De OnePlus 11 is een goede keuze voor gebruikers die iets unieks willen, met een meer artistiek gevoel voor fotografie. Het gebrek aan waterbestendigheid is helaas wat zorgwekkend. Met zijn adviesprijs van 829 euro is hij goedkoper dan rechtstreekse concurrenten, maar dit blijft alsnog een dure telefoon.

OnePlus 11: Review in een notendop

De OnePlus 11 is een unieke smartphone die geweldige prestaties biedt voor zijn prijs, als je geen probleem hebt met enkele compromissen. Als je in het verleden een OnePlus-fan bent geweest en twijfelt om terug te keren naar het merk nu de prijzen wat lager zijn, dan geeft de OnePlus 11 je alles waar je van houdt.

Het beste aan de OnePlus 11 is misschien wel zijn prijs, aangezien die iets lager ligt dan de OnePlus 10 Pro van vorig jaar. Met zijn adviesprijs van 829 euro zit hij onder de iPhone 14 en Samsung Galaxy S23, terwijl hij beide telefoons overtreft op sommige vlakken.

In samenwerking met Hasselblad heeft de OnePlus 11 een camerasysteem dat in zekere zin artistieker is. Toch is het niet zo gemakkelijk te gebruiken als de concurrentie. Ook de 2x optische zoom is een stap achteruit tegenover de voorbije jaren.

De telefoon heeft verder een zeer groot scherm en grote batterij. Die gaat niet alleen lang mee, maar is ook sneller opgeladen dan bijna elke andere batterij. Draadloos opladen ontbreekt weliswaar bij de OnePlus 11, maar gezien de extreem hoge laadsnelheid met kabel, vergeet je dat snel.

Het grote gemis bij de OnePlus 11 is een IP68-score voor water- en stofbestendigheid. Terwijl een iPhone 14 of een Google Pixel 7 een ongelukkige plons in de wasbak overleven, kan de OnePlus 11 slechts een regenbui aan.

OnePlus 11: Prijs en beschikbaarheid

Adviesprijzen van 829 euro (128GB) en 899 euro (256GB)

Pre-orders vanaf 7 februari beschikbaar, verkoop start op 16 februari

De OnePlus 11 keert terug naar het meest welkome aspect van de OnePlus en dat is een prijs die lager ligt dan bij de concurrentie. Helaas is de prijs van de concurrentie de voorbije maanden sterk gestegen, waardoor we de OnePlus 11 niet meteen als goedkope smartphone kunnen omschrijven. Terwijl de OnePlus 10 Pro van vorig jaar 899 euro kostte, begint de OnePlus 11 bij 829 euro. De prijs ligt lager, maar je mist enkele features tegenover vorig jaar.

Als we dit vergelijken met de concurrentie bij Apple en Samsung, dan is de OnePlus 11 meer dan 100 euro goedkoper dan de andere twee instapmodellen. Zo begint de iPhone 14 bij 1019 euro en de Galaxy S23 bij 949 euro. Daar komt bij dat de OnePlus 11 bij 256GB opslag begint, terwijl dit bij de twee hierboven 128GB is.

Tot slot kan je de OnePlus 11 meteen na de lancering op 7 februari bestellen als pre-order. Vanaf 16 februari gaat de verkoop officieel van start en kan je hem bij de bekende retailers vinden.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 OnePlus 11 OnePlus 11 Prijs 829 euro 899 euro RAM 8GB 16GB Opslag 256GB 512GB

Prijs-kwaliteit score: 4/5

OnePlus 11: Design

Glanzend, glad ontwerp

Geen IP68-score voor waterbestendigheid

Notificatieslider keert terug

De OnePlus 11 gaat voor een retrobenadering en heeft een glimmend, glad ontwerp in plaats van de matte afwerking die we vaak zien. Wie de telefoon (gek genoeg) zonder cover gebruikt, zal merken dat hij snel van een bureau, tafeltje of eender welk plat oppervlak af kan glijden.

De OnePlus 11 is slechts IP64 water- en stofbestendig, wat betekent dat hij fijne stofdeeltjes en grotere vaste stoffen buiten kan houden. Een regenbui overleeft hij ook, maar je kunt hem niet onderdompelen in water. Elk ander vlaggenschip heeft een IP68-score en kan in theorie 30 minuten op een diepte van één meter in (zoet) water liggen zonder schade.

