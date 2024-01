We zagen de nieuwste OLED TV van Samsung en zijn antireflectietechnologie is fantastisch

Samsung heeft zijn nieuwe, extra heldere OLED TV's onthuld op CES en we hadden de kans om ze direct na de lancering persoonlijk te zien. Tijdens die demo konden we eveneens kennismaken met de nieuwe soundbars voor 2024 en de interessante fotokaderluidspreker.

Een van de upgrades van de Samsung S95D OLED TV is een nieuw antireflectiescherm. We hebben al eerder gezegd dat antireflectietechnologie de komende jaren een belangrijk aspect van tv's zal worden, dus we gingen meteen een kijkje nemen.

Samsung deelt bovenstaande gedachte duidelijk, want de S95D stond naast de Samsung S95C in een kamer met identieke gesimuleerde ramen naast elke tv. Er was geen echt zonlicht dat in de ruimte scheen, maar de gesimuleerde ramen moesten dit effect nabootsen. Toen we in het midden stonden en naar de twee modellen keken, konden we de reflecties zien van deze identieke ramen in de hoek van elk scherm. Dat was de ideale set-up om de verbeteringen bij de nieuwe tv onder de loep te nemen.

Links: Samsung S95D Rechts: Samsung S95C (Image credit: Future)

Kijk op bovenstaande foto goed naar de bovenhoeken van het scherm in het midden van het beeld. Op de oudere tv rechts is de reflectie volledig gedefinieerd. Je kunt de exacte randen zien, inclusief de lijnen van de ruiten. Hoewel het er op deze foto niet zo overdreven helder uitziet, verstoort het nog steeds de helderheid van het beeld waar het overlapt met de jas van de man. Het vervaagt het beeld en verstoort het contrast.

In de foto links is daarentegen alle definitie van de vorm van de reflectie verdwenen, wat in de praktijk betekent dat je oog er minder op focust. Contrast maakt een groot deel uit van hoe mensen details waarnemen en door de details van de reflectie te verwijderen, is een groot deel van het contrast in de reflectie verloren gegaan. De foto hier is weliswaar wat misleidend, omdat we vinden dat de helderheid van de reflectie een beetje feller lijkt dan in het echt. Het echte bewijs van het effect zit in hoe die reflectie bijna geen invloed heeft op de viool. De reflectie overlapt wel, maar de viool ziet er gewoon goed uit.

De S95D wordt ook geholpen door zijn verhoogde helderheid, hoewel we met opzet een afbeelding hebben gekozen waarbij dat niet de reden kan zijn voor alle verschillen. De extra helderheid van de S95D is echter wel zichtbaar in de praktijk, vooral bij scènes met veel contrast. De demo van Samsung bevatte bijvoorbeeld een handschoen met textuur die veel kleine lichte en schaduwrijke gebieden naast elkaar had. De lichtere gebieden hadden extra pit op het nieuwere model, waardoor de donkere tinten nog dieper lijken.

Voor ons is de antireflectietechnologie zeer indrukwekkend hier, hoewel we moeten zeggen dat sommige concurrenten het beter doen. Vooral tv's met MLA (micro lens array) OLED-panelen, zoals de LG G4 en Panasonic Z95A, presteren momenteel beter. Toch is het een duidelijke upgrade. Degenen die nog steeds wachten met OLED omdat hun kamer licht is, kunnen hierdoor overtuigd worden om de overstap te maken.

Het is tot slot wel jammer dat dit nieuwe paneel alleen aanwezig is in het vlaggenschipmodel. De goedkopere Samsung S90D moet het dus doen zonder deze nieuwe antireflectietechnologie. We hebben nu wel al meteen iets om naar uit te kijken voor de volgende editie van CES.