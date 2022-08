Beste Garmin horloges 2022: welke smartwatch past bij jou?

(opens in new tab)

We hebben de beste Garmin-horloges getest om je te helpen het perfecte horloge te vinden. Dat is geen gemakkelijke taak: Garmin heeft inmiddels een smartwatch voor iedereen, van ultrarunners, triatleten en duurlopers tot fitness-beginners. Met zoveel variatie is het geen wonder dat mensen hulp nodig hebben om het beste Garmin-horloge te vinden.

Garmin staat bekend om zijn hardloophorloges, maar het bedrijf maakt ook een enorme reeks andere wearables: van de alledaagse smartwatches zoals de Venu 2, tot geavanceerde sporthorloges zoals de Epix (Gen 2). Op zoek naar de beste goedkope fitnesstrackers? Garmin heeft de uitstekende Forerunner 55.



Met onderstaande horloges hebben we geslapen, getraind en gestretcht om te bepalen welk horloge voor welk doel het beste is. We hebben de nauwkeurigheid van de GPS, het reactievermogen van de hartslagmeter en de kwaliteit van hun trainingtools tegen elkaar afgewogen. We hebben zelfs de batterijduur, de kwaliteit van het display en het algemene ontwerp geëvalueerd, zodat je weet hoe elk horloge voelt aan je pols.

De beste Garmin smartwatches

(Image credit: Future)

1. Garmin Venu 2 Het beste Garmin horloge Specificaties Display: 1,3 inch of 1,1 inch diameter Touchscreen: Ja Batterijduur met GPS: Tot 8 uur met muziek - 22 uur zonder Batterijduur op standby: Tot 12 dagen Opslag: 200 uur activiteitsdata, 650 liedjes Bluetooth connectie: Ja Smartwatch functies: Ja Multisport modus: Nee Redenen om te kopen + Beschikbaar in twee formaten + Schitterend AMOLED-scherm + Geweldige functies voor fitnesstracking + Ook verkrijgbaar met microfoon Redenen om te vermijden - Beperkte app-ondersteuning

De Garmin Venu 2 is een goede balans tussen een smartwatch en een sporthorloge en biedt het beste van de twee werelden. Het ontwerp is ingetogen en je denkt niet meteen aan een sporthorloge, maar het zit vol met een indrukwekkend aantal trainingstools, waaronder nauwkeurige GPS (ondersteund door Galileo en GLONASS), snelle toegang tot Garmin Coach trainingsschema's, gevoelige hartslagmonitoring, cadans, tussentijden en meer. Er zijn ook tal van trainingsmodi voor binnenshuis en het horloge synchroniseert zelfs met compatibele fitnessapparatuur, inclusief fitness- en dieet apps van derden.

Er is opslag voor 650 nummers aan boord, evenals muziekapps van andere fabrikanten zoals Deezer en Amazon Music. Je kunt je dagplanning in een oogopslag bekijken, je hartslag, waterinname en stressniveau controleren, menstruatiesymptomen vastleggen, smartphone-meldingen ontvangen (en antwoorden sturen) en nog veel meer.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door het AMOLED-display met superhoge resolutie, met drie helderheidsinstellingen en een optionele always-on-modus waarmee je een enorme hoeveelheid data in één oogopslag kunt zien zonder je telefoon erbij te hoeven pakken. De Venu 2 is een uitstekend Garmin-horloge voor alle doeleinden en is een echte aanrader.

In januari 2022 werd de Garmin Venu 2 Plus (opens in new tab) uitgebracht - een nieuwe smartwatch die alle beste functies van de Venu 2 behoudt en een microfoon toevoegt zodat je kunt bellen en de spraakassistent van je telefoon kunt gebruiken vanaf je pols. Het is een uitstekende aanvulling en zeker het overwegen waard, als je de hoge prijs kan betalen.

