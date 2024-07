We hebben twee middenklasse OLED TV's naast elkaar getest en het resultaat was verrassend

OLED TV's behoren tot de populairste televisies op de markt dankzij de realistische contrastniveaus die worden gecreëerd door hun zelf-dimmende pixels, wat beelden een levensechte uitstraling geeft. Jarenlang bevonden OLED TV's zich in het premiumsegment, maar na verloop van tijd zijn er meer betaalbare (naar OLED-maatstaven) middenklasse modellen beschikbaar gekomen.

Philips maakt enkele van de beste tv's, waaronder hoogwaardige middenklasse tv's. De toestellen van het bedrijf zijn ook uitgerust met Ambilight-technologie, die gekleurde lichten projecteert op de muur achter het scherm om een meeslepend element toe te voegen. We genoten bijvoorbeeld erg veel van Ambilight tijdens het testen van de Philips OLED808.

Recentelijk hebben we de Philips OLED809 getest, de opvolger van de OLED808. Tot nu toe zijn we net zo onder de indruk gebracht als bij de 808, maar dit keer konden we hem vergelijken met de Panasonic MZ1500. Panasonic doet het ook goed met zijn OLED TV's, want en zowel de Panasonic MZ1500 als de voortreffelijke MZ2000 uit 2023 werden vielen in de smaak.

Fascinerende foto's

Image 1 of 2 (Image credit: Future) De Panasonic MZ1500 (links) en Philips OLED809 (rechts) laten een uitstekend contrast zien bij zowel donkere (foto 1) als lichte (foto 2) scènes. (Image credit: Future)

Het is zeldzaam om een slechte OLED TV te vinden, want ze variëren van goed tot ongelooflijk. Of we nu de premium prijs betalen voor een model zoals de Samsung S95D of kiezen voor een instapmodel zoals de LG B3, we krijgen altijd een zeer goed beeld. De tv's van Panasonic neigen naar het premium segment (zelfs de middenklasse MZ1500), dus we verwachtten dat de MZ1500 een sterker beeld zou hebben dan de OLED809, maar ze bleken dichter bij elkaar te liggen dan verwacht.

Beide 55-inch modellen die we voor deze vergelijking gebruikten, waren ingesteld op Filmmaker Mode, wat over het algemeen de meest nauwkeurige voorgeprogrammeerde beeldmodus op een tv is. Laten we beginnen met de texturen en details: deze waren onberispelijk op beide televisies. Bij het bekijken van de Spears & Munsil UHD Benchmark Blu-ray's demobeelden, hadden rotslandschappen, oceanen en zelfs de vacht van een hert en de schubben van een hagedis een scherp en verfijnd uiterlijk.

Op beide tv's kwamen de stoppels in close-up shots van Batman’s gezicht in The Batman goed naar voren. Hetzelfde gold voor de bepantsering van Batman’s harnas en het materiaal van de uniformen van de politieagenten.

The Batman is een donkere film en een uitstekende manier om zwarttinten en schaduwdetails te testen. Tijdens het kijken ontdekten we dat de Panasonic, tot onze verbazing, helderder was dan de Philips. De OLED809 toonde gedurfde kleuren tijdens afzonderlijke tests, maar in deze vergelijking was duidelijk dat de MZ1500 de helderdere tv was en iets sterkere contrasten had, wat zorgde voor een fantastische balans tussen lichte en donkere tonen. De OLED809 was zeker niet slecht, want hij toonde ook uitstekend contrast, maar de MZ1500 leek gewoon meer de aandacht te trekken.

Zowel de Panasonic MZ1500 (links) als de Philips OLED809 (rechts) laten uitstekende schaduwdetails en diepte zien bij het tonen van The Batman. (Image credit: Future)

Beide tv's toonden levendige en dynamische kleuren die ook nauwkeurig waren. Toch waren we verrast dat de kleuren op de OLED809 natuurlijker leken (Panasonic-tv's worden over het algemeen als natuurlijker beschouwd).

