème) en roze (pioen) opties zijn wel behouden.

Verder zijn de randen rondom het 6,3-inch display niet echt dunner geworden, maar wel symmetrisch, waardoor de Pixel 9a van voren wat weg heeft van de Nothing Phone (3a). Het display zelf heeft opnieuw een refresh rate van 120Hz die deze keer automatisch kan wisselen tussen 60Hz en 120Hz om energie te besparen. De helderheid zit op zijn beurt op hetzelfde niveau als bij de reguliere Pixel 9, met name 2.700 nits.

De hoofdcamera is wel veranderd: de 64MP-hoofdcamera van de Pixel 8a is met pensioen gestuurd en vervangen door een 48MP-hoofdcamera. Laat je niet misleiden door het aantal megapixels, want deze nieuwe camera zou meer details moeten vastleggen bij weinig licht. De 13MP-groothoekcamera en 13MP-selfiecamera zijn daarentegen ongewijzigd.

De Pixel 9a introduceert geen nieuwe camerafuncties, maar heeft wel de belangrijkste functies die op de Google Pixel 9 zijn geïntroduceerd. Zo ondersteunt de telefoon "Voeg Mij Toe", waarmee je zelf een groepsfoto kan nemen, vervolgens iemand anders een foto laat nemen waar jij naast de groep staat om uiteindelijk één foto te krijgen waarop iedereen staat. De Reimagine-functie (officieel "Nieuw Jasje" in het Nederlands) is ook aanwezig en laat je aan de hand van tekstinvoer foto's aanpassen met behulp van AI.

Dezelfde AI-functies ondanks zwakkere hardware

Net zoals de rest van de Pixel 9-serie heeft de Google Pixel 9a een Tensor G4-chip. Gek genoeg wordt die hier niet gecombineerd met 12GB of 16GB RAM, maar met een magere 8GB RAM. Alle AI-functies die vorig jaar zijn uitgebracht met de Pixel 9-serie werken ook op de goedkopere Pixel 9a en het updatebeleid van zeven jaar geldt hier net zo goed. We vragen ons nu vooral af of er op een bepaald moment AI-functies komen die niet zullen werken op de Pixel 9a vanwege het lagere werkgeheugen.

Het meest interessante onderdeel van de Pixel 9a is misschien wel de batterij. Hoewel hij kleiner is dan de Pixel 9 Pro XL met 5.060mAh-batterij, heeft de Google Pixel 9a een iets grotere 5.100mAh-batterij. Volgens Google moet je hiermee een batterijduur van gemiddeld meer dan 30 uur kunnen halen. Opladen gaat vervolgens met maximaal 23W met kabel en ook draadloos opladen (max. 7,5W) wordt ondersteund.

De prijs van de Google Pixel 9a is ten slotte ongewijzigd tegenover die van de Google Pixel 8a. De basisversie met 128GB opslag heeft een adviesprijs van 549 euro en de versie met 256GB opslag kost 649 euro. De Google Pixel 9a zal vanaf begin april in de winkelrekken liggen.