OnePlus 9 review

De OnePlus 9 komt met een fix voor het grootste pijnpunt van zijn voorganger: dankzij een partnerschap met Hasselblad maken de camera’s mooiere plaatjes met een betere kleurcorrectie. Zowel foto’s met de reguliere camera alsook de groothoekcamera zien er top uit. Het ontbreken van een telefotocamera en andere features waarover de 9 Pro wel beschikt, missen we eerlijk gezegd niet heel erg. Dat komt onder andere door de snellaadtechnologie, sterke specificaties én de behoorlijk scherpe prijs. Wil je een Android-vlaggenschip tegen een betaalbare prijs? Dan is de OnePlus 9 zeker het overwegen waard.

De OnePlus 9 is het nieuwste vlaggenschip van een fabrikant die het met zijn scherp geprijsde toestellen al jaren opneemt tegen de (peper)dure concurrentie. De smartphones van OnePlus schieten doorgaans echter op één vlak tekort: het camera-aspect.

Om dit pijnpunt aan te pakken heeft OnePlus de handen ineengeslagen met het legendarische fotografiefabrikant Hasselblad. In een driejarig plan moeten de camerakwaliteiten van OnePlus-smartphones voorzien worden van een flinke boost, en de OnePlus 9 is (samen met de OnePlus 9 Pro) daar het eerste praktijkvoorbeeld van. De reguliere 9 is merkbaar sterker op het cameragebied dan zijn voorganger, met onder meer een betere kleurweergave en mooiere plaatjes in situaties met weinig licht. De digitale zoom is eveneens verbeterd, en nieuwe modi zoals een macromodus via de groothoekcamera en tilt-shiftfunctie slaan ook aan.

Waar de camera's merkbaar veranderd zijn ten opzichte van de voorgangers, valt dit niet te zeggen over het design van de OnePlus 9. Het ontwerp is, met uitzondering van het camerablok, nagenoeg identiek aan de OnePlus 8T en OnePlus 8. Het display is eveneens onveranderd, maar we hebben dan ook vrij weinig te klagen over het mooie 6,55 inch AMOLED-display.

De OnePlus 9 maakt gebruik van de razendsnelle Snapdragon 888-chipset. De opslagopties zijn met 8GB RAM / 128GB en 12GB RAM / 256GB vrijwel gelijk aan de concurrentie (voornamelijk de Samsung Galaxy S21). De OnePlus 9 laadt echter sneller zijn 4.500mAh grote batterij op: het duurt minder dan een half uur om de accu volledig op te laden via de meegeleverde Warp Charge 65T-adapter, en draadloos opladen is mogelijk met een snelheid van maximaal 15W.

Onderaan de streep is de OnePlus 9 wederom een zeer sterke high-end smartphone met een scherpe prijs-kwaliteitverhouding. Het camerapakket is merkbaar beter en zeer degelijk voor zijn prijsklasse. Er is misschien verder niet heel veel revolutionairs te vinden in deze telefoon ten opzichte van de OnePlus 8T, maar de belangrijkste zwakte is in ieder geval aangepakt.

(Image credit: Future)

OnePlus 9 prijs en releasedatum

De OnePlus 9 is op 23 maart tijdens een online evenement van OnePlus uit de doeken gedaan. Het duurt nog even voordat de smartphone op de markt komt; de releasedatum staat gepland voor 26 april.

De OnePlus komt beschikbaar in twee versies: 8GB RAM / 128GB voor 699 euro in de kleuren Astral Black en Arctic Sky, en een versie met 12GB RAM / 256GB voor 799 euro in de kleuren Astral Black en Winter Mist.

Met een adviesprijs van 699 euro bevindt de OnePlus 9 zich een stuk beneden het prijspunt van de Samsung Galaxy S21, wat ogenschijnlijk de grootste concurrent is van OnePlus’ vlaggenschip.