Hij mag dan goedkoper zijn dan de concurrentie, maar wij zijn van mening dat hij te duur is om slechts tegen een regenbui te kunnen. Je smartphone laten vallen is menselijk en dat gebeurt nu eenmaal soms in de buurt van water. Daar komt bij dat waterschade erg moeilijk te repareren is en niet onder de standaardgarantie valt.

Fans van OnePlus-telefoons zullen blij zijn om de notificatieslider aan de zijkant te zien. Je kunt hem omhoog bewegen om meldingen te dempen of omlaag om het geluid weer aan te zetten. Dankzij de gekartelde rand kan je de knop ook makkelijk terugvinden als de telefoon in je broekzak zit. Op de onderste rand zitten tot slot de USB-C-poort de een simkaartsleuf. De koptelefoonpoort zien we wellicht nooit meer terug.

Design score: 2,5 / 5

OnePlus 11: Display

Groot 6,7-inch display

Helder en kleurrijk AMOLED-paneel

Adaptief 120Hz refresh rate

De kleuren spatten werkelijk van het scherm. Het is groot, helder, kleurrijk en ziet er fantastisch uit zowel tijdens games als het bekijken van series. Het 120Hz refresh rate profiteert daarnaast enorm van de snelle chip.

De OnePlus 11 is opvallend groter dan concurrenten in deze prijsklasse. Met een 6,7-inch scherm merk je meteen dat hij moeilijker vast te houden is dan de 6,1-inch iPhone 14 of Galaxy S23. Tijdens het gamen of bij video's is die extra schermruimte dan weer wel welkom.

Hoewel dit scherm groter is dan dat van de concurrentie heeft OnePlus niet bezuinigd op resolutie. Met een resolutie van 1.440 x 3.216 pixels (525 pixels per inch) is dit scherm scherper dan dat van de concurrentie ondanks het grotere formaat. Gewoonlijk vinden we deze resolutie alleen terug bij de "Pro" of "Ultra" smartphones, dus we zijn aangenaam verrast dat hier niet op bezuinigd is.

Het is niet het helderste scherm, maar maakt dat goed met contrast en oogverblindende kleuren. OnePlus ondersteunt daarnaast zowel Dolby Vision als HDR10+ zodat video's van bijna elke streamingdienst er fantastisch uitzien op het AMOLED-scherm.

De OnePlus 11 maakt tot slot gebruik van LTPO-technologie om het refresh rate van het scherm automatisch aan te passen. Net zoals hiervoor kan het zakken tot 1Hz en maximaal 120Hz bereiken. Op basis van de content op het scherm bepaalt de telefoon de optimale snelheid zodat er geen onnodige stroom verbruikt wordt wanneer je bijvoorbeeld een artikel leest.

Display score: 5 / 5

OnePlus 11: Camera

Hasselblad-samenwerking voor betere kleur en belichting

50MP-hoofdcamera, 48MP-ultrawide, 32MP-telefoto, 16MP-selfiecamera

Slechts 2x optische zoom

De samenwerking met Hasselblad werd geïntroduceerd op de OnePlus 9 en ook de OnePlus 11 mag genieten van het Hasselblad-logo op de camera. We zien een gelijkaardig patroon als de voorbije jaren. Dat betekent dat je geen geweldige zoom moet verwachten of uitzonderlijke macrofoto's. De 32MP-telefotocamera heeft slechts 2x optische zoom, terwijl concurrenten als de Motorola Edge 20 Pro tot 5x optische zoom gaan.

De OnePlus 11 blinkt wel uit in portret- en landschapsfotografie. Bij portretten konden we niet altijd de gewenste hoeveelheid details krijgen, maar de belichting en de kleuren waren uitstekend. Foto's hebben een rijke, natuurlijke uitstraling waar de iPhone en Google Pixel niet aan kunnen tippen. Terwijl Apple en Google op zoek zijn naar nauwkeurigheid en realiteit, geeft de OnePlus 11 een artistieke touch van een echte systeemcamera.

