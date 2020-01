Top 10 beste Android smartphones 2020: welke moet je kopen?

Als je op zoek bent naar de beste Android smartphone die je op dit moment kunt kopen, ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zetten alle grote en belangrijke smartphones met Google's OS voor je op een rij en laten je onze favoriete toptoestellen zien.

Er is één belangrijk punt waarop Android aanzienlijk verschilt van de smartphones van Apple: het aantal toestellen dat draait op Google's populaire besturingssysteem.

De grote namen zijn allemaal hier. De vele verschillende schermformaten, processors, softwarefuncties en ontwerpverschillen maken het knap lastig om de beste Android smartphone aan te wijzen.

Intussen is er ook een nieuwe versie van Android verschenen, namelijk Android 10. Het aantal nieuwe toestellen met het besturingssysteem is op dit moment jammer genoeg niet enorm groot. De Google Pixel 4 en OnePlus 7T zijn voorlopig de enige twee reeksen die deze versie draaien uit de doos. We verwachten dat de high-end smartphones de update als eerste krijgen en natuurlijk krijgen alle recente Android One-smartphones de update sowieso.

Om je te helpen de beste Android smartphone uit te zoeken, hebben wij de best presterende toestellen voor je uitgezocht. Daarbij hebben we gelet op de prestaties op het gebied van hardware, de upgrademogelijkheden van het besturingssysteem en, natuurlijk, hoe mooi en glanzend ze zijn om over op te scheppen bij je collega's.

1. Samsung Galaxy S10 Plus

De beste Android smartphone van dit moment

Lanceringsdatum: Maart 2019 | Gewicht: 175g | Afmetingen: 157,6 x 74,1 x 7,8mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,4 inch | Resolutie: 1440 x 3040 | CPU: Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM: 8/12GB | Opslag: 128/512GB/1TB | Batterij: 4.100mAh | Camera's achteraan: 12MP + 12MP + 16MP | Frontcamera's: 10MP + 8MP

Het beste scherm dat je kunt krijgen

Geweldige camera's

Hij is niet goedkoop

Ontwerp biedt weinig grip

De Samsung Galaxy S10 Plus is nog steeds de best beschikbare smartphone die je op dit moment kunt kopen.

Het is een fors toestel, dat is ontworpen voor grote handen. Deze smartphone gebruikt de beste onderdelen die er op dit moment verkrijgbaar zijn en verpakt het in een pakketje dat geweldig was om te testen.

Het Super AMOLED 6,4-inch beeldscherm is getest en gemeten als het beste beeldscherm dat je kunt krijgen , met geweldige kleuren, een groot dynamisch bereik en, dat is het belangrijkste, de beste kijkervaring die je op een smartphone kunt krijgen.

Er is bovendien een vingerafdrukscanner verwerkt in het beeldscherm.

De batterij van de Galaxy S10 Plus is een verbeterde versie van de batterij van de S9 Plus. Logisch, de grotere 4.100mAh-batterij levert meer vermogen. Je komt er makkelijk de hele dag mee door, waarbij het accuniveau nog boven de twee cijfers prijkt op het moment dat bij jou het licht uit gaat.

De S10 Plus biedt bovendien Samsungs nieuwe Wireless PowerShare aan, waardoor je draadloos apparaten kunt opladen op de achterkant van je smartphone.

De drie camera's op de Galaxy S10 Plus zijn de beste uit de markt. Ook deze borduren voor op de kennis en ervaring die is opgedaan bij de S9. De camera biedt meer functies, fotografeermodi en bovendien meer helderheid.

Lees meer: Samsung Galaxy S10 Plus review

2. Huawei P30 Pro

2. Huawei P30 Pro

Huawei's beste Android smartphone tot nu toe

Lanceringsdatum: Maart 2019 | Gewicht: 192g | Afmetingen: 158 x 73,4 x 8,4mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,47-inch | CPU: Kirin 980 | RAM: 8GB | Opslag: 128/256/512GB | Batterij: 4.200mAh | Camera's achteraan: 40MP + 20MP + 8MP + ToF | Frontcamera: 32MP

Fantastische camera's

Oogstrelend ontwerp

Display 'slechts' Full HD

EMUI mist glans

Het is de beste telefoon die we hebben gebruikt als het aankomt op fotografie. Kenmerkend daarbij zijn de 5x en 10x zoom-mogelijkheden en de fantastische prestaties in situaties met weinig of matig licht.

Voor wanneer je echt dicht op je onderwerp wil komen, biedt de P30 Pro een 50x digitale zoom. Hoewel de kwaliteit achteruit gaat, is het nog steeds indrukwekkend.

