De Garmin Epix Pro is een vreemd onderdeel in de Garmin line-up. Het is zonder twijfel een goed presterend sporthorloge dat fantastisch werkt en de nieuwe widgets die met de Pro zijn gelanceerd werken erg goed en geven me nieuwe ideeën over mijn workouts. Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat, afgezien van de zaklamp, het geheel gemakkelijk een software-update had kunnen zijn.

Garmin Epix Pro: Review in een notendop

We hebben de Garmin Epix Pro nu ongeveer drie weken getest en het is een fenomenaal Garmin-horloge met een premium gevoel. Het is eigenlijk een AMOLED-versie van de Fenix 7 Pro, de pro-versie van de Fenix 7 met de LED zaklamp van de 7X Solar en een paar nieuwe trainingswidgets.

Het is in alle opzichten een goed horloge en ervaren hardlopers, wielrenners, avonturiers en triathlonfanaten komen zeker aan hun trekken. De nieuwe Up Ahead-functie is een goed idee voor serieuze trailrunners en de uiterst nauwkeurige optische hartslagmeters zijn een mooi pluspunt, maar de hoogtepunten op het softwarefront zijn de nieuwe Hill en Endurance scores, geweldige nieuwe statistieken die je op nieuwe manieren laten nadenken over lichaamsbeweging.

Het AMOLED-scherm is vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de bestaande Epix-serie en ziet er nog steeds goed uit, in tegenstelling tot het batterijbesparende MIP-scherm van de Fenix. Hoe dan ook, de batterij doet het goed, zelfs met de zaklamp aan gedurende een nachtelijke run van maar liefst een uur met GPS. De Garmin Epix Pro is zeker het overwegen waard als je graag (buiten) sport en hij kan het prima opnemen tegen alles wat de Apple Watch Ultra kan bieden.

Waarom hebben we dan geen vijf sterren gegeven? Misschien hebben we op dit moment te veel van de beste Garmin horloges gezien, want niets hier voelt echt revolutionair aan. Degenen die hun oude Forerunner 945 of hun Apple Watch willen upgraden naar een premium smartwatch zullen het geweldig vinden, maar het is onwaarschijnlijk dat bestaande Fenix- of Epix-gebruikers hun oude horloge zullen inruilen.

Garmin Epix Pro: Specs

Swipe to scroll horizontally Component Garmin Epix Pro (47mm) Prijs 949,99 euro Afmetingen 47 x 47 x 14,5 mm Gewicht 78 gram Case/bezel Vezelversterkt polymeer, stalen achterpaneel, stalen rand Display 416 x 416 px, AMOLED GPS GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS Batterijduur 16 dagen (42 uur GPS) Connectiviteit Bluetooth 5.2, ANT, Wi-Fi Waterbestendig? Ja, 10ATM

Garmin Epix Pro: Prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

42mm en 47mm: 949,99 euro

51mm: 1.049,99 euro

Duurdere versies met saffierglas ook verkrijgbaar

De Garmin Epix Pro is in Nederland en België verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en maten. De Epix Pro is verkrijgbaar in 42mm, 47mm en 51mm breedte (wij hebben de 47mm versie getest). Terwijl de 47mm en 42mm modellen beide 949,99 euro kosten, is de 51mm duurder (1.049,99 euro), omdat je niet alleen betaalt voor een groter scherm, maar ook voor een sterkere batterij.



Alle versies van de Epix Pro zijn verkrijgbaar met zowel het sterke Corning Gorilla Glass als het nog sterkere saffierglas. Uiteraard zijn de opties met saffierglas verkrijgbaar tegen een meerprijs van 100 euro.



Dit alles betekent dat je genoeg opties hebt om uit te kiezen, zelfs als je hebt gekozen voor de Epix Pro in plaats van de Garmin Epix (Gen 2) of de Garmin Fenix 7. Het zijn allemaal premium geprijsde toestellen. Ze zijn allemaal duur en hebben een bijbehorend prijskaartje, waardoor mensen die op zoek zijn naar een gewone smartwatch niet in aanmerking komen.