Lees hier onze Garmin Venu 2 review

(Image credit: Future)

2. Garmin Vivosmart 5 De beste Garmin voor gebruikers met een budget Specificaties Schermformaat: 0,41 inch x 0,73 inch Touchscreen: Ja Batterijduur met GPS: n.v.t. Batterijduur op standby: 7 dagen Opslag: 7 getimede activiteiten, 14 dagen fitnesstracking Bluetooth connectie: Ja Smartwatch functies: Ja Multisport: Ja Redenen om te kopen + Goed ontworpen interface + Extreem licht en comfortabel + Houdt automatisch activiteiten bij + Bijzonder goede slaapmeting Redenen om te vermijden - Monochroom scherm - Geen ingebouwde GPS - Lens van polycarbonaat in plaats van gehard glas

Als je geen volwaardig hardloophorloge zoals de Forerunner 955 nodig hebt, maar toch zoveel mogelijk gegevens over je gezondheid en fitness wilt hebben, dan is de Vivosmart 5 het Garmin-horloge voor jou. Dit horloge is bijzonder klein en licht, maar je hebt alsnog toegang tot een grote hoeveelheid data. In onze tests waren we vooral onder de indruk van de slaaptracker en het toestel is zo comfortabel dat je vergeet dat je het 's nachts draagt.

Het scherm is wel behoorlijk monochroom, maar Garmin is er in geslaagd om een grote hoeveelheid data in het toestel te proppen zonder dat het er onoverzichtelijk uitziet.

Hoewel het horloge er niet zo aantrekkelijk uitziet als de nieuwste Fitbits, is hij toch bijzonder praktisch en, het beste van alles, je hoeft niet extra te betalen voor bepaalde softwarefuncties. Alles in de Garmin Connect app is gratis.

Lees hier onze Garmin Vivosmart 5 review

(Image credit: Matt Evans)

3. Garmin Forerunner 955 Solar De beste premium Garmin-smartwatch voor hardlopers Specificaties Schermformaat: 1,3 inch diameter Touchscreen: Ja Batterijduur met GPS: 49 uren Batterijduur op standby: 20 dagen Opslag: 32GB, 2000 liedjes Bluetooth connectie: Ja Smartwatch functies: Ja Multisport modus: Ja Redenen om te kopen + Zeer nauwkeurige GPS en hartslagmeter + Handige full-color routekaarten + Training Readiness en andere functies Redenen om te vermijden - Duur - Krachttrainingsmeting is niet altijd accuraat

De Garmin Forerunner 955 Solar is de beste Garmin-smartwatch met een focus op hardlopen. Speel je verschillende sporten dan is de Fenix 7 of gespecialiseerde horloges zoals de Enduro meer iets voor jou. Maar voor de dagelijkse sporter tot serieuze hardlopers heeft dit horloge alles wat je maar nodig hebt.

We vonden de multi-band GPS en hartslagmeter allebei buitengewoon nauwkeurig in onze review. We waren ook positief over de nieuwe functies Training Readiness en Body Battery, volledig in kleur weergegeven routekaarten en tot 20 dagen batterijduur dankzij de geweldige Power Glass-zonnebatterij.

Als je een hardloper bent, zal dit horloge je zeker bevallen. Dankzij de gedetailleerde statistieken kan je elk aspect van het hardlopen bekijken en analyseren. Hoewel dit horloge vooral voor hardlopers is, wil dat niet zeggen dat andere sporten niet getrackt kunnen worden.

Maar als je niet veel aan hardlopen doet, ben je waarschijnlijk beter af met een goedkoper of meer universeel Garmin-horloge. De Forerunner 955 kost niet zo veel als andere topmodellen van Garmin, maar is zeker niet goedkoop.