Je krijgt meer dan genoeg vermogen onder de motorkap, een vingerafdrukscanner in het scherm verwerkt, een premium vormgeving en draadloze oplaadmogelijkheden met de mogelijkheid om andere apparaten op te laden op de achterkant van de P30 Pro.

Het is echt een geweldige Android smartphone en heeft op een haar na de nummer 1 positie niet gehaald, simpelweg omdat de Galaxy S10 Plus over het algemeen net iets soepeler reageert en een fijnere ervaring bewerkstelligt.

Lees verder: Huawei P30 Pro review

3. Samsung Galaxy Note 10 Plus

3. Samsung Galaxy Note 10 Plus

Een toptelefoon met een stylus

Lanceringsdatum: Augustus 2019 | Gewicht: 196g | Afmetingen: 162,3 x 77,2 x 7,9mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,8 inch | Resolutie: 1440 x 3040 | CPU: Exynos 9825 | RAM: 12GB | Opslag: 256/512GB | Batterij: 4.300mAh | Camera's achteraan: 12MP + 12MP + 16MP + ToF | Frontcamera: 10MP

Beste smartphonedisplay

Handige S Pen

Duurder dan duur

Te groot voor sommigen

Terwijl de Samsung Galaxy Note 10 Plus misschien niet bovenaan onze lijst van de beste Android-telefoons staat, is dat alleen maar omdat het een beetje te niche is om aan iedereen aan te bevelen, met zijn enorme prijskaartje en S Pen stylus.

Er is veel om van te houden bij Samsung's Note phablet, van het prachtige 6,8-inch scherm tot de krachtige selfiecamera en de S Pen stylus die je smartphon-ervaring transformeert.

Zeker, de camera's zijn niet zo goed als die van de Huawei P30 Pro, en de behuizing laat een beetje te wensen over met zijn enorme frame en gladde ontwerp, maar dit is nog steeds een geweldige smartphone... als je hem kan betalen tenminste.

Lees meer: Samsung Galaxy Note 10 Plus review

4. Huawei P30

4. Huawei P30

Een andere geweldige Huawei smartphone

Lanceringsdatum: Maart 2019 | Gewicht: 165g | Afmetingen: 149,1 x 71,4 x 7,6mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,1-inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: Kirin 980 | RAM: 8GB | Opslag: 64/128/512GB | Batterij: 3.650mAh | Camera's achteraan: 40MP + 16MP + 8MP | Frontcamera: 32MP

Geweldige camera

Krachtige processor

Geen draadloos opladen

P30 Pro is superieur

Wat is dit? Een andere Huawei smartphone in de top tien? Je ogen misleiden je niet... de Huawei P30 is echt de zesde beste telefoon op ons lijstje.

Het heeft een kleiner scherm dan de P30 Pro en biedt slechts drie camera's op de achterkant in plaats van vier. Dat maakt de maximale zoomfactor 'slechts' 30x... maar het is en blijft een geweldige Android smartphone.

Je hebt meer dan genoeg vermogen, een handige koptelefooningang (iets dat de Pro niet heeft) en een hanteerbaarder formaat. Natuurlijk is hij ook wat goedkoper dan zijn grote broer.

Lees onze volledige Huawei P30 review

5. OnePlus 7T Pro

5. OnePlus 7T Pro

Een spectaculair scherm op een waardig vlaggenschip

Lanceringsdatum: Oktober 2019 | Gewicht: 206g | Afmetingen: 162 x 75,9 x 8,8mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,67 inch | Resolutie: 1440 x 3120 | CPU: Snapdragon 855 Plus | RAM: 8/12GB | Opslag: 56GB | Batterij: 4.085mAh | Camera's achteraan: 48MP + 8MP + 16MP | Frontcamera: 16MP

Prachtig all-screen display

Pop-up camera heeft wow-factor

Camera is goed, maar niet geweldig

Groot display voor kleine handen

Voor de eerste keer heeft OnePlus twee topklasse smartphones tegelijk gelanceerd, waarvan de OnePlus 7 Pro veruit het meest interessante toestel is.

In plaats van een notch heeft OnePlus een all-screen display aangebracht door een pop-up camera te installeren die alleen verschijnt als je een selfie wil nemen.

We kunnen hier moeilijk aantonen hoe geweldig het refresh rate van 90Hz is, maar met dit scherm steekt de OnePlus 7 Pro met kop en schouders uit boven de concurrentie. Het zorgt voor een vloeiende kijkervaring, zowel bij video's als tijdens het scrollen door je social media.

