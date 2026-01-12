OnePlus schrapt naar verluidt twee telefoons in 2026

In 2023 kwam OnePlus onverwacht uit de hoek met de lancering van de vouwbare OnePlus Open. De telefoon was een concurrent voor de Galaxy Z Fold 5 en kreeg overwegend positieve reviews. OnePlus heeft echter nog geen opvolger uitgebracht en het lijkt erop dat dat nog een tijdje zo zal blijven.

Volgens betrouwbare leaker Yogesh Brar is de OnePlus Open 2 namelijk geannuleerd. Het is niet helemaal duidelijk of dat betekent dat we hem dit jaar gewoon niet zien of dat OnePlus volledig uit de foldables-markt is gestapt. Dit is echter de enige OnePlus-telefoon die mogelijk is geannuleerd, want Brar beweerde verder dat de OnePlus 15s ook wordt geschrapt.

Another product getting cancelled is the OnePlus Open 2...January 10, 2026

Nog niet mainstream

OnePlus bevestigde eerder al dat we in 2025 geen OnePlus Open 2 zouden zien omdat de markt niet mainstream genoeg was. Die reden geldt wellicht nog steeds, aangezien de Samsung Galaxy Z Fold 7 momenteel de enige boekvormige foldable is die je hier kan kopen. Hier kan binnenkort wel verandering in komen vanwege de geruchten over de iPhone Fold zijn en de Motorola Razr Fold die op CES is gelanceerd.

De andere belangrijke reden waarom we de OnePlus Open 2 dit jaar misschien niet zullen zien, is dat Oppo, het moederbedrijf van OnePlus, hun vouwbare Find N6 wereldwijd zou lanceren. Als er een OnePlus Open 2 zou komen, zou dit waarschijnlijk niet veel meer zijn dan een licht aangepaste Find N6 met een andere naam.

De OnePlus 15s zou ten slotte wellicht alleen in India worden verkocht en vergelijkbaar zijn met de verwachte OnePlus 15T. Om meer duidelijk te scheppen in hun aanbod, heeft OnePlus mogelijk besloten om het s-model te laten vallen.