OnePlus Open 2 wordt mogelijk dunste foldable tot nu toe

De OnePlus Open 2 lijkt een fantastische opvouwbare smartphone te worden, met nieuwe details die uitlekken over wat we van de telefoon kunnen verwachten: naar verluidt wordt het de dunste opvouwbare smartphone tot nu toe, terwijl het toestel ook een verbeterde titanium behuizing zal hebben.

Deze voorspellingen komen van twee bekende leakers, Digital Chat Station en Smart Pikachu (via Android Authority). Beide lekken noemen de Oppo Find N5, die naar verwachting buiten China op de markt zal worden gebracht als de OnePlus Open 2, net zoals de Oppo Find N3 werd omgedoopt tot de originele OnePlus Open.

Er wordt gesproken over de opvouwbare telefoon als de "dunste ter wereld". Dat zou betekenen dat de OnePlus Open 2 dunner moet zijn dan de 9,2 mm van de Honor Magic V3 wanneer deze gesloten is.

Dit gerucht gaat al rond sinds september vorig jaar, wat een idee geeft van de hoge verwachtingen rondom de tweede opvouwbare smartphone van OnePlus. Hoewel we geen specifieke informatie krijgen over hoe dun de telefoon precies zal zijn, lijkt het erop dat het echt extreem dun zal zijn.

Lichter en steviger

De Honor Magic V3 is momenteel de dunste foldable. (Image credit: Future)

In deze twee lekken wordt gesproken over het gebruik van titanium in de constructie en een "nieuw industrieel ontwerp, gericht op duurzaamheid". Dit suggereert dat we een telefoon kunnen verwachten die zowel lichter als sterker is.

Er is ook sprake van een triple camera met periscoopzoom en Hasselblad-engineering, satellietcommunicatie, een Snapdragon 8 Extreme Edition, een batterij met een capaciteit van bijna 6.000mAh en draadloos opladen. Dit klinkt allemaal erg veelbelovend.

Een van de tipgevers vermeldt een periode van een halfjaar tussen deze foldable en de volgende. Met nieuwe opvouwbare smartphone van Google en Samsung die rond juli worden verwacht, zou de OnePlus Open 2 al vóór het einde van februari kunnen verschijnen.

Er is enige discussie geweest over wanneer de OnePlus Open 2 officieel wordt gelanceerd. Houd er rekening mee dat de eerste OnePlus Open in oktober 2023 werd uitgebracht, waardoor we inmiddels al meer dan een jaar wachten op de opvolger.