Zijn prijs is echter niet zo laag als we gewoon zijn van OnePlus, maar hij blijft wel ongetwijfeld een van de beste Android-smartphones die je op dit moment kan kopen.

Lees meer: OnePlus 7T Pro review

6. Oppo Reno 10x Zoom

6. Oppo Reno 10x Zoom

Een nieuw merk in de Android-toplijst

Lanceringsdatum: Juni 2019 | Gewicht: 210g | Afmetingen: 162 x 77 x 9,3mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,6 inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6/8GB | Opslag: 128/256GB | Batterij: 4.065mAh | Camera's achteraan: 48MP + 13MP + 8MP | Frontcamera: 16MP

Leuke pop-up camera

Snelle processor

UI voelt wat traag

Ietwat zwaar

Dit is de eerste keer dat een smartphone van Oppo onze beste Android-lijst heeft gehaald. De Oppo Reno 10x Zoom verdient zijn plaats. Hij is zowel vernieuwend als krachtig.

Met drie krachtige camera's die tot 10x hybride zoom en 60x digitale zoom mogelijk maken, en een reeks fantastische modi om je fotografie te verbeteren, is de Reno 10x Zoom een van de beste niet-Huawei-telefoons voor fotografie. Hij heeft ook een geweldig ontwerp, en onderscheidt zich daarmee van andere Android-toestellen.

De pop-up selfie-camera is echter een van de meest intrigerende functies, omdat het een nieuwe oplossing is voor het probleem van de selfiecamera die in een 'haaienvin' vorm opduikt. Niet iedereen kan deze look smaken, maar het is in ieder geval uniek.

De smartphone staat niet hoger op deze lijst omdat er een paar problemen mee zijn, zoals het hoge gewicht, de twijfelachtige UI en omdat de naam een beetje misleidend is (omdat het suggereert dat er 10x optische zoom is, niet hybride). Toch zou het toestel één van je eerste opties moeten zijn als je op zoek bent naar een geweldige cameratelefoon zonder bakken geld uit te geven.

Lees meer: Oppo Reno 10x zoom review

7. Samsung Galaxy Note 10

7. Samsung Galaxy Note 10

De kleine Note heeft onze harten veroverd

Lanceringsdatum: Augustus 2019 | Gewicht: 168g | Afmetingen: 151 x 71,8 x 7,9mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,3-inch | Resolutie: 1080 x 2280 | CPU: Exynos 9825 | RAM: 8GB | Opslag: 256GB | Batterij: 3.500mAh | Camera's achteraan: 12MP + 12MP + 16MP | Frontcamera: 10MP

Ligt geweldig in de hand

Verbeterde S Pen

Geweldige camera's

Matige batterijduur

Geen hoofdtelefoonaansluiting meer

De Samsung Galaxy Note 10 combineert de nieuwste technologie van Samsung met de handige S Pen. Het is tevens het kleine broertje van de grote Samsung Galaxy Note 10 Plus.

De introductie van nieuwe functies in de bluetooth S Pen en de make-over van Samsung DeX zorgen voor een enorm veelzijdige smartphone. De camera's zijn identiek aan die van de Galaxy S10 met enkele nieuwe effecten zoals AR Doodle.

Het scherm van de Galaxy Note 10 meet 6,3 inch en heeft een Full HD+ resolutie. Het scherm is voldoende groot en je kan de smartphone makkelijk met één hand gebruiken. De vingerafdrukscanner zit in het scherm en is nu iets hoger geplaatst zodat je duim er van nature op ligt. Hij reageert tot slot ook merkbaar sneller dan de scanner in de Galaxy S10.

Qua camera's zijn er weinig nieuwigheden tegenover de Galaxy S10. De selfiecamera staat hier centraal bovenaan het scherm en achteraan zien we hetzelfde cameratrio terug. Dat is niet noodzakelijk negatief, want we waren erg tevreden van de prestaties van de Galaxy S10.

Lees onze volledige review: Samsung Galaxy Note 10

8. OnePlus 7T

8. OnePlus 7T

Premium specs voor een aantrekkelijke prijs

Lanceringsdatum: Oktober 2019 | Gewicht: 190g | Afmetingen: 160,9 x 74,4 x 8,1mm | Besturingssysteem: Android 10 | Schermformaat: 6,55 inch | Resolutie: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 855 Plus | RAM: 8GB | Opslag: 128/256GB | Batterij: 3.800mAh | Camera's achteraan: 48MP + 12MP + 16MP | Frontcamera: 16MP

90Hz ververssnelheid

Android 10 uit de doos

Camera's steken flink uit

Geen koptelefoonaansluiting

Voor de beste prijs-kwaliteitverhouding in het premium segment moet je nog steeds bij OnePlus zijn. Opnieuw slaagt de T-reeks erin om de beste specs tegen de beste prijs aan te bieden.