De camera is niet veelzijdig, maar maakt wel mooie beelden. Hoewel het geen camera voor iedereen is, valt hij bij ons wel enorm in de smaak. De 48MP-ultrawide is opvallend breder met een kijkhoek van 115 graden, terwijl de meeste concurrenten 118 graden hebben. Dit zorgt voor geweldig mooie foto's met een mooie achtergrondvervaging. Soms is dit effect zo goed dat je denkt dat het natuurlijk is gecreëerd, zonder enige hulp van software.

Image 1 of 13 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) Panorama (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

Toch ging niet alles vlekkeloos. Als we ver inzoomden, werd het beeld gewoon wazig en begonnen details op impressionistische schilderijen te lijken. De optische beeldstabilisatie werkt wel goed bij ingezoomde foto's waardoor we het frame stabiel konden houden, maar het resultaat bleef over het algemeen te wazig.

De portretmodus sloeg vervolgens niet altijd in zijn opzet. Vooral bij personen en gezichten werkt hij erg goed, maar zodra je hem wil gebruiken met voorwerpen zijn de resultaten wisselvallig. In de portretfoto van ons biertje ging er bijvoorbeeld een deel van het glas verloren in de achtergrondvervaging.

Image 1 of 2 Een geslaagde portretfoto (Image credit: Future / Philip Berne) Wat een pech, een deel van het glas is weg. (Image credit: Future / Philip Berne)

De portretmodus werkte niet altijd goed, dus we kregen de achtergrondonscherpte niet in elke foto. Vaak was de achtergrond onnatuurlijk wazig in plaats van vloeiend met een duidelijke focus, zoals je zou verwachten van een echte Hasselblad-camera.

Als hij werkt, maakt hij betere foto's dan de concurrentie. Ons eten zag er smakelijker en minder kunstmatig uit door de lens van de OnePlus 11 en ook de vacht van onze hond had warme, realistische kleuren.

Wat de OnePlus 11 onderscheidt van de rest, is coole fotografie. Er is geen veelzijdige zoomlens, maar een uitstekende 50MP-hoofdcamera die zichzelf in het verleden al meermaals heeft bewezen. De camera is ideaal voor mensen die durven experimenteren en die (bijvoorbeeld) al van Hasselblad, Leica en Lomography gehoord hebben.

Image 1 of 7 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

Camera score: 4 / 5

OnePlus 11: Software

Android 13 met Oxygen OS

Schone interface

4 jaar Android-updates

De OnePlus 11 draait het bekende Oxygen OS bovenop Android 13. Dit is een relatief lichte Android-skin en ziet er clean uit. Tegelijkertijd kan je hem tot in de puntjes personaliseren met schermovergangen, zwevende knoppen en swipegebaren (die je waarschijnlijk niet zal onthouden).

OnePlus heeft veel nuttige functies toegevoegd en een aantal dingen behouden die Google heeft verwijderd. Je kunt de app-lade bijvoorbeeld beter organiseren bij OnePlus, terwijl Google die eerder behandelt als een rommelige keukenlade in een studentenhuis.

Hoewel Oxygen OS is gestroomlijnd en vereenvoudigd, zijn er een aantal coole dingen verborgen als je diep genoeg graaft. Een functie die voor ons opviel, was de mogelijkheid om de selfiecamera te gebruiken voor video tijdens een schermopname. Dit is vooral leuk voor mobiele gamers die hun gezichtsuitdrukking en reacties willen vastleggen zonder aparte apps te downloaden.

OnePlus heeft tot slot een instellingenmenu genaamd 'Speciale functies' en een ander genaamd 'Extra instellingen'. Beide zitten vol unieke concepten waar je mee kan experimenteren.

Software score: 4 / 5

OnePlus 11: Prestaties

Snapdragon 8 Gen 2 chipset

Razendsnelle prestaties in games

Geschikt voor 8K-videobewerking

De OnePlus 11 is, zoals verwacht, een prestatiemonster. De Snapdragon 8 Gen 2 is de snelste Android-chip die je kan vinden (met uitzondering van de aangepaste versie in de Galaxy S23). In combinatie met het 120Hz scherm krijg je de best mogelijke ervaring bij het gamen, scrollen op sociale media of het navigeren door de interface.