En om eerlijk te zijn is dat prima: aan deze kant van het spectrum is de Garmin Epix Pro een geavanceerd, professioneel trainingshulpmiddel. Het is zeker niet slecht geprijsd, maar het biedt ook geen uitstekende meerwaarde.

Prijs-kwaliteit score: 3,5/5

Garmin Epix Pro: Design en display

(Image credit: Future / Matt Evans)

AMOLED-scherm is geweldig

Voelt premium aan

Nieuwe statistieken en zaklamp goed geïntegreerd

De Garmin Epix Pro is, net als de Epix Gen 2 hiervoor, ontworpen om zeer robuust te zijn en toch aantrekkelijk te blijven, ook al is het een 'robuust' horloge, en voldoet het aan de standaard vijf knoppen-ontwerp van Garmin. Een knop bovenaan activeert een cirkelvormig menu, met bovenaan de nieuwe zaklampfunctie. Met de knoppen 'Omhoog' en 'Omlaag' kun je je stapel widgets openen en erdoor navigeren, zodat je snel toegang hebt tot je statistieken en andere widgets zoals je dagelijkse agenda en het weer. Aan de andere kant van het horloge zit de 'start/stop'-knop, waarmee je snel toegang hebt tot je favoriete workouts en een 'terug'-knop die ook kan worden ingedrukt om een ronde te starten tijdens een workout. Je kunt ook het touchscreen gebruiken om door het horloge te navigeren.

Als je bekend bent met de beste Garmin horloges, kun je er meteen mee aan de slag. Zelfs als dit je eerste Garmin horloge is, is het beproefde ontwerp behoorlijk intuïtief, en het zal niet lang duren voordat het een tweede natuur wordt. Ondanks het touchscreen heeft Garmin de fysieke knoppen behouden. Ze zijn gemakkelijker te gebruiken tijdens workouts dan het touchscreen. Vooral workouts in de kou of regen, zoals skiën of zwemmen, hebben echt baat met fysieke knoppen en ze zijn essentieel op hoogwaardige fitnesshorloges. Zelfs Apple heeft dit begrepen en heeft de Actie-knop op de Apple Watch Ultra geïmplementeerd. Je kunt de intensiteit en modi van de eerder genoemde nieuwe zaklamp aanpassen op welke manier je ook wilt.

Wat betreft de constructie, de behuizing van vezelversterkt polymeer en de roestvrijstalen achterkant en bezel voelen stevig aan zonder dat het vervelend is om de pols. De Epix Pro van 47 mm is een prettige maat. De enorme Garmin Enduro 2 met 51 mm voelde je echt behoorlijk duidelijk tijdens een lange run en al helemaal tijdens lange sportevenementen, dus het is fijn om een premium hardloophorloge van Garmin te hebben met kleinere maten. Het AMOLED-scherm werkt echt goed in de praktijk, hoewel het vrijwel identiek is aan het scherm van de Epix Gen 2. Het ziet er goed uit, maar heeft nog steeds niet die boterzachte refresh rate die je krijgt op Apple en Samsung wearables, omdat de nadruk nog steeds ligt op de batterijduur en functionaliteit in plaats van design.



Dit is in veel opzichten slechts een iteratieve update, met als opvallende uitzondering de nieuwe zaklamp. Net als op de Fenix 7X is deze aan de bovenkant van de behuizing verwerkt, naar buiten gericht in een hoek van 90 graden ten opzichte van je hand. Het is een goede ontwerpkeuze: als je je horloge op de normale manier omhoog doet, wijst de zaklamp naar voren. Sommige merken gebruiken de wijzerplaat als zaklamp, waardoor je je pols in een onhandige hoek moet draaien of het horloge helemaal moet verwijderen om er gebruik van te kunnen maken.



