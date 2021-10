Beste Black Friday smartwatch-deals 2021

Black Friday 2021 is bijna aangebroken en dat betekent dat het weer bijna tijd is voor geweldige deals op enkele van de beste smartwatches.

Of je nu op zoek bent naar een nieuwe Apple Watch, een vergelijkbaar slim horloge van Samsung of wat meer in de richting wil van een fitness-tracker zoals een Fitbit of Garmin; de beste Black Friday smartwatch-deals komen eraan.

De officiële datum van dit kortingsfestijn staat dit jaar gepland voor vrijdag 26 november. Dat weerhoudt (online) verkopers er echter niet van om enkele dagen van tevoren (én zelfs daarna) met flinke kortingen te strooien.

Diverse technologieproducten worden op deze dagen voor een scherpe prijs aangeboden. Ook smartwatches zien we veelvuldig terug in de kortingsacties van winkels, waardoor je misschien wel geneigd bent om deze moderne tech om je pols te wikkelen.

Black Friday smartwatch-deals: verwachtingen

Smartwatches zijn er in allerlei vormen en maten. Recentelijk bracht Apple de Apple Watch 7 uit en Samsung kwam met de Galaxy Watch 4 en de Watch 4 Classic op de proppen. Deze wearables zijn nog relatief nieuw, waardoor het onwaarschijnlijk is dat ze al een prijsdaling krijgen rond Black Friday 2021.

Er verschijnen ieder jaar weer nieuwe modellen van smartwatches en fitness-trackers, maar de wat oudere apparaten zijn nog altijd prima te gebruiken en bovendien een stuk voordeliger tijdens Black Friday.

We verwachten onder meer dat de Apple Watch 6 voor heel wat minder te koop zal zijn, aangezien retailers waarschijnlijk van de voorraad af willen nu Apple het product uit zijn digitale schappen heeft gehaald. Ook de Apple Watch SE, die eveneens in 2020 verscheen kan mogelijk op een flinke korting rekenen. Voorgaande jaren was de Apple Watch 3 spotgoedkoop rond Black Friday. We verwachten voor dit jaar niets anders.

Ook van andere merken zijn er een hoop smartwatch die hoogstwaarschijnlijk meedoen aan het kortingsfestijn. Zo is de Samsung Galaxy Watch Active 2 een smartwatch die vaak hoge kortingen krijgt rond Black Friday. Hetzelfde geldt voor fitness-trackers als de Fitbit Charge 3 en Charge 4. Ook de Fitbit Versa 2 is vorig jaar in de aanbieding geweest. Nu de Fitbit Charge 5, Fitbit Versa 3 en Fitbit Luxe onder ons zijn, verwachten we nog grotere kortingen op oudere modellen.

(Image credit: Apple)

Soms zijn de upgrades tussen verschillende modellen erg klein. Als tip willen we je daarom meegeven om je niet enkel op de nieuwste modellen te focussen, maar ook te kijken naar de wat oudere modellen. Je zal merken dat deze ook boordevol nuttige functies zitten.

Daarnaast is het belangrijk om te weten wat je precies met je smartwatch wil doen. Zelfs de goedkoopste slimme horloges ondersteunen inmiddels slaaptracking, kunnen sportactiviteiten volgen en tonen meldingen van je smartphone.

Waar smartwatches vooral de functies van je smartphone naar je pols te brengen, focussen fitness-trackers zich meer op het verzamelen van info over je work-outs en gezondheid. Ga dus bij jezelf na welke functies je écht wil, voordat je onnodig veel geld uitgeeft aan het nieuwste van het nieuwste.

Het is bovendien uitermate belangrijk dat de smartwatch compatibel is met je smartphone. Een Apple Watch werkt in principe alleen met een iPhone. Als je een Android-toestel gebruikt, kun je beter op zoek gaan naar een smartwatch van een ander merk. Daarnaast zijn de smartwatches van Samsung geoptimaliseerd voor Samsung-smartphones. Hetzelfde geldt voor Huawei. Smartwatches van Fitbit en Xiaomi werken weer wel even goed op zowel Android-smartphones als iPhones.