Lees hier onze Garmin Forerunner 955 Solar review (opens in new tab)

(Image credit: Future)

4. Garmin Instinct 2 De beste Garmin voor buitensporten Specificaties Schermformaat: 0,79 x 0,79 inch of 0,9 x 0,9 inch Touchscreen: Ja Batterijduur met GPS: Tot 48 uur (Instinct 2 Solar) Batterijduur op standby: Voor onbepaalde tijd (Instinct 2 Solar) Opslag: Tot 32MB Bluetooth connectie: Ja Smartwatch functies: Ja Multisport modus: Ja Redenen om te kopen + Keuze uit verschillende maten + Slanker dan de originele Instinct + Extra lange batterijduur + Uitstekende GPS-tracering Redenen om te vermijden - Geeft kaarten niet goed weer

We waren grote fans van de originele Garmin Instinct (opens in new tab), maar het was altijd een zeer functioneel uitziend horloge, met lomp en robuust design. De Instinct 2 behoudt de beste eigenschappen van zijn voorganger (inclusief een schokbestendige behuizing en lange batterijduur) en stopt dit alles in een slanker pakket. Het horloge is nu verkrijgbaar is in twee maten: 45mm of 40mm.

Het is een volledig multisporthorloge, met zorgvuldig ontworpen trackingmodi voor verschillende activiteiten. Hardlopers, fietsers en zwemmers krijgen bijzonder goede ondersteuning. Je krijgt de geavanceerde trainingstools die je van een modern Garmin-horloge mag verwachten, waaronder trainingssuggesties, begeleiding bij hersteltijden en een inspanningsmonitor, zodat je de juiste balans kunt vinden tussen inspanning en rust.

Met de Instinct 2 kun je ook nieuwe apps, data fields en wijzerplaten downloaden. Het is over het algemeen een meer handzaam horloge, of je nu aan het sporten bent of niet.

De standaard Instinct 2 biedt een indrukwekkende batterijlevensduur, maar terwijl de Instinct Solar theoretisch gezien onbeperkt kon blijven werken op een enkele oplaadbeurt, zegt het bedrijf dat dit nu mogelijk is als je lang buiten blijft. We waren zeker onder de indruk van de prestaties tijdens onze tests; zelfs bij reguliere trainingen leek de batterij nauwelijks leeg te lopen.

Het enige nadeel is het feit dat het display niet geweldig is voor routekaarten, en je krijgt veel minder details te zien dan bij een horloge als de Fenix 7 of Epix (Gen 2). De middenklasse prijs van de Instinct 2 maakt hem echter zeer aantrekkelijk.

Lees hier onze Garmin Instinct 2 review (opens in new tab)

(Image credit: Future)

5. Garmin Fenix 7 De meest geavanceerde multisport Garmin tot nu toe Specificaties Schermformaat: 1,2 , 1,3, of 1,4 inch diameter Touchscreen: Ja Batterijduur met GPS: Tot 122 uur (Fenix 7X Sapphire Solar) Batterijduur op standby: Tot 1+ jaar (Fenix 7X Sapphire Solar) Opslag: Tot 32GB Bluetooth connectie: Ja Smartwatch functies: Ja Multisport modus: Ja Redenen om te kopen + Responsief touchscreen + Geavanceerde training tools + Uitstekende GPS en navigatie Redenen om te vermijden - Scherm ontbreekt aan contrast - Geen microfoon

De Fenix 7 is een sporthorloge gericht op serieuze atleten. De sporters die zich graag in meerdere sporten storten en zichzelf willen pushen om oude records te verbreken. De smartwatch zit vol met geavanceerde trainingstools, waaronder een aantal nieuwe toevoegingen zoals een real-time staminagrafiek, die je helpt je tempo te bepalen tijdens trainingen of races, en een grafiek die laat zien hoe je VO2 max in de loop van de tijd is veranderd.

Dit is het eerste horloge in de Fenix-lijn met een touchscreen en hoewel het automatisch wordt vergrendeld tijdens trainingen om onbedoelde aanrakingen te voorkomen, is het uiterst handig om door routekaarten te swipen in de navigatiemodus. Er zijn nu veel gratis routekaarten en Garmin heeft een nieuwe kaartmanager toegevoegd aan het horloge zelf, waardoor het proces snel en eenvoudig is. Plaatsbepaling via satelliet vindt snel plaats en bleek tijdens onze tests super nauwkeurig.