(Image credit: Future)

Design

Hoe je er ook naar kijkt: de OnePlus 9 lijkt behoorlijk veel op zijn voorganger, de OnePlus 8T. Buiten het camerablok zou je zelfs kunnen spreken van een identieke tweeling.

Net als bij de 8T is er ook hier een 6,55 inch display aan de voorzijde en een glazen achterkant. Dezelfde vergrendelknop zit aan de rechterkant en de volumeregelaar blijft aan de linkerzijde. Beide knoppen zijn makkelijk te bereiken wanneer je het toestel casual in je hand vasthoudt. Verder zit er ‘gewoon’ een USB-C poort aan de onderzijde met een speaker ter rechterzijde. De tweede speaker zit boven het scherm en fungeert tevens voor telefoongesprekken.

Een groot verschil tussen de OnePlus 9 en 8T is dat het frame van het nieuwere model gemaakt is van plastic en niet metaal. Tevens is de OnePlus 9 voorzien van een IP68-certificering, wat betekent dat de smartphone stof- en waterbestendig is.

(Image credit: Future)

Het overnemen van zoveel eigenschappen van een voorganger is niet per definitie slecht. De OnePlus 9 ziet er vergelijkbaar uit met de andere betaalbare vlaggenschepen van dit moment, zoals de standaard Samsung Galaxy S21; de materialen zijn van hoge kwaliteit, maar je mist net dat beetje extra finesse wat een duurder vlaggenschip kent. Beide smartphones zijn voorzien van een AMOLED-display. In tegenstelling tot hun premium broertjes is het scherm echter plat en dus niet gebogen.

De OnePlus 9 kent zoals gezegd een glazen achterzijde, maar niet al het glas is gelijk: bij dit model voelt het glas wat ‘holler’ aan, vergelijkbaar met een plastic achterzijde. Het is zeker geen dealbreker, maar wel iets om in het achterhoofd te houden: betaalbare vlaggenschepen zijn (doorgaans) gemaakt van betaalbaardere materialen.

(Image credit: Future)

Display

De OnePlus 9 is uitgerust met een 6,55 inch AMOLED-display, wat over een Full HD+ resolutie (2400 x 1080) beschikt. Het scherm produceert scherpe, levendige visuals, vergelijkbaar met het display van zijn voorgangers.

Het display wordt enkel onderbroken door een klein cameragat wat in de linkerbovenhoek verwerkt zit. Onder het display zit een vingerafdrukscanner, welke in de praktijk vrij betrouwbaar en snel werkt. Je kunt er ook voor kiezen om gezichtsontgrendeling of ontgrendeling via een wachtwoord in te stellen.

Het display maakt gebruik van een 120Hz ververssnelheid. In de praktijk betekent dit een veel soepelere kijkervaring wanneer je door apps en sociale media browset. Ook games met 120fps-ondersteuning moeten er dankzij de schermtechnologie een stuk soepeler en mooier uitzien.

De OnePlus 9 mist enkele toffe nieuwe functies waarover de OnePlus 9 Pro wel beschikt, namelijk low-temperature polycrystalline oxide (LTPO) en ‘Hypertouch’. Eerstgenoemde technologie zorgt ervoor dat de smartphone op intelligente wijze zelf de ververssnelheid aanpast op basis van wat je uitvoert op je smartphone, om zo de batterijduur te maximaliseren. Hypertouch verlaagt de input lag van je scherm met 25 tot 30ms, wat vooral van pas komt in shooters als PUBG.

(Image credit: Future)

Camera's

De OnePlus 9 maakt gebruik van drie camera’s aan de achterzijde, alhoewel je er in de praktijk waarschijnlijk maar twee echt zal gaan gebruiken. De primaire 48MP-camera en 50MP-groothoekcamera zijn de belangrijkste twee. De resterende 2MP-monochroomsensor moet vooral helpen in situaties met weinig licht en wanneer je een zwart-witfoto wil maken met de juiste filter.

