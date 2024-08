Waarom de AI van de Google Pixel 9 Pro nog lang niet perfect is

Tijdens de introductie van de Pixel 9-serie was Google enorm enthousiast over de verschillende fotobewerkingsmogelijkheden met hun eigen AI. Er werd zelfs benadrukt dat al deze bewerkingen lokaal, op de telefoons zelf, gebeuren en dat er geen data naar de cloud wordt verstuurd hiervoor. Je kan daarom prima zonder internetverbinding foto's bewerken met Google AI.

Een functie waar bijzonder veel aandacht op werd gevestigd, staat bekend als "Reimagine" en dat wordt hier heel losjes vertaald naar "Nieuw Jasje". Het principe is heel eenvoudig: je duidt een deel van de foto aan en vervolgens geef je aan wat er toegevoegd met worden door gewoon te typen. Tijdens de persconferentie werd een foto volledig getransformeerd door bloemen toe te voegen aan een leeg grasveld en een luchtballon aan de zonnige hemel. Google AI sloeg er daarnaast nog in om de kleur van de schoenen van de persoon op de foto aan te passen.

Toen ik de Google Pixel 9 Pro had ontvangen, moest ik dit natuurlijk zelf uitproberen. Google AI kan ook elke foto bewerken dus ik kon mijn hele archief in Google Foto's gebruiken, waar ik inmiddels al bijna 10 jaar foto's heb bewaard. Ik kan alvast één ding zeggen: de AI is zeker niet zo feilloos en perfect als Google beweert.

Overenthousiaste bewerkingen

Ik had niet lang nodig om door te hebben dat Google AI vaak niet zo heel veel rekening houdt met de originele foto. Wanneer ik vroeg om bepaalde voorwerpen toe te voegen aan foto, werd de achtergrond soms aangepast. Waarom? Geen idee. Zo wilde ik vogels toevoegen aan de lucht en werd de volledige lucht aangepast. Sommige wolken waren verplaatst, andere waren vervormd en zelfs de kleur van de lucht was een andere tint blauw.

Hetzelfde gebeurde toen ik koeien en een schuur wilde toevoegen aan een grasveld in een parkje. Google AI was blijkbaar van mening dat koeien niet thuishoorden in een park en paste daarom de achtergrond ook meteen aan zodat het leek op een weide. Dit had ook als gevolg dat de bomen op de originele foto totaal niet meer leken op de bomen in de bewerkte foto. De wijzigingen waren hier zelfs zo drastisch dat je de originele foto bijna niet meer herkent.

Image 1 of 2 De originele foto (Image credit: Blue Pixl Media) "Dezelfde" foto na de bewerkingen van Google AI (Image credit: Blue pixl media)

Perspectiefproblemen

Een tweede probleem waar Google AI soms mee kampt, is het perspectief (en in mindere mate de lichtinval). In de foto hierboven klopt alles min of meer qua formaat, perspectief en lichtinval, maar dat is lang niet altijd zo. De perspectiefproblemen variëren van "hier klopt iets niet helemaal" tot "dit is ronduit onrealistisch en idioot". Dit lijkt vooral mis te gaan wanneer je voorwerpen wil toevoegen in een specifiek gebied. Dat kan een deel van de weg zijn, maar ook een deel van de lucht. Hoe minder ruimte Google AI krijgt om zijn werk te doen, hoe sneller er problemen met het perspectief lijken op te duiken.

Zo probeerde ik een helikopter toe te voegen in de lucht en zelfs nadat ik Google AI vijf sets van vier foto's had laten generen, was er geen enkele waarop de helikopter juist stond. Daarna deed ik hetzelfde met een vliegtuig in de hoop dat er een klein vliegtuigje in de verte werd toegevoegd. In de plaats daarvan waren de vliegtuigen veel te groot en hingen ze ook telkens op een heel onrealistische manier in de lucht. Een bus toevoegen op de weg leidde tot nog dommere resultaten, waarbij ik een bus te zien kreeg waar in het beste geval een hamster in paste.