De biometrische tracking van het horloge is ook indrukwekkend; het meten van de hartslag is bijzonder responsief, waardoor de Fenix 7 een uitstekende tool is als je geïnteresseerd bent in hartslagtraining.

Hij is niet helemaal perfect: het MIP-display (Memory-in-Pixel) biedt te weinig contrast en de keuze voor een blauwe achtergrondverlichting vertroebelt de kleuren. Desondanks is het een sterk horloge dat vol zit met alle functies die je nodig hebt om je training op de rails te krijgen, of je nu hardloper, zwemmer, fietser, triatleet, golfer, skiër of iets anders bent.

Lees hier onze Garmin Fenix 7 review

(Image credit: Future)

6. Garmin Epix (Gen 2) Het beste robuuste Garmin-horloge met een prachtig AMOLED scherm Specificaties Schermformaat: 1,3 inch diameter Touchscreen: Ja Batterijduur met GPS: Tot 42 uur Batterijduur op standby: Tot 21 dagen Opslag: Tot 32GB Bluetooth connectie: Ja Smartwatch functies: Ja Multisport modus: Ja Redenen om te kopen + Verbluffend AMOLED-scherm + Geavanceerde fitnesstracking + Uitstekende GPS en navigatie Redenen om te vermijken - Geen microfoon - Kortere batterijduur dan Fenix 7

De Garmin Epix (Gen 2) beschikt over de beste eigenschappen van de Fenix 7 en voegt daar een prachtig AMOLED-kleurendisplay aan toe. Het resultaat is een eersteklas sporthorloge dat je helpt je training naar een hoger niveau te tillen, met graphics, routekaarten en grafieken die in één oogopslag duidelijk zichtbaar zijn. Dit display verbruikt echter veel meer energie dan het MiP-display van de Fenix 7, en dat leidt tot een veel kortere batterijduur.

Hij is echter nog steeds zeer respectabel voor een AMOLED smartwatch en zit vol met functies voor zowel dagelijks gebruik als fitnesstracking. Garmin beschrijft dit als een horloge voor atleten die zowel binnen als buiten willen trainen en het enorme aanbod aan workout-profielen voldoet daar prima aan.

Wanneer je buiten traint, komt Garmin's locatiebepaling echt tot zijn recht; de Epix (Gen 2) maakt sneller een GPS-lock dan elk ander horloge dat we hebben getest, volgt je runs en ritten met een indrukwekkende nauwkeurigheid en helpt je de weg te vinden met zeer gedetailleerde, levendige routekaarten.

Het is de moeite waard om het hele Garmin-assortiment te verkennen voordat je een keuze maakt (je zou verbaasd kunnen staan over hoeveel een Instinct-horloge uit het middensegment te bieden heeft), maar als je het meest geavanceerde horloge wilt dat er is en je budget is toereikend, dan is de Epix (Gen 2) de juiste keuze voor jou.

Lees hier onze Garmin Epix (Gen 2) review (opens in new tab)

(Image credit: Future)

7. Garmin Forerunner 55 Het beste Garmin-horloge voor beginnende en gevorderde hardlopers Specificaties Schermformaat: 1,04 inch x 1,04 inch Touchscreen: Nee Batterijduur met GPS: 20 uur Batterijduur op standby: 14 dagen Opslag: 200 uur aan data Bluetooth connectie: Ja Smartwatch functies: Ja Multisport modus: Nee Redenen om te kopen + Erg licht + Goede waarde Redenen om te vermijden - Beperkte sportprofielen - Zware kunststof constructie

De Garmin Forerunner 55 is Garmin's nieuwe instapmodel hardloophorloge en is qua design vrijwel identiek aan zijn voorganger, de Forerunner 45. Het horloge is even groot en heeft dezelfde interface met vijf knoppen, maar geen touchscreen.

