De OnePlus 15T krijgt extreem dunne bezels, maar de OnePlus 16 wordt pas echt interessant

OnePlus heeft inmiddels alweer de eerste teasers voor de OnePlus 15T gedeeld, maar er verschijnen nu ook al leaks over de OnePlus 16.

Laten we maar beginnen met de officiële teasers voor de OnePlus 15T. De president van OnePlus China, Li Jie Loui, claimde op social media dat het compacte toestel ultradunne bezels zal hebben aan elke zijde van het scherm. Hij claimde verder zelfs dat het aankomende toestel van OnePlus "visueel [de] dunste bezels" zal hebben van alle telefoons met een klein scherm en "misschien zelfs in de [hele] wereld". We hebben overigens machinevertaling gebruikt om de Chinese quotes te vertalen, dus er kan altijd iets verloren gaan of niet 100% kloppen, maar de uitspraken lijken wel vrij duidelijk.

De president gaf verder aan dat deze mijlpaal is bereikt dankzij "een serie van baanbrekende schermverpakkingstechnologieën", plus verbeteringen voor de chipsets en de productielijn.

In zijn post is een afbeelding te zien van het aankomende toestel naast wat lijkt op een iPhone 17 Pro (aan de hand van de vorm en de oranje kleur). De OnePlus 15T lijkt hier inderdaad merkbaar dunnere bezels te hebben. De iPhone 17 Pro heeft bezels van 1,44 mm dik, maar de standaard OnePlus 15 had ook al bezels van 1,15 mm dik, dus het bedrijf had hier al een voorsprong. Het zou misschien dan ook een minder duidelijk verschil zijn als Li Jie Loui hier de OnePlus 15T naast de OnePlus 15 had gezet.

De OnePlus 15T lijkt weer exclusief in China gelanceerd te worden, maar als dit een van de belangrijkste upgrades is, dan vinden we het niet zo erg om gewoon op de volgende telefoon van het merk te wachten.

(Image credit: Li Jie Louis / OnePlus)

Dunnere bezels kunnen er natuurlijk wel voor zorgen dat compacte telefoons efficiënter gebruik kunnen maken van hun beperkte formaat. Zo kan je dankzij dunnere bezels óf de behuizing compacter maken zonder in te leveren op schermgrootte, óf hetzelfde formaat voor de behuizing houden, maar dan juist het scherm iets groter maken. Een verschil van minder dan 1 mm klinkt echter niet alsof het in de praktijk een hele grote impact zal hebben. Als je dit wel interessant vindt, dan kan je natuurlijk altijd proberen om de 15T te importeren... of je wacht gewoon op de OnePlus 16.

Het echte volgende vlaggenschip van OnePlus

De T-modellen zijn dus helaas meestal exclusief voor China, maar naar verwachting zal de standaard OnePlus 16 wel weer gewoon wereldwijd worden uitgebracht. Er verschijnen inmiddels ook al leaks over het volgende flagship van OnePlus. Zo zouden de bezels van dat toestel mogelijk nog dunner zijn dan 1 mm (via NotebookCheck).

Daarnaast lijkt de OnePlus 16 mogelijk ook een batterijcapaciteit van 9.000mAh te krijgen. Dat is meer dan dubbel zoveel als de batterijcapaciteit van de standaard Samsung Galaxy S26 (4.300mAh). Daarnaast lijken er ook nog een Snapdragon 8 Elite Gen 6-chip, een 240Hz refresh rate en een 200MP-periscoopcamera (naast de 200MP-hoofdcamera) onderweg te zijn... als we de leaks mogen geloven.

Wanneer we te maken hebben met geruchten en leaks, is het natuurlijk altijd aan te raden om sceptisch te blijven, maar het zou ons niet echt verbazen als deze leaks accuraat zijn. OnePlus loopt de laatste jaren wel vaker voor op zijn concurrenten op verschillende vlakken en bij de OnePlus 16 zou die trend dus weer voortgezet kunnen worden.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Dit soort upgrades kunnen extra belangrijk worden in het komende jaar, want veel rivalen zullen misschien minder innovaties introduceren vanwege de prijsstijgingen die het resultaat zijn van de RAM-crisis. De nieuwe Samsung Galaxy S26-serie is een goed voorbeeld. De nieuwe telefoons hebben voornamelijk wat nieuwe, handige AI-features gekregen, en de Ultra heeft dan nog het Privacy Display en een hogere oplaadsnelheid, maar over het algemeen zijn de upgrades niet bepaald revolutionair te noemen. Dat terwijl de prijzen van het standaard model en het Plus-model omhoog zijn gegaan.

Als OnePlus dus toch een goede prijs-kwaliteit én fijne upgrades weet te bieden, ondanks de huidige staat van de markt, dan zou het bedrijf misschien wel wat klanten van zijn concurrenten kunnen overhalen om over te stappen. Het wordt dus nog interessant om te zien of deze leaks accuraat zijn en wat de andere grote spelers zullen doen in het komende jaar.