Image 1 of 4 (Image credit: Blue Pixl Media) (Image credit: Blue Pixl Media) (Image credit: Blue Pixl Media) (Image credit: Blue Pixl Media)

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Helaas niet.

De aandachtige lezer heeft in de fotogalerij hierboven opgemerkt dat Google AI een bijzonder idee heeft van hoe een vliegtuig eruit moet zien. Ook dit is een terugkerend thema. Je ziet altijd dat Google AI de intentie had om het gevraagde voorwerp toe te voegen, maar in de praktijk gaat het vaak mis. Soms ontbreken er onderdelen, zoals de achterpoten van een dier, soms krijg je een heel abstract beeld in de stijl van Salvador Dali en soms doet Google AI gewoon totaal niet wat je vraagt. Hoewel dit alles kan leiden tot best grappige resultaten, is dit natuurlijk niet wat Google wil.

Image 1 of 5 Hier vroeg ik om twee corgi's en kreeg ik een soort van siamese corgi (Image credit: Blue Pixl Media) Dit moet een boei voorstellen (Image credit: Blue Pixl Media) Dit abstracte gevederde ding is het resultaat van de prompt "bird" (Image credit: Blue Pixl Media) Ik vroeg om een bus en ik kreeg de versie van Salvador Dali (Image credit: Blue Pixl Media) Dit paard zal je wellicht nog achtervolgen in je nachtmerries. (Image credit: Blue Pixl Media)

Bovendien zijn er nog een paar prompts waarbij Google AI totaal niet deed wat ik gevraagd had. In een van de galerijen hierboven kon je zien hoe een helikopter in een fout perspectief boven een veld met zonnebloemen vloog. Dit was in de eerste plaats een leeg grasveld en de zonnebloemen werden wel probleemloos toegevoegd. Alles wat ik daarna wilde toevoegen, ging iets minder vlot.

Zo vroeg ik om eenden toe te voegen in hetzelfde stukje lucht linksboven waar je de helikopter ziet. Op dat moment besloot Google AI om de eenden te combineren met de zonnebloemen, ook al was mijn prompt simpelweg "ducks". Er was zelfs een foto waar de AI gewoon een zonnebloem had toegevoegd bovenop een boom. Ik heb vier sets foto's laten generen met deze prompt en er was geen enkele optie waarin alleen een eend werd toegevoegd.

Image 1 of 3 (Image credit: Blue Pixl Media) (Image credit: Blue Pixl Media) (Image credit: Blue Pixl Media)

Daarna werd nog maar eens bevestigd dat voertuigen niet de sterkste kant zijn van Google AI. Hierboven zag je al wat er misging met een bus, vliegtuig en helikopter, maar blijkbaar is een doodgewone auto zelfs niet probleemvrij. Ik nam een oudere foto van een autoweg erbij waar je ook een stukje van het voetpad kunt zien en selecteerde hier alleen de autoweg in de editor.

Vervolgens gaf ik de eenvoudige prompt "cars" en wat er daarna gebeurde, was totaal niet wat ik had verwacht. Google AI ging ervan uit dat ik rijdende auto's wilde zien, wat eigenlijk niet logisch is aangezien de stoplichten op de achtergrond rood zijn. Enerzijds was Google AI slim genoeg om lichtsporen toe te voegen aan de auto's, maar anderzijds zag geen van de auto's er echt uit als een functionele auto. Daar komt nog bij dat de volledige weg drastisch werd aangepast en zelfs het stukje voetpad werd verwijderd.

Ten slotte gaf ik Google AI nog één kans en paste ik de prompt aan naar "cars standing still". Hoewel ik nu wel degelijk stilstaande auto's te zien kreeg, werd de hele weg opnieuw drastisch aangepast. De auto's leken hier zelfs nog minder op functionele auto's dan bij de eerste prompt. Er was slechts één foto in de set van vier waarop de originele weg werd behouden, maar ook hier zag geen enkele auto er realistisch uit.