In La La Land sprong Mia's gele jurk meer in het oog op de MZ1500, maar leek nauwkeuriger op de OLED809. Tijdens de scène ‘A Lovely Night’ waren de blauwe, roze en paarse tinten van de lucht in Los Angeles helderder en levendiger op de MZ1500, maar beter gedefinieerd op de OLED809. Bij het bekijken van de Spears & Munsil UHD Benchmark waren vlinders en bloemen met heldere oranje tinten dieper op de OLED809, maar levendiger op de MZ1500. Hoe dan ook, beide toonden spectaculaire kleuren.

Voor een laatste test schakelden we beide tv's over naar hun respectieve ‘Standaard’ modus, Standaard op de MZ1500 en Persoonlijk op de OLED809. Crystal Clear-modus op de OLED809 kon ook worden gebruikt, maar neigde naar de ‘Levendige’ modus die we meestal vermijden. We deden dit omdat de standaardmodi meestal helderder en levendiger zijn, hoewel dit ten koste gaat van de nauwkeurigheid. Voor de CGI-scènes van Ready Player One's OASIS was het echter geschikt. Opnieuw waren we verrast dat de MZ1500 iets helderdere kleuren had, wat het groene en blauwe vuurwerk voor de openingsrace benadrukte, evenals de blauwtinten op Parzival en de hubwereld binnen de OASIS.

Onverwacht geluid

(Image credit: Future)

Met een externe luidspreker aan de onderkant van het scherm die dienst doet als een soort 'soundbar', zou de MZ1500 toch beter moeten klinken ten opzichte van de Philips OLED809. Of dat dachten we.

In onze vergelijking had de MZ1500 inderdaad een krachtiger en basrijker geluid. In de achtervolgingsscène van de Batmobile in The Batman brulde het motorgeluid door de luidspreker, met knarsend metaal, gierende banden en explosies die allemaal filmisch klonken. Maar toen we overschakelden naar de OLED809, waren we verrast hoe vol het geluid klonk, met de slingerende auto's van Batman en The Penguin die nauwkeurig door het verkeer navigeerden. Dat wil niet zeggen dat de MZ1500 slecht klonk, maar het geluid van de OLED809 trok meer onze aandacht.

Terug naar La La Land, waar beide tv's geen probleem hadden met de jazzy soundtrack. De trompetten van de soundtrack kunnen minder capabele tv-luidsprekers gemakkelijk overweldigen, maar geen van beide tv's had dit probleem. Toch voelden we ons opnieuw aangetrokken tot de OLED809, omdat de dynamische soundtrack beter verspreid leek over het scherm van de Philips-tv. We merkten ook dat de individuele instrumenten op de OLED809 helderder klonken dan op de MZ1500.

Panasonic MZ1500 (links) had een directer geluid, terwijl de Philips OLED809 (rechts) het geluid beter over het scherm verspreidde, wat perfect was voor films zoals La La Land. (Image credit: Future)

De Dolby Atmos-presentatie op beide tv's was over het algemeen goed en nauwkeurig (in ieder geval voor ingebouwde tv-luidsprekers), maar opnieuw leek de Philips, ondanks dat het aanvoelde als een meer "gesloten" geluidsbeeld, kleinere details zoals schrapende schoenen of zwevende snaren beter te presenteren dan de MZ1500. Begrijp ons niet verkeerd, geen van deze twee tv's zal een soundbar verslaan, maar ze zijn allebei behoorlijk goed.

Eén ding dat ons opviel is dat de OLED809 het niet prettig vond als het volume werd verhoogd, waardoor het de scherpte verloor die het liet horen bij gemiddelde en lagere volumes. Ter vergelijking: de MZ1500 deed het beter bij een hoger volume.

Conclusie

Uiteindelijk zijn dit allebei uitstekende tv's. Onze tijd met de Philips OLED809 (review volgt binnenkort) was schitterend en we vinden het altijd leuk om terug te keren naar de Panasonic MZ1500. De resultaten waren al bij al verrassend, deels door de MZ1500 vanwege het helderdere en duidelijk gedurfde beeld en deels door de OLED809 vanwege het beter geplaatste geluid.