Deze nieuwe OnePlus-telefoon heeft een belachelijk grote batterij

De OnePlus 15 werd pas in oktober gelanceerd, maar het merk is is er weer met een andere telefoon die in sommige opzichten zelfs beter is, namelijk de OnePlus 15R. De R-serie bestaat al een tijdje, maar had even nodig om zijn weg naar Europa te vinden. De serie bestaat uit telefoons die iets goedkoper zijn dan het flagship model van dat jaar en vooral besparen op camera's. Die trend wordt voortgezet door de OnePlus 15R.

Het hoogtepunt is wel de 7.400mAh-batterij, die een tikkeltje groter is dan de 7.300mAh-batterij in de OnePlus 15. Met een oplaadsnelheid van 80W zit de batterij ook weer snel vol en na vier jaar gebruik moet de batterij nog minstens 80% van zijn originele capaciteit behouden. Verder heeft de telefoon een 6,83-inch AMOLED-scherm met 165Hz refresh rate dat quasi identiek is aan dat van de OnePlus 15.

OnePlus 15R (Image credit: OnePlus)

Binnenin de OnePlus 15R zit de nieuwe Snapdragon 8 Gen 5-chipset, gecombineerd met 12GB RAM. Dit is een iets minder krachtige versie van de Snapdragon 8 Elite Gen 5 in de OnePlus 15, die nog steeds uitstekende prestaties levert en geschikt is voor veeleisende games. Standaard komt de OnePlus 15R ook met 256GB opslag en daarnaast is er nog een versie met 512GB opslag. Op duurzaamheid werd eveneens niet bespaard, want de OnePlus 15R heeft IP66-, IP68-, IP69- en IP69K-classificaties, net zoals de OnePlus 15.

Bij de camera's is wel flink gesnoeid. Ten eerste is er geen telefotocamera en heb je hier een bescheiden 8MP-groothoekcamera. De 50MP-hoofdcamera is wel van goede kwaliteit en zou grotendeels hetzelfde moeten presteren als de hoofdcamera van de OnePlus 15.

Ten slotte is de OnePlus 15R pas verkrijgbaar vanaf 15 januari, maar je kan nu al een pre-order plaatsen. De versie met 256GB opslag kost 699 euro en is beschikbaar in het zwart en lichtgroen. De versie met 512GB opslag kost 799 euro en is alleen beschikbaar in het zwart.

Ook nog een tablet en horloge

OnePlus Pad Go 2 en OnePlus Watch Lite (Image credit: OnePlus)

De OnePlus 15R is niet alleen en krijgt gezelschap van de OnePlus Pad Go 2 en OnePlus Watch Lite. Al deze toestellen zijn goedkopere versies van bestaande OnePlus-producten die gericht zijn op budgetbewuste gebruikers.

De OnePlus Pad Go 2 is ietsje groter dan zijn voorganger en heeft een 12,1-inch LCD-display met 120Hz refresh rate. Binnenin zit de MediaTek Dimensity 7300 Ultra, 8GB RAM en een 10.050mAh-batterij met 33W-snelladen. De Pad Go 2 is verkrijgbaar in twee kleuren: paars en zwart. De versie met 128GB opslag kost 349 euro en de versie met 256GB opslag kost 449 euro. De 256GB-versie heeft bovendien ondersteuning voor 5G-connectiviteit.

OnePlus gaf nog aan dat deze tablet gericht is op meer creatieve gebruikers en daarom is er ook een stylus die je los kan aankopen (79 euro). Er is echter geen keyboard case beschikbaar.

(Image credit: OnePlus)

De OnePlus Watch Lite maakt het rijtje af. Je kan hem beschouwen als een soort van OnePlus Watch 3, maar dan zonder Wear OS en met uitsluitend sport- en gezondheidstoepassingen. Het horloge heeft een 1,46-inch AMOLED-scherm met piekhelderheid van 3.000 nits en een dun, stevig ontwerp van roestvrij staal met draaibare kroon. Dit is het enige beschikbare formaat, maar er zijn wel twee kleurenopties: wit en zwart.

Er is een ingebouwde gps aanwezig zodat je workouts nauwkeurig kan tracken zonder je telefoon. Geavanceerde functies zoals contactloos betalen, muziekopslag of extra apps zijn daarentegen niet beschikbaar. De gezondheids- en sporttracking zijn wel grotendeels hetzelfde als bij de OnePlus Watch 3 en je kan hier ook een 60s Wellness Overview uitvoeren, waarbij het horloge na een scan van 60 seconden een overzicht samenstelt met info over je hartslag, slaap en algemene gezondheid.

Het grote voordeel van de OnePlus Watch Lite is zijn batterijduur. Omdat er geen Wear OS aanwezig is, gaat de batterij veel langer mee. OnePlus spreekt van tien dagen batterij bij gemiddeld gebruik. Ten slotte heeft de OnePlus Watch Lite een adviesprijs van 179 euro.