De andere nieuwe functies, de Hill en Endurance scores, zijn zoals je zou verwachten geïntegreerd in het widgetmenu dat je kan vinden op je horloge en de opties verschijnen nu ook op Garmin Connect. Garmin Connect zou iets beginnersvriendelijker kunnen zijn, maar het is verreweg de meest uitgebreide app die er is, helemaal gratis en met talloze functies, waaronder vooraf ontworpen trainingsschema's voor evenementen, geavanceerde GPS-tools en handige tips op basis van de metingen van je horloge.

Design score: 4,5/5

Garmin Epix Pro: Functies

(Image credit: Future / Matt Evans)

Alle gebruikelijke snufjes van Garmin

Nieuwe Hill en Endurance scores

Meerdere zaklamp opties

We zullen hier niet alle functies van de Garmin Epix Pro opnoemen, omdat we die al hebben besproken in onze oorspronkelijke Garmin Epix (Gen 2) review, maar het volstaat te zeggen dat er een aantal nieuwe dingen zijn. Topografische kaartfuncties bieden nu realtime weersinformatie en de bijgewerkte hartslagsensoren zijn naar verluidt nauwkeuriger dankzij een nieuwe reeks "ruimtelijk diverse optische sensoren". Dit betekent dat ze een groter deel van wat er onder je huid gebeurt kunnen registreren om een nauwkeuriger beeld van je hartslag te geven.



De andere belangrijke nieuwe functies zijn de zaklamp en de twee nieuwe softwarefuncties: de Endurance en Hill scores. De Endurance score maakt gebruik van een aantal bestaande Garmin-data, zoals VO2 Max en workoutgeschiedenis, samengevoegd tot één getal om aan te geven hoe effectief je waarschijnlijk bent bij lange workouts zoals hardlopen of fietsen.

Dit is echt handig voor degenen die trainen voor langeafstandsevenementen, omdat de individuele statistieken niet goed aangeven in hoeverre je klaar bent voor die afstand.

Hill score is iets anders en berekent hoe effectief je bent in het hardlopen op heuvelachtig terrein. Hogere scores duiden op meer bekwaamheid in het rennen op hellingen. Je score wordt ook ingedeeld van recreatief tot elite, ten opzichte van anderen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht, zodat de vooruitgang die je ziet betekenisvol is. Het is een geweldige functie en zeer gebruiksvriendelijk.

De zaklamp werkt op dezelfde manier als op de Garmin Fenix 7X Solar, met vier verschillende niveaus van wit licht, meerdere knipperpatronen voor signaalverlichting en een infrarood rood licht dat niet verblindt en dat aan kan blijven terwijl je 's nachts jogt om je zichtbaar te houden. Er is goed nagedacht over de gebruiksmogelijkheden van deze functie en het werkt mooi als onderdeel van het totaalpakket.

Elders zijn er een heleboel functies waar we het nog niet over gehad hebben die standaard op de Fenix en Epix zitten. Om te beginnenn zijn er de indrukwekkende GPS-kenmerken van Garmin, misschien wel de beste van alle hardloophorloges, met de mogelijkheid om je eigen routes te maken en te lopen en je route op het horloge te bekijken. Ondertussen kun je met PacePro racen tegen je vorige tijden op deze routes, waardoor je verbetering op een tastbare manier in kaart wordt gebracht.

Dan heb je nog slaapscores, VO2 max, meldingen, muziekbediening, ingebouwde muziekopslag, kaarten voor duizenden golfbanen en skigebieden... alles wat je mag verwachten van een eersteklas outdoor multisporthorloge. Met de Expeditie-modus kun je kaarten gebruiken en wegmarkeringen instellen, de GPS gedurende meerdere dagen aan laten staan en andere sensoren uitschakelen om batterij te gebruiken voor de functies die je echt nodig hebt. Het is een alles-in-één pakket dat perfect is voor elke buitensporter.