Maar als je hem eenmaal om hebt, ontdek je binnenin een reeks uitstekende nieuwe trainingshulpmiddelen die je helpen je conditie te monitoren en je training te optimaliseren. Deze omvatten nieuwe suggesties voor trainingen op basis van je activiteiten in het verleden, die je helpen je training wat structuur te geven, zelfs als je geen specifiek plan volgt. Na een training krijg je ook advies over hoe lang je moet rusten en herstellen voor je volgende training.

De opvallendste functie van de Forerunner 55 is Garmin's kenmerkende GPS-nauwkeurigheid, waardoor het een geweldig instapmodel is voor iedereen die van een Fitbit overstapt op een écht sporthorloge. De Forerunner 55 won dan ook de prijs voor het beste nieuwe hardloophorloge in onze 2021 lijst.

Lees hier onze Garmin Forerunner 55 review (opens in new tab)

(Image credit: Michael Sawh)

8. Garmin Enduro Een robuust Garmin-horloge dat lang meegaat tijdens zware meerdaagse evenementen Specificaties Schermformaat: 1,4 inch diameter Touchscreen: Nee Batterijduur met GPS: 70 uur / 80 hours met solar Batterijduur op standby: 50 dagen / 65 dagen met solar Opslag: 64MB Bluetooth connectie: Ja Smartwatch functies: Ja Multisport: Ja Redenen om te kopen + Uitstekende batterijduur + Geweldige algehele sporttracking Redenen om te vermijden - Mist ondersteuning voor volledige kaartweergave - Er zijn goedkopere opties

Als de batterijduur je grootste prioriteit is, dan heb je de Enduro nodig. Zoals de naam al doet vermoeden, is deze bedoeld voor duursporters en biedt hij de beste batterijduur van alle Garmin-horloges. Het horloge kan 50 of 65 dagen meegaan in smartwatchmodus, afhankelijk van of je zonne-energie meerekent, en biedt tussen 70 en 80 uur batterijduur met GPS ingeschakeld. Als je het horloge niet vaak gebruikt en de functies beperkt, kan de Enduro tussen 130 dagen en een heel jaar meegaan.

Over het algemeen biedt dit horloge veel functies, waaronder volledige satellietondersteuning, een hartslagmeter, een zuurstofmeter, 24/7 fitnesstracking en smartwatchfuncties zoals notificaties en betalingen.

Houd er wel rekening mee dat hij geen volledige kaartondersteuning of een ingebouwde muziekspeler heeft. Ook ontbreekt een touchscreen en dit is nu eenmaal niet het meest uitgebreide horloge in de Garmin-collectie. Gelukkig is hij wel erg licht, heeft hij uitstekende fitnessmogelijkheden en biedt hij geweldige batterijprestaties.

Lees hier onze Garmin Enduro review (opens in new tab)

(Image credit: TechRadar)

9. Garmin Forerunner 245 Een zeer degelijk Garmin hardloophorloge uit het middensegment Specificaties Schermformaat: 1,2 inch diameter Touchscreen: Nee Batterijduur met GPS: 24 uur Batterijduur op standby: 7 dagen Opslag: 200 uur aan activiteiten Bluetooth connectie: Ja Smartwatch functies: Ja Multisport modus: Nee Redenen om te kopen + Lichtgewicht en onopvallend + Super comfortabel 's nachts + Batterij met lange levensduur Redenen om te vermijden - Plastic behuizing voelt een beetje goedkoop aan - Geen triatlon modus - Geen Garmin Pay

De Garmin Forerunner 245 werd in 2019 uitgebracht, maar is een paar jaar later nog steeds een geweldig hardloophorloge met veel functies in een compact jasje. Dit horloge heeft een indrukwekkende reeks trainingsmodi (inclusief zwemmen en krachttraining), geeft feedback over je trainingsbelasting en levert dagelijkse stressinzichten, en dat allemaal op je pols,

Er is geen triatlonmodus (daarvoor moet je upgraden naar de Garmin Forerunner 745), maar als je vooral een hardloper bent en op zoek bent naar een upgrade, dan is de 245 zeker het overwegen waard. Vooral ook omdat hij vaak sterk is afgeprijsd.