Beste Black Friday 2020 smartwatch-deals

Zodra het zover is, verzamelen we de beste Black Friday smartwatch-deals in deze handige lijst. In de tussentijd hebben we de beste smartwatch-deals van 2020 op een rij gezet. Hierdoor heb je een beeld van welke smartwatches dit jaar waarschijnlijk van een korting mogen genieten.

Belangrijk: Sommige winkels hebben gescheiden webshops en verschillende prijzen. Let goed op of de juiste landafkorting in het deal-vakje staat. Voor Nederlanders is dit NL en voor België is dit BE.

Image Fitbit Charge 4 voor €99 i.p.v. €128 [NL] De nieuwste toevoeging aan de Charge-reeks krijgt meteen een mooie korting. De grootste nieuwigheid hier is de ingebouwde GPS waardoor je ook zonder smartphone nauwkeurig je loop- en fietstraining kan opvolgen.

Image Fitbit Charge 4 voor €98 i.p.v. €149 [BE] De nieuwste toevoeging aan de Charge-reeks krijgt meteen een mooie korting. De grootste nieuwigheid hier is de ingebouwde GPS waardoor je ook zonder smartphone nauwkeurig je loop- en fietstraining kan opvolgen.

Image Fitbit Versa 2 voor €139 i.p.v. €179,- De Fitbit Versa 2 is niet meer de nieuwste smartwatch maar nog steeds een van de beste. Hij combineert de uitgebreide fitnessfuncties van Fitbit met enkele slimme snufjes zoals een ingebouwde muziekspeler zodat je ook zonder smartphone kan gaan sporten met je favoriete deuntjes. Koop hem nu extra voordelig bij Bol.com.

Image Fitbit Inspire HR voor €58,40 i.p.v. €99,95 De Fitbit Inspire HR is een ietwat afgeslankte versie van de Fitbit Charge 4. Hij heeft namelijk geen ingebouwde GPS maar kan wel nauwkeurig je slaap, hartslag en training tracken.

Image Apple Watch 3 (38 mm) voor €199 i.p.v. €219 [NL] De Apple Watch 3 is na drie jaar nog steeds een van de beste Apple Watches. Door de erg kleine upgrades door de jaren heen krijg je nog steeds het beste van het beste als iPhone-gebruiker.

Image Apple Watch 3 (38 mm) voor €197 i.p.v. €219 [BE] De Apple Watch 3 is na drie jaar nog steeds een van de beste Apple Watches. Door de erg kleine upgrades door de jaren heen krijg je nog steeds het beste van het beste als iPhone-gebruiker.

Image Huawei Band 4 Pro voor €45,80 i.p.v. €79 De Huawei Band 4 Pro is een kleine fitnesstracker die je iets meer functies geeft dan de gemiddelde concurrent. Hij ondersteunt onder andere continue hartslagmeting, sleep tracking, bloefzuurstofmeting, heeft een kleurendisplay én ingebouwde GPS. De batterij gaat ook meerdere dagen mee dus je hoeft de fitnesstracker amper op te laden.

Image Huawei Watch GT 2 46mm voor €129,- i.p.v. €169,- De Huawei Watch GT 2 is een zeer modieuze smartwatch met een batterijduur van tot wel één week. Houd je eigen gezondheid, prestaties en meer in de gaten via de vele handige functies van deze smartwatch.

Image Xiaomi Mi Band 4 voor €29 i.p.v. €39 [BE] De Xiaomi Mi Band 4 is een van de goedkoopste fitnesstrackers en is nu nog goedkoper geworden. Voor 29 euro krijg je verschillende sportmodi, hartslagmeting, sleep tracking en nog veel meer!

Image Samsung Galaxy Watch 42 mm voor €179,- i.p.v. €199,- (NL) De Samsung Galaxy Watch is een verfijnde smartwatch met onder meer fitness tracking en kent een vierdaagse levensduur van de batterij.

Image Samsung Galaxy Watch 42 mm voor €179,- i.p.v. €199,- (BE) De Samsung Galaxy Watch is een verfijnde smartwatch met onder meer fitness tracking en kent een vierdaagse levensduur van de batterij.

Image Samsung Galaxy Watch 3 41 mm voor €290 i.p.v. €339 De Samsung Galaxy Watch 3 biedt een van de beste smartwatch-ervaringen op de markt, met een oogverblindend design en high-end specificaties voor een soepel en vloeiend lopend geheel.