Van eenvoudige card games als Marvel Snap tot veeleisende games als Genshin Impact, de OnePlus 11 draait alles enorm soepel. Je merkt dat OnePlus enkele softwaretrucs toepast, aangezien alles er net iets vloeiender uitziet dan bij de concurrentie. Zelfs de iPhone 14 Pro moet het onderspit delven op sommige vlakken. We hadden geen problemen met gameplay en Call of Duty Mobile draaide zelfs op bij 90fps. Met alle andere grafische instellingen op het maximum, haalden we stabiel 60fps tijdens elke match.

De OnePlus 11 heeft ons nooit teleurgesteld op het gebied van prestaties. We realiseerden niet hoe krachtig deze telefoon was totdat we probeerden 8K-video op onze laptop af te spelen. Onze laptop mag dan geen prestatiewonder zijn, maar het feit dat we vlotter door de 8K-video konden navigeren op de OnePlus 11 is erg indrukwekkend.

Prestaties score: 5 / 5

OnePlus 11: Batterij

5.000mAh-batterij

100W opladen met kabel

Geen draadloos opladen

De batterij van de OnePlus 11 is een interessant verhaal met wat plottwists, maar een goed einde. Het mooie nieuws is dat de 5.000mAh-batterij de hele dag meegaat, tenzij je natuurlijk non-stop games op Ultra settings gaat spelen. Aan de andere kant is deze telefoon een prestatiemonster waaruit power-users elk beetje kracht willen halen. Er zijn game-opties om de batterij te optimaliseren, maar ook opties om de prestaties te maximaliseren en de batterij sneller leeg te laten lopen.

De OnePlus 11 zit met zijn 100W-snelladen tussen de 80W van de OnePlus 10 Pro en 150W van de OnePlus 10T. Om van 0 naar 50 procent te gaan, heb je volgens OnePlus amper 10 minuten nodig en dat klopte ook met onze ervaringen. Hou er wel rekening mee dat je de telefoon dan niet mag gebruiken en dat hij pittig heet kan worden tijdens het snelladen. Om hem volledig vol te krijgen, hadden we ongeveer 30 minuten nodig.

Iets dat ontbreekt tegenover de OnePlus 10 Pro (en zelfs de reguliere OnePlus 9) is draadloos opladen. Als we iets moeten weglaten om de prijs lager te houden, dan zouden we zelf ook meteen draadloos opladen kiezen. Ten eerste is het trager en ten tweede moet je nog een draadloze oplader aankopen, terwijl OnePlus zijn oplader nog steeds in de doos stopt.

Batterij score: 4 / 5

Moet je de OnePlus 11 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Scoe Prijs-kwaliteit Goedkoper dan de concurrentie, maar relatief duur in vergelijking met vorig jaar. 4 / 5 Design Glanzende, gladde afwerking met beperkte waterbestendigheid. 2,5 / 5 Display Hogere resolutie dan bijna elke concurrent, inclusief dynamisch refresh rate tot 120Hz. 5 / 5 Camera Unieke stijl en geweldige kleuren bij portretten, maar we missen veelzijdigheid. 4 / 5 Software Oxygen OS en Android 13 geven je een eenvoudige software-ervaring. Geavanceerde opties zitten goed verstopt. 4 / 5 Prestaties Een van de snelse Android-smartphones van het moment. Geen enkele taak is te veel. 5 / 5 Batterij Batterij gaat een volledige dag mee en is binnen 30 minuten weer helemaal vol. Helaas geen draadloos opladen meer. 4 / 5

Koop hem als...

Je veel portret- en landschapsfoto's neemt



Macroshots of ingezoomde foto's zijn niets bijzonders, maar de OnePlus 11 neemt portret- en landschapsfoto's als geen ander.

Je een "goedkoop" flagship wil



De OnePlus 11 is goedkoper dan de concurrentie en geeft je nog steeds een flagship-ervaring. De tijden waarin je voor 599 euro een OnePlus had, liggen helaas ver achter ons.

Koop hem niet als...

Je niet graag prutst met de camera



Je kunt fantastische foto's maken met de OnePlus 11, maar je moet er hard voor werken. Je moet de juiste belichting, invalshoek en focuspunten vinden voor een goed shot.

Je telefoon al in het water is gevallen



Het is ongelooflijk moeilijk om een telefoon van deze prijs aan te bevelen die minder dan IP68 waterbestendig is. Waar iPhones en Samsungs een plons in de badkuip overleven, zal de OnePlus 11 mogelijk geheel onbruikbaar worden.

