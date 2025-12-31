OnePlus heeft een preview gegeven van zijn Turbo 6-gamingtelefoons en ze krijgen een batterij van 9.000 mAh

OnePlus staat op het punt om een aantal gaminggerichte smartphones te lanceren onder de naam Turbo, en we hebben nu een officiële teaser­video die laat zien hoe ze eruit gaan zien.

De video werd door OnePlus gedeeld op het Chinese sociale mediaplatform Weibo (via 9to5Google) en noemt zowel een Turbo 6-telefoon als een Turbo 6V-telefoon. Wat de verschillen precies zijn, is nog niet duidelijk, maar het ligt voor de hand dat het ene model krachtiger is dan het andere.

We zien minstens vier kleuren voorbijkomen, zilver, zwart, lichtgroen en lichtblauw en aangezien in één van de scènes een toestel wordt blootgesteld aan stof en water lijkt het erop dat deze Turbo-modellen een IP68-classificatie krijgen.

In de video worden ook enkele andere specificaties genoemd: een 165Hz display voor soepele gameprestaties en een batterij van 9.000mAh. Over die grote batterijcapaciteit gingen al langer geruchten, en OnePlus bevestigt nu officieel dat die eraan komt.

Volgende maand

We waren onder de indruk van de OnePlus 15 (Image credit: OnePlus)

Wat het design van deze toestellen betreft, lijkt OnePlus niet ver af te wijken van de stijlvolle uitstraling van de OnePlus 15.

Eerder deze maand werden de smartphones al voorzichtig aangekondigd, toen OnePlus liet weten dat de toestellen zich specifiek op gaming richten en “angstaanjagend krachtige” prestaties zullen leveren. Over de gebruikte processor of de hoeveelheid RAM is tot nu toe echter nog niets bekendgemaakt.

Wel weten we dat de Turbo 6 en de Turbo 6V op donderdag 8 januari officieel worden onthuld en in eerste instantie in China verschijnen. Zoals gebruikelijk bij OnePlus moeten we daarna nog even wachten op informatie over internationale beschikbaarheid en prijzen.

Aangezien de lanceringsdatum nog meer dan een week op zich laat wachten, is de kans groot dat OnePlus in de komende dagen met meer officiële onthullingen komt. Gezien de kwaliteit van de beste gamingtelefoons die momenteel op de markt zijn, is dit een behoorlijk gedurfde nieuwe stap voor OnePlus.