Het grote nieuws op cameragebied is dat de Chinese fabrikant een driejarig partnerschap aangaat met het bekende cameramerk Hasselblad. De OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro zijn de eerste twee toestellen die profiteren van deze samenwerking. Het duurt waarschijnlijk nog een jaar of meer voordat er lenzen van Hasselblad zelf terechtkomen in OnePlus-toestellen, maar de fotokwaliteit is nu al voorzien van een boost. Met name de kleurkalibratie is beduidend beter dan bij voorgaande modellen. Dit verschil merk je vooral op wanneer je een directe vergelijking doet met de eerdere versies.

De kleurreproductie mag dan iets minder precies zijn dan de iPhone 12 Pro (Max) (wat nog altijd dé te kloppen smartphone is in 2021 op cameravlak), toch is de kwaliteit van de OnePlus 9 merkbaar beter dan wat we gewend zijn van de fabrikant. Hieronder zie je een directe vergelijking tussen de OnePlus 9, OnePlus 8T en OnePlus 8. De kleurweergave is niet alleen veel realistischer, maar de camera van het nieuwste model weet ook nog eens veel meer detail in schaduwen en texturen op te vangen.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) OnePlus 9 OnePlus 9 primaire camera. Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) OnePlus 8T Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future) OnePlus 8

De verbeterde kleurweergave is evident bij de belangrijkste twee camera’s aan de achterzijde. De groothoekcamera komt bovendien met een extra verrassing: er is een speciale macromodus die werkt met de groothoekcamera. In de praktijk weet deze camera betere close-up foto’s te maken dan de meeste macrosensoren die we tot dusver zijn tegengekomen, waaronder de OnePlus 8T.

Nieuw is de aanwezigheid van de zogenaamde freeform lens, welke voor een minimale vervorming moet zorgen bij plaatjes gemaakt via de groothoekcamera. Traditionele lenzen zorgen voor een vervorming van 10 tot 20 procent. Dankzij deze nieuwe technologie is dat beperkt tot slechts één procent. In de praktijk lijkt dit te werken; we merken vrijwel geen vervorming op.

Er is ook een andere leuke fotomodus, namelijk tilt-shift. Hiermee kun je de middelste strip van de scène of het onderwerp scherp kunt houden en de rest onscherp kunt maken. Het is een leuke truc, ook al heeft het niet al te veel toepassingen.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Future)

Aan de voorkant vinden we een 16MP-camera terug die zeer degelijke plaatjes weet te schieten, met een mooie kleurreproductie en scherpe details. Wel vinden we de afmetingen wat vreemd; plaatjes zijn erg smal. Portretselfies zien er echter zeer goed uit en zeker mooi genoeg om voor je sociale media te gebruiken.

Een andere leuke toevoeging is de Pro-modus. Deze is zo aangepast dat het lijkt alsof je met een echte Hasselblad-camera aan de slag gaat (inclusief gele sluiterknop). Verder is er een sluitergeluid toegevoegd die het geluid simuleert van een ‘echte’ camera.

Het zijn echter niet enkel cosmetische effecten: de Pro-modus beschikt over meer aanpassingsopties, waardoor je onder meer handmatig de ISO, witbalans, sluitersnelheid, focus en meer kunt instellen. Het voelt wel een beetje aan als gepruts om ze één voor één aan te moeten passen. Een andere mooie bonus is dat je foto’s kunt opslaan in 12-bit RAW-formaat voor optimale kwaliteit en bewerkingsmogelijkheden.

De primaire camera van de OnePlus 9 is in staat om 8K video’s op te nemen in 30 frames per seconde. Uiteraard is het ook mogelijk om 4K-video’s te maken met 30 of 60 frames per seconde. Met de groothoekcamera kun je tevens timelapsevideo’s maken. Last but not least is er een videomodus inbegrepen voor opnames in situaties met weinig licht, namelijk Nightscape Video 2.0.