Functies score: 5/5

Garmin Epix Pro: Prestaties

(Image credit: Future / Matt Evans)

Batterij presteert zoals aangegeven

Hill Score score moedigde ons aan om op nieuwe manieren te trainen

Kaarten zijn geweldig op het AMOLED scherm

Tijdens onze 30 dagen met de Garmin Epix Pro hebben we de batterij twee keer helemaal leeg laten lopen. In die tijd droegen we hem bijna constant, trainden we de meeste avonden, hielden we hem om tijdens het slapen en gingen we een aantal keer per week hardlopen. Elke keer ging de batterij ongeveer 11 dagen mee en dat komt goed overeen met wat Garmin beweert. De 47mm Epix Pro gaat naar verluidt 16 dagen mee, of 42 uur in GPS-modus.



De Epix Pro is een beest van een horloge. Kaarten zien er geweldig uit op het full-color AMOLED scherm, en we konden een eenvoudige 10K route maken op Garmin Connect en deze downloaden naar het horloge, terwijl TrackBack je in staat stelt om je stappen terug te volgen. De GPS was zeer nauwkeurig.



Het grootste deel van de tests bestond uit hardlopen en zoals verwacht zijn de Garmin statistieken de beste in hun soort. Geavanceerde statistieken voor hardlopen zijn onder andere hartslagzones, hardloopvermogen (waarvoor je vroeger een hartslagmeter nodig had), cadans in 'stappen per minuut', verticale oscillatie, die je vertelt hoeveel je op en neer stuitert tijdens het hardlopen en nog veel meer.



De nieuwe Hill en Endurance scores kunnen je helpen om je workouts te veranderen en jezelf op nieuwe manieren uit te dagen.



Het AMOLED-scherm was ook een aanzienlijke dagelijkse verbetering ten opzichte van het saaie MIP-scherm van de Fenix 7, vooral tijdens nachtelijke hardloopsessies. Hoewel het ten koste gaat van de batterijduur, bieden de AMOLED-schermen op de Epix en Garmin Forerunner 265 veel meer zichtbaarheid bij weinig licht en in het donker dan de oude MIP-schermen, ook al zijn ze makkelijker voor het oog en minder 'schermachtig' dan de AMOLED-optie.

Prestaties score: 5/5

Garmin Epix Pro: Score

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Correct geprijsd voor een professioneel, ultra-premium horloge, maar zeker geen koopje. 3,5/5 Design en display Groot en robuust, maar alles is logisch en zeer bruikbaar. 4,5/5 Functies Een groot aantal van Garmin's beste nieuwe en oude functies maken dit horloge tot een echte krachtpatser. 5/5 Prestaties Presteert zoals verwacht, met een goede batterijduur, fenomenale statistieken en uitstekende zichtbaarheid op het full-color scherm. 5/5

Garmin Epix Pro: moet ik hem kopen?

Koop hem als...

Je bent een serieuze atleet Heb je kwaliteit en geavanceerde statistieken nodig? Dan is dit hardloophorloge echt iets voor jou.

Jij van het buitenleven houdt Met kleurenkaarten en geavanceerde GPS-functies is de Garmin Epix Pro een topmodel voor avonturiers.

Geld geen probleem is De Garmin Epix Pro is een van de beste outdoorhorloges ooit gemaakt, maar hij is niet goedkoop.

Koop hem niet als...

Je traint graag binnenshuis De Garmin Epix Pro kan fitness tracken, maar het is een beetje overkill als je niet buiten sport.

Je een laag budget hebt Als je een bepaald budget hebt, overweeg dan misschien een iets goedkoper alternatief zoals de Garmin Forerunner 265 of Coros Pace 2.

Je net begint aan fitness Dit is een horloge voor ervaren langeafstandssporters. Als je niet regelmatig sport, is het zonde van je geld.

Garmin Epix Pro: Alternatieven

Garmin Fenix 7 Pro Hetzelfde geweldige horloge maar dan iets goedkoper, zonder het verbeterde AMOLED-scherm. Lees hier onze Garmin Fenix 7 Pro review