De Forerunner 245 beschikt niet over een metalen ring, dus ziet er niet zo gelikt uit als meer moderne Garmin horloges, maar de behuizing is licht en onopvallend genoeg om dagelijks te dragen. Tot slot is hij sterk genoeg om tegen een stootje te kunnen.

Lees hier onze Garmin Forerunner 245 review (opens in new tab)

(Image credit: Garmin)

10. Garmin Vivoactive 4S De beste Garmin voor betaalbare stijl en praktische toepassingen Specificaties Schermformaat: 1,1 inch diameter Touchscreen: Ja Batterijduur met GPS: 5 uur Batterijduur op standby: 7 dagen Opslag: 4GB voor muziek Bluetooth connectie: Ja Smartwatch functies: Ja Multisport modus: Nee Redenen om te kopen + Volledige GPS voor fitnesstracking + Muziekstreaming via het horloge Redenen om te vermijden - Meet niet de trainingsbelasting - Spotify integratie vereist nog wat werk

Sommige Garmin-horloges focussen zich meer op gebruiksvriendelijkheid dan op een mooi ontwerp. Sommige smartwatches kunnen dan ook iets te groot uitzien op een slanke pols, en dat is waar de Garmin Vivoactive 4S om de hoek komt kijken.

Met een grootte van slechts 40 x 40 x 12,7 mm is het in wezen een verkleinde versie van de slimme en veelzijdige Vivoactive 4.

Net als zijn grotere tegenhanger kan de Vivoactive 4S pronken met uitstekende fitnesstracking met ingebouwde GPS die in slechts een paar seconden gekoppeld is en je sportactiviteiten nauwkeurig registreert.

Het horloge is ten slotte ontworpen om de hele dag te dragen, bevat slaaptracking en een SPO2-sensor om je bloedzuurstofgehalte te meten.

Lees hier onze Garmin Vivoactive 4 review (opens in new tab)

Hoe kies ik de juiste Garmin

Bij het kiezen van een Garmin-horloge zijn er drie belangrijke punten die je moet overwegen: in welke sport ben je geïnteresseerd, op welk niveau zit je en wat is je budget?

Als je pas net aan je fitnessreis begint en een horloge wil dat je zal helpen je gewoonten te verbeteren, dan is een horloge uit de Venu-serie ideaal voor jou. Ze zijn vrij klein en discreet, waardoor ze ideaal zijn om de hele dag te dragen, en ze bieden een goed scala aan algemene fitnesstrackingtools. Als je budget het toelaat, zijn de Venu 2 en Venu 2 Plus onze topkeuzes, dankzij hun ingebouwde GPS en fantastische displays.

Als je een beginnende of gemiddelde hardloper bent, dan is de Forerunner 55 of 245 iets voor jou. En als je ook graag fietst of zwemt (of beide), dan zijn de Forerunner 745 of 945 uitstekende triatlonhorloges die goed van pas zullen komen. Maak je je zorgen over slijtage en krassen? Kijk dan eens naar de Instinct 2; deze is bijzonder robuust en heeft een ongelooflijke batterijduur.

Als je serieus met je training bezig bent en de meest diepgaande inzichten in je gezondheid en fitness wilt, dan zijn de Fenix 7 en Epix (Gen 2) uitstekende keuzes. De Epix is perfect als je nieuwe routes wilt verkennen, want het OLED-scherm met hoge resolutie is ideaal voor het opslaan van routes. De Fenix 7 (weliswaar ook niet goedkoop) is de meer budgetvriendelijke optie van de twee.