Moet je nog een Steam Deck kopen in 2024?

Sinds zijn introductie in de zomer van 2021 heeft Valve's Steam Deck een blijvende impact gehad op de gaminghandheldmarkt. De Steam Deck werd geprezen om zijn krachtige prestaties, robuuste ontwerp en naadloze integratie met SteamOS. Met de introductie van de nieuwe OLED-versie in 2023 heeft Valve de lat nog hoger gelegd, wat de Steam Deck opnieuw in de schijnwerpers zet als een topkeuze voor gamers.

In 2024 is de concurrentie in de handheld gaming markt heviger dan ooit. Nieuwe spelers zoals de Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go en MSI Claw proberen allemaal een stuk van de markt te veroveren met hun geavanceerde technologieën en unieke functies. Deze apparaten bieden krachtige specificaties en interessante nieuwe functies, maar de Steam Deck blijft een formidabele concurrent dankzij zijn consistente prestaties en sterke ecosysteem.

OLED is een redder voor de oudere Steam Deck

De meest opvallende vernieuwing aan de Steam Deck in 2024 is zonder twijfel de introductie van het OLED-model. Deze upgrade heeft de visuele ervaring van de handheld aanzienlijk verbeterd en zorgt ervoor dat games er levendiger en aantrekkelijker uitzien dan ooit tevoren.

Het OLED-display van de nieuwe Steam Deck biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van het oorspronkelijke LCD-display. Allereerst ondersteunt het scherm een breder P3-kleurengamma, waardoor kleuren rijker en levendiger worden weergegeven. Dit is vooral merkbaar bij kleurrijke en grafisch intensieve games, waar de visuele weergave nu nog indrukwekkender is. Bovendien kan het OLED-scherm echte zwarttinten weergeven doordat het individuele pixels kan uitschakelen, wat resulteert in een hoger contrast en diepere zwarttinten. Deze eigenschap verbetert de algehele game-ervaring aanzienlijk, vooral in donkere scènes.

Daarnaast is de piekhelderheid van het OLED-scherm verhoogd tot 1.000 nits, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 400 nits van het oorspronkelijke model. Hierdoor is het scherm beter zichtbaar in fel verlichte omgevingen en zorgt het voor een meer dynamische beeldweergave. Gamers kunnen nu ook buiten of in helder verlichte kamers genieten van een helder en levendig beeld zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Een andere belangrijke verbetering van de OLED-versie is de verhoogde refresh rate. De refresh rate is verhoogd van 60 Hz naar 90 Hz, wat zorgt voor vloeiendere bewegingen en een soepeler ogende gameplay. Hoewel dit niet zo hoog is als de 120 Hz van sommige concurrenten zoals de Asus ROG Ally, biedt het toch een merkbare verbetering ten opzichte van het originele model. De hogere refresh rate vermindert motion blur en maakt snelle actiescènes duidelijker en meeslepender, wat de game-ervaring aanzienlijk verbetert.

Hardware kan sterker ondanks nieuwe versie

(Image credit: Valve)

Een van de grootste nadelen van de originele Steam Deck was de beperkte batterijduur, waardoor gamers vaak tijdens lange speelsessies naar een oplader moesten grijpen. Valve heeft deze feedback vorig jaar ter harte genomen en met de release van de Steam Deck OLED in november 2023 aanzienlijke verbeteringen aangebracht in de batterijduur. De batterij biedt nu 30 tot 50 procent langere gebruiksduur, afhankelijk van de omstandigheden. Dit betekent dat gamers langer kunnen genieten van hun favoriete titels zonder zich zorgen te maken over een lege batterij, met batterijduur tot wel twaalf uur voor minder intensieve spellen.

Daarnaast heeft Valve de oplaadtijd van de Steam Deck geoptimaliseerd. Het nieuwe model kan van 20 tot 80 procent opladen in slechts 45 minuten, wat zorgt voor minder onderbrekingen en meer speeltijd. Deze snellaadfunctie is ideaal voor gamers die snel weer aan de slag willen na een korte pauze.

De verbeteringen aan de batterij en de snellaadfunctie maken de Steam Deck veel flexibeler en handiger in het dagelijks gebruik. Gamers hoeven zich niet langer zorgen te maken over het voortdurend in de buurt hebben van een stopcontact en kunnen meer ononderbroken speeltijd genieten. Valve heeft hiermee een van de grootste pijnpunten van de originele Steam Deck aangepakt en opgelost.

Met de release van de Steam Deck OLED in november 2023 heeft Valve ook gezorgd voor een superieur display dat beter past bij de verwachtingen van moderne gamers. Het nieuwe OLED-scherm biedt een betere kleurweergave, zuivere zwarttinten en een hogere piekhelderheid, wat de visuele ervaring aanzienlijk verbetert. Deze combinatie van verbeterde batterijduur, snelladen en een superieur display maakt de OLED-versie van de Steam Deck een zeer competitieve optie in de huidige handheld gaming markt.