De OnePlus 7T is een welkome upgrade tegenover de OnePlus 6T van vorig jaar en de OnePlus 7 van eerder dit jaar. Je krijgt hier het 90Hz-display dat eerst voorbehouden was voor de OnePlus 7 Pro in combinatie met een sterk verbeterde camera-opstelling.

De OnePlus 7T geeft je premium specificaties aan een (relatief) betaalbare prijs, zeker in vergelijking met sommige concurrenten. De Snapdragon 855 Plus kan zelfs de zwaarste games te baas. Vooral het 90Hz-display onderscheidt hem van de concurrentie en is een genot voor het oog. Als je voorbij de opvallende camera-opstelling kan kijken, zijn er weinig redenen om de OnePlus 7T niet aan te schaffen.

Lees meer: OnePlus 7T review

9. Samsung Galaxy S10e

9. Samsung Galaxy S10e

Een hand-vriendelijke smartphone met een aantal vlaggenschipfuncties

Lanceringsdatum: Maart 2019 | Gewicht: 150g | Afmetingen: 142,2 x 69,9 x 7,9mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 5,8-inch | Resolutie: 1080 x 2280 | CPU: Snapdragon 855/Exynos 9820 | RAM: 6/8GB | Opslag: 128/256GB | Batterij: 3.100mAh | Camera's achteraan: 12MP+16MP | Frontcamera: 10MP

Geschikt voor gebruik met een hand

Geweldige camera voor deze prijs

Geen in-screen vingerafdrukscanner

Flink dikker dan de S10

Houd je van de uitstraling van de nieuwe S10 en S10 Plus, maar ben je geen fan van de flinke prijskaartjes? Dan heeft Samsung de oplossing voor je: de Galaxy S10e.

De Galaxy S10e heeft veel kenmerken van een echt vlaggenschip, die je in duurdere toestellen tegenkomt, maar heeft een handzamer formaat. Zo past hij in één hand. Door een paar slimme compromissen wordt de prijs gedrukt.

Het is lastig om de S10e niet direct aan te raden bij iedereen die een wat kleinere smartphone wil. Dit is echt een smartphone voor mensen die berichtjes willen sturen met één hand, zonder in te leveren op prestaties.

Lees verder in onze Samsung Galaxy S10e review

10. Honor View 20

10. Honor View 20

De beste Honor smartphone tot nu toe

Lanceringsdatum: Januari 2019 | Gewicht: 180g | Afmetingen: 156,9 x 75,4 x 8,1mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,4-inch | Resolutie: 1080 x 2310 | CPU: Kirin 980 | RAM: 6GB/8GB | Opslag: 128GB/256GB | Batterij: 4.000mAh | Camera's achteraan: 48MP + 3D cam | Frontcamera: 25MP

Geweldige batterijduur

Interessante slimme camera

Niet waterbestendig

Afwerking is smaakgevoelig

De Honor View 20 is de beste telefoon van dit Chinese merk, met een opvallend ontwerp aan de achterzijde (waar de meningen over verdeeld zijn), veel vermogen onder de motorkap, een indrukwekkende 48-megapixel camera en een 'ponsgat'-display dat de inkeping wel eens zou kunnen verdringen.

Er zit een enorm 6,4-inch beeldscherm op View 20, waardoor je genoeg ruimte hebt om mee te spelen. Het is de locatie van de 25 megapixelcamera frontcamera op het scherm, wat het echte discussiepunt is, want in plaats in een inkeping in het scherm of in de rand van het beeldscherm, zit de camera echt in het scherm verwerkt. Het is anders, maar zal het aanslaan?

De Honor View 20 heeft een grote batterij met een vermogen van 4.000mAh. Dat houdt in dat de batterij de hele dag meegaat - en nog een stuk van de volgende, als je dat wil. De View 20 is 's werelds eerste smartphone met een 48MP-camera aan de achterzijde. Honor gebruikt Sony's nieuwe sensor om een camera te bieden - de resultaten zijn indrukwekkend.

Een ultra-hoge-resolutie camera en een punch-hole ontwerp voor het scherm zijn de kenmerken van Honor View 20, ze zetten de standaard voor duurdere smartphones.

Lees meer: Honor View 20 review