Voorbeeldfoto's camera

Afbeelding 1 van 6 (Image credit: Future) Primaire camera Afbeelding 2 van 6 (Image credit: Future) Groothoekcamera Afbeelding 3 van 6 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 6 (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 6 (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 6 (Image credit: Future)

Prestaties

De OnePlus 9 maakt gebruik van dezelfde krachtige hardware onder de motorkap als de OnePlus 9 Pro. In de praktijk zijn beide toestellen razendsnel en zijn zaken zoals gamen en multitasken een fluitje van een cent.

De OnePlus 9 maakt gebruik van een Snapdragon 888-chipset en 8GB of 12GB LPDDR5 RAM en 128GB. of 256GB aan UFS 3.1-opslaggeheugen. Op papier is de OnePlus 9 daarmee zo goed als gelijkwaardig aan de Samsung Galaxy S21. In de benchmarktest van Geekbench 5 behaalt de OnePlus 9 een multi-core score van 3654, wat vrijwel beter is dan elke andere Android-smartphone die op het moment van schrijven is uitgebracht.

Het is jammer dat OnePlus nog altijd niet de mogelijkheid biedt om het geheugen uit te breiden. Voor de meeste consumenten is 128GB of 256GB meer dan genoeg, maar bij het veelvuldig opnemen in 8K en het hebben van een flinke bibliotheekcollectie van wat dan ook kan deze ruimte zo vol zitten.

De OnePlus 9 draait uit de doos op Android 11, met daaroverheen het welbekende OxygenOS van de fabrikant zelf. De interface is lekker clean zoals we gewend zijn van OnePlus, en je mag rekenen op de nodige software-updates. Het toestel is 5G-compatibel maar ondersteunt enkel sub-6GHz en dus niet de snelste 5G-variant mmWave.

(Image credit: Future)

Batterij

De OnePlus 9 kent een accucapaciteit van 4.500mAh. Dat is vrij substantieel en moet je zeker in staat stellen om het einde van de dag te halen. Veel meer valt er niet te melden over de batterijduur, want anderhalve dag halen wordt al een lastig parket. Er zijn wel wat opties op de markt te vinden met een iets betere batterijduur.

De echte kracht van de OnePlus 9 zit hem niet zozeer in de batterijduur, maar in de laadsnelheid. Dankzij de inbegrepen 65T Warp Charge-lader is het mogelijk om de smartphone in een halfuur al volledig op te laden.

In onze tests blijken de claims van OnePlus te kloppen. De bizar snelle laadsnelheid komt onder andere tot stand dankzij de batterijconstructie: in plaats van één grote unit zijn er twee 2.250mAh-batterijen aanwezig die tegelijkertijd opgeladen worden door de 65W-lader.

Ten opzichte van de OnePlus 8T, die in 40 minuten vol zit via Warp Charge 65, weet de OnePlus 9 dus 10 minuten van die toptijd af te schrapen. Ook nieuw is de mogelijkheid om het instapmodel draadloos op te laden: dit gebeurt met een snelheid van 15W.

Koop hem als...

Je high-end specs voor een betaalbare prijs zoekt

De OnePlus 9 is verpakt met de beste Android-specificaties die je kunt krijgen in zijn prijssegment.

Je mooie plaatjes wilt schieten voor de prijs

Op dit prijspunt zijn er op het moment van schrijven geen betere camera smartphones te vinden (sorry Google Pixel 5).

Je een smartphone zoekt die razendsnel oplaadt

De OnePlus 9 laadt zichzelf binnen 30 minuten volledig op dankzij de meegeleverde lader. Dat is ongekend snel voor een smartphone.

Koop hem niet als...

Je een sterke zoomcamera nodig hebt

De OnePlus 9 heeft een sterke primaire en groothoekcamera, maar door het ontbreken een telefotocamera zijn de zoomfuncties vrij beperkt van dit toestel.

Je behoefte hebt aan heel veel opslag

Voor de doorsnee consument is 128GB of 256GB aan opslaggeheugen meer dan voldoende. De opslagcapaciteit is echter niet uitbreidbaar, waardoor mensen met gigantische digitale bibliotheken in het nauw worden gedreven.