(Image credit: Future)

Een van de grootste voordelen van de Steam Deck is de naadloze integratie met SteamOS, Valve's eigen besturingssysteem dat speciaal is ontworpen voor gaming. SteamOS, gebouwd op Linux, is geoptimaliseerd om perfect samen te werken met de hardware van de Steam Deck. Dit zorgt voor een soepele en intuïtieve gebruikerservaring, met een overzichtelijke interface die specifiek is ontworpen voor gaming.

Een belangrijk aspect van SteamOS is de directe toegang tot de uitgebreide Steam-bibliotheek met meer dan 50.000 titels. Dankzij Proton, een compatibiliteitslaag die het mogelijk maakt om Windows-games op Linux te spelen, kunnen gebruikers genieten van een breed scala aan games zonder compatibiliteitsproblemen. Bovendien worden cloudopslag en synchronisatie automatisch ondersteund, waardoor je altijd toegang hebt tot je games en voortgang, ongeacht het apparaat.

Daarnaast biedt SteamOS verschillende aanpassingsmogelijkheden voor gamers die hun ervaring willen personaliseren. Gebruikers kunnen de besturingsinstellingen aanpassen en de hardwareprestaties configureren om hun apparaat te optimaliseren voor specifieke games. De sterke focus op community-functies, zoals vrienden toevoegen, chatten en multiplayer-games spelen, maakt de Steam Deck niet alleen een krachtige handheld console, maar ook een sociaal platform voor gamers. Deze combinatie van een geoptimaliseerde gebruikersinterface, uitgebreide gamebibliotheek en personalisatiemogelijkheden maakt de naadloze integratie met SteamOS een van de sterkste punten van de Steam Deck.

Hevige concurrentie

In de snel evoluerende markt van handheld gaming consoles biedt de Steam Deck een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom het apparaat in 2024 nog steeds een topkeuze is voor gamers. De Steam Deck is beschikbaar in verschillende configuraties. De oorspronkelijke LCD-versie is inmiddels goedkoper geworden met een prijskaartje van 419 euro voor 256GB. De OLED-versies begint bij de 512GB NVMe-SSD voor 569 euro en 1TB opslag kost je 689 euro.

Vergeleken met concurrenten zoals de Asus ROG Ally en de Lenovo Legion Go, die beide rond de 699 euro liggen, biedt de Steam Deck een zeer competitieve prijs. De Asus ROG Ally heeft een Ryzen Z1-chip en RDNA 3-technologie. De Lenovo Legion Go heeft een groter 8,8-inch scherm en afneembare controllers. Beide zijn indrukwekkende apparaten, maar hun hogere prijs maakt ze minder toegankelijk voor gamers met een beperkt budget. Bovendien biedt de Steam Deck dankzij de integratie met SteamOS en de toegang tot de uitgebreide Steam-bibliotheek een ongeëvenaarde gebruikerservaring.

MSI Claw to the rescue?

(Image credit: Jouri Altorf)

Momenteel testen we de MSI Claw, een nieuwe concurrent met Intel-chips. De MSI Claw komt in twee configuraties: een basisversie met een Intel Core Ultra 5 135H-processor en 512GB SSD voor de oorspronkelijke retailprijs van 829 euro (inmiddels is die een stuk goedkoper), en een duurdere versie met een Intel Core 7 155H-processor en 1TB SSD voor 949 euro en ook deze versie is inmiddels een stuk goedkoper. De MSI Claw maakt gebruik van Intels geïntegreerde Arc graphics en biedt een FHD-resolutie met een 120Hz refresh rate. Hoewel de Claw indrukwekkende specificaties heeft, maken de hogere prijs en late debuut het moeilijk om direct te concurreren met de gevestigde namen zoals de Steam Deck en de ROG Ally. Onze voorlopige tests wijzen erop dat de MSI Claw sterke prestaties levert, maar of het de hoge verwachtingen kan waarmaken, moet nog blijken.

In 2024 blijft de Steam Deck een uitstekende keuze voor gamers dankzij de competitieve prijs-kwaliteitverhouding en sterke prestaties. Hoewel nieuwe concurrenten zoals de Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go en MSI Claw indrukwekkende alternatieven bieden, biedt de Steam Deck een unieke combinatie van prijs, prestaties en gebruiksgemak die moeilijk te overtreffen is. Met voortdurende software-updates en de belofte van toekomstige hardware-upgrades blijft de Steam Deck relevant en aantrekkelijk in de snel veranderende wereld van handheld gaming.