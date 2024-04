De Apple Watch 10 moet een betere batterijduur hebben om relevant te blijven

Er zijn geruchten opgedoken dat de Apple Watch 10 een energiezuiniger OLED-scherm zou hebben, dat meer controle biedt over de stroomopname dan de Liquid Retina OLED-schermen die de Apple Watches van de afgelopen jaren gebruikten. Dit zou de batterij minder kunnen belasten en zou wel eens kunnen leiden tot een batterij die langer meegaat. Voor ons is dat de grootste verandering die Apple zou kunnen doorvoeren die veel gebruikers zou overtuigen om toch voor een Apple Watch te kiezen.

We testen geregeld smartwatches en activity trackers, maar we hebben natuurlijk allemaal onze eigen vaste horloges. Voor mezelf is dat de Xiaomi Smart Band 8, terwijl mijn collega-redacteur Jouri een Garmin Instinct Crossover gebruikt. De horloges kunnen haast niet meer van elkaar verschillen, maar hebben toch één gemeenschappelijke factor. Het zijn allebei horloges die je gemiddeld na twee weken pas moet opladen.

(Image credit: Future)

Tijdens het testen van de Apple Watch Series 9 vonden we de batterijduur van 18 uur een probleem in vergelijking met vrijwel elk ander horloge. Het is meer dan eens gebeurd dat we naar bed gingen en wakker werden met een zwart scherm rond onze pols. Wie graag hardloopt of fietst met de ingebouwde gps, moet in de praktijk de hele tijd een oplader meenemen. Ga je 's morgens een halfuurtje hardlopen voor het werk, dan haalt je Apple Watch het einde van de werkdag niet.

Het is hoog tijd dat de Apple Watch een verbeterde batterijduur krijgt. De OnePlus Watch 2 is erin geslaagd om Wear OS te combineren met een batterijduur van 100 uur. Zelfs goedkope Wear OS-horloges zoals de Xiaomi Watch 2 kunnen met de juiste instellingen 48 uur gebruikstijd halen. Hoewel de Apple Watch nog steeds de best verkochte smartwatch is, blijft de batterijduur een doorn in het oog voor menig gebruiker.

(Image credit: TechRadar)

Nu de Samsung Galaxy Ring eraan komt, worden dit soort slimme ringen steeds meer mainstream en is het tijdperk van de smartwatch misschien wel voorbij. Wearables worden ook steeds slanker en minder opdringerig, dus door deze technologie in iets kleins als een ring te verpakken, is het eenvoudiger te gebruiken.

Slaaptracking is een ander belangrijk onderdeel van smartwatches en activity trackers. Zo biedt de Samsung Galaxy Watch 6 erg uitgebreide tracking en kunnen zelfs de goedkoopste activity trackers van Xiaomi diepgaande slaapadviezen geven. Ook Fitbit heeft recent de pagina met slaapgegevens in zijn app een nieuw likje verf gegeven, terwijl de Training Readiness-score van Garmin deels is gebaseerd op je slaap en zelfs rekening houdt met dutjes. Op dit moment kan Apple hier niet tegenop, omdat veel gebruikers hun horloges 's nachts opladen.

Om aan de top te blijven, moet Apple vooruitgaan. We zouden graag de batterijduur van 36 uur van de Apple Watch Ultra 2 terugzien op de aankomende Apple Watch 10. Hoewel Apple dan nog steeds achterop hinkt, betekent dit een verdubbeling voor Apple-fans. Elke energiebesparende functie die Apple de voorbije jaren heeft geïmplementeerd, werd in feite teniet gedaan door een andere nieuwe functie die meer energie nodig heeft, zoals Tik Dubbel. Dit jaar hoeven we geen flitsende, innovatieve features, maar wel een batterij die het langer dan een dag uithoudt.