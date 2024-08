De nieuwe hardlooptools van de Google Pixel Watch 3 zien er geweldig uit, maar Garmin heeft ze al jaren

Google Pixel Watch 3 is er eindelijk. Google heeft tijdens zijn Made by Google-evenement de nieuwste versie van zijn beste smartwatch onthuld. Hoewel je onze hands-on review kunt lezen met onze eerste indrukken van het horloge te bekijken, is er één aspect van het apparaat dat we nog niet hebben kunnen testen: de nieuwe fitnesstools.

Naast slimme functies en de nieuwe noodfunctie Loss of Pulse Detection, die de hulpdiensten waarschuwt als je een hartstilstand krijgt, is er een groot nieuw pakket fitnessfuncties van Fitbit. De Pixel Watch 3 gebruikt nu machine learning om geavanceerde hardloopmetingen te analyseren, zodat hardlopers kunnen profiteren van informatie over hun paslengte, contacttijd met de grond en verticale oscillatie (wat in mensentaal iets betekent als "hoeveel je op en neer stuitert tijdens het rennen").

De Pixel Watch 3 biedt ook een nieuwe Target Load-functie en meer geavanceerde trainingsplannen, waarmee je trainingen kunt plannen die warming-ups, intervallen en streefsnelheden omvatten. Het horloge waarschuwt je als je tijdens je run achterloopt op je streefsnelheid.

Terwijl het informatie verzamelt over je training, verzamelt het ook herstelinformatie, die je je Dagelijkse Herstelscore en andere gezondheidsmetingen toont in een nieuwe Fitbit Morning Brief, een dagelijkse samenvatting van je gezondheid die rechtstreeks naar je horloge wordt gestuurd.

Dit komt ons bekend voor

(Image credit: Matt Evans)

Als dit allemaal geweldig klinkt, is dat omdat het dat ook is. Als enthousiaste hardlopers kijken we zeker uit naar het testen van deze geavanceerde hardloopmetingen. We gebruiken ze echter al jaren... omdat ze al op andere horloges beschikbaar zijn.

Niets hiervan is nieuw. De beste hardloophorloges en de beste Garmin-horloges schatten al heel lang paslengte, oscillatie en contacttijd met de grond. Zelfs Apple kondigde al twee jaar geleden aan dat geavanceerde hulpmiddelen voor hardlopers zoals deze naar hun nieuwe collectie van horloges kwamen met de introductie van watchOS 9.

Ook de Morning Brief lijkt bijna exact op Garmin’s Morning Report, een functie waar we ook dol op waren toen deze werd geïntroduceerd, en het is een goede toevoeging. Garmin heeft zijn gebruikers ook al lange tijd in staat gesteld om aangepaste, complexe hardloopprogramma’s te ontwerpen of om kant-en-klare programma’s te gebruiken met warming-ups, virtuele pacers en intervallen. Garmin is zelfs al een stap verder gegaan en gebruikt nu algoritmen om zijn hardloopschema’s aan te passen op basis van je herstelstatistieken.

We zijn blij dat Google ook eindelijk goed bezig is. Fitbit-apparaten liepen al lange tijd achter en Google lijkt vastbesloten om de Google Pixel Watch 3 de beste Fitbit ooit te maken, zelfs als het niet echt een apparaat is dat onder de Fitbit-merknaam valt. De claim dat deze functies baanbrekend of innovatief zijn, is echter onzin, want concurrerende smartwatchmerken doen dit al jaren.

Gebruikers van de Google Pixel Watch die toevallig hardlopers zijn, en we wedden dat dat er heel wat zijn, zullen zeker profiteren van deze krachtige hardlooptools. Waar wij geïnteresseerd in zijn, is het gebruik van machine learning om statistieken te berekenen: zodra we de kans krijgen, gaan we rennen met een Google Pixel Watch 3 om de ene pols en een Apple Watch Ultra 2 of Garmin Epix Pro om de andere, om te zien of de twee horloges vergelijkbare resultaten opleveren.